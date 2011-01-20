Алехандро Вальверде не уверен в своей форме перед стартом Льеж-Бастонь-Льеж-2019

Алехандро Вальверде: «На Амстел Голд Рэйс и Флеш Валлонь я был не в лучшей форме»

Перед стартом финальной арденнской классики действующий чемпион мира, четырёхкратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж Алехандро Вальверде (Movistar) признался, что не уверен в своей форме, а также рассказал об инциденте, который помешал ему выступить в полную силу на Флеш Валлонь-2019.

Photo © ASO/Gautier-Demouveaux

За 50 км до финиша Флеш Валлонь-2019 с Алехандро Вальверде укусила в горло пчела, что доставило гонщику массу неприятных ощущений в решающий момент гонки.

Алехандро Вальверде: «Если честно, я сильно испугался. Раньше во время гонок мне часто попадали в рот насекомые, но мне удавалось их выкашливать. Никогда их не глотал. Думал, так будет и на этот раз, но она укусила меня. К счастью, я у меня нет аллергии, но всё равно был напуган. Подумал, что жало станет причиной воспаления. Около 20 минут гонки очень беспокоился.

Не люблю искать оправданий, но этот укус мог повлиять.

На Амстел и Флеш я был не в лучшей форме. Поэтому насчёт формы тоже немного не уверен. Чувствую себя неплохо, но, возможно, не так хорошо, как хотелось бы.

Теперь, когда финальная часть гонки не такая трудная, нет тяжёлого Сан-Николя, выиграть могут гораздо больше гонщиков. Но ещё не знаю, лучше или хуже для меня такое изменение маршрута. Завтра узнаем».