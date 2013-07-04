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Винченцо Нибали - двукратный победитель классики Ломбардия

Винченцо Нибали: «Победа на Ломбардии - великолепное завершение сезона»

 

 

  Винченцо Нибали стал двукратным победителем классики – Монумента велоспорта Ломбардии. 32-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida повторил свой успех 2015 года. Он атаковал за 17 км до финиша на подъёме Чивильо, а затем на спуске за 12 км до финиша уехал от своего попутчика Тибо Пино (FDJ), наращивая преимущество, которое составило в итоге 28 секунд. Этого хватило, чтобы начать праздновать победу ещё до пересечения линии финиша. Для Винченцо Нибали победа на Ломбардии-2017 стала юбилейной, 50-й в профессиональной карьере.

 

 

  

 

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Alpozzi

 

  Винченцо Нибали: «Я был в лучшей форме, чем два года назад, и спуск теперь знал лучше. И уверенности у меня было больше. Я выигрывал в гонках в этом сезоне, но ни разу не смог поднять руки, празднуя успех. Мне очень хотелось это сделать, вот почему я наслаждался, радуясь победе вместе с болельщиками. Мои победы на этапе со Стельвио на Джиро д’Италия и в Андорре на Вуэльте Испания в этом году особенные, но победа на классике – Монументе имеет ещё большее значение. Великолепное завершение сезона.

 

  Я знал, что смогу что-то показать, потому что всю неделю чувствовал себя отлично. Я знал дорогу, мне нравится эта гонка, и я был уверен в результате. Самым трудным было не терять концентрацию и удержать форму после Вуэльты Испании, что мне удалось.

 

  Вершина Чивильо – самый важный момент гонки, я знал, что должен атаковать до неё. Также я понимал, что все будут следить за мной, особенно Кинтана и Уран.  Когда предпринял первую атаку, за мной поехал Кинтана. Потом я дал уехать Пино, когда он атаковал, а когда другие не ответили на его ускорение, я понял, что момент настал, и поехал за 1 км до вершины Чивильо. Тогда я не думал ни о чём. Просто ехал вперёд, выкладываясь по максимуму.

 

  Когда я только стал  профессионалом, спортивный директор Стефано Дзанатта сказал мне, что своё умение проходить спуски я могу использовать как для атак, так и для защиты. Мне нравится применять это в обоих случаях. Чувствую себя молодым и сильным».

 

 

Результаты классики Ломбардия-2017

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Ломбардия Il Lombardia гонка Мирового тура классика Монумент велоспорта

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:12 | Регистрация: 4.07.2013

    Браво, Ниббали!

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Комментарии

  • Earl57
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Шейх (он же и владелец) должен быть тоже довольным

    biggrin

    https://twitter.com/Bahrain_Merida/status/916679279244726272

  • ktilp-12
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    ktilp-12-Фото

     Слабовато проехал Ару, Чернецкий молодец. Чернецкий остается в Астане, об этом было сказано Курдюковым на Вуэльте, при беседе с Винокуровым.

  • Sm1T
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    Sm1T-Фото
    вы видите, то что хотите видеть.
    Коментатор сказал, что СРЕДИ ЗРИТЕЛЕЙ ходят разговоры, что "Нибали становился победителем гран-туров только из-за везения, только из-за падений Крейсвика,Контадора и Фрума"
  • M-07
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    M-07-Фото
    Там у Виллермо (4-е место), видать, сначала засечка не сработала, позже его внесли в протокол, вот и опустились остальные на строчку ниже. 10-е место тоже неплохо.
  • Адриен
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    Адриен-Фото
    На мой взгляд комментатор должен комментировать ОБЪЕКТИВНО, для ВСЕХ телезрителей , НЕЙТРАЛЬНО,не озвучивая свое собственное СУБЪЕКТИВНОЕ мнение и предпочтения. Репортаж наблюдают болельщики, переживающие за РАЗНЫХ кумиров, имеющие свои собственные взгляды на те или иные события велоспорта. А когда комментатор характеризую, например, Нибали , говорит , что тот становился победителем гран-туров только из-за везения, только из-за падений Крейсвика,Контадора и Фрума - это НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО, ОСКОРБИТЕЛЬНО по отношению к спортсмену и НЕУВАЖИТЕЛЬНО - к его поклонникам.В отличии от болельщиков, которым конечно не возбраняется иметь и высказывать свою оценку тому или иному спортсмену.
  • VeloVelo
    Винченцо Нибали - двукратный п ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Браво, Ниббали!

  • VeloVelo
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    VeloVelo-Фото

    Чернецкий вроде 9-й был, а теперь 10-й. Что произошло?

  • EL-Fenomeno
    Падения велогонщиков на "Гонк ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ещё одна жертва Ломбардии 2017

    Вот вам и Мур "с другой стороны", так сказать; это настоящая жесть, всем спортсменам здоровья и скорейшей поправки

  • EL-Fenomeno
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    EL-Fenomeno-Фото

    Нибс показал и доказал что на финише сезона находится просто таки в великолепной форме. Три подиума на 3-х итальянских классиках за последние 7 или там 10 дней. Ну и мастер спуска - ЛУЧШИЙ! Было видно как он искренне радуется на финищных метрах гонки. Да и вообще в первый же сзеон в новой команде: 3-й на Джиро, 2-й на Вуэльте и вот №1 на любимой Ломбардии - действительно очень удачный сезон для капитана команды БМ. Шейх (он же и владелец) должен быть тоже довольным и пожалуй щедро вознаградит бонусными премиальными итальянца.

    На предпоследней фотке Москон издали напоминает Вивиани))

  • kwwk
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    kwwk-Фото
    А я бы Ваш комент разделил бы на два.

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