Ломбардия-2019. Результаты

Вчера, 17:32 Bergamo - Como, 243 км 1 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 5:52:59 2 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 0:00:16 3 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Ineos 4 Jakob Fuglsang (Den) Astana 5 Michael Woods (Can) Ef Education First 0:00:34 6 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 7 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma 8 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:50 9 Pierre Latour (Fra) Ag2r la Mondiale 10 Rudy Molard (Fra) Groupama-Fdj 11 David Gaudu (Fra) Groupama-Fdj 12 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 13 Enric Mas Nicolau (Spa) Deceuninck - Quick-Step 14 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Team Ineos 15 Adam Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 0:01:57 16 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana 0:02:08 17 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli Selle Italia 18 Daniel Martin (Irl) Uae Team Emirates 0:02:09 19 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 0:02:12 20 Pierre Rolland (Fra) Vital Concept-b&b Hotels 0:02:30 21 Mathias Frank (Swi) Ag2r la Mondiale 22 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:02:37 23 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 24 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:02:46 25 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Team Dimension Data 0:02:47 26 Steff Cras (Bel) Team Katusha Alpecin 0:03:28 27 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 28 Davide Villella (Ita) Astana 0:03:41 29 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:03:51 30 Lawrence Warbasse (Usa) Ag2r la Mondiale 31 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 32 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-Fdj 33 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo-Visma 0:03:53 34 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo-Visma 35 George Bennett (Nzl) Team Jumbo-Visma 36 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton-Scott 37 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 38 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:05:50 39 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:06:02 40 Michael Valgren Andersen (Den) Team Dimension Data 41 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-Rusvelo 42 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-b&b Hotels 43 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 44 Stephane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 45 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 46 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 47 Victor De la Parte (Spa) Ccc Team 48 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 49 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 50 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Ineos 51 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 52 Bob Jungels (Lux) Deceuninck - Quick-Step 53 Simon Clarke (Aus) Ef Education First 54 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck - Quick-Step 55 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 56 Tanel Kangert (Est) Ef Education First 57 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:06:58 58 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:10:09 59 Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Merida 60 Diego Ulissi (Ita) Uae Team Emirates 0:10:44 61 Dario Cataldo (Ita) Astana 0:10:48 62 Neilson Powless (Usa) Team Jumbo-Visma 63 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani Csf 0:12:34 64 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani Csf 65 Simone Petilli (Ita) Uae Team Emirates 66 Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli Selle Italia 67 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 68 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team 69 Andrea Garosio (Ita) Bahrain-Merida 70 Jhoan Esteban Chaves Rubio (Col) Mitchelton-Scott 71 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 72 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 73 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 74 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 75 Jesper Hansen (Den) Cofidis, Solutions Credits 76 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) Ef Education First 77 Enrico Battaglin (Ita) Team Katusha Alpecin 78 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 79 Jan Polanc (Slo) Uae Team Emirates 80 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Neri Sottoli Selle Italia 81 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 82 Riccardo Zoidl (Aut) Ccc Team 83 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck - Quick-Step 84 Simon Geschke (Ger) Ccc Team 0:14:00 85 Serge Pauwels (Bel) Ccc Team 0:16:02 86 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli Selle Italia 0:17:37 87 Lorenzo Fortunato (Ita) Neri Sottoli Selle Italia 88 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 89 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 90 Steve Morabito (Swi) Groupama-Fdj 91 Danilo Wyss (Swi) Team Dimension Data 92 Joseph Rosskopf (Usa) Ccc Team 93 Jose Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 94 Laurens Ten Dam (Ned) Ccc Team 0:17:39 95 Marco Marcato (Ita) Uae Team Emirates 96 Patrick Müller (Swi) Vital Concept-b&b Hotels 0:19:55 97 Valentin Madouas (Fra) Groupama-Fdj 98 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 99 Louis Meintjes (Rsa) Team Dimension Data 100 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 101 Luca Covili (Ita) Bardiani Csf 102 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick-Step 103 Umberto Orsini (Ita) Bardiani Csf 104 Rory Sutherland (Aus) Uae Team Emirates 105 Arnaud Courteille (Fra) Vital Concept-b&b Hotels 106 Axel Domont (Fra) Ag2r la Mondiale 0:20:52 107 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 108 Sep Vanmarcke (Bel) Ef Education First 0:21:54 109 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 0:25:05 DNS Francesco Romano (Ita) Bardiani Csf DNF Mikael Cherel (Fra) Ag2r la Mondiale DNF Ben Gastauer (Lux) Ag2r la Mondiale DNF Jaakko Hanninen (Fin) Ag2r la Mondiale DNF Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec DNF Kevin Rivera Serrano (Crc) Androni Giocattoli-Sidermec DNF Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec DNF Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec DNF Davide Ballerini (Ita) Astana DNF Hugo Houle (Can) Astana DNF Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana DNF Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida DNF Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida DNF Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida DNF Enrico Barbin (Ita) Bardiani Csf DNF Daniel Savini (Ita) Bardiani Csf DNF Gregor Moehlberger (Aut) Bora-Hansgrohe DNF Lukasz Owsian (Pol) Ccc Team DNF Natnael Berhane (Eri) Cofidis, Solutions Credits DNF Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits DNF James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick-Step DNF Petr Vakoc (Cze) Deceuninck - Quick-Step DNF Hugh John Carthy (Gbr) Ef Education First DNF Sean Bennett (Usa) Ef Education First DNF Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo DNF Petr Rikunov (Rus) Gazprom-Rusvelo DNF Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo DNF Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo DNF William Bonnet (Fra) Groupama-Fdj DNF Anthony Roux (Fra) Groupama-Fdj DNF Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Israel Cycling Academy DNF Riccardo Minali (Ita) Israel Cycling Academy DNF Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy DNF Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy DNF Sander Armee (Bel) Lotto Soudal DNF Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal DNF Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal DNF Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Mitchelton-Scott DNF Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott DNF Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott DNF Jaime Castrillo Zapater (Spa) Movistar Team DNF Mikel Landa Meana (Spa) Movistar Team DNF Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team DNF Umberto Marengo (Ita) Neri Sottoli Selle Italia DNF Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli Selle Italia DNF Roman Kreuziger (Cze) Team Dimension Data DNF Tom-Jelte Slagter (Ned) Team Dimension Data DNF Jaco Venter (Rsa) Team Dimension Data DNF Nicolas Jonathan Castroviejo (Spa) Team Ineos DNF Salvatore Puccio (Ita) Team Ineos DNF Diego Rosa (Ita) Team Ineos DNF Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo-Visma DNF Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma DNF Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha Alpecin DNF Matteo Fabbro (Ita) Team Katusha Alpecin DNF Jose Goncalves (Por) Team Katusha Alpecin DNF Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha Alpecin DNF Daniel Navarro Garcia (Spa) Team Katusha Alpecin DNF Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb DNF Rob Power (Aus) Team Sunweb DNF Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo DNF Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo DNF Rui Costa (Por) Uae Team Emirates DNF Maxime Cam (Fra) Vital Concept-b&b Hotels DNF Justin Mottier (Fra) Vital Concept-b&b Hotels DNF Quentin Pacher (Fra) Vital Concept-b&b Hotels Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 