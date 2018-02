Omloop Het Nieuwsblad-2018. Результаты Категория:

Вчера, 18:39 Гент - Нинове, 196,2 км 1 Michael Valgren (Den) Astana Pro Team 4:50:14 2 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 0:00:12 3 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 4 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 5 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 6 Edward Theuns (Bel) Team Sunweb 7 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 8 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 9 Arnaud Demare (Fra) FDJ 10 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 11 Owain Doull (Gbr) Team Sky 12 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 13 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 14 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 15 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 16 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 17 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 18 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 19 Amund Grøndahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 20 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 21 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 22 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 23 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 24 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 25 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 26 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 27 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 28 Yoann Offredo (Fra) Wanty-Groupe Gobert 29 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo-Samsic 30 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 31 Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo 32 Wout Van Aert (Bel) Veranda's Willems Crelan 33 Frederik Backaert (Bel) Wanty-Groupe Gobert 34 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 35 Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic 36 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 37 Patrick Müller (Swi) Vital Concept Club 38 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 39 Sean De Bie (Bel) Veranda's Willems Crelan 40 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 41 Maxime Vantomme (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 42 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 43 Dion Smith (Nzl) Wanty-Groupe Gobert 44 Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida 45 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 46 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 47 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 48 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 49 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 50 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 51 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 52 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 53 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott 54 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 55 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 56 Ramon Sinkeldam (Ned) FDJ 57 Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo 0:00:32 58 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:00:41 59 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:01:29 60 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:01:48 61 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 0:02:42 62 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 63 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 64 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 65 Floris Gerts (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij 66 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 67 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 68 Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo 69 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 70 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 71 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 72 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 73 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 74 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems Crelan 75 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 76 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 77 Bert De Backer (Bel) Vital Concept Club 78 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept Club 79 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 80 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept Club 81 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:06:14 82 Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 83 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:09:12 84 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 85 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 86 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 87 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 88 Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 89 Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 90 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 91 Lars Bak (Den) Lotto Soudal 0:12:16 92 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 93 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 94 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 95 Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 96 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 97 Bram Tankink (Ned) LottoNL-Jumbo 98 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team DNF Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team DNF Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale DNF Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale DNF Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida DNF David Per (Slo) Bahrain-Merida DNF Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe DNF Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe DNF Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe DNF Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale DNF Tom Scully (Nzl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale DNF Logan Owen (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale DNF Antoine Duchesne (Can) FDJ DNF Mickael Delage (Fra) FDJ DNF Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ DNF Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ DNF Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal DNF Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott DNF Mathew Hayman (Aus) Mitchelton-Scott DNF Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors DNF Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors DNF Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data DNF Nicolas Dougall (Rsa) Dimension Data DNF Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data DNF Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data DNF Jay Thomson (Rsa) Dimension Data DNF Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin DNF Koen Bouwmam (Ned) LottoNL-Jumbo DNF Jonathan Dibben (Gbr) Team Sky DNF Michal Golas (Pol) Team Sky DNF Christian Knees (Ger) Team Sky DNF Christopher Lawless (Gbr) Team Sky DNF Roy Curvers (Ned) Team Sunweb DNF Laurens ten Dam (Ned) Team Sunweb DNF Michael Matthews (Aus) Team Sunweb DNF Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb DNF Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb DNF Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo DNF Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo DNF Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo DNF Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates DNF Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates DNF Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates DNF Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates DNF Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates DNF Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Michaël Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits DNF Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits DNF Tim Ariesen (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij DNF Pim Ligthart (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij DNF Pieter Weening (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij DNF Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij DNF Brian van Goethem (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij DNF Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot-Nederlandse Loterij DNF Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Michael Carbel (Den) Fortuneo-Samsic DNF Maxime Daniel (Fra) Fortuneo-Samsic DNF Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo-Samsic DNF Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo-Samsic DNF Florian Vachon (Fra) Fortuneo-Samsic DNF Bram Welten (Ned) Fortuneo-Samsic DNF Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems Crelan DNF Stijn Steels (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Senne Leysen (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept Club DNF Julien Morice (Fra) Vital Concept Club DNF Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Club DNF Tom Devriendt (Bel) Wanty-Groupe Gobert DNF Wesley Kreder (Ned) Wanty-Groupe Gobert DNF Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty-Groupe Gobert DNF Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Groupe Gobert DNF Kevyn Ista (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic DNF Justin Jules (Fra) WB Aqua Protect Veranclassic DNF Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic DNF Lukas Spengler (Swi) WB Aqua Protect Veranclassic Omloop Het Nieuwsblad классика гонка Мирового тура Михаэль Вальгрен



