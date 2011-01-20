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Алехандро Вальверде не уверен в своей форме перед стартом Льеж-Бастонь-Льеж-2019

Алехандро Вальверде: «На Амстел Голд Рэйс и Флеш Валлонь я был не в лучшей форме»

 

 

   Перед стартом финальной арденнской классики действующий чемпион мира, четырёхкратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж Алехандро Вальверде (Movistar) признался, что не уверен в своей форме, а также рассказал об инциденте, который помешал ему выступить в полную силу на Флеш Валлонь-2019.

 

 

Photo ©  ASO/Gautier-Demouveaux

 

  За 50 км до финиша Флеш Валлонь-2019 с Алехандро Вальверде укусила в горло пчела, что доставило гонщику массу неприятных ощущений в решающий момент гонки.

 

  Алехандро Вальверде: «Если честно, я сильно испугался. Раньше во время гонок мне часто попадали в рот насекомые, но мне удавалось их выкашливать. Никогда их не глотал. Думал, так будет и на этот раз, но она укусила меня. К счастью, я у меня нет аллергии, но всё равно был напуган. Подумал, что жало станет причиной воспаления. Около 20 минут гонки очень беспокоился.

 

Не люблю искать оправданий, но этот укус мог повлиять.

 

  На Амстел и Флеш я был не в лучшей форме. Поэтому насчёт формы тоже немного не уверен. Чувствую себя неплохо, но, возможно, не так хорошо, как хотелось бы.

 

  Теперь, когда финальная часть гонки не такая трудная, нет тяжёлого Сан-Николя, выиграть могут гораздо больше гонщиков. Но ещё не знаю, лучше или хуже для меня такое изменение маршрута. Завтра узнаем».

 

 

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Флеш Валлонь Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. AAA

    Вчера, 21:37 | Регистрация: 20.01.2011

    Давай Сашка, не сдавайся!

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:42 | Регистрация: 30.06.2017

    Может проклятие радужной майки всё таки правда?

  3. Гонщик

    Вчера, 22:59 | Регистрация: 28.05.2017

    Пчела это наоборот хорошо ,что-то типа допа , а причины видимо  настолько явные , что уже придумывать ничего не нужно ,  уйти спокойно на отдых , сердце то не железное .

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:38 | Регистрация: 4.07.2013

      Пчела хорошо (не факт) за триста-пятьсот метров до финиша.
      Но, за 50 км пчела - это очень плохо.

      Был, кстати, случай с одним итальянским гонщиком.
      На финишной прямой его в ногу ужалила пчела.
      Он настолько испугался, что выдал супер-спурт
      и одержал победу.

  4. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 23:26 | Регистрация: 14.12.2015

    Не, ну ничего себе пчела ужалила! Тут пчела за палец ужалит, шары из орбит как говорится, а тут в горло и во время гонки на скорости. И он не остановился, продолжил, просто всего лишь испугался и немного переживал. Мужчина одним словом! Ещё и оправданий не ищет! Молодец! Есть на кого равняться. 

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Ближайшие старты

28 апреля 2019

Liege-Bastogne-Liege

30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie

1 мая 2019

Eschborn-Frankfurt

1 - 5 мая 2019

Five Rings of Moscow

2 - 5 мая 2019

Tour de Yorkshire

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

12 мая - 18 мая 2019

Amgen Tour of California


ОПРОС

Кто станет победителем Льеж-Бастонь-Льеж-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Альп-2019. Этап 4 (21)
    VeloVelo-Фото
    Паша Сиваков торжественно далее по тексту )
  • VeloVelo
    Алехандро Вальверде не уверен ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Пчела хорошо (не факт) за триста-пятьсот метров до финиша.
    Но, за 50 км пчела - это очень плохо.

    Был, кстати, случай с одним итальянским гонщиком.
    На финишной прямой его в ногу ужалила пчела.
    Он настолько испугался, что выдал супер-спурт
    и одержал победу.

  • uran
    Доменико Поццовиво уверен, что ... (4)
    uran-Фото
    Цитата: nibali
    Поццо, если тебя не будет, то кто вообще будет возить Нибса в горах Италии???
    Техничка
  • Zhanzhak
    Алехандро Вальверде не уверен ... (5)
    Zhanzhak-Фото

    Не, ну ничего себе пчела ужалила! Тут пчела за палец ужалит, шары из орбит как говорится, а тут в горло и во время гонки на скорости. И он не остановился, продолжил, просто всего лишь испугался и немного переживал. Мужчина одним словом! Ещё и оправданий не ищет! Молодец! Есть на кого равняться. 

  • Гонщик
    Павел Сиваков – победитель Тур ... (6)
    Гонщик-Фото

    Цитата: M-07
    Цитата: EL-Fenomeno
    Пашу с изумительным успехом: без побед на этапах, но с майкой генерала в итоге

    Победа всё же есть, на втором этапе, когда Сиваков и переоделся майку лидера, причём победа в хорошем стиле.
    Видимо он гонку вообще не смотрел , но целую поэму настрочил .

  • Гонщик
    Алехандро Вальверде не уверен ... (5)
    Гонщик-Фото

    Пчела это наоборот хорошо ,что-то типа допа , а причины видимо  настолько явные , что уже придумывать ничего не нужно ,  уйти спокойно на отдых , сердце то не железное .

  • velodoctor
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Превью (10)
    velodoctor-Фото

    Мне почему-то кажется победит или Вудс или Кошта. Ну а  так хотелосб бы увидеть новых людей в 10ке. 

  • Astanaforever
    Алехандро Вальверде не уверен ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Может проклятие радужной майки всё таки правда?
  • AAA
    Алехандро Вальверде не уверен ... (5)
    AAA-Фото

    Давай Сашка, не сдавайся!

  • M-07
    Павел Сиваков – победитель Тур ... (6)
    M-07-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Пашу с изумительным успехом: без побед на этапах, но с майкой генерала в итоге

    Победа всё же есть, на втором этапе, когда Сиваков и переоделся майку лидера, причём победа в хорошем стиле.

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Michal Golas (Team Sky)

Carlos Barbero (Movistar Team)

Antwan Tolhoek (Team Jumbo - Visma)

Nicolas Mariotto Sessler (Burgos - BH)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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