Петер Саган начнёт сезон 2018 года с Тура Даун Андер

В этом году Петер Саган стал трёхкратным чемпионом мира, а его первой гонкой в этом ранге станет в 2018 году станет Тур Даун Андер-2018. Об этом 27-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe сказал в интервью австралийскому изданию The Advertiser. В 2018 году с 13 по 21 января пройдёт юбилейный 20-й выпуск австралийской гонки.

Второй год подряд трёхкратный чемпион мира решил начать свой сезон в Австралии. В этом году Петер Саган трижды занял на этапах Тура Даун Андер-2017 второе место.

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Петер Саган: «Я рад, что снова начну сезон 2018 года в радужной майке и снова в Австралии, с Тура Даун Андер. Эта гонка – идеальное начало для календаря Мирового тура UCI, в ней есть всё – сложный маршрут, тёплая погода, страстные болельщики, которые приветствуют нас каждый день. Для команды Bora-hansgrohe важно, чтобы старт сезона был хорошим, и для этого нет лучшего места, чем юг Австралии и Тур Даун Андер».

В этом году участие Петера Сагана в Туре Даун Андер привлекло посмотреть гонку вживую, с обочин дорог, 840 000 болельщиков.

Министр спорта Австралии Леон Бигнелл сказал, что присутствие Петера Сагана на Туре Даун Андер второй год подряд является знаком доверия гонке и её международной репутации: «Он настолько же хорош в умении сделать шоу, насколько является одним из лучших велосипедистов всех времён. Я знаю, что болельщики будут с восторгом приветствовать Петера в Аделаиде».