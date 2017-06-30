Эстебан Чавес и Микель Ниеве остаются в команде Mitchelton-Scott до конца 2021 года

Эстебан Чавес и Микель Ниеве продлили контракты с командой Mitchelton-Scott



29-летний колумбийский велогонщик Эстебан Чавес (Esteban Chaves) и 35-летний испанский велогонщик Микель Ниеве продлили контракты с австралийской командой Mitchelton-Scott до конца 2021 года.

Пропустив большую часть сезона 2018 года из-за болезни, Эстебан Чавес вернулся в форму в этом году и одержал победу на этапе Джиро д’Италия-2019. В команде Mitchelton-Scott/Orica Green EDGE колумбийский гонщик начал выступать в 2014 году, перейдя из проконтинентальной команды Colombia. В австралийской команде Чавес одержал 13 побед, в том числе стал победителем классики –Монумента Ломбардии в 2016 году, выиграл три этапа Джиро д’Италия (в 2016, 2018 и 2019), два этапа Вуэльты Испании (в 2015).

Эстебан Чавес: «Я очень счастлив. Всегда хорошо чувствовал себя в этой команде, с ребятами, со всеми мы здесь как одна большая семья. Я рад остаться здесь на следующие два года.

Меня радует мой сезон 2019 года, каждый месяц, каждая гонка становилась шагом вперёд. Команда с самого начала прекрасно ко мне относилась, давала уверенность. Опыт этого года был потрясающим, мы шаг за шагом работали над моим возвращением на мой лучший уровень.

Я хочу продолжать писать историю команды, как мы делали это в прошлом, хочу помогать новым ребятам, продолжать учиться у более опытных гонщиков. Хочу вносить свою лепту в работу команды».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Этот сезон принёс Эстебану много плюсов. Его здоровье укрепилось, мы знаем, что он может вернуться на тот уровень, когда он способен побеждать в любой гонке календаря.

Эстебан очень мотивирован поставить и достичь ещё больше целей в разных областях. В следующем году мы можем увидеть несколько сюрпризов в его календаре гонок».

Микель Ниеве пришёл в команду Mitchelton-Scott в 2018 году, перейдя из команды Sky и в первый же сезон принёс команде победу на этапе Джиро д’Италия-2018 и опыт выступления на Гран-турах, стал ценным гонщиком команды и помощником лидеров Эстебана Чавеса, Саймона и Адама Йейтсов. В этом году Микель Ниеве вошёл в топ-10 генеральной классификации на Вуэльте Испании.

Микель Ниеве: «Мне нравится в этой команде. Для меня переход сюда стал серьёзной переменой. В прошлом году я начал участвовать в гонках довольно поздно, пропустил много дней из-за падения. В этом году отработал полный сезон, теперь приобрёл больше уверенности, работая в команде, и чувствую себя отлично.

Думаю, в следующие два года буду выполнять ту же роль на Гран-турах – помогать команде. У меня большой опыт, надеюсь, буду полезен команде в важных гонках. Сейчас у нас уже сложилась сильная группа горняков. Приятно видеть, как растут молодые ребята, такие, как Лукас Хэмильтон, мне нравится помогать им».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Микель за эти два года проявил себя очень надёжным гонщиком. Конечно, мы хотели бы работать с ним настолько долго, насколько он захочет продолжать выступать в гонках. У него огромный опыт. В команде Sky он внёс вклад в победы на Тур де Франс.

У нас в составе молодые ребята, поэтому великолепно, что с ними рядом будет такой опытный гонщик как Микель. Он является для них примером, он стабилен и очень надёжен».