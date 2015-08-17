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Ваут Пулс сошёл с гонки Париж-Ницца-2018 после падения

Ваут Пулс прекратил борьбу на Париж-Ницца-2018 на 6-м этапе из-за перелома ключицы

 

 

  Ваут Пулс (Wout Poels) сошёл с гонки Париж-Ницца-2018 во время 6-го этапа. 30-летний нидерландский гонщик команды Sky не вписался в поворот на спуске за 7 км до финиша. Его сразу отправили в больницу, где рентген подтвердил, что у гонщика перелом левой ключицы. Перед стартом 6-го этапа Ваут Пулс шёл на второй позиции в общем зачёте.

 

Ваут Пулс сошёл с гонки Париж-Ницца-2018 после падения

 

  Ваут Пулс: «Я просто не смог удержаться на том повороте. Со всей скорости в него въехал. Очень разочарован, потому что чувствовал себя очень и очень хорошо. Но такое случается в жизни. Теперь мы с врачами будем думать о том, что делать с моей ключицей. В любом случае после Париж-Ниццы я планировал отдохнуть, так что посмотрим.

 

  По крайней мере, увожу с гонки победу в разделке, это уже кое-что. Надеюсь, теперь Серхио Энао сможет отфинишировать».

 

Серхио Энао теперь лучший гонщик команды Sky в общем зачёте, он идёт на 8-й позиции, уступая лидеру гонки Луису-Леону Санчесу 46 секунд.

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Теги к статье: Ваут Пулс Wout Poels Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2018 гонка Мирового тура велоспорт

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  1. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Вчера, 23:14 | Регистрация: 17.08.2015

    Два очень хороших гонщика сегодня сломали ключицы. На пару месяцев профессиональный велоспорт станет хуже.

    Очень надеюсь, что Энао завтра сможет.

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Комментарии

  • Адриен
    Париж-Ницца-2018. Этап 6. Резу ... (16)
    Адриен-Фото
    Да сейчас почти все генеральщики на ГТ более-менее "сырые"... И Закарин, и Нибали, и Фрум, и Дюмулен, и Ару, и Фульсанг, и Лопес... Получше Уран с Ландой, но тоже далеко не пик. Вот как там Кинтана с Портом - вопрос.
  • 0x5F375A86
    Ваут Пулс сошёл с гонки Париж- ... (1)
    0x5F375A86-Фото

    Два очень хороших гонщика сегодня сломали ключицы. На пару месяцев профессиональный велоспорт станет хуже.

    Очень надеюсь, что Энао завтра сможет.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2018. Этап 6. Резу ... (16)
    Николай Н.-Фото

    А вот Закарин явно сыроват. Горы не едет. На каждом этапе проигрывает.

  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (20)
    Николай Н.-Фото

    Смелая атака и достойная победа!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (20)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    У вас какие-то затейливые ассоциации, понятные только вам. Допинг был, есть, будет и от национальности и гражданства не зависит. Должен ли Ван Гардерен отвечать за Армстронга, Грайпель за Ульриха, Нибали за Ди Луку?
    А бывает, что человек оступился, по полной отбыл дисквалификацию, но теперь у СМИ любой страны он "исчадие ада", недостойное ходить по этой земле. Почему одного спортсмена, пойманного на допинге, надо понять и простить, а другого клеймить, клеймить и клеймить?
    Я, например, восхищаюсь Оскаром Севильей и горько сожалею, что для него закрыты мало-мальски значимые европейские гонки. Какой талантище у человека!!! И все больше думаю, что как раз из-за огромного таланта его и выпихнули на задворки велоспорта. Конкуренцию ведь никто не любит, а деньгами и связями бедолага не обзавелся.
    Я вас поддерживаю , вы правы , не только Оскар, а мансебо или ребелин? Не мало таких. Вот именно поэтому и расстраивает что так много Не настоящего в биониках как их в Италии называют .
  • Earl57
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (20)
    Earl57-Фото
    У вас какие-то затейливые ассоциации, понятные только вам. Допинг был, есть, будет и от национальности и гражданства не зависит. Должен ли Ван Гардерен отвечать за Армстронга, Грайпель за Ульриха, Нибали за Ди Луку?
    А бывает, что человек оступился, по полной отбыл дисквалификацию, но теперь у СМИ любой страны он "исчадие ада", недостойное ходить по этой земле. Почему одного спортсмена, пойманного на допинге, надо понять и простить, а другого клеймить, клеймить и клеймить?
    Я, например, восхищаюсь Оскаром Севильей и горько сожалею, что для него закрыты мало-мальски значимые европейские гонки. Какой талантище у человека!!! И все больше думаю, что как раз из-за огромного таланта его и выпихнули на задворки велоспорта. Конкуренцию ведь никто не любит, а деньгами и связями бедолага не обзавелся.
  • velodoctor
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (20)
    velodoctor-Фото

    В том году Шпилак говорил, что когда так плохо проезжают командную гонку сложно за 10ку цепляться, в этом хорошо проехали, но он минуту поймал на 3ем этапе. Зря его с ПН убрали, там он хорошо ехал, Тирено не его гонка. 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Париж-Ницца-2018. Этап 6. Резу ... (16)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Цитата: error
    ЛуЛу выдал отличный этап. Дальше будут горы круче и ему не усидеть но тут была воля и командная работа. Зачет Астане
    За кем не усидеть?Кто из генеральщиков топовый горняк здесь? Пульс вне игры Можно Санчесу побороться до конца
    Солер

    Что то я за Астану переживаю , удачи им .характер есть и мотивация а это важно
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (20)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    А Симпсон здесь с какого бока? О покойниках либо хорошо, либо никак.
    А потому как ну не бывает на треке в молодежи ловиш по 15 сек ( круууг!!!) а потом вдруг становиться многократным олимпийским чемпионом и рассказывать о том что он посол чистого велоспорта за год до победы на туре ( посол!) , ну не он а англосаксонские медиа и такая помпа велась что прям с четвёртого места полюбасу теперь все через год тур будут выигрывать. Не верю , кроме кава не верю никому , один мир в Фиренце вспомнить позор . а тут не только шоссе все супермены стали и трек и кросс уже , и женщины ну пулей ладно феномен ну Кук а все остальное не смешите ездят как дождь так лица раздутые как сантамброджо на своей джире . я к тому что средне статистически большие чемпионы могут быть один на определённое количество , а у них куда не плюнь один уйдёт второй тут же на его место , в общем с тех пор ничего нового не появилось. Вы же наверное за кулисами с менеджерами команды общаетесь? Спросите ну не верит никто ни в Казахстане ни в Италии ни в о Франции , все ждут когда этот бордель закончится , ну о мертвом я не хотел плохо , я в целом о английском вело.
  • Гонщик
    Тиррено-Адриатико-2018. Этап 3 ... (20)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Earl57
    Последовала совету Сейтмеметова и почитала итальянцев. Ару вместе с Дюмуланом отстали от Роглича на 24 сек, "стареющий" Нибали на 16 сек.
    Итальянские болельщики в комментариях восхищаются Рогличем и ругают Кузана)))
    нам то какое дело до итальянских болельщиков и что они там пишут , хотя лубители перевода с компом безусловно есть .



    Цитата: ROSt
    ХРУМ 3-Й в генерале...ноу комментс ! (((
    diablo
    а вы реально считаете ,что Фрум слабый гонщик на самом деле и быть третим не может ?

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1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

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