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Петер Саган: «Не знаю, из-за чего я упал, но это часть велоспорта»

Петер Саган и Оливер Насен о Туре Фландрии-2017

 

  Действующий чемпион мира Петер Саган не смог защитить свой титул победителя Тура Фландрии прошлого года. 27-летний словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe находился в группе не на первых позициях, когда ускорение гонщиков Quick Step Floors Филиппа Жильбера и Тома Боонена раскололо пелотон на Мюр ван Гераардсберген за 95 км до финиша, сформировав отрыв. Сагану и большой группе гонщиков удалось добрать беглецов, но не чемпиона Бельгии Филиппа Жильбера, атаковавшего за 55 км до финиша на втором прохождении Кваремонта.

 

Петер Саган: «Не знаю, из-за чего я упал, но это часть велоспорта»

 Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

 

  Саган не терял надежды добрать Жильбера, атаковав на Тайенберге за 36 км до финиша. Вместе с ним уехали Грег Ван Авермат (BMC) и Оливер Насен (AG2R La Mondiale). Но за 16 км до финиша во время финального прохождения Кваремонта Петер Саган упал, потянув за собой Грега Ван Авермата и бельгийского гонщика команды AG2R La Mondiale.  Ван Авермату удалось быстро вернуться в гонку и в итоге подняться на вторую ступень подиума. А чемпиону мира пришлось потерять много времени в ожидании замены велосипеда, и он потерял шанс побороться за подиум, как и Оливер Насен.

 

 

Петер Саган: «Не знаю, из-за чего я упал, но это часть велоспорта»

 

 

  Петер Саган (Bora-Hansgrohe): «На Мюре были падения, я не смог выбраться вперёд. Я подумал, что Quick Step Floors могут что-то предпринять, но гонщики упали, и я оказался заблокирован позади. После Мюра я был недалеко, но Trek мощно тянули и догнали. Я подумал, что если хотят тянуть и ловить меня, то пусть продолжают работать, чтобы поймать отрыв. Но когда они меня догнали, то перестали крутить. Мы были всего в шести секундах, и я не понимаю, почему они не старались догнать отрыв. Это была ошибка, потому что мы ехали совсем рядом, а они ничего не сделали.

 

  Думаю, учитывая, как я ехал, и какими сильными были мои попутчики, мы бы могли догнать Жильбера, но судьба этого не хотела.

 

  Это была моя ошибка – я слишком приблизился к барьерам, думаю, мы зацепились за куртку или что-то ещё, потому что, если бы я ударился о барьер, то сразу упал бы на землю, а велосипед бы остался там.

 

  Я почувствовал, как что-то меня поймало, но я мог продолжать движение, не остановился в ту же секунду. А если бы я просто ударился о барьер, то руль был бы вывернут. Я сломал заднее колесо и переключатель, и не смог продолжать.

 

  Тур Фландрии подтверждает свою репутацию трудной гонки. Но я был в форме, и мог бы догнать Жильбера на финальной прямой. К сожалению, моё падение на Кваремонте означало, что всё кончено. Очень жаль, потому что команда потрясающе отработала, чтобы мне помочь. Не знаю, из-за чего я упал, но это часть велоспорта».

 

  Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-Hansgrohe: «Очень досадно, что Тур Фландрии закончился вот так. Гонка шла для нас хорошо, впереди у нас находились Петер Саган и Мачей Боднар. Петер уверен в своей форме, думаю, у нас был хороший шанс на победу. Однако, падение всё испортило. Хотя Жильбер сегодня был очень силён, у команды Quick Step Floors была отличная тактика».

 

  Оливер Насен (AG2R La Mondiale): «Я ехал очень близко к Сагану, и не смог объехать его, когда он упал. Я разочарован, потому что находился в группе сильнейших. Это самая важная гонка года. Она больше, чем просто гонка. Но на ней нужна удача, а сегодня удачи мне не хватило.

Я вернулся на велосипед и финишировал в гонке, потому что никогда не люблю сдаваться».

 

Результаты Тура Фландрии-2017

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-Hansgrohe Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour of Flanders

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  1. Имя: Ser Gio

    Ser Gio

    Сегодня, 00:34 | Регистрация: 20.03.2016

    А теперь сравните интервью которое дал Ван Авермат после гонки с данным. Еще Курдюков отметил что Грег годно принял поражение и не сетовал на невезение, падение и прочее.
    Здесь же такое впечетление что последнее время каждое интервью Петера - это слезы про вселенский заговор, что все команды против него, что фортуна против него (на Сан Ремо Квято типа колесничал, на Гент Вевельгем Терпстру решил поучить, здесь Трек во всем виноват). Почему не признать да, я выбрал не лучшую позицию на Мууре, да Квики как команда нас переиграла. Чемпиону мира как-то не полагаеться вечно на что-то жаловаться.

  2. finn

    Сегодня, 00:46 | Регистрация: 11.03.2015

    Жильбер красава. Рискнул, и удача ему улыбнулась. Хотя жалко, конечно, что Саган завалился

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Ближайшие старты

3 - 8 апреля 2017

Vuelta al Pais Vasco


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Комментарии

  • finn
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (2)
    finn-Фото

    Жильбер красава. Рискнул, и удача ему улыбнулась. Хотя жалко, конечно, что Саган завалился

  • Ser Gio
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (2)
    Ser Gio-Фото

    А теперь сравните интервью которое дал Ван Авермат после гонки с данным. Еще Курдюков отметил что Грег годно принял поражение и не сетовал на невезение, падение и прочее.
    Здесь же такое впечетление что последнее время каждое интервью Петера - это слезы про вселенский заговор, что все команды против него, что фортуна против него (на Сан Ремо Квято типа колесничал, на Гент Вевельгем Терпстру решил поучить, здесь Трек во всем виноват). Почему не признать да, я выбрал не лучшую позицию на Мууре, да Квики как команда нас переиграла. Чемпиону мира как-то не полагаеться вечно на что-то жаловаться.

  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2017. Результаты (38)
    EL-Fenomeno-Фото

    "Если сильно захотеть можно в космос полететь"
    перефразируя:

    "Если сильно захотеть можно выиграть Тур Фландрии сАтаковав в одиночку ещё за 50+ км. до финиша".
    Не зря Жильбер так готовился к этой гонке и эта победа станет даже пожалуй особняком для Филиппа в его спорт.карьере, а все потому, что взять самую престижную классику в родной Бельгии, на глазах тысяч и тысяч людей, да ещё и в майке действующего нац.чемпиона, да ещё и в таком великолепном стиле. Ну и конечно сам момент финиша Фил Жила мы тоже запомним.

    Браво, низкий поклон за эмоции и переживания и овации (стоя)...занавес(

    Цитата: EL-Fenomeno
    ХОЧУ:
    №2 - на подиуме Жильбера (и Боонена)

    Почти удовлетворили мою хотелку))))

    P.S.

    А Мур - он и за 95км. до финиша МУР, так что орги молодцы что вернули его на ТФ. Представлю что бы было, если бы он был хотя бы за 40-50 км. до финиша. Может на следующий год поставят его (Мюр ван Герардсберген) все же ближе к развязке...хотелось бы

  • Hammill
    Тур Фландрии-2017. Результаты (38)
    Hammill-Фото
    Спрашивается, причём здесь Скай? Кроме Москона никого и близко нет. Ах да, это ж команда зла по мнению некоторых Кинтанычей, которые не могут пройти мимо не высказав своё "фи". Хоть заминусуйте.)
  • EL-Fenomeno
    Тур Страны Басков 2017. Превью (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хорошо что Еврик показывает. Конта наверное опять на подиуме в итоге, но опять без 1 места, хотя елси на вершине окажется Алехандро, то пускай так и будет (я не против такого размена)
    Ух и вело-апрель нас ждёт, только и успевай смотреть! Фландрия уже задала ритм!

  • DV
    Тур Фландрии-2017. Результаты (38)
    DV-Фото

    Красавчик. Оставил скаевцев с носом

  • Berdok
    Тур Фландрии-2017. Результаты (38)
    Berdok-Фото
    9го апреля будет или нет вписана История
    =========================================
    я бы сказал - переписана
    потому как Флеминг и Бонен уже история, ну или пока
  • Berdok
    Тур Фландрии-2017. Результаты (38)
    Berdok-Фото
    Миша, он уже в этом ряду)
    Насчет шансов Тома - тут просто мрак и полное непонимание, знаю одно, что биться будет до последнего
  • marketbk
    Тур Фландрии-2017. Результаты (38)
    marketbk-Фото
    Не знал, что для этого обязательно болеть за Боннена))))) Не разрешите поболеть за другого гонца? )))
  • Ser Gio
    Тур Фландрии-2017. Результаты (38)
    Ser Gio-Фото
    Да, таки Капельмуур - легендарная горка и недооценивать ее не стоит. Сколько побед благодаря ей свершилось раньше и сегодня именно на ней сформировался решающий отрыв. Думаю Грег и Петя проиграли гонку именно там. На узких бельгийских дорожках мы уже много раз видели сценарий, что закрыть минутный просвет - задача очень и очень трудная.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1898
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1235
3 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1170
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 823
5 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
6 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
7 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
8 Деннис Р. (Aus) (BMC) 660
9 Терпстра Н. (Ned) (QST) 642
10 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620

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