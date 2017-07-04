Маттео Трентин – серебряный призёр в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2019

Маттео Трентин: "Мне не о чем сожалеть, победил сильнейший"

30-летний итальянский велогонщик Маттео Трентин (Matteo Trentin) впервые в карьере завоевал серебряную медаль в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2019 в Йоркшире. Чемпион Европы прошлого года отобрался в решающий отрыв, в котором был со своим товарищем по сборной Джанни Москоном. Но Джанни Москон не удержался в отрыве, финишировав 4-м, а победу разыгрывали Маттео Трентин, Мадс Педерсен (Дания) и Стефан Кюнг (Швейцария). Итальянский гонщик первым начал спринт за 200 м до финиша, но Мадс Педерсен прошёл его и первым пересёк финишную черту.

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Маттео Трентин: «Масса эмоций. Я просто думал о спринте, но после такой гонки уже не важно, кто ты. Мадс был сильнейшим. Как видите, никогда не бывает так, что чемпионат мира уже в кармане.

Холод сыграл главную роль, в финале я замёрз. На последнем круге снял куртку и заледенел за 15 минут. Сегодня миллион обстоятельств имели значение. Думаю, мы доказали, что только мы вдвоём смогли переложиться в отрыв. Возможно, потратились слишком сильно. Но таков велоспорт.

Когда Джанни выпал из отрыва, стало понятно, что мы можем взять медали. Каждый проводил смену, никто не играл в игры. Я пытался восстановиться к финальному спринту, но не получилось. Мадс выиграл.

Сначала я даже не заметил, что ван дер Пул выпал. В этом нет ничего непонятного, потому что это была очень трудная гонка. Я до сих пор не согрелся. Кажется, будто зимой выехал в одной майке. Я горжусь и собой, и командой.

Я хотел радужную майку. А когда финишируешь вторым, разочаровываешься. Но видя, как выиграл спринт Мадс, знаешь, что сегодня победил сильнейший. Мне не о чем сожалеть. Два года назад я не получил ничего (прим. – финишировал 4-м), а это ещё хуже».