Ваут Ван Арт: «Втайне я надеялся попасть в топ-10 на Туре Фландрии-2018»

Ваут Ван Арт: "Втайне я надеялся на попадание в топ-10 на Туре Фландрии-2018"

Не за многими дебютантами весенних классик следили также пристально, как за гонщиком проконтинентальной команды Veranda's Willems Crelan Ваутом Ван Артом (Wout Van Aert), и трехкратный чемпион мира по велокроссу не был разочарован своими результатами. 23-летний бельгиец признался, что надеялся попасть в топ 10 на своем первом Туре Фландрии.

Photo © Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team /@Snipercycling

«Заранее было сказано, что этот маршрут – настоящая битва на выживание, и все оказалось именно так, сложные подъемы следовали друг за другом, это было очень нелегко, но я прошел через это. В душе я мечтал занять место в топ-10, но, думаю, скоро я осознаю, с какими чемпионами я боролся», - поведал он.

Ван Арт начал свою кампанию классик еще на Омлоп – Хет Ньюсблад в конце февраля. Там он занял 32 место, а на Фландрии уже был в отрыве с такими гонщиками, как Грег Ван Авермат, Зденек Штыбар и Михаэль Валгрен. Ван Арт признался, что был удивлен своим результатом больше, чем дебютом на Омлопе.

Photo © Tim de Waele/TDWSport.com

«Конечно, это удивительнее, чем мое выступление на Омлоп – Хет Ньюсблад, тем не менее, я верил в это заранее. Лишь на последнем прохождении Патерберга я немного замешкался и потерял позицию, потому что очень плохо зашел в поворот. Я говорил себе, что не стоит ездить по бордюрам, и из-за этого потерял ритм. Когда Стейвен и Насен немного отстали, у меня у самого не было сил, чтобы догнать лидирующую группу, однако как только мы оказались на вершине Патерберга, мы втроем сработались и ликвидировали просвет», - сказал Ваут Ван Арт.

Впечатляющая серия весенних классик бельгийца завершится на Париж – Рубе, через неделю, прежде чем он отправится на заслуженный отдых в компании своей невесты Сары в Соединенные штаты Америки. Маршрут Париж – Рубе поддается гонщикам, умеющим отлично владеть велосипедом, поэтому форма Ван Арта является многообещающей для участия в «Северном Аду», он надеется, что сможет удержать ее на протяжении еще одной недели.

«Моя форма все еще в порядке, думаю, через неделю она будет такой же, на Париж – Рубе постараюсь сэкономить как можно больше энергии на брусчатке, сложно говорить об этом заранее. Я знаю, это звучит старомодно, но Париж – Рубе – это снова что-то новое. Есть ли у меня преимущество как у кроссмена? Я надеюсь на это, но точный ответ смогу дать только спустя 7 дней, в любом случае, чтобы там ни было, я жду этого с нетерпением».

Глеб Терентьев по материалам Sporza, cyclingnews.com