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Эстебан Чавес и Микель Ниеве остаются в команде Mitchelton-Scott до конца 2021 года

Эстебан Чавес и Микель Ниеве продлили контракты с командой Mitchelton-Scott 

 

 

 

 

  29-летний колумбийский велогонщик Эстебан Чавес (Esteban Chaves) и 35-летний испанский велогонщик Микель Ниеве продлили контракты с австралийской командой Mitchelton-Scott до конца 2021 года.

 

Эстебан Чавес продлил контракт с командой Mitchelton-Scott

 

  Пропустив большую часть сезона 2018 года из-за болезни, Эстебан Чавес вернулся в форму в этом году и одержал победу на этапе Джиро д’Италия-2019. В команде Mitchelton-Scott/Orica Green EDGE колумбийский гонщик начал выступать в 2014 году, перейдя из проконтинентальной команды Colombia. В австралийской команде Чавес одержал 13 побед, в том числе стал победителем классики –Монумента Ломбардии в 2016 году, выиграл три этапа Джиро д’Италия (в 2016, 2018 и 2019), два этапа Вуэльты Испании (в 2015).

 

  Эстебан Чавес: «Я очень счастлив. Всегда хорошо чувствовал себя в этой команде, с ребятами, со всеми мы здесь как одна большая семья. Я рад остаться здесь на следующие два года.

 

  Меня радует мой сезон 2019 года, каждый месяц, каждая гонка становилась шагом вперёд. Команда с самого начала прекрасно ко мне относилась, давала уверенность. Опыт этого года был потрясающим, мы шаг за шагом работали над моим возвращением на мой лучший уровень.

 

  Я хочу продолжать писать историю команды, как мы делали это в прошлом, хочу помогать новым ребятам, продолжать учиться у более опытных гонщиков. Хочу вносить свою лепту в работу команды».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Этот сезон принёс Эстебану много плюсов. Его здоровье укрепилось, мы знаем, что он может вернуться на тот уровень, когда он способен побеждать в любой гонке календаря.

 

  Эстебан очень мотивирован поставить и достичь ещё больше целей в разных областях. В следующем году мы можем увидеть несколько сюрпризов в его календаре гонок».

 

  Микель Ниеве пришёл в команду Mitchelton-Scott в 2018 году, перейдя из команды Sky и в первый же сезон принёс команде победу на этапе Джиро д’Италия-2018 и опыт выступления на Гран-турах, стал ценным гонщиком команды и помощником лидеров Эстебана Чавеса, Саймона и Адама Йейтсов. В этом году Микель Ниеве вошёл в топ-10 генеральной классификации на Вуэльте Испании.

 

  Микель Ниеве: «Мне нравится в этой команде. Для меня переход сюда стал серьёзной переменой. В прошлом году я начал участвовать в гонках довольно поздно, пропустил много дней из-за падения. В этом году отработал полный сезон, теперь приобрёл больше уверенности, работая в команде, и чувствую себя отлично.

 

  Думаю, в следующие два года буду выполнять ту же роль на Гран-турах – помогать команде. У меня большой опыт, надеюсь, буду полезен команде в важных гонках. Сейчас у нас уже сложилась сильная группа горняков. Приятно видеть, как растут молодые ребята, такие, как Лукас Хэмильтон, мне нравится помогать им».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Микель за эти два года проявил себя очень надёжным гонщиком. Конечно, мы хотели бы работать с ним настолько долго, насколько он захочет продолжать выступать в гонках. У него огромный опыт. В команде Sky он внёс вклад в победы на Тур де Франс.

 

 У нас в составе молодые ребята, поэтому великолепно, что с ними рядом будет такой опытный гонщик как Микель. Он является для них примером, он стабилен и очень надёжен».

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Теги к статье: Эстебан Чавес Esteban Chaves Mitchelton-SCOTT Микель Ниеве

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:35 | Регистрация: 30.06.2017

    Колумбы как рано зажигаются, так и рано угасают. Один Кинтана более менее держится с горем пополам, падениями и взлетами.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Симон Шпилак завершил карьеру ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Если бы Катюшу не украли

    кто украл? Макаров сам у себя украл?

    Катюша как была макаровской так и остаётся. и сам владелец бренда не исключает возврат лицензии в Россию (по мне - сомнительно)

    может лицензию украли? тоже вроде нет. нашёлся спонсор-партнёр - "вошёл в дело"

    была Итера - были одни возможности. допустим, у Арети они скромнее.

    и вообще, упрекать в чём-то Макарова (который продолжает оставаться спонсором велоспорта в РФ) можно лишь в одном единственном и простом случае - если сам регулярно жертвуешь свои средства в неменьшем объёме - хотя-б относительно своего достатка. - может есть такое? )

    Цитата: Astanaforever
    Поставили их к факту к окончанию сезона..так подло

    если этот "факт" на кого-то свалился внезапным сюрпризом (например, как повод поистерить на форуме о подлости мира), то это не значит, что все катюшинцы синхронно ахнули и завизжали. так или иначе все знали (понимали) к чему идёт. и все эти печальки чётко прописаны в контрактах. и никого из команды вовсе не пустили по миру с голым задом (UCI присматривает)

    Цитата: VeloVelo
    Замечательный парень. Да и побед у него в карьере немало. Да еще каких! Тянул Катю по весне всегда очень красиво. Классный гонщик. Удачи, Симон! Эх, жаль что больше не увижу его в гонках )

    на 146% поддерживаю, добавить нечего

  • Shalam s Urala
    Ломбардия-2019. Превью (23)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Salamandra
    на своем выигранном этапе именно на спуске оторвался от всех

    Цитата: GTX
    Роглич в даунхиле лучше 95% пелотона

    ну он в прошлой то жизни довольно покатался с горок. "там", где как раз всё - на чувстве момента, скорости, равновесии, координации.

    да и тут уже не новичок. и все эти критические моменты (виража, срыва колеса и пр) давно прописались в голове (да и на заднице)

  • Shega
    Ломбардия-2019. Превью (23)
    Shega-Фото
    Будьте добры, если не трудно, пишите, пожалуйста, подобные комментарии от своего имени, без "мы..." Ибо это - на самом деле - исключительно только Ваши и мнение, и отношение к словам motte.
  • Sozircatel
    Ломбардия-2019. Превью (23)
    Sozircatel-Фото
    Мы все рады , что Нибали в неплохой форме , а особенно , что Вы едите на ралли " Сааремаэ" , и , что Вы не увидите трансляцию ?
  • VeloVelo
    Симон Шпилак завершил карьеру ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Плюсую ) 

  • VeloVelo
    Симон Шпилак завершил карьеру ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Замечательный парень.
    Да и побед у него в карьере немало. Да еще каких!
    Тянул Катю по весне всегда очень красиво. Классный гонщик. 
    Удачи, Симон! 

    Эх, жаль что больше не увижу его в гонках ) 

  • Astanaforever
    Эстебан Чавес и Микель Ниеве о ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Колумбы как рано зажигаются, так и рано угасают. Один Кинтана более менее держится с горем пополам, падениями и взлетами.
  • Astanaforever
    Симон Шпилак завершил карьеру ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Если бы Катюшу не украли выступал бы выступал себе в кайф. А как остальные ребята...что им делать? Поставили их к факту к окончанию сезона..так подло.
  • GTX
    Ломбардия-2019. Превью (23)
    GTX-Фото
    Цитата: error
    Тут надо еще спуски уметь ездить, так что не уверен я за Роглича. с другой стороны равнинка неплохая перед финишными горками. Можно подтянуть
    плохо вы гонки смотрите, Роглич в даунхиле лучше 95% пелотона
  • Александра
    Ломбардия-2019. Превью (23)
    Александра-Фото
    А я, честно говоря, подумала, что это какой-то сбой, а не новая система ... эээ... обратной связи.)) Мне нравятся плюсы и минусы, сама всегда их ставила и получала, не вижу в этом проблемы.)

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3202
4 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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