E3-BinckBank Classic-2019. Результаты

Дата:

Вчера, 19:07 Harelbeke - Harelbeke, 203,9 км 1 Zdenek Štybar (Cze) Deceuninck - Quick Step 4:46:05 2 Wout Van Aert (Bel) Team Jumbo - Visma 0:00:00 3 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 4 Alberto Bettiol (Ita) EF Education First 5 Bob Jungels (Lux) Deceuninck - Quick Step 0:00:03 6 Nils Politt (Ger) Team Katusha Alpecin 0:01:04 7 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton - Scott 8 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 9 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 10 Marc Hirschi (Sui) Team Sunweb 11 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:01:33 12 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First 13 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Merida 14 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 15 Niki Terpstra (Ned) Direct Energie 0:01:37 16 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:01:42 17 Peter Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 18 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:01:45 19 Marco Haller (Aut) Team Katusha Alpecin 0:02:49 20 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 21 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 22 John Degenkolb (Ger) Trek - Segafredo 23 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain Merida 24 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 25 Florian Sénéchal (Fra) Deceuninck - Quick Step 26 Carlos Barbero (Esp) Movistar Team 27 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Merida 28 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Cycling Academy 29 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 30 Reto Hollenstein (Sui) Team Katusha Alpecin 31 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 32 Dorian Godon (Fra) AG2R La Mondiale 33 Danny Van Poppel (Ned) Team Jumbo - Visma 34 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ 35 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 36 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 37 Daniel Oss (Ita) Bora - Hansgrohe 38 Silvan Dillier (Sui) AG2R La Mondiale 39 Michael Valgren Andersen (Den) Team Dimension Data 40 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 41 Eduard Prades Reverter (Esp) Movistar Team 42 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 43 Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles 44 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 45 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo - Visma 46 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 47 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 48 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck - Quick Step 49 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 50 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton - Scott 51 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo - Visma 52 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 53 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 54 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 55 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 56 Stefan Küng (Sui) Groupama - FDJ 57 Christopher Juul-Jensen (Den) Mitchelton - Scott 58 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 59 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Merida 60 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick Step 61 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 62 Luka Pibernik (Slo) Bahrain Merida 63 Kristijan Koren (Slo) Bahrain Merida 0:02:59 64 Julien Vermote (Bel) Team Dimension Data 0:03:46 65 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha Alpecin 66 Stijn Steels (Bel) Roompot - Charles 67 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 68 Damien Touzé (Fra) Cofidis Solutions Crédits 69 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 70 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis Solutions Crédits 71 Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal 72 Mihkel Räim (Est) Israel Cycling Academy 73 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 74 Michael Schär (Sui) CCC Team 75 Aksel Nõmmela (Est) Wallonie Bruxelles 76 Koen De Kort (Ned) Trek - Segafredo 77 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 0:03:48 78 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora - Hansgrohe 79 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 80 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 0:10:39 81 Jaime Castrillo Zapater (Esp) Movistar Team 82 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 83 Pim Ligthart (Ned) Direct Energie 84 Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles 85 Zico Waeytens (Bel) Cofidis Solutions Crédits 86 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo - Visma 87 Miles Scotson (Aus) Groupama - FDJ 88 Senne Leysen (Bel) Roompot - Charles 89 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 90 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 91 Filippo Ganna (Ita) Team Sky 92 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Gobert Cycling Team 93 Lars Boom (Ned) Roompot - Charles 94 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton - Scott 95 Ludwig De Winter (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team 96 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Team Dimension Data 97 Taco Van Der Hoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 98 Tom Scully (Nzl) EF Education First 99 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates DNF Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale DNF Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal DNF Florian Stork (Ger) Team Sunweb DNF Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb DNF Jesper Asselman (Ned) Roompot - Charles DNF Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal DNF Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates DNF Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis Solutions Crédits DNF Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Charles DNF Jürgen Roelandts (Bel) Movistar Team DNF Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb DNF Jan-Willem Van Schip (Ned) Roompot - Charles DNF Filippo Fortin (Ita) Cofidis Solutions Crédits DNF Hector Carretero (Esp) Movistar Team DNF Cyril Lemoine (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Alex Frame (Nzl) Trek - Segafredo DNF Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy DNF Edoardo Affini (Ita) Mitchelton - Scott DNF Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale DNF Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo DNF Sondre Holst Enger (Nor) Israel Cycling Academy DNF Juraj Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe DNF Tom Bohli (Sui) UAE Team Emirates DNF Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale DNF Maciej Bodnar (Pol) Bora - Hansgrohe DNF Marcus Burghardt (Ger) Bora - Hansgrohe DNF Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team DNF Mads Pedersen (Den) Trek - Segafredo DNF Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team DNF Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy DNF Kamil Gradek (Pol) CCC Team DNF Justin Timmermans (Ned) Roompot - Charles DNF Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ DNF Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ DNF Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ DNF Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data DNF Bernhard Eisel (Aut) Team Dimension Data DNF Justin Jules (Fra) Wallonie Bruxelles DNF Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data DNF Jaco Venter (Rsa) Team Dimension Data DNF Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates DNF Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Logan Owen (Usa) EF Education First DNF Damien Gaudin (Fra) Direct Energie DNF Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie DNF Anthony Turgis (Fra) Direct Energie DNF Angelo Tulik (Fra) Direct Energie DNF Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Willem Jakobus Smit (Rsa) Team Katusha Alpecin DNF Jenthe Biermans (Bel) Team Katusha Alpecin DNF Lindsay De Vylder (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Mads Würtz Schmidt (Den) Team Katusha Alpecin DNF Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates DNF Chad Haga (Usa) Team Sunweb DNF Jerome Baugnies (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Loïc Vliegen (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Roy Curvers (Ned) Team Sunweb DNF Jan Tratnik (Slo) Bahrain Merida DNF Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott DNF Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Callum Scotson (Aus) Mitchelton - Scott DNF Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team DNF Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team DNF Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ DNF Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team DNF Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First DNF Tom Devriendt (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Aimé De Gendt (Bel) Wanty - Gobert Cycling Team DNF Christopher Lawless (Gbr) Team Sky DNF Owain Doull (Gbr) Team Sky DNF Leonardo Basso (Ita) Team Sky DNF Lukas Spengler (Sui) Wallonie Bruxelles DNF Mitchell Docker (Aus) EF Education First DNF Moreno Hofland (Ned) EF Education First DNF Christophe Laporte (Fra) Cofidis Solutions Crédits DNF Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: E3-BinckBank Classic гонка Мирового тура классика Зденек Штыбар



