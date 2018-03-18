Грег Ван Авермат : «Моей главной целью остаётся Тур Фландрии-2018»

Грег Ван Авермат: «повторить победу на Е3 Харельбеке будет трудно»

Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet), собирающийся защищать титул победителя на классике Е3 Харельбеке-2018, считает, что на предстоящих фламандских классиках главный претендент на победу – действующий чемпион мира Петер Саган (Bora – hansgrohe). В интервью Het Nieuwsblad Грег Ван Авермат подчеркнул, что повторить победу будет сложно, а основная борьба развернётся не между ним и Петером Саганом, а между Саганом и остальными претендентами.

Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Грег Ван Авермат: «У Сагана или нет, или почти нет плохих дней. Он настолько конкурентоспособен, что везде борется за победу. Поэтому ситуация в гонке будет не Петер против меня, а в основном, Саган против остальных. А претендентов много – это и Сеп Ванмарке, и Тьеш Бенот, и Ваут Ван Арт.

Повторить победу будет трудно. Форма в порядке. Но моей главной целью остаётся Тур Фландрии, хотя всегда приятно завершить Харельбеке или Гент-Вевельгем с результатами.

В смысле результатов в этом сезоне получается не так легко. На Страде Бьянке-2018 я оказался вне игры из-за холода и дождя. На Омлоп Хет Ниусблад я был на том уровне, который хотел, не супер, но достаточно хорошем, чтобы бороться за победу. На Милан-Сан-Ремо было так же, как и каждый год, на этот раз всех превзошёл Винченцо Нибали.

Настоящие гонки стартуют в пятницу».