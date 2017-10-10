Жулиан Алафилипп и Джанни Москон - призёры классики Ломбардия-2017

Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) в этом сезоне дважды стал призёром на итальянских классиках – Монументах велоспорта, весной поднявшись на третью ступень подиума Милан-Сан-Ремо-2017, а теперь заняв 2-е место на Ломбардии-2017.

25-летний французский гонщик команды Quick Step Floors атаковал за 6 км до финиша на финальном подъёме, уехав от соперников в одиночку, и финишировал через 28 секунд после победителя классики Винченцо Нибали (Bahrain-Merida).

23-летний итальянский гонщик команды Sky Джанни Москон (Gianni Moscon) выиграл спринт из группы, и замкнул тройку призёров 111-го выпуска Ломбардии.

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Alpozzi

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Жулиан Алафилипп: «Невероятно, я не ожидал, что сегодня буду на подиуме. После чемпионата мира я не терял концентрацию, приехал на классику очень мотивированным. Команда проделала отличную работу, хочу поблагодарить за то, что помогали.

Я сделал всё возможное, когда Нибали атаковал, но не смог сесть за ним. Поэтому я решил, что поеду своим темпом, а потом посмотрю, что получится сделать. Я не выиграл, но не могу сказать, что разочарован. Финишировать на подиуме Монумента – это нечто особенное, я счастлив, что в октябре нога хорошо идёт».

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Alpozzi

Джанни Москон: «Монумент – это такая особенная гонка, что подняться на её подиум – это потрясающе, лучший способ завершить сезон. На финальном подъёме Нибали был сильнейшим. Я пробовал атаковать на Чивильо, но после 200 км гонки это пытались сделать все, и шла очень тяжёлая борьба. После стены Сормано ноги как будто деревянные. Хотя у меня получилось сесть за Нибали, я выпал на следующем подъёме, как и Пино. Но я доволен, что занял третье место. После этого я могу брать на себя больше ответственности в команде. Моя форма после Вуэльты Испании улучшилась. Это повышает мои цели на следующий сезон. Я хочу выйти на пик формы к весенним классикам».