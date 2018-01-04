Боб Юнгельс подписал двухлетний контракт с велокомандой AG2R CITROËN

Боб Юнгельс и Лилиан Кальмежан переходят в команду AG2R CITROËN

27-летний люксембургский велогонщик Боб Юнгельс (Bob Jungels) подписал двухлетний контракт с французской командой AG2R Citroën, куда переходит после пяти лет выступления в команде Deceuninck-Quick Step. За карьеру Боб Юнгельс одержал 22 победы, из них 13 – в команде Патрика Лефевра.

Среди побед люксембургского гонщика этап Джиро д’Италия в 2017 и победа на классике – Монументе велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж в 2018 году. Также Боб Юнгельс дважды финишировал в десятке сильнейших на Джиро д’Италия, а в 2018 году занял 11-е место в общем зачёте Тур де Франс.

Боб Юнгельс: «Впервые я общался с Венсаном Лавеню ещё до того, как начал карьеру профессионала. Счастлив присоединиться к команде AG2R CITROËN с 1 января 2021 года. Мне сразу понравился проект, особенно, что команда делает всё ради выступления, уделяет внимание оборудованию. С такими гонщиками как Оливер Насен и Грег Ван Авермат команда ставит высокие цели на классиках, что очень мотивирует. Конечно, мы будем также бороться на многодневных гонках, где, как я знаю, у команды сильные результаты. Очень хочу добиться значительных успехов сначала на недельных гонках, а потом и на Гранд-турах, хотя я уже хорошо понимаю, что требуется для выступления в течение трёх недель».

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды: «Я слежу за карьерой Боба с тех пор, как он был любителем. В прошлом я уже пытался подписать его, и теперь счастлив, что он присоединится к команде AG2R CITROËN с 1 января 2021 года. В первые годы своей карьеры он проявил широту своих способностей, особенно, когда выиграл Льеж-Бастонь-Льеж, а также брусчатую классику Кююрне-Брюссель-Кююрне. Он станет одним из лидеров нашей команды в классиках и на многодневных гонках. Боб дважды финишировал в топ-10 на Джиро д’Италия (6-м и 8-м в 2016 и 2017 годах), поэтому мы будем помогать ему, используя наш опыт в этой области. Его будут поддерживать молодые горняки».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Мы хотели бы сохранить Боба. Немного грустно при мысли о его уходе, но что есть, то есть, это велоспорт. Боб был одним из наших лучших гонщиков, принёс много значимых результатов на Гранд-турах, а также на классиках, где наша команда благодаря ему одержала первую победу на Льеж-Бастонь-Льеж. Он – один из основателей поколения «Стаи волков», в которой навсегда за ним будет закреплено особое место».

Также в 2021 году к команде AG2R Citroën присоединится 27-летний французский велогонщик Лилиан Кальмежан (Lilian Calmejane), подписавший контракт на один год. Кальмежан с начала своей карьеры в 2016 году выступал в команде Direct Energie, за это время одержал 12 побед, в том числе выиграл этап Тур де Франс в 2017 и этап Вуэльты Испании в 2016.

Лилиан Кальмежан: «Я был очень тесно связан с проектом Vendée U и потом с командой Жана-Рене Бернадо. Благодаря им я стал профессиональным велогонщиком. Никогда об этом не забуду. После пяти лет в одной команде я почувствовал, что мне необходим новый вызов - знакомство с новыми товарищами по команде, с новым оборудованием, новыми гонками, завоевание места в новой команде. Очень рад новому старту в команде AG2R La Mondiale, такое чувство, будто начинаю новую карьеру. Знаю, что в команде выступают мои ровесники, но также есть молодые многообещающие гонщики. Команда очень динамично развивается, с нетерпением жду начала работы».

Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды: «Лилиан уже проявил свой потенциал, выиграв этапы на Вуэльте Испании и Тур де Франс. Он сильный гонщик, способный побеждать на гонках высокого уровня. В команде AG2R CITROËN перед ним будет новый вызов. Знаю, что он способе проявить весь свой талант, выступая в цветах нашей команды».