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Джон Дегенкольб: «Счастлив, что команда Lotto Soudal поверила в меня»

Джон Дегенкольб о переходе в бельгийскую велокоманду Lotto Soudal

 

 

  После трёх лет работы в команде Trek-Segafredo 30-летний немецкий велогонщик Джон Дегенкольб (John Degenkolb) с 2020 года будет выступать в цветах команды Lotto Soudal. В команде Trek-Segafredo Джон Дегенкольб одержал пять побед, самая яркая из которых – этап Тур де Франс-2018 с финишем в Рубэ. Но за последние три  года  победителю Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ не удалось проявить себя на классиках.

 

  В Lotto Soudal Дегенкольб  будет не единственным лидером на классических однодневных велогонках, в 2020 году в команде будет выступать и Филипп Жильбер. Но Джон Дегенкольб не возражает делить ответственность в гонках и надеется на успех, о чём рассказал в интервью Cyclingnews и VeloNews.

 

Джон Дегенкольб: «Счастлив, что команда Lotto Soudal поверила в меня»

 

 

 Джон Дегенкольб: «Да, я думаю о следующем сезоне. Впереди два интересных года и  новые важные задачи в карьере – работа в новой сильной команде. С нетерпением жду этого.

 

  Я принял решение о переходе в Lotto Soudal в расчёте на классики, так как получу возможность поехать на эти гонки с очень сбалансированной командой.

 

  Конечно, время в команде Trek было отличным. Я по-настоящему наслаждался работой в команде, за последние годы получил огромный опыт, вокруг были отличные ребята. Самым  ярким моментом стала победа на этапе Тур де Франс-2018 в Рубэ, которую считаю одной из самых красивых побед в моей карьере.

 

  Лично для меня Рубэ всегда остаётся одной из главных целей, потому что это моя любимая гонка. Если однажды выиграл её, то всегда жаждешь большего. Пока что мы с командой не обсуждали цели на следующий год, но уверен, что одной из главных будет Рубэ.

 

  Этот сезон был для меня годом взлётов и падений. Не фантастический. Трудная Вуэльта Испании в конце потребовала много сил. Счастлив, что сезон закончился.

 

  Lotto Soudal – одна из старейших команд в пелотоне. Сколько смотрел гонки, в них всегда была Lotto, и для меня честь выступать в одной из исторических команд.

 

  Я более чем счастлив, что команда Lotto Soudal поверила в меня, и я подписал двухлетний контракт. Думаю, настало время для перемен,  попробовать выжать ещё больше из моего потенциала, который у меня есть. Конечно, я надеюсь на успех на классиках, а также на успехи в спринтах. Команда хочет прогрессировать.

 

  Думаю, присутствие ещё одного спринтера в команде – Калеба Юэна, для меня плюс, потому что в групповых спринтах не будет сильного давления. Также в команде будет выступать Жильбер, с которым на классиках можно будет разделить ответственность. Думаю, всё отлично сложится.

 

  Калеб – на быстрые спринты, Филипп Жильбер, суперсильный классик, а также я. Мы будем делить ответственность, отчего в выигрыше будем не только мы трое, но и вся команда».

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Теги к статье: Джон Дегенкольб John Degenkolb Lotto Soudal

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Комментарии

  • VeloVelo
    ASO объявила о создании новой ... (4)
    VeloVelo-Фото

    бабло побеждает зло. 

  • Адриен
    ASO объявила о создании новой ... (4)
    Адриен-Фото

    Интересно, а как болельщикам попасть на гонку ? На гонки в АОЭ ,  Катар или особенно в Оман - нет  проблем, а вот визу  в Саудовскую Арвию можно оформить только рабочую, деловую , гостевую или паломническую, туристическую не выдают.  Женщинам - без сопровождении мужчин - вообще вьезд закрыт. Большая проблема - любая отметка о посещении Израиля. В 99% таких случаев в визе отказывают. Как тогда быть  с участием Israel Cycling Academy ?.. Конечно, сейчас саудиты страну постепенно открывают, но могут случится непредвиденные казусы ...

  • levonardo
    ASO объявила о создании новой ... (4)
    levonardo-Фото
    Посмотрим на профиль, спринтерских этапов и так весьма много.
  • paziz
    ASO объявила о создании новой ... (4)
    paziz-Фото
    Шейхи вкладывают, вот где деньги крутятся
  • Gonza Golanov
    Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (7)
    Gonza Golanov-Фото
    Хорошо хоть дали японцу выиграть. Всё-таки выставочный критериум, и какая атмосфера!
  • Gonza Golanov
    Крис Фрум: «Надеюсь вернуться ... (4)
    Gonza Golanov-Фото
    Я тоже надеюсь и жду Фруми-шоу, как когда-то ждал Конта-шоу.
  • Колёсник
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (20)
    Колёсник-Фото
    Да я и не говорю, что причина неудач - то падение, это просто временнАя точка, с которой покатились травмы, мононуклеозы и прочие хрени.
  • Kitsune-taichou
    Крис Фрум: «Надеюсь вернуться ... (4)
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    упоротый :) (я в хорошем смысле!)

  • Shalam s Urala
    Крис Фрум: «Надеюсь вернуться ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    цифровой велоспорт то. к маю (если не раньше) ему будет ясно, реальный он претендент или только почётный

    будем надеятся, не додумаются "расширить и углубить" TUE

    а так, молодцом настрой. поломан, но не сломлен. во всяком случае - на словах.

  • Адриен
    Крис Фрум: «Надеюсь вернуться ... (4)
    Адриен-Фото

    " Э нет, торопиться не надо, торопиться не надо... Важно ВЫЛЕЧИТЬ,  важно вернуть обществу полноценного человека, да ? ТОРОПИТЬСЯ НЕ НАДО !"

     

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