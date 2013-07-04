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Маттео Трентин о переходе в велокоманду CCC и итогах сезона 2019 года

Маттео Трентин: «Классики – единственная часть сезона 2019 года, которой не доволен»

 

 Маттео Трентин в этом году одержал 6 побед, ровно столько, сколько побед за этот сезон набрала команда ССС, в которой 30-летний итальянский велогонщик будет выступать следующие два года.

 

  Серебряный призёр групповой гонки чемпионата мира в Йоркшире, Маттео Трентин готов делить лидерство на классиках с олимпийским чемпионом Грегом Ван Аверматом и считает, что совместная работа в гонках принесёт результаты.

 

  В интервью Cyclingnews Маттео Трентин рассказал о том, почему отказался от продления контракта с командой  Mitchelton-Scott  и как оценивает свой прошедший сезон 2019 года.

 

 

  Маттео Трентин: «Совместная работа с (Грегом Ван Аверматом) даст преимущество нам обоим. Если посмотрите на последние несколько лет, мы оба в финалах оставались без поддержки товарищей по команде. А теперь, выступая в одной команде, мы сможем дополнять друг друга. Я быстрее в спринте из пяти, шести или десяти гонщиков, а он может сделать гонку задолго до финиша, а потом использовать меня, когда я останусь позади. Возможно, он уедет, и никто не захочет везти меня просто так. В конце концов, именно таким способом команда Quick Step одержала так много побед. Вспомните, как Штыбар выиграл Е3 BinckBank. Он натянул только в тот момент, когда выиграл спринт.

 

  Надо отметить, что команда Mitchelton никогда не была готова выступать на классиках на 100%. Они переориентировались в команду по борьбе за общие зачёты, поэтому, конечно, когда ставишь одну цель, чем-то другим надо жертвовать.

 

  Я получил предложение от команды CCC и долго обдумывал его. Были и другие предложения, но по итогам всех обсуждений у меня осталось два варианта – продолжать выступать в Mitchelton – Scott или переходить в CCC. Я решил перейти.

 

  В этом году у меня было так много мест в топ-10, но ты едешь гонку не ради попадания в десятку сильнейших, особенно, когда видишь шанс на подиум или победу. Ты борешься за победу, а не за 8-е место.

 

  Классики, вообще-то, единственная часть этого сезона, которой я не был доволен. Я всё время находился впереди, но ни разу не поднялся на подиум. Все мои атаки не срабатывали. На Милан-Сан-Ремо в итоге ничего не получилось, на Гент-Вевельгем я тоже был впереди, и тоже ничего. И на Амстел Голд Рэйс. Будем надеяться, что ничего станет чем-то. Для этого нужно, чтобы чуть лучше шла нога, было чуть больше удачи и чуть выше скорости. В таком типе гонок все эти компоненты должны идеально сложиться вместе.

 

  Если у меня получится повторить стабильность этого года, уже хорошо. Но, конечно, главная цель следующего сезона – меньше мест в топ-10 и больше побед, побед более качественных».

 

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Теги к статье: Маттео Трентин ССС Matteo Trentin

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:44 | Регистрация: 4.07.2013

    Удачи Маттео на классиках, похоже, на них теперь его главаня ставка!

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