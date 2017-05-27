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Алехандро Вальверде: «Очень доволен тем, как проехал Тур Фландрии-2019»

Чемпион мира Алехандро Вальверде финшировал 8-м на первом в карьере Туре Фландрии

 

 

  Действующий чемпион мира,   Алехандро Вальверде в который раз доказал, что является одним из самых универсальных испанских гонщиков. Дебютировав в 38 лет на одной из сложнейших классик календаря, Туре Фландрии, Вальверде финишировал в десятке сильнейших, заняв 8-е место. Он пересёк финиш в группе сильнейших, где находились все гонщики, которых называли фаворитами перед стартом.  

 

 

Алехандро Вальверде: «Очень доволен тем, как проехал Тур Фландрии-2019»

 

Photo © Movistar Team/ (c) Luca Bettini / BettiniPhoto

 

   Алехандро Вальверде: «Я очень счастлив, доволен тем, как проехал гонку. Она была очень выматывающей из-за нервозности, стресса при поиске удобной позиции. По мере того, как группа редела, мне становилось всё лучше, подъёмы я начал проходить, находясь всё ближе к голове группы. В итоге очень доволен своим выступлением. И к победе подошёл ближе, чем ожидал.

 

  Чем ближе становился финиш, тем труднее становилось соперникам, а мне было легче возвращаться и держаться в голове группы. Чувствовал себя отлично. Не знаю, будет ли у меня ещё шанс побороться за победу на этой гонке в ближайшие годы, потому что знание дорог здесь – ключевой элемент успеха. Но я проехал очень хорошо. С нетерпением жду возвращения на Тур Фландрии. То, что финишировал среди фаворитов, даёт мне огромную уверенность.

 

  Команда отработала отлично. Они очень хотели удержать меня на хорошей позиции, отслеживали все опасные атаки, верили в меня. Начало гонки получилось спокойным, а на финальных кругах мы всегда были в правильной группе, ехали стабильно. В моём случае нет ощущения, что на результате сказался недостаток опыта. Я уже давно выступаю в профессионала, участвовал во множестве самых разных классик, пусть даже классик с брусчаткой проехал не так много. Я знаю, что этот опыт мне помог.

 

  Во время последнего прохождения Кваремонта гонщик впереди меня потерял контакт с основной группой, мне пришлось ждать финальных метров, чтобы вернуться. Беттиоль хорошо рассчитал момент атаки, догнать его было очень трудно. Хотя нашу четвёрку поймали после атаки на Патерберге, из-за того, что в группе было много быстрых гонщиков, слаженной работы не получилось. А я не хотел потратить больше сил, чем другие.

 

  Меня поразило количество болельщиков на всём протяжении дистанции. Впечатляет, насколько сильно люди любят эту гонку. Спасибо всем бельгийским болельщикам. Я по-настоящему наслаждался такой мощной поддержкой, которая делает эти классики, а также Рубэ, такими особенными».

 

 

Результаты Тура Фландрии-2019

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 22:59 | Регистрация: 27.05.2017

    Легенда пишется прямо сейчас. Уникальный гонщик. Невозможно переоценить все его достижения в велоспорте.

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Itzulia Basque Country

10 апреля 2019

Scheldeprijs

14 апреля 2019

Paris-Roubaix


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2019?

Комментарии

  • uran
    Алехандро Вальверде: «Очень до ... (1)
    uran-Фото
    Легенда пишется прямо сейчас. Уникальный гонщик. Невозможно переоценить все его достижения в велоспорте.
  • Адриен
    Тур Страны Басков-2019. Этап 1 (4)
    Адриен-Фото
    Для хороших горняков была бы подходяще разделка минимум с тремя такими подъемами и дистанцией минимум в 20 км . Тогда в верху таблицы уж точно бы отсутствовали и Шахман, и Квятковский, и Алафилипп... А сегодняшняя - вполне подходящий профиль для универсалов...
  • Student
    Грег Ван Авермат: «Надеюсь, на ... (1)
    Student-Фото
    Или интервью такое, или перевод. Намекает на что-то, потом оправдывает себя....
  • litxaa
    Тур Страны Басков-2019. Этап 1 (4)
    litxaa-Фото

    Уважаемые , вот как же все таки было выгоднее? Менять или не менять велосипед? Вроде бы велосипед не меняли ради последнего участка  со спуском, но ведь они и там проиграли немножко победителю, хотя и ехали по сухому? А комментатор говорил что не менять выгоднее.

  • Student
    Тур Страны Басков-2019. Этап 1 (4)
    Student-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Разделка в такую горку, это очень круто и редкость. Это для хороших горняков.
    Но не объясняет результат Шахмана.
  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2019. Этап 1 (4)
    Николай Н.-Фото

    Разделка в такую горку, это очень круто и редкость. Это для хороших горняков.

  • Hammill
    Адри ван дер Пул: «Никогда не ... (7)
    Hammill-Фото

    на Грайпеля похож

  • Cyrill
    Альберто Беттиоль – победитель ... (11)
    Cyrill-Фото

    "Я не выиграл ни одной гонки с начала карьеры, так почему бы я должен был выиграть Тур Фландрии, когда я даже не был фаворитом?"

    Да...не хило...6 лет в профи и первая - сразу Фландрия good Ну, правда, именно в этом году у него существенный скачок (2-ой на этапе Тиррено-Адриатико, 4-ый на E3 Харелбеке).

  • Серафим
    Альберто Беттиоль – победитель ... (11)
    Серафим-Фото

     Товарищ Беттиоля по команде Лангевельд замечательно отработал в догоняющей группе - вышел вперед и притормозил группу, заблокировав ее перед подъездом к Патербергу. В результате группа  зашла на подъем в натяг, без скоростного подъезда. Здесь все решали секунды.

     

  • VeloVelo
    Альберто Беттиоль – победитель ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Побег на последнем Кваремонте - "классика побед" на ТФ.
    Все это знали, но, сделать смог лишь Беттиоль. Честь и хвала!

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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