Маттео Трентин - победитель классики Париж-Тур-2017

Маттео Трентин стал двукратным победителем классики Париж-Тур

28-летний итальянский велогонщик команды Quick Step Floors Маттео Трентин (Matteo Trentin) стал двукратным победителем классики Париж-Тур. После того, как защищавший свой титул победителя прошлого года Фернандо Гавирия упал на повороте за 20 км до финиша, Маттео Трентин и Ники Терпстра взяли на себя роль лидеров команды. За 10 км до финиша на подъёме Трентин атаковал, порвав пелотон, на его ускорение ответили несколько гонщиков. Вторая атака итальянского гонщика команды Quick Step Floors на финальном подъёме ещё раз просеяла группу, и на этот раз за Трентином поехал только гонщик команды Sunweb Сорен Краг Андерсен, и товарищ Трентина по команде Ники Терпстра.

Втроём они удерживали 12-сеукндное преимущество. За 250 м до финиша Маттео Трентин открыл спринт и обошёл Сорена Крага Андерсена. Спринт из группы, финишировавшей через 7 секунд после победителя, выиграл Андре Грайпель (Lotto Soudal).

Победа на Париж-Тур-2017 сделала Маттео Трентина двукратным победителем этой классики, и стала седьмой в этом сезоне, а также третьей подряд победой на этой французской классике для команды Quick Step Floors.

Photo credit: ©ASO/Bruno Bade

Маттео Трентин: «Я сделал то же самое, что и два года назад, когда выиграл гонку. Конечно, на этот раз всё было немного по-другому. Сегодня пелотон был большим, эшелонов не образовалось. Небольшой дождь и мокрые дороги заставили пелотон растянуться, я увидел, что некоторым приходилось прилагать массу усилий, чтобы удержаться впереди. И тогда я решил атаковать. Сформировалась группа, а потом я ускорился во второй раз, увидел, что еду вдвоём с Сореном Крагом Андерсеном. Потом заметил, что к нам пытается переложиться Ники, я подождал его, и мы отлично сработались вместе, он идеально развозил меня на последнем километре.

Фантастически так завершить сезон. Хочу поблагодарить команду Quick Step Floors за эти 7 лет, для меня было честью выступать в этой команде, я горжусь, что закончил мою работу в Quick Step Floors второй победой на Париж-Тур».