Винченцо Нибали - двукратный победитель классики Ломбардия

Винченцо Нибали: «Победа на Ломбардии - великолепное завершение сезона»

Винченцо Нибали стал двукратным победителем классики – Монумента велоспорта Ломбардии. 32-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida повторил свой успех 2015 года. Он атаковал за 17 км до финиша на подъёме Чивильо, а затем на спуске за 12 км до финиша уехал от своего попутчика Тибо Пино (FDJ), наращивая преимущество, которое составило в итоге 28 секунд. Этого хватило, чтобы начать праздновать победу ещё до пересечения линии финиша. Для Винченцо Нибали победа на Ломбардии-2017 стала юбилейной, 50-й в профессиональной карьере.

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Винченцо Нибали: «Я был в лучшей форме, чем два года назад, и спуск теперь знал лучше. И уверенности у меня было больше. Я выигрывал в гонках в этом сезоне, но ни разу не смог поднять руки, празднуя успех. Мне очень хотелось это сделать, вот почему я наслаждался, радуясь победе вместе с болельщиками. Мои победы на этапе со Стельвио на Джиро д’Италия и в Андорре на Вуэльте Испания в этом году особенные, но победа на классике – Монументе имеет ещё большее значение. Великолепное завершение сезона.

Я знал, что смогу что-то показать, потому что всю неделю чувствовал себя отлично. Я знал дорогу, мне нравится эта гонка, и я был уверен в результате. Самым трудным было не терять концентрацию и удержать форму после Вуэльты Испании, что мне удалось.

Вершина Чивильо – самый важный момент гонки, я знал, что должен атаковать до неё. Также я понимал, что все будут следить за мной, особенно Кинтана и Уран. Когда предпринял первую атаку, за мной поехал Кинтана. Потом я дал уехать Пино, когда он атаковал, а когда другие не ответили на его ускорение, я понял, что момент настал, и поехал за 1 км до вершины Чивильо. Тогда я не думал ни о чём. Просто ехал вперёд, выкладываясь по максимуму.

Когда я только стал профессионалом, спортивный директор Стефано Дзанатта сказал мне, что своё умение проходить спуски я могу использовать как для атак, так и для защиты. Мне нравится применять это в обоих случаях. Чувствую себя молодым и сильным».