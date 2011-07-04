Олимпийский чемпион - горный король 1 этапа Тур де Франс-2019 в родной Бельгии

Грег Ван Авермат о 1-м этапе Тур де Франс-2019

Олимпийский чемпион, 34-летний бельгийский гонщик команды CCC Грег Ван Авермат на 1-м этапе Тур де Франс-2019 поставил целью завоевать первую гороховую майку в этом выпуске Гран-тура. Поэтому Грег Ван Авермат атаковал на своих родных бельгийских дорогах, как только был дан старт этапа.

Вместе с бельгийским гонщиком в первый отрыв в этом выпуске Тур де Франс уехали три гонщика – Натнаэль Берхан (Natnael Berhane/Cofidis), Ксандро Мёрисс (Xandro Meurisse /Wanty-Groupe) и Мадс Вюрц Шмидт (Mads Würtz Schmidt /Katusha-Alpecin).

Первым из отрыва у подножия Мюр ван Гераардсберген (Muur van Geraardsbergen), который проходили на первых 50 км маршрута, атаковал Берхан, но Ван Авермат, проходивший 1,2-км подъём бесчисленное количество раз, не дал соперникам уехать и первым прошёл вершину, взяв 2 очка в горной классификации. На следующем подъёме – Босберге – Авермат был вторым, но гороховая майка уже была ему гарантирован, цель достигнута, и он вернулся в пелотон за 140 км до финиша.

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Грег Ван Авермат: «Я был очень решительно настроен что-то показать на домашних дорогах. Возможно, это единственный раз в моей карьере, когда в маршрут Тур де Франс был включён Мюр, расположенный рядом с моим домом. Всегда чувствуешь себя по-особенному, когда впереди пелотона проезжаешь перед болельщиками, друзьями и семьёй.

Подъём на Мюр сам по себе красивый, там собралось множество людей, была великолепная атмосфера. Но мне ещё надо было первым пройти вершину, что оказалось не так легко, как, возможно, выглядело по телевизору. Мёрисс – сильный гонщик, я беспокоился. Рад, что смог взять первую гороховую майку, хочу удержать её, по крайней мере, следующие два дня.

Хорошо, когда есть план. Я точно знал, что если пройду вершину Мюра первым, этого будет достаточно, чтобы удержать майку после этапа. Поэтому сфокусировался на этой задаче. Если честно, с самого старта нервничал из-за этого плана, но всё прошло отлично. Завтра некоторые удивятся, увидев меня в такой майке.

Всегда приятно начинать Тур де Франс с какого-то результата. Победа на этапе – это хорошо, но майка тоже имеет значение. Я поставил цель – показать что-то в Бельгии. Теперь у меня майка, которую постараюсь удержать несколько дней, а потом сфокусируюсь на борьбе за победу на этапе.

Мы решительно настроены перед завтрашней разделкой, даже если у нас уже не тот состав команды, что был в прошлом. Но я верю, что у нас сильная группа специалистов разделки. Может быть, победить будет невозможно, учитывая уровень других команд на этой гонке. Но финишировать в топ-5 для команды CCC было бы хорошим результатом».

Фабио Бальдато, спортивный директор команды CCC: «У нас был план – поехать за гороховой майкой. Мы хотели с самого начала что-то завоевать, особенно в Бельгии, где Грегу хотелось проявить себя перед домашними болельщиками. Он атаковал одним из первых, к счастью, ему удалось уехать в отрыв. Мы понимаем, что удержать майку до конца он не сможет, но это наш способ показать всем, что мы присутствуем в гонке и готовы бороться. Мы хотели также дать Грегу шанс проехать гонку активно на бельгийских дорогах. Он бельгиец и олимпийский чемпион. Поэтому для него этот момент был особенным, как и для нас.

Удивился ли я, что другие команды его отпустили? И да, и нет. В отрыв уехали всего четыре гонщика, если бы группа была больше, возможно, всё сложилось бы по-другому. Но этап был спринтерским, некоторые ребята хотели сберечь силы для завтрашней разделки, которая важна для команд генеральщиков».