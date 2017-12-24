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Ваут Ван Арт: «Втайне я надеялся попасть в топ-10 на Туре Фландрии-2018»

Ваут Ван Арт: "Втайне я надеялся на попадание в топ-10 на Туре Фландрии-2018"

 

  Не за многими дебютантами весенних классик следили также пристально, как за гонщиком проконтинентальной команды Veranda's Willems Crelan Ваутом Ван Артом (Wout Van Aert), и трехкратный чемпион мира по велокроссу не был разочарован своими результатами. 23-летний бельгиец признался, что надеялся попасть в топ 10 на своем первом Туре Фландрии.

 

 

Ваут Ван Арт: «Втайне я надеялся попасть в топ-10 на Туре Фландрии-2018»

 Photo © Veranda’s Willems - Crelan Pro Cycling Team /@Snipercycling

 

«Заранее было сказано, что этот маршрут – настоящая битва на выживание, и все оказалось именно так, сложные подъемы следовали друг за другом, это было очень нелегко, но я  прошел через это. В душе я мечтал занять место в топ-10, но, думаю, скоро я осознаю, с какими чемпионами я боролся», - поведал он.

 

  Ван Арт начал свою кампанию классик еще на Омлоп – Хет Ньюсблад в конце февраля. Там он занял 32 место, а на Фландрии уже был в отрыве с такими гонщиками, как Грег Ван Авермат, Зденек Штыбар и Михаэль Валгрен. Ван Арт признался, что был удивлен своим результатом больше, чем дебютом на Омлопе.

 

Ваут Ван Арт: «Втайне я надеялся попасть в топ-10 на Туре Фландрии-2018»

 

Photo © Tim de Waele/TDWSport.com

 

  «Конечно, это удивительнее, чем мое выступление на Омлоп – Хет Ньюсблад, тем не менее, я верил в это заранее. Лишь на последнем прохождении Патерберга я немного замешкался и потерял позицию, потому что очень плохо зашел в поворот. Я говорил себе, что не стоит ездить по бордюрам, и из-за этого потерял ритм. Когда Стейвен и Насен немного отстали, у меня у самого не было сил, чтобы догнать лидирующую группу, однако как только мы оказались на вершине Патерберга, мы втроем сработались и ликвидировали просвет», - сказал Ваут Ван Арт.

 

  Впечатляющая серия весенних классик бельгийца завершится на Париж – Рубе, через неделю, прежде чем он отправится на заслуженный отдых в компании своей невесты Сары в Соединенные штаты Америки. Маршрут Париж – Рубе поддается гонщикам, умеющим отлично владеть велосипедом, поэтому форма Ван Арта является многообещающей для участия в «Северном Аду», он надеется, что сможет удержать ее на протяжении еще одной недели.

 

  «Моя форма все еще в порядке, думаю, через неделю она будет такой же, на Париж – Рубе постараюсь сэкономить как можно больше энергии на брусчатке, сложно говорить об этом заранее. Я знаю, это звучит старомодно, но Париж – Рубе – это снова что-то новое. Есть ли у меня преимущество как у кроссмена? Я надеюсь на это, но точный ответ смогу дать только спустя 7 дней, в любом случае, чтобы там ни было, я жду этого с нетерпением».

 

Глеб Терентьев по материалам Sporza, cyclingnews.com

Результаты Тура Фландрии-2018

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Теги к статье: Ваут Ван Арт Wout Van Aert Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 19:27 | Регистрация: 24.12.2017

    Да , впечатляющий гонщик, за ним и Ван дер Пулом слежу уже 5 лет . ооочень надеюсь на него. Удачи ,король грязи!!

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11 апреля 2018

De Brabantse Pijl

15 апреля 2018

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18 апреля 2018

La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2018?

Комментарии

  • esq
    Мадс Педерсен продлил контракт ... (2)
    esq-Фото

    Понеслись авансы!

  • Rokka
    Мадс Педерсен продлил контракт ... (2)
    Rokka-Фото
    Подсуетились, не отходя от кассы решили продлить гонца пока кто нибудь другой не заинтересовался. А жаль, в Астане как раз датский конгломерат собирается
  • Student
    Петер Саган: «Если другие гонщ ... (22)
    Student-Фото
    Цитата: Meilleur
    Что значит не быть топовым классиком? Саган уже давно топовый классик, и безоговорочно лучший классик в гонках без серьезных подъемов. Потолок его возможностей выше, чем у Ван Авермата или Терпстры. Он продолжит считаться топ-фаворитом Рубе и Фландрии на будущие годы. Канчеллара, конечно, по совокупности был посильнее, раздельщик - значительно лучше, роллёр - значительно лучше, спринтер хуже, но Канчеллара и спринтовал очень прилично, как мы помним.
    У нас разное понимание значения слова топовый классик, а что это за типовая классика без серьезных подъёмов?
  • levonardo
    Тур Страны Басков-2018. Этап 1 (16)
    levonardo-Фото

    Да он вроде на первой гонке сошёл после первого этапа, и тут всёплохо, может просто наката не хватает. Жалко парня, потенциал есть, в проконти после тяжелой травмы может подсесть основательно.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Дебютант Тура Фландрии-2018 Ма ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    По 2020 вроде гуерчилена подписал
  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2018. Этап 1 (16)
    velodoctor-Фото

    Есть еще беспокойство по Мамыкину, Матвей похоже последним приехал в одиночку,  пока все старты его очень слабые в этом году, последствия вуэльтовской травмы? Надеюсь сегодня просто была техническая проблема. 

  • дрокер
    Тур Страны Басков-2018. Этап 1 (16)
    дрокер-Фото

    "Молодежная шпана" не удивила..., пока не удивила:)

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2018. Этап 1 (16)
    velodoctor-Фото

    Бухман, Конрад, а у боры есть и на генерал ребята новые, не Майкой едины, я их доэтого не рассматривал как генеральщиков, но результаты у обоих есть,  возможно кто-то из них или оба окажутся в 10ке. 

  • error
    Петер Саган: «Если другие гонщ ... (22)
    error-Фото
    Думаю Петя понимает насколько командный велоспорт и не только современный. Он об этом и сказал в интервью. Лично я при своем имхо не представляю как бороться с квиками командам одного человека, кроме как обьединяться с другими как говорит Петя.
    Это примерно то же как вынсит всех Скай в ГТ. Только сила их гонцов подозрений не вызывает ибо сложившиеся как однодневщики давно. И именно поэтому в Квик попавшие. Как то так. Пете респект за прямоту. Другие фаворы такого не сказали.
  • error
    Тур Страны Басков-2018. Превью (19)
    error-Фото

    Шпиля опять вместе с Ильнуром. Думаю ревнив Шпиля, привык солировать на весенних недельках. 

    з. ы. тоже буду болеть за Моллему 

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5 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
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8 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
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