Петер Саган: «Не знаю, из-за чего я упал, но это часть велоспорта»

Петер Саган и Оливер Насен о Туре Фландрии-2017

Действующий чемпион мира Петер Саган не смог защитить свой титул победителя Тура Фландрии прошлого года. 27-летний словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe находился в группе не на первых позициях, когда ускорение гонщиков Quick Step Floors Филиппа Жильбера и Тома Боонена раскололо пелотон на Мюр ван Гераардсберген за 95 км до финиша, сформировав отрыв. Сагану и большой группе гонщиков удалось добрать беглецов, но не чемпиона Бельгии Филиппа Жильбера, атаковавшего за 55 км до финиша на втором прохождении Кваремонта.

Photo credit: ©BORA-hansgrohe / Stiehl Photography

Саган не терял надежды добрать Жильбера, атаковав на Тайенберге за 36 км до финиша. Вместе с ним уехали Грег Ван Авермат (BMC) и Оливер Насен (AG2R La Mondiale). Но за 16 км до финиша во время финального прохождения Кваремонта Петер Саган упал, потянув за собой Грега Ван Авермата и бельгийского гонщика команды AG2R La Mondiale. Ван Авермату удалось быстро вернуться в гонку и в итоге подняться на вторую ступень подиума. А чемпиону мира пришлось потерять много времени в ожидании замены велосипеда, и он потерял шанс побороться за подиум, как и Оливер Насен.

Петер Саган (Bora-Hansgrohe): «На Мюре были падения, я не смог выбраться вперёд. Я подумал, что Quick Step Floors могут что-то предпринять, но гонщики упали, и я оказался заблокирован позади. После Мюра я был недалеко, но Trek мощно тянули и догнали. Я подумал, что если хотят тянуть и ловить меня, то пусть продолжают работать, чтобы поймать отрыв. Но когда они меня догнали, то перестали крутить. Мы были всего в шести секундах, и я не понимаю, почему они не старались догнать отрыв. Это была ошибка, потому что мы ехали совсем рядом, а они ничего не сделали.

Думаю, учитывая, как я ехал, и какими сильными были мои попутчики, мы бы могли догнать Жильбера, но судьба этого не хотела.

Это была моя ошибка – я слишком приблизился к барьерам, думаю, мы зацепились за куртку или что-то ещё, потому что, если бы я ударился о барьер, то сразу упал бы на землю, а велосипед бы остался там.

Я почувствовал, как что-то меня поймало, но я мог продолжать движение, не остановился в ту же секунду. А если бы я просто ударился о барьер, то руль был бы вывернут. Я сломал заднее колесо и переключатель, и не смог продолжать.

Тур Фландрии подтверждает свою репутацию трудной гонки. Но я был в форме, и мог бы догнать Жильбера на финальной прямой. К сожалению, моё падение на Кваремонте означало, что всё кончено. Очень жаль, потому что команда потрясающе отработала, чтобы мне помочь. Не знаю, из-за чего я упал, но это часть велоспорта».

Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-Hansgrohe: «Очень досадно, что Тур Фландрии закончился вот так. Гонка шла для нас хорошо, впереди у нас находились Петер Саган и Мачей Боднар. Петер уверен в своей форме, думаю, у нас был хороший шанс на победу. Однако, падение всё испортило. Хотя Жильбер сегодня был очень силён, у команды Quick Step Floors была отличная тактика».

Оливер Насен (AG2R La Mondiale): «Я ехал очень близко к Сагану, и не смог объехать его, когда он упал. Я разочарован, потому что находился в группе сильнейших. Это самая важная гонка года. Она больше, чем просто гонка. Но на ней нужна удача, а сегодня удачи мне не хватило.

Я вернулся на велосипед и финишировал в гонке, потому что никогда не люблю сдаваться».