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Маттео Трентин – серебряный призёр в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2019

Маттео Трентин: "Мне не о чем сожалеть, победил сильнейший"

 

 

  30-летний итальянский велогонщик Маттео Трентин (Matteo Trentin) впервые в карьере завоевал серебряную медаль в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2019 в Йоркшире. Чемпион Европы прошлого года отобрался в решающий отрыв, в котором был со своим товарищем по сборной Джанни Москоном. Но Джанни Москон не удержался в отрыве, финишировав 4-м, а победу разыгрывали Маттео Трентин, Мадс Педерсен (Дания) и Стефан Кюнг (Швейцария). Итальянский гонщик первым начал спринт  за 200 м до финиша, но Мадс Педерсен прошёл его и первым пересёк финишную черту.

 

 

Маттео Трентин – серебряный призёр в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2019

Photos (с) Getty Images

 

  Маттео Трентин: «Масса эмоций. Я просто думал о спринте, но после такой гонки уже не важно, кто ты. Мадс был сильнейшим. Как видите, никогда не бывает так, что чемпионат мира уже в кармане.

 

  Холод сыграл главную роль,  в финале я замёрз. На последнем круге снял куртку и заледенел за 15 минут. Сегодня миллион обстоятельств имели значение. Думаю, мы доказали, что только мы вдвоём смогли переложиться в отрыв. Возможно, потратились слишком сильно. Но таков велоспорт.

 

  Когда Джанни выпал из отрыва, стало понятно, что мы можем взять медали. Каждый проводил смену, никто не играл в игры. Я пытался восстановиться к финальному спринту, но не получилось. Мадс выиграл.

 

  Сначала я даже не заметил, что ван дер Пул выпал. В этом нет ничего непонятного, потому что это была очень трудная гонка. Я до сих пор не согрелся. Кажется, будто зимой выехал в одной майке. Я горжусь и собой, и командой.

 

  Я хотел радужную майку. А когда финишируешь вторым, разочаровываешься. Но видя, как выиграл спринт Мадс, знаешь, что сегодня победил сильнейший. Мне не о чем сожалеть. Два года назад я не получил ничего (прим. – финишировал 4-м),  а это ещё хуже».  

 

Чемпионат мира по велоспорту-2019. Групповая гонка. Мужчины

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Теги к статье: Маттео Трентин Чемпионат мира по велоспорту-2019 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships

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  1. Имя: Константин

    Konstantin41

    Сегодня, 00:33 | Регистрация: 4.07.2017

    Какой же грустный Трентин на подиуме стоял... Жаль его, но Педерсен заслужил.

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Комментарии

  • Адриен
    Мадс Педерсен – чемпион мира-2 ... (2)
    Адриен-Фото

    Вообще молодец конечно. Но... ЧЕМПИОНАТ МИРА ! Во многих видах спорта ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ выявляется по итогам всех соревнований сезона, или минимум большинства из них. А тут ... Спортсмен выиграл всего ОДНУ гонку - да, значимую, да, престижную, да, представительную - и сразу получает звание ЛУЧШЕГО В МИРЕ - Чемпион Мира !.. В велоспорте интересная ситуация - НЕТ действительного реального критерия для определения лучшего гонщика мирового пелетона в сезоне. Рейтинг UCI - это так, проформа, бухгалтерия. Вот сейчас устроить опрос любителей и знатоков велоспорта - какой велогонщик должен называться самым-самым в 2019 году - и мнения разойдутся ! Кто-то назовет Роглича, кто-то - Алафилиппа, кто-то - Карапаса... Берналь, Фульсанг, Вальверде ... А кто ОБЪЕКТИВНО, НА САМОМ ДЕЛЕ? Уже ДАВНО назрела необходимость учредить КУБОК МИРА ПО ШОССЕЙНОМУ ВЕЛОСПОРТУ, и чтобы все соревнования высокого рейтинга входили в его зачет . И по его итогам определять ЛУЧШЕГО. Вот тогда не будет ненужных сходов, каждый из лидеров будет стараться проехать больше гонок, уменьшатся проходные этапы. В конце же сезона выявляется настоящий ОБЪЕКТИВНЫЙ чемпион, обладатель Кубка Мира - проехавший больше гонок, занявший больше высоких мест и одержавший больше побед.

  • Konstantin41
    Маттео Трентин – серебряный пр ... (1)
    Konstantin41-Фото
    Какой же грустный Трентин на подиуме стоял... Жаль его, но Педерсен заслужил.
  • Astanaforever
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: RVL
    Ломбардия и спать...
    А Милан -Сан Ремо?
    Извиняюсь Милан -Турин.
  • salomon
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Поэтому дорогие велофаны..не умничайте и не выставляйте себя "знатоками"велоспорта..вангуя. Этот спорт непредсказуемый.
    Вот именно !!! Кто-то уже заранее короновал Луценко. Поспешили вы, батенька...
  • Astanaforever
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: RVL
    Ломбардия и спать...
    А Милан -Сан Ремо?
  • salomon
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    salomon-Фото
    Цитата: Bernal95
    А мне Педерсен очень понравился на прошлом Туре Фландрии, когда стал вторым за Терпстрой. Этот сезон весенних классик он провел не в той форме прошлого года и у меня промелкнули две мысли. Либо талант молодого датчанина не разовьется дальше, либо парень набирает ход к ЧМ в Йоркшире. И вот он ответ!
    Да вы прям - ПРОВИДЕЦ !!! Хе...хе...хе...
  • Sergey_C
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    Sergey_C-Фото

    Не вижу никакого смысла просто доезжать гонку, тем более в таких условиях, куда правильнее сойти вовремя не навредив здоровью и оставить силы на итальянские гонки  и не создавать аварийные ситуации, отставая на круг. 

    Да и цель финишировать тоже вызывает вопросы, если ты не велогонщик из условного Конго или лыжник из Катара.

     

    Это примерно как преодоление марафона у любителей, ничего выдающегося кроме как для человека совершившего этот "подвиг" в этом нет. Сам на эти грабли наступил, когда слабоподготовленный после 30км шел пешком, большего разочарования вспомнить сложно касаемо бега. 

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    EL-Fenomeno-Фото

    Все кто доехал, да и кто сошёл молодцы. Это был настоящее испытьание, я бы даже сказал терзание - "мокрый и холодный ад". Курдюков вспоминал снежную ЛБЛ, а мне вспомнилась дождливая МСР.

    Ну шо ж, я одного подиумщика таки угадал и это Трентин, но как жаль, что экс чемпион Европы не стал чемпионом мира. А на подиуме на него было грустно смотреть. Убытый, измученный погодой и трёпкой...ему это серебро...хорошо, что жена была рядом и это, как по мне, лучшая поддержка в такой момент.

    У Педерсена просто осталось больше сил. Неожиданный чемпион, но что из того майку то у него не отберёшь) Вот только победит ли хоть раз в будущем сезоне Мадс в этом радужном одияние?

  • SSS
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (48)
    SSS-Фото
    смотрю, потому что просто интересно. Иногда))
    На мою мотивацию к тренировкам они никак не влияют.
  • motte
    Мадс Педерсен – чемпион мира-2 ... (2)
    motte-Фото

    Весь трек ликует! Альберто постит с поздравлениями!

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