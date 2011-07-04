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Грег Ван Авермат о переходе в AG2R Citroen и планах на сезон 2021 года

Грег Ван Авермат: «Команда уверена во мне, хотя я уже не молодой гонщик»

 

 

  35-летний бельгийский велогонщик Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) начинает новый этап своей карьеры в велокоманде AG2R Citroen, с которой подписал трёхлетний контракт. Сезон 2020 года закончился для Ван Авермата падением на Льеж-Бастонь-Льеж, но сейчас бельгийский велогонщик восстановился после травмы и с нетерпением ждёт начала нового сезона, о чём рассказал в интервью после презентации велоформы команды AG2R Citroen.

 

 

Грег Ван Авермат о переходе в AG2R Citroen и планах на сезон 2021 года

 

  Грег Ван Авермат: «Сейчас чувствую себя отлично. Падение на Льеж-Бастонь-Льеж было серьёзным, понадобилось время для восстановления. Я пытался вернуться к Туру Фландрии, но в итоге передумал, потому что не был готов на 100%. Чувствовал боль  в течение восьми недель после падения, но сейчас всё в порядке. Могу тренироваться как обычно, и ничего не болит. Восстановился полностью.

 

  Думаю, у нас очень хорошая команда. В этом году в AG2R пришли 11 гонщиков, это серьёзные изменения. У нас сильный состав на классики. Думаю, Шэр, Ван Хуке и я сможем адаптироваться, чтобы стать ещё сильнее вместе с другими гонщиками, которые присоединились к команде. С таким составом мы можем быть достойными соперниками другим сильным командам. Если выйдем на самый высокий уровень, сможем показать на классиках высокие результаты, - это главная цель команды.

 

  Самое важное поле первого разговора с Венсаном Лавеню (прим. – генеральный менеджером команды) – уверенность команды во мне и их планы относительно моего будущего и будущего команды. Они уверены во мне, хотя я больше не молодой гонщик. Они хотят, чтобы я ещё больше себя проявил, они продолжают верить в меня и считают, что я смогу одержать крупную победу. Для меня это самое главное.

 

  Сейчас чувствую себя немного странно. Помню, как впервые приехал в Комо (после прихода в команду BMC), и на первой встрече говорили по-английски. А теперь все собрания проходят на французском. Мой французский не слишком хорош, но я буду стараться.

 

  Я очень мотивирован открыть новую главу, в которую надеюсь вписать несколько хороших страниц. В моём возрасте будет полезно выйти из зоны комфорта, как сейчас говорят, и попробовать что-то новое.

 

  Думаю, мы в AG2R Citroen хорошо сработаемся. Это самое главное. Приходит такое сильное поколение, понятно, что одержать победу на гонках будет трудно. Но с нашим сильным составом мы сможем обойти многих ребят. Это единственный способ победить. План  на год – классики, Тур де Франс – очень важные для команды гонки, затем Олимпиада и чемпионат мира.

 

  Год будет трудным, посмотрим, что получится. Надеюсь, смогу быть в как можно более хорошей форме. Чемпионат мира пройдёт в Бельгии, что очень важно для нас. Маршрут в Токио трудный, но такой же был в Рио. Рельеф олимпийской трассы очень сложный, но после Тур де Франс у меня всегда хорошо идёт нога в горах или на холмистых рельефах. Надеюсь ,что подготовка снова поможет мне показать высокий результат.

 

  Думаю, календарь следующего года будет таким же, как обычно. Снова сначала классики, потом Тур де Франс, Олимпиада и чемпионат мира. К такой последовательности все привыкли, не думаю, что этот год повлияет на результаты. В этом сезоне мы убедились, что только сильные гонщики побеждают в гонках. Самые талантливые всегда умеют адаптироваться и выступать на высоком уровне».

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet AG2R Citroen

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:14 | Регистрация: 4.07.2011

    И, вновь, слухи... Ситроен жужу хочет заполучить...как и Скай Ван Арта...вот такие вот "хотелки" на сегодня.

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UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Бернар Ино о шансах французски ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Господа ,друзья ,товарищи, давайте немного развлечомся.

    Пусть каждый из вас ( если не лень и если вам это нравится ) напишет свой список из 10-15 гонщиков, которые на ваш взгляд ,могут в ближайшем будущем выиграть один из гранд-туров.

    Вот мой список.

    Роглич

    Погачар

    Карапас

    Фрум

    Томас 

    Власов

    Берналь 

    Дюмолан - если сменет команду

    Евенпул

    Харт

    Хиндли

    Альмейда

    Мас - мало вероятно но все же

    Кинтана - если сойдутся звезды на небе и только не тур

    Лопес - то же самое

  • motte
    Грег Ван Авермат о переходе в ... (1)
    motte-Фото

    И, вновь, слухи... Ситроен жужу хочет заполучить...как и Скай Ван Арта...вот такие вот "хотелки" на сегодня.

  • motte
    Тим Деклерк получил премию «Хр ... (13)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: motte
    Интересно, а кто будет лучшим бельгийцем в пелотоне???
    Угадайте с трёх раз-:)

    Уже назвали же лучшего бельгийского гонщика. И угадывать не надо...

     
    В воскресенье, 20 декабря будет батл между Ван дер Пулом, Ван Артом и Пидкоком. Вот там реально угадайка))

    Завтра батл, точно

    Но инфа прошла, что ваута Скай к себе заманивает, так?

  • Earl57
    Бернар Ино о шансах французски ... (6)
    Earl57-Фото
    Ван дер Пул сам же недавно говорил, что на шоссе быть генеральщиком пока не планирует. Он хочет просто проехать ТДФ и посмотреть, что получится. Берега теряют его поклонники во главе с его папенькой.
  • RVL
    Бернар Ино о шансах французски ... (6)
    RVL-Фото

    Как гонщик Ино вне комментариев. 

    Как аналитик, как выражаются французы...пфф..и шатают головой



    Французов нет и ванговать не о чем.

    Вдп охренел похоже

     

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (126)
    Earl57-Фото

    Еще один кандидат в Инеос:

    "Jumbo-Visma hopes to extend the contract of bel Wout van Aert soon, but also Ineos Grenadiers is still in the market to sign Van Aert. Will he become teammate of Tom Pidcock after 2021?"

  • Ice
    Из головного офиса компании Sp ... (1)
    Ice-Фото

    Приехали днем в музей при головном офисе, унесли полтора десятка велосипедов и никто из персонала не видел? Как??? Знал бы, что так можно, поехал бы, взял велик и на нем уехал)))

  • rude_rider
    Примож Роглич и Тадей Погачар ... (6)
    rude_rider-Фото
    вам тоже вижу не очем писать .только остается за мной по пятам ходить и желчь свою и слюни пускать.
    простомэна уже нет.я уже забыл про него.можите попереживать за него за меня когда попозже.
    а нет.дайте угадаю.теперь вы будите говорите ай маладэсс, ? ну чтож хоть ему повезет и он найдет в вас еще одного виртуального фанатика
  • Ice
    Велокоманда AG2R Citroen предс ... (14)
    Ice-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Хороший дизайн, хотя бы потому, что ничего подобного еще не было на шоссе.
    И будет узнаваем с любого расстояния и ракурса. 5 месяцев, видимо, ушло на то, чтобы это доказать.


    Согласен, если былы бы стандарт, тут бы его не обсуждали)

  • Ice
    Примож Роглич и Тадей Погачар ... (6)
    Ice-Фото

    Цитата: rude_rider
    Надоело его нытье погачара про то как ему жаль .Прям вечный должник.

    Вам, видимо, не о чем больше писать. Ваши гонцы не ноют, Простомэн тоже постоянно ныл, у него виноват был кто угодно или что угодно, но не он сам.

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Stan Dewulf (Lotto Soudal)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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