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Краудфандинг помог велогонщику заключить контракт с проконтинентальной командой

Рождественское чудо Романа Ле Ру, ставшего гонщиком велокоманды Fortuneo-Oscaro

 

 

  25-летний Роман Ле Ру (Romain Le Roux) стал гонщиком проконтинентальной французской команды Fortuneo-Oscaro. Он подписал контракт в последние дни уходящего 2017 года, а необычность истории французского гонщика в том, что он смог не только остаться в велоспорте, но даже перейти в команду более высокого уровня благодаря краудфандингу.

 

 

Photo (с) Ouest-France

 

  После того, как французская континентальная команда  Armée de Terre, где Роман Ле Ру выступал три года, в конце этого сезона закрылась из-за прекращения финансирования, он не сдался. По совету друга  через один из краудфандинговых сайтов он начал кампанию по сбору средств, которые должны были покрыть расходы на его контракт. Роман Ле Ру поставил цель – до Рождества собрать 40 030 евро. И ему это удалось благодаря 180 различным спонсорам, пожелавшим поддержать гонщика.  

 

 Менеджер команды  Fortuneo-Oscaro Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert), узнав, что Роман Ле Ру собрал 40 000 евро, предложил добавить недостающие для стоимости контракта 20 000 евро, и взял его в команду.

 

  Роман Ле Ру: «Как только я узнал, что Armée de Terre закрывается, попытался найти другую велокоманду. Я понимал, что мне будет трудно, но всегда верил, что у меня получится. Я обозначил для себя Рождество как последний срок перед тем, как принять решение о своём будущем. Так что для меня стало облегчением и огромной радостью подписание контракта с командой Fortuneo-Oscaro.

 

  Я продолжал серьёзно тренироваться зимой, как и в прошлые годы. Меня поддерживали мои друзья – Лоран Пишон и Оливье Ле Гак, которые продолжали меня мотивировать. Я втайне надеялся, что у меня всё получится.

 

  После того, как я справился с таким препятствием, намерен на 200 процентов вложиться в работу, стать полезным товарищем по команде, и, возможно, даже попытаюсь поймать удачу на каких-то гонках. Ещё на прошлой неделе я был без команды, а сегодня счастлив, что в следующем сезоне смогу носить форму велокоманды Fortuneo».

 

  Эммануэль Юбер, менеджер команды Fortuneo-Oscaro: «Роман – талантливый гонщик, он проявил свой характер этой зимой. Мы нашли для него решение. Я был тронут его подходом, он собрал больше 40 000 евро. Сумма не покрывает полностью расходы на его контракт, но это не важно. Он полтора месяца боролся за выживание, мы должны дать ему шанс».

 

 

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Теги к статье: Роман Ле Ру Romain Le Roux Fortuneo-Oscaro

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Комментарии

  • rude_rider
    Микель Ланда: «Гонка решит, кт ... (20)
    rude_rider-Фото
    Ланда таким образом и в мувистар не уживется.
    то же мне..один раз сказали стоп.а теперь намекает что он круче Фрума был на том туре что ли.
    точно не поедет на тур.если только через джиру
  • velodoctor
    Микель Ланда: «Гонка решит, кт ... (20)
    velodoctor-Фото

    Ну они люди подневольные, спонсор сказал они выпустили форму. Тем более спонсору дела нет до цветов Астаны и остальных команд. А так в этом году заманался высматривать наших катюшинцев, которые похожи на бахрейн и лотто по цвету.  Их кстати тоже на голубой чето потянуло в новом году. to_pick_ones_nose

  • Адриен
    Микель Ланда: «Гонка решит, кт ... (20)
    Адриен-Фото
    Дизайн формы у Астаны немного изменили - не будет плавного перехода черного в голубой.
  • collega2011
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (36)
    collega2011-Фото
    Есть пусть и формальные,но законы и нормы,без которых все превратится в хаос и беспредел.Нравится-не нравится--это категория не юридическая,а эмоциональная.2007,Дискавери...еще Меркса вспомните.
    Вопрос по факту о настоящем.Нарушил и тебя поймали--ответь по сути,а не по бла-бла.
  • AAA
    Микель Ланда: «Гонка решит, кт ... (20)
    AAA-Фото
    Неа, не Астаны цвет.
    Bouygues Telecom с таким оттенком были.
  • RVL
    Микель Ланда: «Гонка решит, кт ... (20)
    RVL-Фото
    дело не в дизайнерах команды. спонсоры изменили фирменную цветовую раскладку. обратил на это внимание вчера на трансляции Реал-Барса.
    теперь везде они аля "небесные"
    http://www.movistar.es/
  • Костя К
    Микель Ланда: «Гонка решит, кт ... (20)
    Костя К-Фото
    Ну так можно еще сравнить с госбюджетом Казахстана со всеми нефтяными доходами. И сделать неправильный вывод:).
    [/quote]

    А ещё есть шейхи, без оборота, но с доходами.
  • Patriotkz
    Микель Ланда: «Гонка решит, кт ... (20)
    Patriotkz-Фото
    Форма типа аля Астана. Не ужели ума не хватило другого цвета или комбинировать с другим цветом? Тупые дизайнеры 21 века...
  • Sezar
    Микель Ланда: «Гонка решит, кт ... (20)
    Sezar-Фото

    Ну так можно еще сравнить с госбюджетом Казахстана со всеми нефтяными доходами. И сделать неправильный вывод:).

  • hodorik
    Микель Ланда: «Гонка решит, кт ... (20)
    hodorik-Фото

    У меня лично асоциация Ланда это и есть Мувистар, как и Вальверде , в Скае парню не дали себя реализовать , а он хочет и может приносить победу. Удачи ему , приятно видеть его снова в родной его команде...

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4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
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