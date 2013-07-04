Маттео Трентин подписал двухлетний контракт с командой CCC

Маттео Трентин переходит в команду CCC

30-летний итальянский гонщик, чемпион Европы Маттео Трентин подписал двухлетний контракт с польской командой CCC, куда переходит после двух лет выступления в австралийской команде Mitchelton-Scott. Маттео Трентин – победитель этапов всех трёх Гран-туров. За последние два сезона одержал 6 побед, в том числе недавно выиграл третий в карьере этап Тур де Франс.

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Для генерального менеджера команды CCC Джима Очовича опыт и разносторонность Маттео Трентина были ключевым фактором при подписании с ним контракта.

Джим Очович: «Маттео Трентин – незаурядный велогонщик. Мы рады, что будем работать с ним в команде ССС следующие два года. Маттео усилит не только наш состав на классики, где будет выступать вместе с Грегом ван Аверматом. Универсальность Маттео делает его ценным гонщиком для команды. Мы видели на Тур де Франс, что он может не только спринтовать, но и проходить подъёмы. Его атака на финальном подъёме 17 этапа Тур де Франс-2019 привела его к впечатляющей сольной победе.

Маттео выступает в профессионалах девять лет и принесёт в команду огромный опыт. Но ему всего 30 лет, мы считаем, что его лучшие годы ещё впереди. Мы хотим усилить команду на классики гонщиком, способным побеждать, тем, кто сможет работать с Грегом, и даст команде возможность разыгрывать разные карты. 23 победы, одержанные Маттео за годы его карьеры, уже впечатляют. Мы надеемся, что он пополнит этот список достижений, надев в следующем сезоне майку команды CCC».

Маттео Трентин: «Передо мной не стояла острая необходимость в смене команды, но мне представился хороший шанс присоединиться к команде CCC. Я близко знаком с Фабио Бальдато и Алессандро Де Марки, Мануэль Квинцато выступал здесь до конца своей карьеры, так что я хорошо знаю эту команду. Думаю, с командой CCC у меня будет больше возможностей. На классиках Грег Ван Авермат всегда впереди, на каждой гонке, и я тоже всё чаще и чаще нахожусь впереди. Думаю, если мы будем не соперниками, а товарищами по команде, у нас появится больше шансов. С нетерпением жду следующего года.

У меня всё ещё нет победы или даже подиума на больших классиках. Мне бы хотелось достичь их в следующих сезонах. Также хотелось бы поставить целью спринтерскую майку на Гран-туре. Я занимал вторые места в спринтерских классификациях на Джиро д’Италия и Вуэльте Испании, думаю, это достижимая для меня цель. Конечно, чтобы выиграть майку, нужно всегда находиться впереди. Но на этом Тур де Франс я доказал, что у меня это получается. Думаю, могу завоевать майку, было бы хорошо добиться этого однажды».