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Грег Ван Авермат : «Моей главной целью остаётся Тур Фландрии-2018»

Грег Ван Авермат: «повторить победу на Е3 Харельбеке будет трудно»

 

 

  Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet), собирающийся защищать титул победителя на классике Е3 Харельбеке-2018, считает, что на предстоящих фламандских классиках главный претендент на победу – действующий чемпион мира Петер Саган (Bora – hansgrohe). В интервью Het Nieuwsblad Грег Ван Авермат подчеркнул, что повторить победу будет сложно, а основная борьба развернётся не между ним и Петером Саганом, а между Саганом и остальными претендентами.

 

 Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Грег Ван Авермат: «У Сагана или нет, или почти нет плохих дней. Он настолько конкурентоспособен, что везде борется за победу. Поэтому ситуация в гонке будет не Петер против меня, а в основном, Саган против остальных. А претендентов много – это и Сеп Ванмарке, и Тьеш Бенот, и Ваут Ван Арт.

 

  Повторить победу будет трудно. Форма в порядке. Но моей главной целью остаётся Тур Фландрии, хотя всегда приятно завершить Харельбеке или Гент-Вевельгем с результатами.

 

  В смысле результатов в этом сезоне получается не так легко. На Страде Бьянке-2018 я оказался вне игры из-за холода и дождя. На Омлоп Хет Ниусблад я был на том уровне, который хотел, не супер, но достаточно хорошем, чтобы бороться за победу. На Милан-Сан-Ремо было так же, как и каждый год, на этот раз всех превзошёл Винченцо Нибали.

 

Настоящие гонки стартуют в пятницу».

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet BMC Record Bank E3 Harelbeke классика гонка Мирового тура

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4 апреля 2018

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8 апреля 2018

Paris-Roubaix


ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2018?

Комментарии

  • Zhanzhak
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    Zhanzhak-Фото
    Во первых спасибо, что поправили. Во вторых каждый имеет право на своё мнение. Вам показалось что я оправдываю Фрума? Нет. Я просто высказалась на тему, что дело скорее всего замнут, как многие тут предполагали. К сожалению, мнения болельщиков ни кто не учитывает. Надеюсь здесь Вы со мной согласны? Антидопинговый комитет, трибунал... это сила, да. На тему допинга можно размышлять долго. Попадались, попадаются и будут попадаться. К сожалению. Но, бороться с этим надо, согласна. Да и спортсмены в первую очередь люди, которые тоже склонны к тщеславию. Просто будущее спортсмена, на сегодняшний день ( и опять к сожалению) зависит от принадлежности к стране. Вспомним зимнюю Олимпиаду. Росийских спортсменов вон как порешили, многих за мифический допинг, а тут нарушение на лицо, но ищут оправдание. И найдут. Политика. Хотя и в пелотоне есть недовольные , один из них Тони Мартин. Который очень резко высказался на этот счёт. Мне интересно, а Контадор высказывался на счёт Фрума? Интересно было бы его мнение узнать. А насчёт Ваших детей, вырастут сами во всем разберутся, главное правильные вещи им говорить и личный пример показывать. У самой дети растут, но сына в проф спорт не отдам. Он шинкиокушинкай занимается пока и этого хватит. Это мое мнение.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Да, да. Сущая формальность. Ну принял 16 доз сальбутамола вместо разрешенных 8-ми, что такого то? Плохо ведь себя чувствовал, задыхался, был обезвожен, почки плохо и неправильно функционировали - а он в таком состоянии еще привез лучшим гонщикам в мировом пелотоне от 20 сек и больше. Герой! Его награждать за подвиг надо, а не наказывать.
    А эти бюрократы из UCI еще собираются ударить рентгеном по высоким технологиям. Ретрограды! Собьют ведь тонкие настройки на высокочувствительных велосипедах. Позор!!!
    А вы даете оказывается!!!!?))))))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Лангкави-2018. Этап 4 (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да я думаю теперь он выиграет 20 этапов на тур де франс
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Gazprom – RusVelo рассчитывает ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Удачи
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Каждый год жду новую ,неординарную афишу с е3 харелбеке.
  • kimi
    Тур Лангкави-2018. Этап 4 (4)
    kimi-Фото

    на лангкави спринтеры астаны часто побеждают, гвардеец, а теперь минали

  • kimi
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    kimi-Фото
    может мнения и разные, а последствия одних и тех же ситуаций объясните, что случай контадора, канело альвареса, американцев на олимпиаде в пекине с этим кленом.
  • kimi
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    kimi-Фото
    грамотно сказано. поддерживаю
  • sashaney
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    sashaney-Фото
    Жанна, во первых "Талмуд". Во вторых: каждый несёт ответсвенность за свои поступки. Я не хочу рассуждать о том, что знал и не знал Фруми. И как это получилось. Получилось - факт. Нарушение правил - факт. Наказание --- ??? Прод доктора: если в суде адвокат не сможет Вас отстоять в тюрьму ЕГО не посадят. У меня дети на вело катаются. Я хочу, чтобы они не касались грязи (насколько возможно). Как мне им подносить про "доктора не доглядели"?
  • velodoctor
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (3)
    velodoctor-Фото
    И жаль.

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3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
4 Нибали В. (Ita) (TBM) 570
5 Юэн К. (Aus) (MTS) 549
6 Солер М. (Esp) (MOV) 545
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
8 Исагирре Г. (Esp) (TBM) 500
9 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
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