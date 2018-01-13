Краудфандинг помог велогонщику заключить контракт с проконтинентальной командой

Рождественское чудо Романа Ле Ру, ставшего гонщиком велокоманды Fortuneo-Oscaro

25-летний Роман Ле Ру (Romain Le Roux) стал гонщиком проконтинентальной французской команды Fortuneo-Oscaro. Он подписал контракт в последние дни уходящего 2017 года, а необычность истории французского гонщика в том, что он смог не только остаться в велоспорте, но даже перейти в команду более высокого уровня благодаря краудфандингу.

Photo (с) Ouest-France

После того, как французская континентальная команда Armée de Terre, где Роман Ле Ру выступал три года, в конце этого сезона закрылась из-за прекращения финансирования, он не сдался. По совету друга через один из краудфандинговых сайтов он начал кампанию по сбору средств, которые должны были покрыть расходы на его контракт. Роман Ле Ру поставил цель – до Рождества собрать 40 030 евро. И ему это удалось благодаря 180 различным спонсорам, пожелавшим поддержать гонщика.

Менеджер команды Fortuneo-Oscaro Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert), узнав, что Роман Ле Ру собрал 40 000 евро, предложил добавить недостающие для стоимости контракта 20 000 евро, и взял его в команду.

Роман Ле Ру: «Как только я узнал, что Armée de Terre закрывается, попытался найти другую велокоманду. Я понимал, что мне будет трудно, но всегда верил, что у меня получится. Я обозначил для себя Рождество как последний срок перед тем, как принять решение о своём будущем. Так что для меня стало облегчением и огромной радостью подписание контракта с командой Fortuneo-Oscaro.

Я продолжал серьёзно тренироваться зимой, как и в прошлые годы. Меня поддерживали мои друзья – Лоран Пишон и Оливье Ле Гак, которые продолжали меня мотивировать. Я втайне надеялся, что у меня всё получится.

После того, как я справился с таким препятствием, намерен на 200 процентов вложиться в работу, стать полезным товарищем по команде, и, возможно, даже попытаюсь поймать удачу на каких-то гонках. Ещё на прошлой неделе я был без команды, а сегодня счастлив, что в следующем сезоне смогу носить форму велокоманды Fortuneo».

Эммануэль Юбер, менеджер команды Fortuneo-Oscaro: «Роман – талантливый гонщик, он проявил свой характер этой зимой. Мы нашли для него решение. Я был тронут его подходом, он собрал больше 40 000 евро. Сумма не покрывает полностью расходы на его контракт, но это не важно. Он полтора месяца боролся за выживание, мы должны дать ему шанс».