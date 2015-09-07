Винченцо Нибали стартует на Туре Дубая-2018 и планирует дебютировать на Туре Фландрии

Винченцо Нибали стартует на Туре Дубая-2018 и хочет впервые в карьере проехать Тур Фландрии

Винченцо Нибали, вынужденный сняться с Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018 из-за желудочной инфекции, поменял календарь гонок. 33-летний итальянский гонщик решил компенсировать пропущенную неделю гонок участием в Туре Дубая-2018, который пройдёт с 6 по 10 февраля, о чём объявил через официальный твиттер команды Bahrain-Merida.

Кроме того, Винченцо Нибали обдумывает идею о старте на Туре Фландрии, классике, в которой он никогда в карьере не принимал участие.

Паоло Слонго, тренер Винченцо Нибали, в интервью La Gazzetta dello Sport сказал: «Винченцо давно выражал желание принять участие в Туре Фландрии, и мы не будем ему препятствовать. Мы недавно обсуждали с ним этот вопрос и дали ему зелёный свет».

По сообщению La Gazzetta dello Sport, сейчас команда Винченцо Нибали отрабатывает вопросы логистики, о том, как успеть из Фландрии к старту Тура Страны Басков, стартующему на следующий день после классики.

Победитель всех трёх Гран-туров, в этом году Винченцо Нибали ставит целью борьбу за жёлтую майку Тур де Франс-2018. Как и в 2014 году, когда итальянский гонщик стал победителем французского Гран-тура, в этот раз на Тур де Франс одним из решающих будет этап с секторами брусчатки. 4 года назад Винченцо Нибали приобрёл значительное преимущество в общем зачёте именно благодаря этому этапу, хотя ни разу в карьере не принимал участие ни в Париж-Рубэ, ни в Туре Фландрии.