Тиш Беноот о переходе в команду Sunweb

Тиш Беноот: «Мы с Майклом Мэттьюсом сможем дополнять друг друга на классиках»

25-летний бельгийский гонщик Тиш Беноот (Tiesj Benoot) впервые в карьере поменял команду. После пяти лет выступления в команде Lotto Soudal в 2020 году он наденет форму команды Sunweb. В его списке достижений две победы – на Страде Бьянке и этапе Тура Дании. В следующем году Тиш Беноот надеется проявить себя в Арденнских классиках и недельных гонках.

Тиш Беноот: «Для меня этот переход как первый день в школе, как новый старт. Мне нравится. Я вышел из зоны комфорта, но эмоции только положительные.

Думаю, Sunweb по-научному подходит к велоспорту, что мне очень нравится. Лучшие команды, например, Ineos и Jumbo-Visma, используют такой подход. И в целом велоспорт меняется.

В начале прошедшего сезона я начал поиски, но переговоры с командами, которые мной заинтересовались, вёл мой менеджер. Потом, после классик, я сам беседовал с представителями нескольких команд. Мне хотелось принять решение до Тур де Франс-2019.

Были переговоры с Ineos, но официального предложения я не получил. Ждать мне не хотелось, в итоге Брэйлсфорд мне не смог предложить контракт, поэтому выбрал команды Sunweb.

Надеюсь, что смогу преуспеть в Арденнских классиках. Именно на них хочу выступать на пике формы, а также на недельных гонках. Потом мне хочется принять участие в Тур де Франс и побороться за победу на этапе. Надеюсь, команда сможет улучшить и мою разделку. Они проводят тесты, у них есть оборудование. Думаю, я смогу сделать шаг вперёд в недельных велогонках.

Когда подписал контракт, уже ходили разговоры, что Дюмулин не доволен и может уйти. Я знал, что что-то происходит. Когда он ушёл, с одной стороны я почувствовал разочарование, потому что хотел помогать ему выиграть Гранд-тур. Я никогда не стартовал на Гранд-туре в составе с фаворитом. Но с другой стороны я присоединился к команде не из-за Тома Дюмулина. Для меня важнее, что в команде выступает Майкл Мэттьюс, потому что, мне кажется, мы сможем дополнять друг друга на классиках. Для меня это преимущество, так как в классиках он может использовать свой спринт, а я – атаки. Мы сможем сделать друг друга сильнее.

В этом году в команде Sunweb не будет замены Дюмулину, но очень трудно заменить такого гонщика. У команды сейчас другие цели, больше внимания классикам».