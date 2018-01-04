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Боб Юнгельс подписал двухлетний контракт с велокомандой AG2R CITROËN

Боб Юнгельс и Лилиан Кальмежан переходят в команду AG2R CITROËN

 

 

  27-летний люксембургский велогонщик Боб Юнгельс (Bob Jungels) подписал двухлетний контракт с французской командой AG2R Citroën, куда переходит после пяти лет выступления в команде Deceuninck-Quick Step. За карьеру Боб Юнгельс одержал 22 победы, из них 13 – в команде Патрика Лефевра.

 

  Среди побед люксембургского гонщика этап Джиро д’Италия в 2017 и победа на классике – Монументе велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж в 2018 году. Также Боб Юнгельс дважды финишировал в десятке сильнейших на Джиро д’Италия, а в 2018 году занял 11-е место в общем зачёте Тур де Франс.

 

Боб Юнгельс подписал двухлетний контракт с велокомандой AG2R CITROËN

 

 

  Боб Юнгельс: «Впервые я общался с Венсаном Лавеню ещё до того, как начал карьеру профессионала. Счастлив присоединиться к команде AG2R CITROËN с 1 января 2021 года. Мне сразу понравился проект, особенно, что  команда делает всё ради выступления, уделяет внимание оборудованию. С такими гонщиками как Оливер Насен и Грег Ван Авермат команда ставит высокие цели на классиках, что очень мотивирует. Конечно, мы будем также бороться на многодневных гонках, где, как я знаю, у команды сильные результаты. Очень хочу добиться значительных успехов сначала на недельных гонках, а потом и на Гранд-турах, хотя я уже хорошо понимаю, что требуется для выступления в течение трёх недель».

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды: «Я слежу за карьерой Боба с тех пор, как он был любителем. В прошлом я уже пытался подписать его, и теперь счастлив, что он присоединится к команде AG2R CITROËN с 1 января 2021 года. В первые годы своей карьеры он проявил широту своих способностей, особенно, когда выиграл Льеж-Бастонь-Льеж, а также брусчатую классику Кююрне-Брюссель-Кююрне. Он станет одним из лидеров нашей команды в классиках и на многодневных гонках. Боб дважды финишировал в топ-10 на Джиро д’Италия (6-м и 8-м в 2016 и 2017 годах), поэтому мы будем помогать ему, используя наш опыт в этой области. Его будут поддерживать молодые горняки».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Мы хотели бы сохранить Боба. Немного грустно при мысли о его уходе, но что есть, то есть, это велоспорт. Боб был одним из наших лучших гонщиков, принёс много значимых результатов на Гранд-турах, а также на классиках, где наша команда благодаря ему одержала первую победу на Льеж-Бастонь-Льеж. Он – один из основателей поколения «Стаи волков», в которой навсегда за ним будет закреплено особое место».

 

  Также в 2021 году к команде AG2R Citroën присоединится 27-летний французский велогонщик Лилиан Кальмежан (Lilian Calmejane), подписавший контракт на один год. Кальмежан с начала своей карьеры в 2016 году выступал в команде Direct Energie, за это время одержал 12 побед, в том числе выиграл этап Тур де Франс в 2017 и этап Вуэльты Испании в 2016.

 

  Лилиан Кальмежан: «Я был очень тесно связан с проектом Vendée U и потом с командой Жана-Рене Бернадо. Благодаря им я стал профессиональным велогонщиком. Никогда об этом не забуду. После пяти лет в одной команде я почувствовал, что мне необходим новый вызов - знакомство с новыми товарищами по команде, с новым оборудованием, новыми гонками, завоевание места в новой команде. Очень рад новому старту в команде AG2R La Mondiale, такое чувство, будто начинаю новую карьеру. Знаю, что в команде выступают мои ровесники, но также есть молодые многообещающие гонщики. Команда очень динамично развивается, с нетерпением жду начала работы».

 

  Венсан Лавеню, генеральный менеджер команды: «Лилиан уже проявил свой потенциал, выиграв этапы на Вуэльте Испании и Тур де Франс. Он сильный гонщик, способный побеждать на гонках высокого уровня. В команде AG2R CITROËN перед ним будет новый вызов. Знаю, что он способе проявить весь свой талант, выступая в цветах нашей команды».

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Теги к статье: Боб Юнгельс Bob Jungels AG2R Citroen Deceuninck-Quick Step Лилиан Кальмежан Lilian Calmejane

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  1. Имя: Veloster

    veloster

    Сегодня, 17:54 | Регистрация: 4.01.2018

    Ну может теперь хоть составят конкуренцию на классиках. Амбиции на ГТ уже в прошлом.

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Zhanzhak
    Фабио Якобсен: «Шаг за шагом н ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Цитата: " Помимо этих травм мне в ближайшие месяцы придётся много отдыхать из-за тяжёлого сотрясения мозга. В ближайшие недели и месяцы мне проведут множество операций и курсы лечения по восстановлению лица."

     

    Жесть, парень под счастливой звездой родился!! Надеюсь у него ж/б психика, что б вернуться в спорт да на финишные разборки, где явно ничего не изменится. 

  • Astanaforever
    Фабио Якобсен: «Шаг за шагом н ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Повезло парню.
  • Earl57
    Оштрафован водитель, сбивший М ... (19)
    Earl57-Фото
    И уж совсем бесшумно едут полицейские мотоциклы с включенными спецсигналами.
  • Виктор Сироткин
    Оштрафован водитель, сбивший М ... (19)
    Виктор Сироткин-Фото

    Earl57, ну зачем опять взывать к сферическому коню в вакууме? Ведь можно предположить, что на улице тишина и безлюдье, т.к. уже больше чем пол года люди прячутся по домам от вируса. Да и по опубликованным в этом посту фотографиям мы видим, что отдельностоящие группы людей движухи и гвалта не создают. Следовательно, бабушка в пеньюаре не замечает никаких отличий от обычного субботнего вечера.

  • Серафим
    Оштрафован водитель, сбивший М ... (19)
    Серафим-Фото

      О том, видела или не видела велосипедиста. Ладно, велосипед тонкий, Шахман звонкий. А кто его снимал и ехал буквально в 10-15 метрах сзади? Неужели трудно было увидеть мотоцикл с двумя мужиками?

      Это уже просто недоумие. Поворачивать и не смотреть в зеркала заднего вида.

    Кстати, в Европе тугодумов большое количество. Европейцы очень толерантны и считают, что права может иметь любой, у которого есть ж задница - чтобы было на чем сидеть в автомобиле.

  • aksbor
    Giro dell'Emilia-2020 (8)
    aksbor-Фото

    Отличная новость! Саша набирает ход. Так держать!

  • Серафим
    Предварительные составы команд ... (23)
    Серафим-Фото
    Доброе утро,однако.
  • старт-шоссе 82
    Giro dell'Emilia-2020 (8)
    старт-шоссе 82-Фото
    Спасибо, но там уже закончилось.
  • HalidS
    Giro dell'Emilia-2020 (8)
    HalidS-Фото
    Меня удивил Дмитрий Пузанов на чемпионате России, по сути он ветеран
  • veloster
    Боб Юнгельс подписал двухлетни ... (1)
    veloster-Фото

    Ну может теперь хоть составят конкуренцию на классиках. Амбиции на ГТ уже в прошлом.

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