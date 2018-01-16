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Петер Саган начал сезон 2018 года с победы

Чемпион мира Петер Саган выиграл спринт в критериуме People’s Choice Classic-2018

 

 

  Трёхкратный чемпион мира Петер Саган начал сезон 2018 года с победы на австралийском критериуме People’s Choice Classic, предваряющим гонку Мирового тура Тур Даун Андер. Участники критериума проехали 22 круга, 50,6 км по улицам Аделаиды. Отрыв дня пелотон добрал за 4 круга до финиша, а в финальном спринте капитан команды  BORA-hansgrohe Петер Саган обошёл немецкого гонщика команды Lotto Soudal Андре Грайпеля и австралийского гонщика команды Mitchelton-Scott Калеба Юэна.

 

Петер Саган начал сезон 2018 года с победы

 Петер Саган начал сезон 2018 года с победы

 Петер Саган начал сезон 2018 года с победы

 Петер Саган начал сезон 2018 года с победы

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 

  Петер Саган: «People's Choice Classic была быстрой гонкой с быстрым спринтерским финалом. Команда отработала отлично, по плану наших спортивных директоров. Когда начался финальный спринт, я обнаружил, что несколько ребят накатили сзади и  меня немного закрыли, но потом я сел на колесо Грайпеля и смог обойти соперников на финишной черте. Я очень рад за себя и за команду. Благодарю BORA-hansgrohe, Specialized, всех спонсоров и партнёров за поддержку».

 

  Штефан Радочла, спортивный директор BORA-hansgrohe: «Хотя план по развозу сработал не идеально, Петер показал свою силу и взял победу. В общем, я доволен, потому что команда на последних кругах отработала очень хорошо, и кажется, что все находятся в отличной форме. Думаю, выступление команды показало, что мы правильно приехали в Аделаиду неделей раньше, адаптировались к местной погоде, провели полноценные тренировки. Это великолепный старт сезона, мы можем быть довольны. Каждый сейчас мотивирован хорошо выступить на Туре Даун Андер, который стартует во вторник».

 

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-Hansgrohe People’s Choice Classic-2018

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Комментарии

  • motte
    People's Choice Classic-2018 (6)
    motte-Фото

    Цитата: Earl57
    У Халварсона перелом руки. Скай вшестером остались на ТДА.

    Спасибо!

    Все никак понять не мог , кто же там в первом завале сезона, финишный створ.

    Скай, точно же, и побелел и поголубел....я о форме новой.

  • Earl57
    People's Choice Classic-2018 (6)
    Earl57-Фото

    У Халварсона перелом руки. Скай вшестером остались на ТДА.

  • ungvar
    Чемпионат Австралии-2018, груп ... (7)
    ungvar-Фото

    Он трековик, но молодежную Фландрию уже брал.

  • EL-Fenomeno
    People's Choice Classic-2018 (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    уан фром ван - хорошое начало.

    Уже не зря приехал в такую далёкую, но тёплую Австралию

  • motte
    People's Choice Classic-2018 (6)
    motte-Фото

    +1

    Цитата: Sm1T
    Петьку с Новым годом :)

    И со Старым Новым Годом!

    Красиво сезон начался....-:)

     

  • Юджин
    People's Choice Classic-2018 (6)
    Юджин-Фото

     https://www.youtube.com/watch?v=d1wZTKSWQLw

  • Sm1T
    People's Choice Classic-2018 (6)
    Sm1T-Фото
    Петьку с Новым годом :)
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018. Презента ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Маленькую Андорру уважили по большому. Два "зверских" этапа под конец когда даже в генеральщиков силы будут на подсосе где такие будут испытания горами (натыкали так натыкали) и заметьте на такую короткую дистанцию (особенно 20-й этап).

    Разделка по киломтеражу типично Вуэльтовская, но решили поберечь пелотон и обошлись без горок даже 3-й категории. Отмечу также, что в этом году на класическом этапе с финишем на Ковадонге есть также и две стенки 1-й категории (не считая пупыря 3-й категории со старта) 

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2018. Презента ... (6)
    Гонщик-Фото

    а чего же Фурминатора не пригласили , зато эль допингеро на первом плане 

  • obluchk
    Тим Велленс: «Если бы люди узн ... (24)
    obluchk-Фото
    Фрум. поправил.

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