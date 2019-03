Гент-Вевельгем-2019. Результаты Категория:

Вчера, 17:47 Deinze - Wevelgem, 251,5 км 1 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 5:26:08 2 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 3 Oliver Naesen (Bel) Ag2R La Mondiale 4 Mathieu Van Der Poel (Ned) Corendon-Circus 5 Danny Van Poppel (Ned) Team Jumbo-Visma 6 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 7 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 8 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 9 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 10 Jens Debusschere (Bel) Team Katusha Alpecin 11 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 12 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 13 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 14 Anthony Turgis (Fra) Direct Energie 15 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 16 Stefan Küng (Swi) Groupama-Fdj 17 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 18 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 19 Elia Viviani (Ita) Deceuninck - Quick-Step 20 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 21 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 22 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck - Quick-Step 23 Niki Terpstra (Ned) Direct Energie 24 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo-Visma 25 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma 26 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First 27 Marco Haller (Aut) Team Katusha Alpecin 28 Gianni Vermeersch (Bel) Corendon-Circus 29 Wout Van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma 0:00:07 30 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma 0:00:08 31 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott 0:00:11 32 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:13 33 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:00:23 34 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 0:00:24 35 Zdenek Štybar (Cze) Deceuninck - Quick-Step 0:01:19 36 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:38 37 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:03:30 38 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 0:05:28 39 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:08:45 40 Roy Jans (Bel) Corendon-Circus 41 Boy Van Poppel (Ned) Roompot-Charles 42 Timothy Dupont (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team 43 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 44 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-Fdj 45 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 46 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 47 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 48 Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits 49 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-Fdj 50 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 51 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Team Sunweb 52 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 53 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 54 Loïc Vliegen (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team 55 Kristoffer Halvorsen (Nor) Team Sky 56 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 57 Lars Boom (Ned) Roompot-Charles 58 Dries De Bondt (Bel) Corendon-Circus 59 Silvan Dillier (Swi) Ag2R La Mondiale 60 Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team 61 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 62 Stijn Vandenbergh (Bel) Ag2R La Mondiale 63 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick-Step 64 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 65 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha Alpecin 66 Michael Schär (Swi) CCC Team 67 Arnaud Demare (Fra) Groupama-Fdj 68 Nico Denz (Ger) Ag2R La Mondiale 69 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 70 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 71 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 72 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 73 Clement Venturini (Fra) Ag2R La Mondiale 74 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 75 Tom Scully (Nzl) EF Education First 76 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:08:53 77 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick-Step 0:08:55 78 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe DNF Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team DNF Stijn Steels (Bel) Roompot-Charles DNF Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team DNF Szymon Sajnok (Pol) CCC Team DNF Maximiliano Ariel Richeze (Arg) DNF Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick-Step DNF Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot-Charles DNF Moreno Hofland (Ned) EF Education First DNF Simon Sellier (Fra) Direct Energie DNF Sacha Modolo (Ita) EF Education First DNF Jan Willem Van Schip (Ned) Roompot-Charles DNF Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe DNF Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe DNF Julius Van Den Berg (Ned) EF Education First DNF Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe DNF Logan Owen (Usa) EF Education First DNF Alberto Bettiol (Ita) EF Education First DNF Jesper Asselman (Ned) Roompot-Charles DNF Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team DNF Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team DNF Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team DNF Hugo Houle (Can) Astana Pro Team DNF Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team DNF Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida DNF Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain-Merida DNF Julien Duval (Fra) Ag2R La Mondiale DNF Adam Blythe (Gbr) Lotto Soudal DNF Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida DNF Pawel Bernas (Pol) CCC Team DNF Marcel Sieberg (Ger) Bahrain-Merida DNF Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal DNF Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal DNF Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal DNF Senne Leysen (Bel) Roompot-Charles DNF Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida DNF Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida DNF Eduard Prades Reverter (Spa) Movistar Team DNF Bagdonas Gediminas (Ltu) Ag2R La Mondiale DNF Jimmy Janssens (Bel) Corendon-Circus DNF Hector Carretero (Spa) Movistar Team DNF Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb DNF Florian Stork (Ger) Team Sunweb DNF Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo DNF Alex Frame (Nzl) Trek-Segafredo DNF Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo DNF Tom Wirtgen (Lux) Wallonie Bruxelles DNF Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates DNF Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates DNF Justin Jules (Fra) Wallonie Bruxelles DNF Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates DNF Lukas Spengler (Swi) Wallonie Bruxelles DNF Asbjørn Kragh Andersen (Den) Team Sunweb DNF Lasse Norman Hansen (Den) Corendon-Circus DNF Roy Curvers (Ned) Team Sunweb DNF Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team DNF Aime De Gendt (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team DNF Tom Devriendt (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team DNF Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Gobert Cycling Team DNF Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Gobert Cycling Team DNF Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Kenny Dehaes (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Stijn Devolder (Bel) Corendon-Circus DNF Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data DNF Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-Fdj DNF Pim Ligthart (Ned) Direct Energie DNF Miles Scotson (Aus) Groupama-Fdj DNF Mathieu Burgaudeau (Fra) Direct Energie DNF Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott DNF Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott DNF Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott DNF Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott DNF Jorge Arcas (Spa) Movistar Team DNF Taco Van Der Hoorn (Ned) Team Jumbo-Visma DNF Jaime Castrillo Zapater (Spa) Movistar Team DNF Michael Valgren Andersen (Den) Team Dimension Data DNF Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Bernhard Eisel (Aut) Team Dimension Data DNF Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-Fdj DNF Giacomo Nizzolo (Ita) Team Dimension Data DNF Julien Vermote (Bel) Team Dimension Data DNF Filippo Fortin (Ita) Cofidis, Solutions Credits DNF Zico Waeytens (Bel) Cofidis, Solutions Credits DNF Harry Tanfield (Gbr) Team Katusha Alpecin DNF Reto Hollenstein (Swi) Team Katusha Alpecin DNF Mads Schmidt Würtz (Den) Team Katusha Alpecin DNF Willem Jakobus Smit (Rsa) Team Katusha Alpecin DNF Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits DNF Leonardo Basso (Ita) Team Sky DNF Christopher Lawless (Gbr) Team Sky DNF Filippo Ganna (Ita) Team Sky DNF Lars Bak Ytting (Den) Team Dimension Data Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Гент-Вевельгем Gent-Wevelgem in Flanders Fields гонка Мирового тура классика Александр Кристофф



