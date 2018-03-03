Фернандо Гавирия готовится к Страде Бьянке-2018 после неудачного старта на бельгийских классиках

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- Дата:
- Сегодня, 19:00
Фернандо Гавирия не смог бороться за победу на Omloop Het Nieuwsblad и Kuurne-Brussel-Kuurne из-за падения
Для Фернандо Гавирии, который в этом году планирует проехать полный набор брусчатых классик, включая дебют на Туре Фландрии и Париж-Рубэ, первые два старта завершились не слишком удачно.
23-летний колумбийский велогонщик команды Quick Step Floors упал на открывавшей сезон классик гонке Omloop Het Nieuwsblad-2018, а на следующий день не финишировал на Кюрне-Брюссель-Кюрне-2018.
На Omloop Het Nieuwsblad-2018 Фернандо Гавирия упал между Мюр ван Гераардсберген и Босбергом, наехав на брошенный на дороге бачок. Стартовав на классике Кюрне-Брюссель-Кюрне, Гавирия не смог продолжить гонку из-за дискомфорта и боли, вызванных падением на прошлой гонке.
Следующей гонкой Фернандо Гавирии будет Страде Бьянке-2018, которая пройдёт 3 марта, после чего колумбийский гонщик стартует на Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо.
Photo © Quick-Step Floors Cycling Team
Фернандо Гавирия: «Мне не повезло, упал на спуске с Мюр ван Гераардсберген, но проблем не было. На Кюрне-Брюссель-Кюрне сошёл, так как после Кваремонта не смог продавливать из-за сильной боли. Лучше было остановиться. Это просто боль от падения, никаких других проблем. Я буду тренироваться уже в понедельник и всю неделю перед Страде Бьянке.
Хотя уикэнд получился не самым лучшим, я определённо узнал много нового, проехав эти бельгийские гонки.
Никогда не выступал в гонках по такому холоду. Было очень трудно. Мне было очень и очень холодно. В Колумбии сейчас +20-+25, и я только неделю назад приехал в Европу. Но всё в порядке, на следующих гонках буду чувствовать себя лучше. Сейчас только начало сезона, постараюсь выйти в хорошую форму, надеюсь, смогу бороться за победу на следующих гонках».
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