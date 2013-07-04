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Маттео Трентин подписал двухлетний контракт с командой CCC

Маттео Трентин переходит в команду CCC

 

 

  30-летний итальянский гонщик, чемпион Европы Маттео Трентин подписал двухлетний контракт с польской командой CCC, куда переходит после двух лет выступления в австралийской команде Mitchelton-Scott. Маттео Трентин – победитель этапов всех трёх Гран-туров. За последние два сезона одержал 6 побед, в том числе недавно выиграл третий в карьере этап Тур де Франс.

 

Маттео Трентин подписал двухлетний контракт с командой CCC

Маттео Трентин подписал двухлетний контракт с командой CCC

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/

 

  Для генерального менеджера команды CCC Джима Очовича опыт и разносторонность Маттео Трентина были ключевым фактором при подписании с ним контракта.

 

  Джим Очович: «Маттео Трентин – незаурядный велогонщик. Мы рады, что будем работать с ним в команде ССС следующие два года. Маттео усилит не только наш состав на классики, где будет выступать вместе с Грегом ван Аверматом. Универсальность Маттео делает его ценным гонщиком для команды. Мы видели на Тур де Франс, что он может не только спринтовать, но и проходить подъёмы. Его атака на финальном подъёме 17 этапа Тур де Франс-2019 привела его к впечатляющей сольной победе.

 

   Маттео выступает в профессионалах девять лет и принесёт в команду огромный опыт. Но ему всего 30 лет, мы считаем, что его лучшие годы ещё впереди. Мы хотим усилить команду на классики гонщиком, способным побеждать, тем, кто сможет работать с Грегом, и даст команде возможность разыгрывать разные карты. 23 победы, одержанные Маттео за годы его карьеры, уже впечатляют. Мы надеемся, что он пополнит этот список достижений, надев в следующем сезоне майку команды CCC».

 

 

  Маттео Трентин: «Передо мной не стояла острая необходимость в смене команды, но мне представился хороший шанс присоединиться к команде CCC. Я близко знаком с Фабио Бальдато и Алессандро Де Марки, Мануэль Квинцато выступал здесь до конца своей карьеры, так что я хорошо знаю эту команду. Думаю, с командой CCC у меня будет больше  возможностей. На классиках Грег Ван Авермат всегда впереди, на каждой гонке, и я тоже всё чаще и чаще нахожусь впереди. Думаю, если мы будем не соперниками, а товарищами по команде, у нас появится больше шансов. С нетерпением жду следующего года.

 

  У меня всё ещё нет победы или даже подиума на больших классиках. Мне бы хотелось достичь их в следующих сезонах. Также хотелось бы поставить целью спринтерскую майку на Гран-туре. Я занимал вторые места в спринтерских классификациях на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании, думаю, это достижимая для меня цель. Конечно, чтобы выиграть майку, нужно всегда находиться впереди. Но на этом Тур де Франс я доказал, что у меня это получается. Думаю, могу завоевать майку, было бы хорошо добиться этого однажды».

  

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Теги к статье: Маттео Трентин Matteo Trentin

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  1. Имя: Константин

    Konstantin41

    Вчера, 23:59 | Регистрация: 4.07.2017

     Также хотелось бы поставить целью спринтерскую майку на Гран-туре. Я занимал вторые места в спринтерских классификациях на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании, думаю, это достижимая для меня цель. Конечно, чтобы выиграть майку, нужно всегда находиться впереди. Но на этом Тур де Франс я доказал, что у меня это получается. Думаю, могу завоевать майку, было бы хорошо добиться этого однажды».  

    Вспомнил, как Фрум на последнем этапе Вуэльты 2017 спринтовал, чтобы не дать Трентину забрать зеленую майку и забрать её самому — прослезился)).

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:00 | Регистрация: 4.07.2013

    Удачи Маттео на классиках!

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Ближайшие старты

3 - 9 августа 2019

Tour de Pologne

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Clasica Ciclista San Sebastian

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Prudential RideLondon-Surrey Classic

7 - 11 августа 2019

European Continental Championships

11 августа 2019

European Continental Championships - Road Race

12 - 18 августа 2019

Binck Bank Tour

13 - 17 августа 2019

Vuelta a Burgos

15 - 18 августа 2019

Arctic Race of Norway

16 - 25 августа 2019

Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Gazprom — RusVelo объявляет им ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    На следующий год будут брать иностранцев , белорусов , итальянцев и тд и тп
  • VeloVelo
    Gazprom — RusVelo объявляет им ... (4)
    VeloVelo-Фото
    Там, видимо, какой-то договор с итальянцами.
    Русвело ведь в Италии базируется.
  • VeloVelo
    Маттео Трентин подписал двухле ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Удачи Маттео на классиках!

  • Hammill
    Жулиан Алафилипп не собирается ... (32)
    Hammill-Фото
    Я прежде чем про Кева писать со статой подверился. Вот ссылка: https://www.procyclingstats.com/rider/mark-cavendish/2016
  • Konstantin41
    Маттео Трентин подписал двухле ... (2)
    Konstantin41-Фото

     Также хотелось бы поставить целью спринтерскую майку на Гран-туре. Я занимал вторые места в спринтерских классификациях на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании, думаю, это достижимая для меня цель. Конечно, чтобы выиграть майку, нужно всегда находиться впереди. Но на этом Тур де Франс я доказал, что у меня это получается. Думаю, могу завоевать майку, было бы хорошо добиться этого однажды».  

    Вспомнил, как Фрум на последнем этапе Вуэльты 2017 спринтовал, чтобы не дать Трентину забрать зеленую майку и забрать её самому — прослезился)).

  • Rokka
    Трансферные новости пелотона-2 ... (8)
    Rokka-Фото
    Сэм Бэннет собирался в Квикстеп, Аркеа заявила что у них нет планов объединения с Катюшей, Дэннис возможно вернётся к Очовицу

    Макналти идёт к арабам, ОАЭ собирает весьма интересную и сильную команду на следующий год
  • SportSpirit
    Трансферные новости пелотона-2 ... (8)
    SportSpirit-Фото

    Переход Дюмолана и все, что с этим связано, наиболее интригует. 

     

    Также интересно, чем закончится история Дэнниса и Бахрейн-Мерида. И останется ли Сэм Беннет в Боре.  

  • M-07
    Gazprom — RusVelo объявляет им ... (4)
    M-07-Фото

    Не понимаю, зачем Русвело вообще иностранный гонщик?

  • M-07
    Эмануэль Бухман превзошёл свои ... (5)
    M-07-Фото

    Рад за Бухманна, наконец вырос до генеральщика, за такими постепенно растущими спортсменами очень интреесно наблюдать. Надеюсь, дальше рост только продолжится.

  • Адриен
    Трансферные новости пелотона-2 ... (8)
    Адриен-Фото

    Очень может быть... Хотя я не в курсе насчет сроков его контракта.

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5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
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7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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