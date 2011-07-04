Грег Ван Авермат о переходе в AG2R Citroen и планах на сезон 2021 года

Грег Ван Авермат: «Команда уверена во мне, хотя я уже не молодой гонщик»

35-летний бельгийский велогонщик Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) начинает новый этап своей карьеры в велокоманде AG2R Citroen, с которой подписал трёхлетний контракт. Сезон 2020 года закончился для Ван Авермата падением на Льеж-Бастонь-Льеж, но сейчас бельгийский велогонщик восстановился после травмы и с нетерпением ждёт начала нового сезона, о чём рассказал в интервью после презентации велоформы команды AG2R Citroen.

Грег Ван Авермат: «Сейчас чувствую себя отлично. Падение на Льеж-Бастонь-Льеж было серьёзным, понадобилось время для восстановления. Я пытался вернуться к Туру Фландрии, но в итоге передумал, потому что не был готов на 100%. Чувствовал боль в течение восьми недель после падения, но сейчас всё в порядке. Могу тренироваться как обычно, и ничего не болит. Восстановился полностью.

Думаю, у нас очень хорошая команда. В этом году в AG2R пришли 11 гонщиков, это серьёзные изменения. У нас сильный состав на классики. Думаю, Шэр, Ван Хуке и я сможем адаптироваться, чтобы стать ещё сильнее вместе с другими гонщиками, которые присоединились к команде. С таким составом мы можем быть достойными соперниками другим сильным командам. Если выйдем на самый высокий уровень, сможем показать на классиках высокие результаты, - это главная цель команды.

Самое важное поле первого разговора с Венсаном Лавеню (прим. – генеральный менеджером команды) – уверенность команды во мне и их планы относительно моего будущего и будущего команды. Они уверены во мне, хотя я больше не молодой гонщик. Они хотят, чтобы я ещё больше себя проявил, они продолжают верить в меня и считают, что я смогу одержать крупную победу. Для меня это самое главное.

Сейчас чувствую себя немного странно. Помню, как впервые приехал в Комо (после прихода в команду BMC), и на первой встрече говорили по-английски. А теперь все собрания проходят на французском. Мой французский не слишком хорош, но я буду стараться.

Я очень мотивирован открыть новую главу, в которую надеюсь вписать несколько хороших страниц. В моём возрасте будет полезно выйти из зоны комфорта, как сейчас говорят, и попробовать что-то новое.

Думаю, мы в AG2R Citroen хорошо сработаемся. Это самое главное. Приходит такое сильное поколение, понятно, что одержать победу на гонках будет трудно. Но с нашим сильным составом мы сможем обойти многих ребят. Это единственный способ победить. План на год – классики, Тур де Франс – очень важные для команды гонки, затем Олимпиада и чемпионат мира.

Год будет трудным, посмотрим, что получится. Надеюсь, смогу быть в как можно более хорошей форме. Чемпионат мира пройдёт в Бельгии, что очень важно для нас. Маршрут в Токио трудный, но такой же был в Рио. Рельеф олимпийской трассы очень сложный, но после Тур де Франс у меня всегда хорошо идёт нога в горах или на холмистых рельефах. Надеюсь ,что подготовка снова поможет мне показать высокий результат.

Думаю, календарь следующего года будет таким же, как обычно. Снова сначала классики, потом Тур де Франс, Олимпиада и чемпионат мира. К такой последовательности все привыкли, не думаю, что этот год повлияет на результаты. В этом сезоне мы убедились, что только сильные гонщики побеждают в гонках. Самые талантливые всегда умеют адаптироваться и выступать на высоком уровне».