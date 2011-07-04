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Олимпийский чемпион - горный король 1 этапа Тур де Франс-2019 в родной Бельгии

Грег Ван Авермат о 1-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

  Олимпийский чемпион, 34-летний бельгийский гонщик команды CCC Грег Ван Авермат на 1-м этапе Тур де Франс-2019 поставил целью завоевать первую гороховую майку в этом выпуске Гран-тура. Поэтому Грег Ван Авермат атаковал на своих родных бельгийских дорогах, как только был дан старт этапа.

 

  Вместе с бельгийским гонщиком в первый отрыв в этом выпуске Тур де Франс уехали три гонщика – Натнаэль Берхан (Natnael Berhane/Cofidis), Ксандро Мёрисс (Xandro Meurisse /Wanty-Groupe) и Мадс Вюрц Шмидт (Mads Würtz Schmidt /Katusha-Alpecin).

 

  Первым из отрыва у подножия Мюр ван Гераардсберген (Muur van Geraardsbergen), который проходили на первых 50 км маршрута, атаковал Берхан, но Ван Авермат, проходивший 1,2-км подъём бесчисленное количество раз, не дал соперникам уехать и первым прошёл вершину, взяв 2 очка в горной классификации. На следующем подъёме – Босберге – Авермат был вторым, но гороховая майка уже была ему гарантирован,  цель достигнута, и он вернулся в пелотон за 140 км до финиша.

 

Олимпийский чемпион - горный король 1 этапа Тур де Франс-2019 в родной Бельгии

 

Олимпийский чемпион - горный король 1 этапа Тур де Франс-2019 в родной Бельгии

 

Олимпийский чемпион - горный король 1 этапа Тур де Франс-2019 в родной Бельгии

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

  Грег Ван Авермат: «Я был очень решительно настроен что-то показать на домашних дорогах. Возможно, это единственный раз в моей карьере, когда в маршрут Тур де Франс был включён Мюр, расположенный рядом с моим домом. Всегда чувствуешь себя по-особенному, когда впереди пелотона проезжаешь перед болельщиками, друзьями и семьёй.

 

  Подъём на Мюр сам по себе красивый, там собралось множество людей, была великолепная атмосфера. Но мне ещё надо было первым пройти вершину, что оказалось не так легко, как, возможно, выглядело по телевизору. Мёрисс – сильный гонщик, я беспокоился. Рад, что смог взять первую гороховую майку, хочу удержать её, по крайней мере, следующие два дня.

 

  Хорошо, когда есть план. Я точно знал, что если пройду вершину Мюра первым, этого будет достаточно, чтобы удержать майку после этапа. Поэтому сфокусировался на этой задаче. Если честно, с самого старта нервничал из-за этого плана, но всё прошло отлично. Завтра некоторые удивятся, увидев меня в такой майке.

 

  Всегда приятно начинать Тур де Франс с какого-то результата. Победа на этапе – это хорошо, но майка тоже имеет значение. Я поставил цель – показать что-то в Бельгии. Теперь у меня майка, которую постараюсь удержать несколько дней, а потом сфокусируюсь на борьбе за победу на этапе.  

Мы решительно настроены перед завтрашней разделкой, даже если у нас уже не тот состав команды, что был в прошлом. Но я верю, что у нас сильная группа специалистов разделки. Может быть, победить будет невозможно, учитывая уровень других команд на этой гонке. Но финишировать в топ-5  для команды CCC было бы хорошим результатом».

 

  Фабио Бальдато, спортивный директор команды CCC: «У нас был план – поехать за гороховой майкой. Мы хотели с самого начала что-то завоевать, особенно в Бельгии, где Грегу хотелось проявить себя перед домашними болельщиками. Он атаковал одним из первых, к счастью, ему удалось уехать в отрыв. Мы понимаем, что удержать майку до конца он не сможет, но это наш способ показать всем, что мы присутствуем в гонке и готовы бороться. Мы хотели также дать Грегу шанс проехать гонку активно на бельгийских дорогах. Он бельгиец и олимпийский чемпион. Поэтому для него этот момент был особенным, как и для нас.

 

  Удивился ли я, что другие команды его отпустили? И да, и нет. В отрыв уехали всего четыре гонщика, если бы группа была больше, возможно, всё сложилось бы по-другому. Но этап был спринтерским, некоторые ребята хотели сберечь силы для завтрашней разделки, которая важна для команд генеральщиков».

 

Результаты 1 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet CCC Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:59 | Регистрация: 4.07.2011

    Цирк чистой воды

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото
    Зная как Джамбо-Висма колесит разделки, скорей всего так и будет и Тёниссен останется в жёлтом как и Грег в горохе. Посмотри кто на 3-й этап поедет в зелёном и белом.
    Честно говоря после краша Фруми чё то "очкую" маленько за спортсменов как будто сам должен сегодня проехать TTT в команде.
  • EL-Fenomeno
    100 лет жёлтой майке Тур де Фр ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот это я понимаю орги Тура подготовились к 100-летнему юбилею maillot jaune

    20 жёлтых эксклюзивов - 20 (на самом деле конечно же меньше) счастливчиков ТдФ-2019

  • shiber
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (28)
    shiber-Фото

    На польском еврике, вроде бывший гонец Дариуш Барановски комментит (в этом году Тур еще с ними не смотрел, но Джиру он работал и многие другие гонки) и Томаш Яраньски. Нормально комментят, шутят немало - у Курдюкова, например, шуток днем с огнем. Британские комментаторы тоже весьма ироничны, кстати.

  • motte
    Олимпийский чемпион - горный к ... (1)
    motte-Фото

    Цирк чистой воды

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (30)
    EL-Fenomeno-Фото

    Админы, добавьте плиз ещё и командный зачёт, всегда же был в теме ревью-отчёта каждого этапа.

    А я же говорил, что кто то из бельгийцев проявит себя дома на этапе открытия ТдФ - ГВА как минимум на 2 дня в майке "горного короля"

  • SportSpirit
    Майк Тёниссен – победитель 1 э ... (1)
    SportSpirit-Фото
    Молодец, сумел быстро переориентироваться и не упустил свой шанс. В командной разделке JV одни из фаворитов с доп.мотивацией сохранить майку.
  • SportSpirit
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (30)
    SportSpirit-Фото
    Цитата: Серафим
    Просто какая-то ошибка в таблице. В генерале все нормально.
    Спасибо, ура)
  • Бакеша
    Якоб Фульсанг упал на 1-м этап ... (3)
    Бакеша-Фото
    Почему Астана не едет как Инеос в куче , не берегут лидера...
  • Серафим
    22-й раз на Тур де Франс Петер ... (1)
    Серафим-Фото

     Да ничего особенного, Саган в своем репертуаре. Тёниссен вырезал обод на ленточке, он кстати, сильный финишер. Очки пошли набираться, все по плану. 

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (30)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: salomon
    Есть свежая инфо по Фульсану ?
    Такой же диагноз как у Дюмолона на Джиро.

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: salomon
    Есть свежая инфо по Фульсану ?
    Такой же диагноз как у Дюмолона на Джиро.
    Плюс четыре шва над глазом.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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