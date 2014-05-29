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Винченцо Нибали впервые в карьере стартует на Туре Фландрии

Винченцо Нибали впервые в карьере примет участие в Туре Фландрии

 

 

  Винченцо Нибали впервые в карьере примет участие в классике, являющейся второй в списке Монументов велоспорта – Туре Фландрии. 33-летний итальянский гонщик дважды побеждал на Ломбардии, замыкающей пятёрку Монументов велоспорта, в этом сезоне прибавил в свой список достижений победу на ещё одной классике – Монументе – Милан-Сан-Ремо.

 

  На Туре Фландрии Винченцо Нибали стартует в качестве капитана команды Bahrain-Merida, но своей главной задачей на классике ставит знакомство  с маршрутом легендарной классики и брусчаткой, приобретение опыта. Перед предстартовой конференцией Винченцо Нибали с командой провели разведку финальных 70 км дистанции Тура Фландрии.

 

Винченцо Нибали впервые в карьере стартует на Туре Фландрии

 

  Тристан Хоффман, спортивный директор Bahrain-Merida: «Команда стартует на этой знаменитой гонке с нашим капитаном Винченцо Нибали и нашим опытным, сильным гонщиком Сонни Кольбрелли, который также имеет лидерские полномочия на этой гонке, так как у него огромный опыт, и он финишировал в топ-10 в прошлом году. Наш состав предельно мотивирован показать хороший результат, вступить в борьбу на этой требующей много сил уникальной гонке.

 

  Наши гонщики, те, кто не поедет в отрыв, будут находиться рядом с Винченцо. Ключевая задача – находиться впереди, на хорошей позиции, когда подойдём к Ауде Кваремонту во второй раз, чтобы не попасть в отвалы. С километра ноль и на первых 100 км дистанции до первого прохождения Ауде Кваремонта Лука Пиберник, Борут Божич и Иван Кортина будут прикрывать любые попытки создать отрыв, в котором было бы более 10 человек. От сотого километра дистанции и до второго прохождения Ауде Кваремонта Кристиян Корен и Сонни Кольбрелли должны постараться попасть в отрыв. Винченцо Нибали должен сберечь ноги до финальных 55 км, с ним должен остаться  Хайнрих Хаусслер».

 

Винченцо Нибали впервые в карьере стартует на Туре Фландрии

 

Винченцо Нибали впервые в карьере стартует на Туре Фландрии

 

Винченцо Нибали впервые в карьере стартует на Туре Фландрии

Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto

 

 

  Винченцо Нибали: «В прошлом я хотел проехать Фландрию, но не получалось. Собираюсь ехать гонку очень внимательно, на ней часто происходят завалы, что может затруднить остальную часть сезона. Конечно, я не собираюсь там рисковать.

 

  Самое важное – проехать эти подъёмы с товарищами по команде, которые быть моими помощниками, а потом постараться хорошо проехать гонку. Это будет трудно сделать в первый год участия в классике, но по первому впечатлению, мне эта гонка нравится. Буду полагаться на знания моих товарищей по команде, которые знают этот маршрут.

 

  Количество брусчатки значительное, это чувствуется по ногам, которые начинают гореть, настолько много сил требует эта гонка. Хотя с брусчаткой  Париж-Рубэ справится гораздо труднее. Здесь павэ очень хорошее, в некоторых местах немного разбито, особенно на вершине Кваремонта. Будет тяжело. Там может произойти селекция, надо просто держаться впереди.

 

  Не знаю, где бы я мог атаковать на Туре Фландрии, для меня это будет новый опыт, поэтому мне надо посмотреть, как пойдёт гонка. Конечно,  если пойдёт нога и будет форма, то можно попробовать атаковать в финальной части (Кваремонта). Нам просто надо увидеть, как пойдёт гонка, будет ли у меня возможность. Прямо сейчас я не знаю.

 

  Если честно, после Милан-Сан-Ремо мой боевой настрой на высоте, понимаешь, что с тобой всё отлично, потому что после 300 км дистанции я финишировал и был в полном порядке.

 

  Я уважаю Тур Фландрии и моих соперников. Они – настоящие действующие лица. В этом году у меня другие цели, но я собираюсь попробовать показать лучшее, на что здесь способен. Смогу ли выиграть? Не знаю, буду стараться хорошо проехать гонку.

 

  Воскресенье будет для меня тестом, возможно, в будущем, на следующий год или позже я смогу построить специальную программу подготовки к Туру Фландрии.

 

  Льеж-Бастонь-Льеж – финальная гонка первой части моего сезона, она лучше всего подходит под мои характеристики. В воскресенье вечером полечу на старт Тура Страны Басков, там хочу продолжить наращивать форму, потому что хочу показать что-то на Арденнских классиках».

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура

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  1. Имя: Иван

    Kunavi

    Сегодня, 21:22 | Регистрация: 29.05.2014

    Dai Nibali!

  2. Camel

    Сегодня, 21:36 | Регистрация: 29.01.2017

    Нибали понятия не имеет, как ехать Фландрию, он едет её просто в качестве тренировки и проверки ног на брусчатке перед Туром. Там будут брусчатки и там будет Фрум. В прошлый раз он ехал на Туре брусчатку, когда Фрум сошёл.

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ОПРОС

Какая классика нравится больше?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2018. Превью (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Посмотрев список триумфаторов Фландрии последних лет 10-15 в который раз убедился что на ТФ побеждают действительно биги/мастера северных классик. Так что считаю (и хочу) что и в этом году победу должен взять кто-то из знаковых велогонщиков...да тот самый Фили Жил (снова, а!). А в опроснике на сайте отдал голос за ГВА - пускай будет заруба

    P.S.

    Как завтра усидеть у экрана ТВ столько часов даже не знаю, хотя первые 100км. пожалуй можно и пропустить, но обязательно плотно пообедав в то вермя запасаясь силами на остальные 150 км))

  • ironharley
    UCI отверг доводы защиты Криса ... (19)
    ironharley-Фото

    одни нецензурные междометия остались... оказывается такие тоже бывают

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Фландрии-2018. Превью (41)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ван аерт , саган ,осс , кто то из квиков, цабель, ван марке, хочу посмотреть на кунга , после 85 км будет ясно, Трентин. По-моему яша сатерлин , ванавермарт нервный последнее время если будет спокоен то велик не пробьет, бенот настраивается но не уверен что увижу после 150 км. Оливье легак, и кто нибудь из витал концепт. Если венинг отошёл от падения то ещё он. Думаю эта группа будет разыгрывать победу в этой последовательности. Ван аэрт только при условии что отдохнул , иначе пацан два года перерыва нет , с вела не слазит. Если восстановился то он в первой группе если нет то сойдёт на 3-5 торчке 170 не проведёт и будет кушать паску и смотреть по телику гонку. Вот мой прогноз . а кто думает иначе?
  • RVL
    Петер Саган: «У нас достаточно ... (2)
    RVL-Фото

    Сагану плевать на звёздность. Он имровизирует . И этим он крут

     

  • Camel
    Петер Саган: «У нас достаточно ... (2)
    Camel-Фото

    А Саган-то немножко начинает звездиться.

    Ну и напрасно он так уповает на Осса. Да, Осса подписали именно для него на Фландрию и Париж-Рубэ. А что, если Осс проколется, ну или просто не "пойдёт". Что делать Сагану? Прошлогодний сценарий? Тогда зачем за ТАКИЕ деньги подписывали Осса?

    Саган слишком открытые интервью даёт. Ему-бы нужно поучиться язык за зубами держать. Уж слишком он "свой парень".

  • Kreo69
    Тур Фландрии-2018. Превью (41)
    Kreo69-Фото
    Бездарные гонщики в командах протура даже по протекции надолго не задерживаются. В пелотоне на ГТ представлено около 200 гонцов, из которых большинство это рабочие лошадки, чью работу не так просто оценить сидя перед телеэкраном.

    P.S. Да и кстати, генетические данные у обоих братьев я думаю весьма похожи. Если один феноменально одаренный гонщик, то почему бы другому не быть просто хорошим грегари.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Volta Limburg Classic-2018 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Тратник пугает . лишь бы не схватили за зад.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Gran Premio Miguel Indurain-20 ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    !!!! Тссссссс.
  • Camel
    Винченцо Нибали впервые в карь ... (2)
    Camel-Фото

    Нибали понятия не имеет, как ехать Фландрию, он едет её просто в качестве тренировки и проверки ног на брусчатке перед Туром. Там будут брусчатки и там будет Фрум. В прошлый раз он ехал на Туре брусчатку, когда Фрум сошёл.

  • Kunavi
    Винченцо Нибали впервые в карь ... (2)
    Kunavi-Фото

    Dai Nibali!

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 951
3 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
4 Бенот Т. (Bel) (LTS) 861
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
6 Демар А. (Fra) (GFC) 792
7 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
8 Солер М. (Esp) (MOV) 745
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