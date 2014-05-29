Винченцо Нибали впервые в карьере стартует на Туре Фландрии

Винченцо Нибали впервые в карьере примет участие в Туре Фландрии

Винченцо Нибали впервые в карьере примет участие в классике, являющейся второй в списке Монументов велоспорта – Туре Фландрии. 33-летний итальянский гонщик дважды побеждал на Ломбардии, замыкающей пятёрку Монументов велоспорта, в этом сезоне прибавил в свой список достижений победу на ещё одной классике – Монументе – Милан-Сан-Ремо.

На Туре Фландрии Винченцо Нибали стартует в качестве капитана команды Bahrain-Merida, но своей главной задачей на классике ставит знакомство с маршрутом легендарной классики и брусчаткой, приобретение опыта. Перед предстартовой конференцией Винченцо Нибали с командой провели разведку финальных 70 км дистанции Тура Фландрии.

Тристан Хоффман, спортивный директор Bahrain-Merida: «Команда стартует на этой знаменитой гонке с нашим капитаном Винченцо Нибали и нашим опытным, сильным гонщиком Сонни Кольбрелли, который также имеет лидерские полномочия на этой гонке, так как у него огромный опыт, и он финишировал в топ-10 в прошлом году. Наш состав предельно мотивирован показать хороший результат, вступить в борьбу на этой требующей много сил уникальной гонке.

Наши гонщики, те, кто не поедет в отрыв, будут находиться рядом с Винченцо. Ключевая задача – находиться впереди, на хорошей позиции, когда подойдём к Ауде Кваремонту во второй раз, чтобы не попасть в отвалы. С километра ноль и на первых 100 км дистанции до первого прохождения Ауде Кваремонта Лука Пиберник, Борут Божич и Иван Кортина будут прикрывать любые попытки создать отрыв, в котором было бы более 10 человек. От сотого километра дистанции и до второго прохождения Ауде Кваремонта Кристиян Корен и Сонни Кольбрелли должны постараться попасть в отрыв. Винченцо Нибали должен сберечь ноги до финальных 55 км, с ним должен остаться Хайнрих Хаусслер».

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Винченцо Нибали: «В прошлом я хотел проехать Фландрию, но не получалось. Собираюсь ехать гонку очень внимательно, на ней часто происходят завалы, что может затруднить остальную часть сезона. Конечно, я не собираюсь там рисковать.

Самое важное – проехать эти подъёмы с товарищами по команде, которые быть моими помощниками, а потом постараться хорошо проехать гонку. Это будет трудно сделать в первый год участия в классике, но по первому впечатлению, мне эта гонка нравится. Буду полагаться на знания моих товарищей по команде, которые знают этот маршрут.

Количество брусчатки значительное, это чувствуется по ногам, которые начинают гореть, настолько много сил требует эта гонка. Хотя с брусчаткой Париж-Рубэ справится гораздо труднее. Здесь павэ очень хорошее, в некоторых местах немного разбито, особенно на вершине Кваремонта. Будет тяжело. Там может произойти селекция, надо просто держаться впереди.

Не знаю, где бы я мог атаковать на Туре Фландрии, для меня это будет новый опыт, поэтому мне надо посмотреть, как пойдёт гонка. Конечно, если пойдёт нога и будет форма, то можно попробовать атаковать в финальной части (Кваремонта). Нам просто надо увидеть, как пойдёт гонка, будет ли у меня возможность. Прямо сейчас я не знаю.

Если честно, после Милан-Сан-Ремо мой боевой настрой на высоте, понимаешь, что с тобой всё отлично, потому что после 300 км дистанции я финишировал и был в полном порядке.

Я уважаю Тур Фландрии и моих соперников. Они – настоящие действующие лица. В этом году у меня другие цели, но я собираюсь попробовать показать лучшее, на что здесь способен. Смогу ли выиграть? Не знаю, буду стараться хорошо проехать гонку.

Воскресенье будет для меня тестом, возможно, в будущем, на следующий год или позже я смогу построить специальную программу подготовки к Туру Фландрии.

Льеж-Бастонь-Льеж – финальная гонка первой части моего сезона, она лучше всего подходит под мои характеристики. В воскресенье вечером полечу на старт Тура Страны Басков, там хочу продолжить наращивать форму, потому что хочу показать что-то на Арденнских классиках».