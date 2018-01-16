Чемпион мира Петер Саган выиграл спринт в критериуме People’s Choice Classic-2018

Трёхкратный чемпион мира Петер Саган начал сезон 2018 года с победы на австралийском критериуме People’s Choice Classic, предваряющим гонку Мирового тура Тур Даун Андер. Участники критериума проехали 22 круга, 50,6 км по улицам Аделаиды. Отрыв дня пелотон добрал за 4 круга до финиша, а в финальном спринте капитан команды BORA-hansgrohe Петер Саган обошёл немецкого гонщика команды Lotto Soudal Андре Грайпеля и австралийского гонщика команды Mitchelton-Scott Калеба Юэна.

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Петер Саган: «People's Choice Classic была быстрой гонкой с быстрым спринтерским финалом. Команда отработала отлично, по плану наших спортивных директоров. Когда начался финальный спринт, я обнаружил, что несколько ребят накатили сзади и меня немного закрыли, но потом я сел на колесо Грайпеля и смог обойти соперников на финишной черте. Я очень рад за себя и за команду. Благодарю BORA-hansgrohe, Specialized, всех спонсоров и партнёров за поддержку».

Штефан Радочла, спортивный директор BORA-hansgrohe: «Хотя план по развозу сработал не идеально, Петер показал свою силу и взял победу. В общем, я доволен, потому что команда на последних кругах отработала очень хорошо, и кажется, что все находятся в отличной форме. Думаю, выступление команды показало, что мы правильно приехали в Аделаиду неделей раньше, адаптировались к местной погоде, провели полноценные тренировки. Это великолепный старт сезона, мы можем быть довольны. Каждый сейчас мотивирован хорошо выступить на Туре Даун Андер, который стартует во вторник».