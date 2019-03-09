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Боб Юнгельс – победитель Kuurne-Bruxelles-Kuurne-2019

Боб Юнгельс, Оуэйн Доулл, Ники Терпстра о классике Kuurne-Bruxelles-Kuurne-2019

 

 

  Боб Юнгельс одержал победу на классике Kuurne-Bruxelles-Kuurne-2019, выиграв из одиночного отрыва. 26-летний гонщик команды Deceuninck – Quick-Step атаковал сначала за 66 км до финиша на секции брусчатки. На его ускорение ответили Оливер Насен (AG2R La Mondiale), Давиде Баллерини и Магнус Корт (Astana) и Себастьян Лангевельд (EF Education First).

 

  За 44 км до финиша их преимущество над преследователями составляло около минуты. За 16 км до финиша Боб Юнгельс атаковал ещё раз. За 2 км до финиша его преимущество составляло 20 секунд, и он, не смотря на сильный встречный ветер, сумел удержаться, подтвердив репутацию одного из лучших раздельщиков в пелотоне.  

 

  Боб Юнгельс вошёл в историю, став первым за 106 лет люксембуржцем, выигравшим брусчатую классику, а команда Deceuninck-Quick Step стала первой за 35 лет командой, гонщики которой выиграли в одном сезоне и Omloop Het Nieuwsblad, и Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

 

  25-летний британский гонщик команды Sky Оуэйн Доулл (Owain Doull) финишировал вторым, 34-летний нидерландский гонщик команды Direct Energie Ники Терпстра замкнул тройку лучших.

 

 

Боб Юнгельс – победитель Kuurne-Bruxelles-Kuurne-2019

 Боб Юнгельс – победитель Kuurne-Bruxelles-Kuurne-2019

 Боб Юнгельс – победитель Kuurne-Bruxelles-Kuurne-2019

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images
 

 

  Боб Юнгельс: «На таких гонках  победить труднее всего, но тем интереснее. На сегодня у нас был план, который мы полностью выполнили. Хотя я совсем не ожидал, что выиграю. Изначально я собирался набраться опыта на брусчатке в начале сезона классик, адаптироваться к стилю этих гонок, которые проходят очень нервно и отличаются от Арденнских классик.  

 

  Ребята потрясающе работали, защищая меня. В нашей команде замечательная атмосфера, быть гонщиком Deceuninck-Quick Step  - настоящее удовольствие.

 

  Уезжать на Кваремонте было слишком рано, но из-за встречного ветра началась перегруппировка. На брусчатке мне захотелось просеять группу, в итоге мы уехали впятером. Я чувствовал, что в этой группе являюсь сильнейшим, поэтому решил попробовать что-то предпринять, когда пелотон начал к нам приближаться. Двое ребят из команды Astana были и в раннем отрыве, так что, возможно, сил у них оставалось меньше. Что касается остальных, то привыкаешь быстро определять, как чувствуют себя другие, глядя на то, как они крутят педали. Мне казалось, что Лангевельд был равен мне по силам.

 

   Мне надо было проехать 15 км разделки, а это я умею. Но был сильный встречный ветер, и я подумал, что миссия невыполнима, но я всегда говорю, что надо слушать свою интуицию. Победа и поражения стоят очень близко, что я увидел вчера, когда не смог занять хорошую позицию на Моленберге, в противном случае смог бы уехать со Зденеком и финишировать высоко.  Думаю, на этих гонках, которые длятся больше шести часов, всё возможно. В основном, всегда уезжает небольшая группа, которая держится до финала. В этом году я впервые поеду Тур Фландрии, надеюсь, однажды и на этой гонке смогу поднять руки в победном жесте».

 

  Оуэйн Доулл: «День был хороший. Всегда хочется выступить на уровень выше, быть активным в конце таких классик. Если честно, я немного шокирован – это самый высокий результат за мою карьеру. Весь день сегодня чувствовал себя отлично, был впереди на Кваремонте. За 3 км до финиша я атаковал. Тепрстра, Кёкелейр и Лампарт поехали за мной. Мы работали, а Лампарт, по понятным причинам, следил за нашими действиями. Но когда мы проехали последний поворот, я понял, что надо спринтовать, потому что пелотон нас почти догнал. Я поехал за 350 м до финиша и удержался.

 

  Этой зимой я многое поменял в тренировках, сфокусировался на нескольких вещах, и это стало приносить плоды. Приятно получить подтверждение, что вся тяжёлая работа была сделана не зря. У меня не так много шансов выступать в гонках ради своего результата, так что для меня было важно хвататься за эту возможность обеими руками и выжимать максимум».

 

  Ники Терпстра: «Я доволен своей формой и местом на подиуме. Гонка была трудной,  обычно бываю не слишком быстрым в финале, но сейчас в конце дистанции ехал с той же скоростью, что и в начале. Впереди много классик. Я рад выступать в команде Direct Energie. Команда с удовольствием работает на меня, что даёт мне уверенность. Нам ещё надо привыкнуть друг к другу, но с каждым днём будем выступать всё лучше».

 

 

Результаты Kuurne-Brussel-Kuurne-2019

 

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Теги к статье: Боб Юнгельс Bob Jungels Kuurne-Bruxelles-Kuurne классика

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Комментарии

  • VeloVelo
    Штефан Денифль признался в упо ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Допинг в спорте - это не удивительно.
    Допингеров много, но, ловят только тех, на кого некто укажет пальцем.
    Остальные живут вполне себе хорошо.


    Австрия посмела быть лояльной к России, 
    чем "заслужила" команды "фас" от "Высшей демократии".

    Немцев тоже поймают на допе. За СП-2. 
    Это не нормально, но, это реальность ;)

    ЗЫ: Эстонию взяли "ради объективности".
    Полторанина взяли понятно почему.



    Нет никакой борьбы с допингом. 
    Есть финансово-политические игры.
    Мир опять сошел с ума. И очень серьезно сошел.

  • Alya
    UCI вновь недоволен баннером ... (24)
    Alya-Фото
    UCI не волнует ничего кроме денег. Популисткая болтовня - это спонсоры и бабло.

    UCI ср*ть хотело на феминисток, равноправие и женский велоспорт. Единственное, почему они делают подобные заявления - нежелание терять спонсоров. Ситуация с фото квикстеповца это живо продемонстрировала. Спонсоры задумались - нафига нам такой велоспорт. UCI хочет денег. Поэтому оно будет поддерживать тренд на феминизм и равноправие, толерантность и прочие, неприятные посетителям данного паблика, явления.

    А развитие женского велоспорта. Ха ха ха. Там денег не дадут.
  • Alya
    UCI вновь недоволен баннером ... (24)
    Alya-Фото
    Вы не видите леса за деревьями. Как обычно.
    Юсиай абсолютно все равно на равноправие, феминизм и угнетение женщин сексизм и проч. Единственное что их волнует - деньги. В мире тренд на толерантность и равные права всем. Бренды извиняются, отзывают скандальные коллекции. Сейчас дурной тон - продавать что то при помощи голого женского тела.
    БОясь потерять спонсоров, точнее деньги от них юсиай играем в игру - я хороший, осуждаю сексисткий баннер.
  • Alya
    UCI вновь недоволен баннером ... (24)
    Alya-Фото
    Сергей, вы тоже тест по логике списали? По вашей логике каждая девушка посчитает за честь раздеться и прорекламировать чего нибудь? Ваша подруга/жена всегда так делает?
  • EL-Fenomeno
    Зденек Штыбар – победитель кла ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    А вот женскую версию Омлупа 2019 выиграла Шантал Блаак из команды Boels-Dolmans 

  • EL-Fenomeno
    Kuurne-Brussel-Kuurne-2019 (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    И на Омлупе, и на КБК Квики берут победы финишируя соло. Это показывает не только мастерство и силу велогонщиков этой команды, но и тактическую выучку гонцов Лефевра.

    Осталось дождаться в апреле победы Жильбера на какой то Арденской классике.

  • EL-Fenomeno
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ре ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Штыбар каг бэ учуял место и время когда надо с_атаковать так, чтобы ГВА не сумел его накрыть, а с остальными я думаю Зденек и так знал, что справится.

    Цитата: RVL
    Луценко профукал как бы...значит не так Луценко  был хорош

    На послдених км. было заметно как Луценко пару раз локтями показывал чтобы партнёры по отрыву выходили на смену после него, но они по большому счёту мало его слушали, Алексей нервировал; может поэтому даже на подиум в итоге не попал.

  • EL-Fenomeno
    Примож Роглич – победитель Тур ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Ну шо ж, Примо, давай как настоящий многодневщик на ГТ. Одел (или надел) лидерскую майку после первого этапа и не отдавать до самого финиша последнего этапа!

    hi спасибо за исполнение; это было КЛАСсно!  drinks

  • Sm1T
    Штефан Денифль признался в упо ... (5)
    Sm1T-Фото
    Еще когда Юсада пришла за Ленсом, шаблоны должны были разлетется в драбадон. Но нет. Они и ныне там :-)
  • Николай Степаныч
    Штефан Денифль признался в упо ... (5)
    Николай Степаныч-Фото

    Австрийская полиция пришла за автрийскими спорсменами. У поклонников теорий заговора и верящих в незыблимость принципа "свои покрывают своих", должно быть, громко рвутся шаблоны.

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