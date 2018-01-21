Варран Баргий о планах на первую часть сезона 2018 года

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- Сегодня, 08:59
Варран Баргий: "Я не из тех лидеров команды, кто показывает результаты круглый год"
26-летний французский гонщик Варран Баргий (Warren Barguil) был в центре внимания во время презентации состава проконтинентальной команды Fortuneo-Samsic, куда перешёл, расторгнув на год ранее контракт с командой Sunweb. Во французской проконтинентальной команде Баргий будет единоличным капитаном. Команда Fortuneo-Samsic уже получила приглашение от организаторов Тур де Франс-2018.
В прошлом году на французском Гран-туре Варран Баргий выиграл классификацию лучшего горного гонщика, взял победу на двух этапах и замкнул десятку сильнейших генеральной классификации.
Во время презентации французский гонщик в интервью AFP сказал, что его не волнует внимание прессы, и что в первой части сезона его главной целью являются Арденнские классики, к которым он будет готовиться через Париж-Ниццу и Вуэльту Каталонии.
Photo © Fortuneo - Samsic
Варран Баргий: «Не вижу смысла нагнетать на себя давление из-за внимания средств массовой информации. Французская пресса не слишком много писала обо мне, но заграничные СМИ за мной следили. Когда выигрываешь два этапа, будучи нео-про, то привлекаешь больше внимания. Сейчас французские СМИ будут пристальнее наблюдать за мной, но меня это не беспокоит, даже наоборот.
В любом случае, в начале сезона я не в 100-процентной готовности, так что отдаю себя в распоряжение команды. Я не тот лидер, который может показывать результаты круглый год, предпочитаю выбирать определённые цели.
Надеюсь попасть в топ-10 на Флеш Валлонь и Льеж-Бастонь-Льеж, ещё лучше, если на одной из них заеду в пятёрку сильнейших. После сконцентрируюсь на подготовке к борьбе за генеральную классификацию на Гран-турах. Знаю, что для меня более реально попасть в десятку на Вуэльте Испании, чем на Тур де Франс.
Конечно, я хотел бы повторить прошлогоднее достижение. Собираюсь ехать Тур де Франс-2018 в том же агрессивном стиле».
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