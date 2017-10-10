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Маттео Трентин - победитель классики Париж-Тур-2017

Маттео Трентин стал двукратным победителем классики Париж-Тур

 

 

  28-летний итальянский велогонщик команды Quick Step Floors Маттео Трентин (Matteo Trentin) стал двукратным победителем классики Париж-Тур. После того, как защищавший свой титул победителя прошлого года Фернандо Гавирия упал на повороте за 20 км до финиша, Маттео Трентин и Ники Терпстра взяли на себя роль лидеров команды. За 10 км до финиша на подъёме Трентин атаковал, порвав пелотон, на его ускорение ответили несколько гонщиков. Вторая атака итальянского гонщика команды Quick Step Floors на финальном подъёме ещё раз просеяла группу, и на этот раз за Трентином поехал только гонщик команды Sunweb Сорен Краг Андерсен, и товарищ Трентина по команде Ники Терпстра.

 

  Втроём они удерживали 12-сеукндное преимущество. За 250 м до финиша Маттео Трентин открыл спринт и обошёл Сорена Крага Андерсена. Спринт из группы, финишировавшей через 7 секунд после победителя, выиграл Андре Грайпель (Lotto Soudal).

 

  Победа на Париж-Тур-2017 сделала Маттео Трентина двукратным победителем этой классики, и стала седьмой в этом сезоне, а также третьей подряд победой на этой французской классике для команды Quick Step Floors.

 

 

 

 

Photo credit: ©ASO/Bruno Bade

 

  Маттео Трентин: «Я сделал то же самое, что и два года назад, когда выиграл гонку. Конечно, на этот раз всё было немного  по-другому. Сегодня пелотон был большим, эшелонов не образовалось. Небольшой дождь и мокрые дороги заставили пелотон растянуться, я увидел, что некоторым приходилось прилагать массу усилий, чтобы удержаться впереди. И тогда я решил атаковать. Сформировалась группа, а потом я ускорился во второй раз,  увидел, что еду вдвоём с Сореном Крагом Андерсеном. Потом заметил, что к нам пытается переложиться Ники, я подождал его, и  мы отлично сработались вместе, он идеально развозил меня на последнем километре.

  Фантастически так завершить сезон. Хочу поблагодарить команду Quick Step Floors за эти 7 лет, для меня было честью выступать в этой команде, я горжусь, что закончил мою работу в Quick Step Floors второй победой на Париж-Тур».

 

 

Результаты Париж-Тур-2017

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Теги к статье: Маттео Трентин Matteo Trentin Париж-Тур гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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Комментарии

  • VeloVelo
    Париж - Тур-2017 (8)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: velodoctor
    Одни квипстеповцы, казалось лидера потеряли за 15км, но пофигу

    Сегодня явно не под спринтеров был финиш. Ну а Грайпель в последние два года неплохо едет пупыри, что он и доказал.



    Цитата: DenisRodikov
    Он его как-то пытался закрывать, даже почти закрыл. Потом за ним спустились двое квикстеповцев и довезли до пачки

    Гавирия в одиночку добрал пелотон, никто ему не помогал, кроме собственной технички.

  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (76)
    velodoctor-Фото

    Из скромной в последние годы Лямпре, Эмираты превращаются в невероятную по количеству звезд команду. Кошта, Кристофф, Мартин и как многие открыто уже пишут  Ару. Были слухи, что они и Ильнуром интересовались, с учетом того, что там есть Атапума, Конти, Поланц и Мохорич - из которых каждый сильнее Кочеткова, кажется хорошим вариантом.

    Но если посмотреть  с другой стороны. Кошта  больше не генеральщик на грандтуры, это понятно, но вот Мартин и Ару думаю будут вроде Нибали и того же Ару, открытого конфликта между которыми не было, но напряжение из-за необходимости подстраиваться под календарь друг-друга замечалось. Думаю в первый год 100% будет связка Ару -Джира-Тур, Ден  Тур-Вуэльта, при таком варианте Ару будет сложно быть готовым на 100% на туре . Также у Мартина еще интересы по гонкам с Коштой пересекаются, да и с тем же Ару на классические и однодневные гонки. 

    Может оно и лучше, быть единственным капитаном на генерал в Катюше. russian

  • DenisRodikov
    Париж - Тур-2017 (8)
    DenisRodikov-Фото
    Гавирия упал в повороте. Упал сам, соскользнуло колесо. Не сильно, но надо было поправить цепь, потом остановился поправить руль. Потом догонял за техничкой. Когда догнал группу, оказалось, что это отвал и впереди просвет секунд 15. Он его как-то пытался закрывать, даже почти закрыл. Потом за ним спустились двое квикстеповцев и довезли до пачки. Но начался предпоследний подъём за 10км до финиша и раздача. Гавирия бывший в хвосте и наевшийся раннее поехал своим ходом.
  • EL-Fenomeno
    Париж - Тур-2017 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    №2 стал снова №1, как и для Нибса сезона для М.Трентина просто великолепный (желаю ему таких же успехов в новой команде).

    а КВИК-СТЕПовцы в очередной раз показали, что лучшее однодневщики (елси брать по общему колисеству) имеено у них - 4 человека в ТОП 10.

    Андре Грайпель было видно на финише что очень раздосадован. Хотел взять последнюю классику сезона, а Трентин и комрады лишили нас весьма неплохой зарубы на финише.

    И что случилось с Гавирией? Видел по гонке что он отстал на послдених 15-20 км. Неужели упал или прокол (или просто не смог и "благословил" Маттео на победу?)

  • Grinta
    Ломбардия-2017. Результаты (31)
    Grinta-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Нибали на финише показывал на ладонях 8 пальцев (вверх). Это 8 побед за сезон или как понимать эту "восьмёрку"; ответьте кто знает?
    Это не восьмёрка. Это пять и 0. Пятидесятая победа
  • EL-Fenomeno
    Ломбардия-2017. Результаты (31)
    EL-Fenomeno-Фото

    Нибали на финише показывал на ладонях 8 пальцев (вверх). Это 8 побед за сезон или как понимать эту "восьмёрку"; ответьте кто знает?

  • YuraHist
    Париж - Тур-2017 (8)
    YuraHist-Фото
    Спасибо, уже увидел результаты с хронометражем))Гонку саму не смотрел...Квик-степ хорошо в 10ку заехал
  • ludmilam
    Винченцо Нибали - двукратный п ... (3)
    ludmilam-Фото

    Молодец!!! Поздравляю!!!

  • Николай Н.
    Париж - Тур-2017 (8)
    Николай Н.-Фото

    Красивый отъезд и красивый финиш. Трентин не победим в таких отрывах.

  • pac1ent
    Париж - Тур-2017 (8)
    pac1ent-Фото
    Нет, Ники был в первой группе

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