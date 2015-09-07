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Винченцо Нибали стартует на Туре Дубая-2018 и планирует дебютировать на Туре Фландрии

Винченцо Нибали стартует на Туре Дубая-2018 и хочет впервые в карьере проехать Тур Фландрии

 

 

  Винченцо Нибали, вынужденный сняться с Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018 из-за желудочной инфекции, поменял календарь гонок. 33-летний итальянский гонщик решил компенсировать пропущенную неделю гонок участием в Туре Дубая-2018, который пройдёт с 6 по 10 февраля, о чём объявил через официальный твиттер команды Bahrain-Merida.

 

Винченцо Нибали стартует на Туре Дубая-2018 и планирует дебютировать на Туре Фландрии  Кроме того, Винченцо Нибали обдумывает идею о старте на Туре Фландрии, классике, в которой он никогда в карьере не принимал участие.

 

  Паоло Слонго, тренер Винченцо Нибали, в интервью La Gazzetta dello Sport сказал: «Винченцо давно выражал желание принять участие в Туре Фландрии, и мы не будем ему препятствовать. Мы недавно обсуждали с ним этот вопрос и дали ему зелёный свет».

 

  По сообщению La Gazzetta dello Sport, сейчас команда Винченцо Нибали отрабатывает вопросы логистики, о том, как успеть из Фландрии к старту Тура Страны Басков, стартующему на следующий день после классики.

 

 

  Победитель всех трёх Гран-туров, в этом году Винченцо Нибали ставит целью борьбу за жёлтую майку Тур де Франс-2018. Как и в 2014 году, когда итальянский гонщик стал победителем французского Гран-тура, в этот раз на Тур де Франс одним из решающих будет этап с секторами брусчатки. 4 года назад Винченцо Нибали приобрёл значительное преимущество в общем зачёте именно благодаря этому этапу, хотя ни разу в карьере не принимал участие ни в Париж-Рубэ, ни в Туре Фландрии.

     

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Тур Дубая Тур Фландрии

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  1. Имя: Hitachi

    ZX330-5G

    Сегодня, 12:40 | Регистрация: 7.09.2015

    Удачи Акула

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Комментарии

  • ZX330-5G
    Винченцо Нибали стартует на Ту ... (1)
    ZX330-5G-Фото

    Удачи Акула

  • red
    Джон Дегенкольб – победитель д ... (1)
    red-Фото

    ничего удивительного: контракт-то на два года. на второй год можно и повыигрывать, нужно ж думать о будущем.

  • Виктор Сироткин
    Gazprom – RusVelo представила ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    а что за документальный фильм об участии Gazprom - RusVelo в сотой Джиро д’Италия? Где-то увидеть его можно?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ходег красавец ,это молодой колумбийский финишер очень от гавирии отличается ,и по манере езды и по физическим характер стикам, блестяще выступил на лавенире 2017 . надеюсь что станет открытием 2018 года .
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Grand Prix Cycliste la Marseil ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Шикарный подиум ,гонка прошла интересно,всем побед!!!
  • aksbor
    Павел Сиваков: «Мне нравятся м ... (19)
    aksbor-Фото

    "Надев майку гонщика команды Sky, Павел Сиваков готов приобретать новые знания...". Да уж...

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (1)
    Earl57-Фото

    Ух какой этап был! Тот редкий случай, когда доехал отрыв дня. Не все, но большая часть, 10 из 17-ти. И пусть из максимальных двух с половиной минут осталось всего нескольно секунд, но осталось, не догнали. Это была славная охота! Из местных удержались немногие, и в отрыве, и в пелотоне. Гонсало Нахар выстоял, хотя неугомонный Оскар Севилья все-таки отгрыз у него 11 секунд. 

  • Shalam s Urala
    Михал Квятковски о планах на с ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Михал Квятковски
    проводить гонку умнее

    не много толку считать себя "умным" гонщиком, когда для других ты просто хитро.опый

    конечно, такие милансанремы на бумаге выглядят настоящими победами. но карма есть. и она пачкается.

  • motte
    Том Скуйиньш – победитель Trof ... (1)
    motte-Фото

    Тоис , а именно так у латышей, Артурс, Ивановс и поехали...короче с почином в треке и началом сезона, красиво....

     

  • Александра
    Павел Сиваков: «Мне нравятся м ... (19)
    Александра-Фото

    Удачи Павлу. Да, я не любитель командного доминирования Скай, но парнишке уж точно лучше попасть в сильнейшую команду мирового тура, чем трудоустроиться в одну из команд России.

    Да и какие у нас команды? Вспомнишь провальный сезон Русвело... так лучше и не вспоминать.

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