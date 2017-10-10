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Жулиан Алафилипп и Джанни Москон - призёры классики Ломбардия-2017

Жулиан Алафилипп и Джанни Москон - призёры классики Ломбардия-2017

 

  Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) в этом сезоне дважды стал призёром на итальянских классиках – Монументах велоспорта, весной поднявшись на третью ступень подиума Милан-Сан-Ремо-2017, а теперь заняв 2-е место на Ломбардии-2017.

 

  25-летний французский гонщик команды Quick Step Floors атаковал за 6 км до финиша на финальном подъёме, уехав от соперников в одиночку, и финишировал через 28 секунд после победителя классики Винченцо Нибали (Bahrain-Merida).

 

  23-летний итальянский гонщик команды Sky Джанни Москон (Gianni Moscon) выиграл спринт из группы, и замкнул тройку призёров 111-го выпуска Ломбардии.

Жулиан Алафилипп и Джанни Москон - призёры классики Ломбардия-2017

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Alpozzi

Жулиан Алафилипп и Джанни Москон - призёры классики Ломбардия-2017

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Жулиан Алафилипп: «Невероятно, я не ожидал, что сегодня буду на подиуме. После чемпионата мира я не терял концентрацию, приехал на классику очень мотивированным. Команда проделала отличную работу, хочу поблагодарить за то, что помогали.

 Я сделал всё возможное, когда Нибали атаковал, но не смог сесть за ним. Поэтому я решил, что поеду своим темпом, а потом посмотрю, что получится сделать. Я не выиграл, но не могу сказать, что разочарован. Финишировать на подиуме Монумента – это нечто особенное, я счастлив, что в октябре нога хорошо идёт».

 

Жулиан Алафилипп и Джанни Москон - призёры классики Ломбардия-2017

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Alpozzi

 

   Джанни Москон: «Монумент – это такая особенная гонка, что подняться на её подиум – это потрясающе, лучший способ завершить сезон. На финальном подъёме Нибали был сильнейшим. Я пробовал атаковать на Чивильо, но после 200 км гонки это пытались сделать все, и шла очень тяжёлая борьба. После стены Сормано ноги как будто деревянные. Хотя у меня получилось сесть за Нибали, я выпал на следующем подъёме, как и Пино. Но я доволен, что занял третье место. После этого я могу брать на себя больше ответственности в команде. Моя форма после Вуэльты Испании улучшилась. Это повышает мои цели на следующий сезон. Я хочу выйти на пик формы к весенним классикам».

 

Результаты классики Ломбардия-2017

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Quick Step Floors Джанни Москон Gianni Moscon Ломбардия Il Lombardia гонка Мирового тура классика Монумент велоспорта

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Комментарии

  • Earl57
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Шейх (он же и владелец) должен быть тоже довольным

    biggrin

    https://twitter.com/Bahrain_Merida/status/916679279244726272

  • ktilp-12
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    ktilp-12-Фото

     Слабовато проехал Ару, Чернецкий молодец. Чернецкий остается в Астане, об этом было сказано Курдюковым на Вуэльте, при беседе с Винокуровым.

  • Sm1T
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    Sm1T-Фото
    вы видите, то что хотите видеть.
    Коментатор сказал, что СРЕДИ ЗРИТЕЛЕЙ ходят разговоры, что "Нибали становился победителем гран-туров только из-за везения, только из-за падений Крейсвика,Контадора и Фрума"
  • M-07
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    M-07-Фото
    Там у Виллермо (4-е место), видать, сначала засечка не сработала, позже его внесли в протокол, вот и опустились остальные на строчку ниже. 10-е место тоже неплохо.
  • Адриен
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    Адриен-Фото
    На мой взгляд комментатор должен комментировать ОБЪЕКТИВНО, для ВСЕХ телезрителей , НЕЙТРАЛЬНО,не озвучивая свое собственное СУБЪЕКТИВНОЕ мнение и предпочтения. Репортаж наблюдают болельщики, переживающие за РАЗНЫХ кумиров, имеющие свои собственные взгляды на те или иные события велоспорта. А когда комментатор характеризую, например, Нибали , говорит , что тот становился победителем гран-туров только из-за везения, только из-за падений Крейсвика,Контадора и Фрума - это НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО, ОСКОРБИТЕЛЬНО по отношению к спортсмену и НЕУВАЖИТЕЛЬНО - к его поклонникам.В отличии от болельщиков, которым конечно не возбраняется иметь и высказывать свою оценку тому или иному спортсмену.
  • VeloVelo
    Винченцо Нибали - двукратный п ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Браво, Ниббали!

  • VeloVelo
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    VeloVelo-Фото

    Чернецкий вроде 9-й был, а теперь 10-й. Что произошло?

  • EL-Fenomeno
    Падения велогонщиков на "Гонк ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ещё одна жертва Ломбардии 2017

    Вот вам и Мур "с другой стороны", так сказать; это настоящая жесть, всем спортсменам здоровья и скорейшей поправки

  • EL-Fenomeno
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    EL-Fenomeno-Фото

    Нибс показал и доказал что на финише сезона находится просто таки в великолепной форме. Три подиума на 3-х итальянских классиках за последние 7 или там 10 дней. Ну и мастер спуска - ЛУЧШИЙ! Было видно как он искренне радуется на финищных метрах гонки. Да и вообще в первый же сзеон в новой команде: 3-й на Джиро, 2-й на Вуэльте и вот №1 на любимой Ломбардии - действительно очень удачный сезон для капитана команды БМ. Шейх (он же и владелец) должен быть тоже довольным и пожалуй щедро вознаградит бонусными премиальными итальянца.

    На предпоследней фотке Москон издали напоминает Вивиани))

  • kwwk
    Ломбардия-2017. Результаты (27)
    kwwk-Фото
    А я бы Ваш комент разделил бы на два.

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