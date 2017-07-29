Маттео Тозатто – спортивный директор команды Sky

Маттео Тозатто после 20-летней карьеры велогонщика начинает работать в качестве спортивного директора команды Sky

43-летний Маттео Тозатто (Matteo Tosatto), бывший профессиональный велогонщик, завершивший карьеру в прошлом году, вернулся в пелотон в новом качестве – как спортивный директор британской команды Sky. За 20 лет в профессионалах Маттео Тозатто 34 раза стартовал на Гран-турах, 53 раза – на классиках, а теперь будет использовать свой огромный опыт в команду Sky, а его первой гонкой в роли спортивного директора станет Тур Польши-2017, который стартует 29 июля. О начале новой карьеры в профессиональном велоспорте Маттео Тозатто рассказал в интервью сайту команды Sky.

- Добро пожаловать в команду Sky, Маттео! Как чувствуешь себя, присоединившись к команде и начиная новую фазу карьеры?

- Спасибо. Первое впечатление о команде – она невероятная, впечатляют все детали и уровень организации. Великолепно, что получил шанс работать в лучшей команде в мире. Конечно, я в восторге, что поеду первую гонку в качестве спортивного директора. Это лучший для меня шанс после карьеры профессионального велогонщика.

На Туре Польши, моей первой гонке, буду тесно сотрудничать с Габбой (Габриэлем Рашем). Я начинаю работать в качестве второго спортивного директора, думаю, это отличный способ набраться опыта в командной техничке. Много лет я провёл в седле велосипеда, но сейчас у меня другая роль.

- Ты завершил карьеру велогонщика в конце прошлого сезона. Ты всегда хотел стать спортивным директором?

- Изначально я надеялся продолжить выступать как велогонщик ещё один год, но затем мне стало понятно, что пора остановиться и попробовать что-то новое. На Джиро д’Италия я работал с компанией Pinarello, и там несколько раз мне удалось поговорить с Дэйвом Брэйлсфордом о том, чтобы работать вместе.

- И с того момента ты начал изучать команду. Расскажи об этом.

- Мой первый опыт работы с командой Sky был в июне, на гонке «Рут дю Сюд», где я провёл некоторое время в техничке, чтобы увидеть, как команда действует. Потом две недели я был в тренировочном лагере в Ливиньо, где на тот момент находились 14 гонщиков. Это была фантастика, я с нетерпением жду возможности поработать с молодыми гонщиками, хочу помогать им развиваться. Надеюсь, с моим опытом я помогу им достичь их целей.

- Ты много лет был соперником гонщиков команды Sky, какими были впечатления о команде?

- Я много раз боролся с командой Sky, когда был гонщиком, и всегда это была впечатляюще сильная команда, я видел, что они всегда ставят высокие цели. Именно так я всегда хотел работать, теперь я рад, что стал частью команды.