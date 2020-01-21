Джон Дегенкольб: «Счастлив, что команда Lotto Soudal поверила в меня»

Джон Дегенкольб о переходе в бельгийскую велокоманду Lotto Soudal

После трёх лет работы в команде Trek-Segafredo 30-летний немецкий велогонщик Джон Дегенкольб (John Degenkolb) с 2020 года будет выступать в цветах команды Lotto Soudal. В команде Trek-Segafredo Джон Дегенкольб одержал пять побед, самая яркая из которых – этап Тур де Франс-2018 с финишем в Рубэ. Но за последние три года победителю Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ не удалось проявить себя на классиках.

В Lotto Soudal Дегенкольб будет не единственным лидером на классических однодневных велогонках, в 2020 году в команде будет выступать и Филипп Жильбер. Но Джон Дегенкольб не возражает делить ответственность в гонках и надеется на успех, о чём рассказал в интервью Cyclingnews и VeloNews.

Джон Дегенкольб: «Да, я думаю о следующем сезоне. Впереди два интересных года и новые важные задачи в карьере – работа в новой сильной команде. С нетерпением жду этого.

Я принял решение о переходе в Lotto Soudal в расчёте на классики, так как получу возможность поехать на эти гонки с очень сбалансированной командой.

Конечно, время в команде Trek было отличным. Я по-настоящему наслаждался работой в команде, за последние годы получил огромный опыт, вокруг были отличные ребята. Самым ярким моментом стала победа на этапе Тур де Франс-2018 в Рубэ, которую считаю одной из самых красивых побед в моей карьере.

Лично для меня Рубэ всегда остаётся одной из главных целей, потому что это моя любимая гонка. Если однажды выиграл её, то всегда жаждешь большего. Пока что мы с командой не обсуждали цели на следующий год, но уверен, что одной из главных будет Рубэ.

Этот сезон был для меня годом взлётов и падений. Не фантастический. Трудная Вуэльта Испании в конце потребовала много сил. Счастлив, что сезон закончился.

Lotto Soudal – одна из старейших команд в пелотоне. Сколько смотрел гонки, в них всегда была Lotto, и для меня честь выступать в одной из исторических команд.

Я более чем счастлив, что команда Lotto Soudal поверила в меня, и я подписал двухлетний контракт. Думаю, настало время для перемен, попробовать выжать ещё больше из моего потенциала, который у меня есть. Конечно, я надеюсь на успех на классиках, а также на успехи в спринтах. Команда хочет прогрессировать.

Думаю, присутствие ещё одного спринтера в команде – Калеба Юэна, для меня плюс, потому что в групповых спринтах не будет сильного давления. Также в команде будет выступать Жильбер, с которым на классиках можно будет разделить ответственность. Думаю, всё отлично сложится.

Калеб – на быстрые спринты, Филипп Жильбер, суперсильный классик, а также я. Мы будем делить ответственность, отчего в выигрыше будем не только мы трое, но и вся команда».