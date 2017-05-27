Алехандро Вальверде: «Очень доволен тем, как проехал Тур Фландрии-2019»

Чемпион мира Алехандро Вальверде финшировал 8-м на первом в карьере Туре Фландрии

Действующий чемпион мира, Алехандро Вальверде в который раз доказал, что является одним из самых универсальных испанских гонщиков. Дебютировав в 38 лет на одной из сложнейших классик календаря, Туре Фландрии, Вальверде финишировал в десятке сильнейших, заняв 8-е место. Он пересёк финиш в группе сильнейших, где находились все гонщики, которых называли фаворитами перед стартом.

Photo © Movistar Team/ (c) Luca Bettini / BettiniPhoto

Алехандро Вальверде: «Я очень счастлив, доволен тем, как проехал гонку. Она была очень выматывающей из-за нервозности, стресса при поиске удобной позиции. По мере того, как группа редела, мне становилось всё лучше, подъёмы я начал проходить, находясь всё ближе к голове группы. В итоге очень доволен своим выступлением. И к победе подошёл ближе, чем ожидал.

Чем ближе становился финиш, тем труднее становилось соперникам, а мне было легче возвращаться и держаться в голове группы. Чувствовал себя отлично. Не знаю, будет ли у меня ещё шанс побороться за победу на этой гонке в ближайшие годы, потому что знание дорог здесь – ключевой элемент успеха. Но я проехал очень хорошо. С нетерпением жду возвращения на Тур Фландрии. То, что финишировал среди фаворитов, даёт мне огромную уверенность.

Команда отработала отлично. Они очень хотели удержать меня на хорошей позиции, отслеживали все опасные атаки, верили в меня. Начало гонки получилось спокойным, а на финальных кругах мы всегда были в правильной группе, ехали стабильно. В моём случае нет ощущения, что на результате сказался недостаток опыта. Я уже давно выступаю в профессионала, участвовал во множестве самых разных классик, пусть даже классик с брусчаткой проехал не так много. Я знаю, что этот опыт мне помог.

Во время последнего прохождения Кваремонта гонщик впереди меня потерял контакт с основной группой, мне пришлось ждать финальных метров, чтобы вернуться. Беттиоль хорошо рассчитал момент атаки, догнать его было очень трудно. Хотя нашу четвёрку поймали после атаки на Патерберге, из-за того, что в группе было много быстрых гонщиков, слаженной работы не получилось. А я не хотел потратить больше сил, чем другие.

Меня поразило количество болельщиков на всём протяжении дистанции. Впечатляет, насколько сильно люди любят эту гонку. Спасибо всем бельгийским болельщикам. Я по-настоящему наслаждался такой мощной поддержкой, которая делает эти классики, а также Рубэ, такими особенными».