Варран Баргий о планах на первую часть сезона 2018 года

motte

Максимилиано Ричезе – победите ... (2) Оль, спасибо огромное !

Earl57

Максимилиано Ричезе – победите ... (2) Когда произошел завал, Бора и Лотто тут же рванули вперед. Наяривали так, что только ветер свистел, как говорится. Пелотон порвался на три части. Гонщики UAE оказались во второй группе. Но они вместе с Каха Рураль, Меделином и обрывками других команд практически мгновенно организовали четкую слаженную работу сменами и догнали первую группу примерно через 10 км. У Квик Степа часть гонщиков была в первой группе, часть во второй. Так же как и у малочисленного Бахрейна - Бонифацио в первой группе, Костя Сивцов во второй, испанец Гарсиа Кортина и младщий Нибали - в третьей. Самой пострадавшей из больших команд стал Мовистар, оказавшийся в третьей группе вместе с местными гонщиками и национальными сборными Бразилии, Чили и т.д. Там кроме мовистаровцев никто не работал, поэтому разрыв все увеличивался и увеличивался. В итоге Анакона и Сепульведа вылетели из десятки генерала, что позволило Сивцову подняться на шестое место. С учетом того, что у Кости это первая гонка после семимесячного перерыва, очень даже неплохо.

ironharley

Винченцо Нибали и Роман Барде ... (9) Наследство новому презику ЮСиАй досталось - врагу не пожелаешь. Старый козёл сидел на заду ровно и нифига не делал: система учета результатов и построения рейтингов застряла в начале 90х, по фарме скандал на скандале т.к. нет никаких четких границ дозволенного, две большие и слабосвязанные зоны ответственности трек и шоссе, не считая байкеров, кроссеров и прочих.... Как из всей этой каши собрать что-то работоспособное - тут надо ПВЦ какой нить привлекать, одной головой не охватить. Никаких телодвижений со стороны молодого не видно нуц или не афишируется, по крайней мере и толку обсуждать кенийского рыцаря не вижу никакого. Оправдают инфасотка и всё в 18 году будет как в предыдущем.

RVL

Организаторы Тура Фландрии-201 ... (48) Цитата: Shalam s Urala ок, мы все поражено - за вашей спиной всё кристально чисто. все 10 заповедей. допустим. ну тогда а как же "не судите, не судимы будете"? а ещё - кто обычно громче всех кричит "держите вора"? вроде никому в голову и не приходит оспаривать, что Лэнс - тот ещё сукин сын. Но достаточно всего лишь очень хорошо знать его личную историю, историю велоспорта и вообще весь непростой контекст событий, чтобы за всей этой безусловной грязью видеть огромного Человека. про 10 заповедей-в точку. Да было..в детстве сказал бабушке, что пошел на музыку, а сам на велике катался весь вечер. про 10 заповедей-в точку. Да было..в детстве сказал бабушке, что пошел на музыку, а сам на велике катался весь вечер. вот это не суди...таким наглецам как Л , плевать на все 10 заповедей, он преследуя свои цели вас раздавит как муравья и не заметит за своим величием. Бесспорно, человек необычный, но как зачастую говорят, такую б энергию, да в нужное русло.

protur

Винченцо Нибали и Роман Барде ... (9) Если команда нагло-уверенная, то все идет как в Скай. У рядовых "бойцов" в "рядовых" командах все проще, только "ветер траву шевельнул" - а бойца уже нет!

Shalam s Urala

Винченцо Нибали и Роман Барде ... (9) Цитата: Roscomsport Кто разбирается в биохимии и физиологии понимает – превышение сальбутомола туфта, повод а не причина. да чего там, любая норма закона - туфта! ) и на любой зоне завсегда все невиновны ))

Shalam s Urala

Организаторы Тура Фландрии-201 ... (48) Цитата: Khan Он еще на пост главы UCI будет балотироваться такими темпами будет Это было-б идеально. С его то одержимостью.. По большому счёту он ведь всего лишь безупречно абсолютизировал систему, которая сложилась ДО него. И дай ему сейчас возможность с его фирменным остервенением также возвести в абсолют и все современные идеи "чистого" велоспорта.. хе-х, да он реально единственный, кто с этим может хоть как-то справиться! )) Цитата: RVL 1. он лжец ок, мы все поражено - за вашей спиной всё кристально чисто. все 10 заповедей. допустим. ну тогда а как же "не судите, не судимы будете"? а ещё - кто обычно громче всех кричит "держите вора"? вроде никому в голову и не приходит оспаривать, что Лэнс - тот ещё сукин сын. Но достаточно всего лишь очень хорошо знать его личную историю, историю велоспорта и вообще весь непростой контекст событий, чтобы за всей этой безусловной грязью видеть огромного Человека. Цитата: ЧОРНЫЙ Французы считают, что этот тип пришел к ним в дом и нагадил на столе...

это вообще ЛОЛ!! ) Французский же-ж кофидис, как он повёл себя в истории с Лэнсом, вполне и заслужил такую инсталяцию для всей франци ))) это вообще ЛОЛ!! ) Французский же-ж кофидис, как он повёл себя в истории с Лэнсом, вполне и заслужил такую инсталяцию для всей франци )))

f16

Винченцо Нибали и Роман Барде ... (9) интригу просто поднимают, а что там домохозяйки думают о фруме, на год хватит новостей обмывать ему косточки

Roscomsport

Винченцо Нибали и Роман Барде ... (9) Кто разбирается в биохимии и физиологии понимает – превышение сальбутомола туфта, повод а не причина.

velodoctor

Винченцо Нибали и Роман Барде ... (9) Барде более категоричен, но в целом я очень их понимаю, че они там делают, когда уже нам объявят че и как по делу фрума. Я думаю, если его оправдают - велосообщество взбесится, если накажут - то имидж велоспорта (тура) пострадает. Но надо выбирать не между тем и тем, а по букве правил исходя из результатов исследований или чего они там 2 месяца делают. А то каждую неделю по полсотни комментов и ничё нового.