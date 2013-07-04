Петер Саган завершил кампанию северных классик Мирового Тура без побед

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- Дата:
- Вчера, 23:10
Петер Саган о Париж-Рубэ-2017
Действующий чемпион мира Петер Саган (Peter Sagan) завершил весеннюю кампанию классик Мирового тура без побед. Он выиграл Курне-Брюссель-Курне, взял два этапа на Тиррено-Адриатико, но на Туре Фландрии, главной гонке первой части сезона, финишировал вне подиума, а на Париж-Рубэ финишировал через 5 минут 12 секунд после победителя классики Грега Ван Авермата (BMC).
27-летний словенский гонщик команды Bora – Hansgrohe несколько раз атаковал на Париж-Рубэ-2017, но дважды проколол колесо в решающие моменты.
Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography
Петер Саган: «Этот выпуск Париж-Рубэ был очень тяжёлым и очень быстрым. Мои товарищи по команде весь день отлично работали, но в решающие моменты, когда находился впереди и атаковал, получил проколы.
Я прокололся дважды, массу сил я потратил на атаки, а уезжать мне было нелегко, потому что все следили за моими ускорениями. Мне дважды удалось уехать, но проколы меня замедлили. День сложился не совсем удачно, потом у меня не было сил, чтобы держаться впереди на острие событий.
Как я уже говорил, чтобы выиграть Париж-Рубэ, нужно больше, чем сильную форму и ноги. Однако, это часть велоспорта, я попробую в следующем году.
Я проиграл Милан-Сан-Ремо, на Туре Фландрии совершил ошибку, а сегодня мне просто не повезло. Я доволен своей формой, но не результатами этой весны.
Я очень устал, но сезон продолжается. Сейчас возьму небольшой перерыв, а потом вернусь в гонки на Туре Калифорнии. Затем важные для меня гонки Тур Швейцарии и Тур де Франс».
Ян Валач, спортивный директор команды Bora – Hansgrohe: «К сожалению, два прокола Петера Сагана изменили для нас Париж-Рубэ. Мы находились на хорошей позиции, когда атаковали Петер и Мачей Боднар. Они оба отлично себя чувствовали, Мачей потратил много сил, чтобы Петер мог сохранить энергию для финала. Потому случился первый прокол, Петер потратил силы, чтобы вернуться в первую группу. Когда он снова атаковал, получил ещё один прокол, что стало концом гонки. Досадно, потому что и Петер и команда были сегодня в прекрасной форме».
Результаты Париж-Рубэ-2017
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