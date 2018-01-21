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Варран Баргий о планах на первую часть сезона 2018 года

Варран Баргий: "Я не из тех лидеров команды, кто показывает результаты круглый год"

 

  26-летний французский гонщик Варран Баргий (Warren Barguil) был в центре внимания во время презентации состава проконтинентальной команды Fortuneo-Samsic, куда перешёл, расторгнув на год ранее контракт с командой Sunweb. Во французской проконтинентальной команде Баргий будет единоличным капитаном. Команда Fortuneo-Samsic уже получила приглашение от организаторов Тур де Франс-2018.

  В прошлом году на французском Гран-туре Варран Баргий выиграл классификацию лучшего горного гонщика, взял победу на двух этапах  и замкнул десятку сильнейших генеральной классификации.

 

  Во время презентации французский гонщик в интервью AFP сказал, что его не волнует внимание прессы, и что в первой части сезона его главной целью являются Арденнские классики, к которым он будет готовиться через Париж-Ниццу и Вуэльту Каталонии.

 

Варран Баргий о планах на первую часть сезона 2018 года

 Photo © Fortuneo - Samsic

 

  Варран Баргий: «Не вижу смысла нагнетать на себя давление из-за внимания средств массовой информации. Французская пресса не слишком много писала обо мне, но заграничные СМИ за мной следили. Когда выигрываешь два этапа, будучи нео-про, то привлекаешь больше внимания. Сейчас французские СМИ будут пристальнее наблюдать за мной, но меня это не беспокоит, даже наоборот.

 

 В любом случае, в начале сезона я не в 100-процентной готовности, так что отдаю себя в распоряжение команды. Я не тот лидер, который может показывать результаты круглый год, предпочитаю выбирать определённые цели.

 

  Надеюсь попасть в топ-10 на Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж, ещё лучше, если на одной из них заеду в пятёрку сильнейших. После сконцентрируюсь на подготовке к борьбе за генеральную классификацию на Гран-турах. Знаю, что для меня более реально попасть в десятку на Вуэльте Испании, чем на Тур де Франс.

 

  Конечно, я хотел бы повторить прошлогоднее достижение. Собираюсь ехать Тур де Франс-2018 в том же агрессивном стиле».

 

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Теги к статье: Варран Баргий Warren Barguil Fortuneo-Samsic

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Комментарии

  • motte
    Максимилиано Ричезе – победите ... (2)
    motte-Фото

    Оль,

    спасибо огромное !

  • Earl57
    Максимилиано Ричезе – победите ... (2)
    Earl57-Фото

    Когда произошел завал, Бора и Лотто тут же рванули вперед. Наяривали так, что только ветер свистел, как говорится. Пелотон порвался на три части. Гонщики UAE оказались во второй группе. Но они вместе с Каха Рураль, Меделином и обрывками других команд практически мгновенно организовали четкую слаженную работу сменами и догнали первую группу примерно через 10 км. У Квик Степа часть гонщиков была в первой группе, часть во второй. Так же как и у малочисленного Бахрейна - Бонифацио в первой группе, Костя Сивцов во второй, испанец Гарсиа Кортина и младщий Нибали - в третьей.

    Самой пострадавшей из больших команд стал Мовистар, оказавшийся в третьей группе вместе с местными гонщиками и национальными сборными Бразилии, Чили и т.д. Там кроме мовистаровцев никто не работал, поэтому разрыв все увеличивался и увеличивался. В итоге Анакона и Сепульведа вылетели из десятки генерала, что позволило Сивцову подняться на шестое место. С учетом того, что у Кости это первая гонка после семимесячного перерыва, очень даже неплохо.

  • ironharley
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (9)
    ironharley-Фото

    Наследство новому презику ЮСиАй досталось - врагу не пожелаешь. Старый козёл сидел на заду ровно и нифига не делал: система учета результатов и построения рейтингов застряла в начале 90х, по фарме скандал на скандале т.к. нет никаких четких границ дозволенного, две большие и слабосвязанные зоны ответственности трек и шоссе, не считая байкеров, кроссеров и прочих.... Как из всей этой каши собрать что-то работоспособное - тут надо ПВЦ какой нить привлекать, одной головой не охватить. Никаких телодвижений со стороны молодого не видно нуц или не афишируется, по крайней мере и толку обсуждать кенийского рыцаря не вижу никакого. Оправдают инфасотка и всё в 18 году будет как в предыдущем.

  • RVL
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (48)
    RVL-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    ок, мы все поражено - за вашей спиной всё кристально чисто. все 10 заповедей. допустим. ну тогда а как же "не судите, не судимы будете"? а ещё - кто обычно громче всех кричит "держите вора"? вроде никому в голову и не приходит оспаривать, что Лэнс - тот ещё сукин сын. Но достаточно всего лишь очень хорошо знать его личную историю, историю велоспорта и вообще весь непростой контекст событий, чтобы за всей этой безусловной грязью видеть огромного Человека.
    про 10 заповедей-в точку. Да было..в детстве сказал бабушке, что пошел на музыку, а сам на велике катался весь вечер.

    вот это не суди...таким наглецам как Л , плевать на все 10 заповедей, он преследуя свои цели  вас раздавит как муравья и не заметит за своим величием. Бесспорно, человек необычный, но как зачастую говорят, такую б  энергию, да в нужное русло.

  • protur
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (9)
    protur-Фото

    Если команда нагло-уверенная, то все идет как в Скай. У рядовых "бойцов" в "рядовых" командах все проще, только "ветер траву шевельнул" - а бойца уже нет!

  • Shalam s Urala
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Roscomsport
    Кто разбирается в биохимии и физиологии понимает – превышение сальбутомола туфта, повод а не причина.

    да чего там, любая норма закона - туфта! ) и на любой зоне завсегда все невиновны ))

  • Shalam s Urala
    Организаторы Тура Фландрии-201 ... (48)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Khan
    Он еще на пост главы UCI будет балотироваться такими темпами будет

    Это было-б идеально. С его то одержимостью.. По большому счёту он ведь всего лишь безупречно абсолютизировал систему, которая сложилась ДО него. И дай ему сейчас возможность с его фирменным остервенением также возвести в абсолют и все современные идеи "чистого" велоспорта.. хе-х, да он реально единственный, кто с этим может хоть как-то справиться! ))

    Цитата: RVL
    1. он лжец

    ок, мы все поражено - за вашей спиной всё кристально чисто. все 10 заповедей. допустим. ну тогда а как же "не судите, не судимы будете"? а ещё - кто обычно громче всех кричит "держите вора"?

    вроде никому в голову и не приходит оспаривать, что Лэнс - тот ещё сукин сын. Но достаточно всего лишь очень хорошо знать его личную историю, историю велоспорта и вообще весь непростой контекст событий, чтобы за всей этой безусловной грязью видеть огромного Человека.

    Цитата: ЧОРНЫЙ
    Французы считают, что этот тип пришел к ним в дом и нагадил на столе...

    это вообще ЛОЛ!! ) Французский же-ж кофидис, как он повёл себя в истории с Лэнсом, вполне и заслужил такую инсталяцию для всей франци )))

  • f16
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (9)
    f16-Фото
    интригу просто поднимают, а что там домохозяйки думают о фруме, на год хватит новостей обмывать ему косточки
  • Roscomsport
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (9)
    Roscomsport-Фото

    Кто разбирается в биохимии и физиологии понимает – превышение сальбутомола туфта, повод а не причина.

  • velodoctor
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (9)
    velodoctor-Фото

    Барде более категоричен,  но в целом я очень их понимаю, че они там делают, когда уже нам объявят че и как по делу фрума.

     

    Я думаю, если его оправдают - велосообщество взбесится, если накажут - то имидж велоспорта (тура) пострадает. Но надо выбирать не между тем и тем,  а по букве правил исходя из результатов исследований или чего они там 2 месяца делают. А то каждую неделю по полсотни комментов и ничё нового. 

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2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 335
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
5 Девенинс Д. (Bel) (QST) 225
6 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
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