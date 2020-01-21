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Тиш Беноот о переходе в команду Sunweb

Тиш Беноот: «Мы с Майклом Мэттьюсом сможем дополнять друг друга на классиках»

 

 

  25-летний бельгийский гонщик Тиш Беноот (Tiesj Benoot) впервые в карьере поменял команду. После пяти лет выступления в команде Lotto Soudal в 2020 году он наденет форму команды Sunweb. В его списке достижений две победы – на Страде Бьянке и этапе Тура Дании. В следующем году Тиш Беноот надеется проявить себя в Арденнских классиках и недельных гонках.

 

Тиш Беноот о переходе в команду Sunweb

  Тиш Беноот: «Для меня этот переход как первый день в школе, как новый старт. Мне нравится. Я вышел из зоны комфорта, но эмоции только положительные.

 

  Думаю, Sunweb по-научному подходит к велоспорту, что мне очень нравится. Лучшие команды, например, Ineos и Jumbo-Visma, используют такой подход. И в целом велоспорт меняется.

 

  В начале прошедшего сезона я начал поиски, но переговоры с командами, которые мной заинтересовались, вёл мой менеджер. Потом, после классик, я сам беседовал с представителями нескольких команд. Мне хотелось принять решение до Тур де Франс-2019.

 

  Были переговоры с Ineos, но официального предложения я не получил. Ждать мне не хотелось, в итоге Брэйлсфорд мне не смог предложить контракт, поэтому выбрал команды Sunweb.

 

  Надеюсь, что смогу преуспеть в Арденнских классиках. Именно на них хочу выступать на пике формы, а также на недельных гонках. Потом мне хочется принять участие в Тур де Франс и побороться за победу на этапе. Надеюсь, команда сможет улучшить и мою разделку. Они проводят тесты, у них есть оборудование. Думаю, я смогу сделать шаг вперёд в недельных велогонках.

 

  Когда подписал контракт, уже ходили разговоры, что Дюмулин не доволен и может уйти. Я знал, что что-то происходит. Когда он ушёл, с одной стороны я почувствовал разочарование, потому что хотел помогать ему выиграть Гранд-тур. Я никогда не стартовал на Гранд-туре в составе с фаворитом. Но с другой стороны я присоединился к команде не из-за Тома Дюмулина. Для меня важнее, что в команде выступает Майкл Мэттьюс, потому что, мне кажется, мы сможем дополнять друг друга на классиках. Для меня это преимущество, так как в классиках он может использовать свой спринт, а я – атаки. Мы сможем сделать друг друга сильнее.

 

  В этом году в команде Sunweb не будет замены Дюмулину, но очень трудно заменить такого гонщика. У команды сейчас другие цели, больше внимания классикам».

 

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Теги к статье: Тиш Беноот Tiesj Benoot Sunweb

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Комментарии

  • diveman
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (43)
    diveman-Фото

    Мертвяк уже наш герой. В 10-ку не войдет. Раньше надо было думать и принимать решения. В Катюше нормальный кусок отвалили - вот и катался на раслабоне, в то время когда другие работали над собой.  

  • Александра
    Дэн Мартин о переходе в команд ... (2)
    Александра-Фото

    С очень большой симпатией отношусь к Дэну Мартину, но, даже не знаю... Думаю, ушло время.

  • sixpack
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (43)
    sixpack-Фото
    зачем же жаловацца. оставайтесь на линии, нам всем очень важно Ваше отношение к Заку и ко всем-всем-всем.
  • Alya
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (43)
    Alya-Фото

    levonardo, во первых прекращайте диктовать. Не нравится вам читать мои комменты - не читайте.

    Во вторых вы же сами подняли вопрос спортивной принадлежности.  Флаги))))

    На уровне старны закарин - россинин. на уровне региона - татарстанец. Это тоже нельзя обсуждать?

    Не нравятся мои коментарии - спорьте аргументирванно или проходите мимо, а не командуйте в стиле - я хочу видеть тут только восхваления Закарина, потому что в стране велоспорт в ужасающем состоянии.

    Считаете что моим комментарием тут не место - обращайтесь в администарцию сайта. Кнопка пожаловаться есть на каждом сообщении.

     

    Я Закарина перестала уважать после Олимпиады 2016 (еще до личного конфликта). Не поехал - твое дело. Но ему стоило извиниться перед жителями своей страны, что деньги на его подготовку были потрачены, а он не поехал. 
    А он встал в позу - а за что мне извиняться. Я - жертва!

    Почему то Забелинская и на олимпиаду съездила и медаль привезла и гражданство сменила вовремя и на ОЛимпиаду дай бог опять поедет.
    И только у Закарина  ВСЕГДА позиция - я не в чем не виноват и миллион отмазок, почему не получилось. 

    ПОчему то именно у спортивных чиновников есть такое удивление, когда ты их спрашиваешь: а почему вот это не сделано?
    И они отвечают - А какое право у вас спрашивать?
    Как то остальные чиновники хоть делают вид, что понимают что распоряжаются не своими деньгами, а налогоплательщиков.
    А спортивные.....

     

     

  • levonardo
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (43)
    levonardo-Фото

    Посмотрите на ютубе хайлайты 13го этапа Джиро. Там итоговая классификация этапа и напротив фамилии Закарина очень примечательный триколор. И ещё минимум дважды на ГТ такое было. И на недельных гонках было

  • levonardo
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (43)
    levonardo-Фото
    Да можете не любить, ненавидеть, бороться, побеждать и т.д. Только зачем сюда тащить личные обиды и разочарования? Давайте тут обсуждать спортивные составляющие, ок?
  • Arciv
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (14)
    Arciv-Фото
    Нууууу,не знаю. Получается все Карты на тур,а остальные ГТ слив? Я бы,всё таки,Поиможу отдал Джиро и Вуэльту,там много разделок и вообще под него гонки ,а Тому и Кройсвику Тур. Очень сомневаюсь я в дружбу и единство Тома и Приможа
  • rude_rider
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (14)
    rude_rider-Фото

    да это они чтоб спутать всем карты

    а на самом деле разведут тома и примоша по гонками

  • veloliveuser
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (14)
    veloliveuser-Фото

    "не говори гоп..." - определять состав за более полугода не смешно ли? спортивная форма и чел. фактор уже не в счет? серьезная аналитика - это очень хорошо, но состав на гт формируется же не по потенциалу, а по состоянию каждого на конкретный период. или юмбо - это уже киборги?

  • dendav
    Том Дюмулин, Примож Роглич и С ... (14)
    dendav-Фото
    Для этого слишком много должно сложиться. Практика показывает, что на туре выигрывает та команда, где есть железная дисциплина и где все, в том числе и со-капитаны, пашут исключительно на одного гонщика.

    У Юмбо же мало того что сразу три капитана, так еще и по своим качествам эти гонцы очень похожи - три мотора-раздельщика типа Индурайна. То есть, им придётся всерьез воевать примерно на одном и том же профиле, иначе успеха не видать. Было бы проще, если бы их специализация хоть как-то различалась. Например: горняк, раздельщик и универсал, тогда можно было бы пробовать лидеров по очереди и к концу гонки сделать ставку на наиболее успешную стратегию.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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