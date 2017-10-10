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Петер Саган начнёт сезон 2018 года с Тура Даун Андер

Петер Саган начнёт сезон 2018 года с Тура Даун Андер

 

 В этом году Петер Саган стал трёхкратным чемпионом мира, а его первой гонкой в этом ранге станет в 2018 году станет Тур Даун Андер-2018. Об этом 27-летний словацкий гонщик команды Bora-hansgrohe  сказал в интервью австралийскому изданию The Advertiser. В 2018 году с 13 по 21 января пройдёт юбилейный 20-й выпуск австралийской гонки.

 

  Второй год подряд трёхкратный чемпион мира решил начать свой сезон в Австралии. В этом году Петер Саган трижды занял на этапах Тура Даун Андер-2017 второе место.

Photo © Jonathan Nackstrand (AFP)

 

  Петер Саган: «Я рад, что снова начну сезон 2018 года в радужной майке и снова в Австралии, с Тура Даун Андер. Эта гонка – идеальное начало для календаря Мирового тура UCI, в ней есть всё – сложный маршрут, тёплая погода, страстные болельщики, которые приветствуют нас каждый день. Для команды Bora-hansgrohe важно, чтобы старт сезона был хорошим, и для этого нет лучшего места, чем юг Австралии и Тур Даун Андер».

 

  В этом году участие Петера Сагана в Туре Даун Андер привлекло посмотреть гонку вживую, с обочин дорог, 840 000 болельщиков.

 

  Министр спорта Австралии Леон Бигнелл сказал, что присутствие Петера Сагана на Туре Даун Андер второй год подряд является знаком доверия гонке и её международной репутации: «Он настолько же хорош в умении сделать шоу, насколько является одним из лучших велосипедистов всех времён. Я знаю, что болельщики будут с восторгом приветствовать Петера в Аделаиде».

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-Hansgrohe Тур Даун Андер Santos Tour Down Under гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Турции-2017. Этап 1 (1)
    VeloVelo-Фото

    Опять у Велодоктора не срослось с Порсевым. Сочувствую.

  • Starch27
    Алехандро Вальверде: "Джиро д ... (6)
    Starch27-Фото

    Главное, чтобы не в ущерб Ланде

  • Sm1T
    Алехандро Вальверде: "Джиро д ... (6)
    Sm1T-Фото

    От Наиро слишком многого требовали. Раньше он стартовал на гонках с воодушевлением, он не привык сдаваться, и у него случился небольшой спад. Он морально силён, и он много выигрывал. Но требовали слишком многого. Посмотрим, сможет ли он освежиться психологически и хорошо начать сезон.

     

    это точно :)

  • error
    Gazprom – RusVelo завершит сез ... (3)
    error-Фото

    Сезон никакой для Русвело. При нормальном для «засвета» составе.

  • Yuriy 17
    Алехандро Вальверде: "Джиро д ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Наконец-то Вальверде не поедет Тур де Франс, а стартует там, где у него есть более реальные шансы на подиум - Джиро и Вуэльта.

    С годами пришла мудрость?

     

  • Yuriy 17
    Тур Турции-2017. Маршрут (1)
    Yuriy 17-Фото

    В статье не указаны фавориты этой гонки Мирового тура.

    Кто же они?

  • EL-Fenomeno
    Алехандро Вальверде: "Джиро д ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: tim147
    ...а в качестве же главной цели следует определить ЧМ-18 - трасса явно под гонщиков его профиля!

    Полностью согласен.

    Я думаю что учитывая профиль будущего ЧМ именно на него будет главная ставка Алехандро. Тем более ГТ 3-недельные мало ли шо, а вот ЧМ хоть и в конце сезона, но там совсем другие расклады и другой немножко настрой.

    Кроме того Алекс обижен Руи Коштою на том ЧМ, когда мог стать чемпом, но не сошлись с Родригесом в "тандамной работе", вот и будет возможность этакого самореванша...последняя возможность для Вальверде

  • Earl57
    Падения велогонщиков на "Гонк ... (6)
    Earl57-Фото
    он на своем твиттере пишет, что нет ничего, кроме небольшой ранки, что ему очень повезло, учитывая скорость падения
  • svenfischer
    Падения велогонщиков на "Гонк ... (6)
    svenfischer-Фото
    А как на сайте квиков может быть информация о падении гонщика Директ-энержи? Что-то не нашёл про Камжана
  • ktilp-12
    Команда «Астана» продлила конт ... (1)
    ktilp-12-Фото

     Победы на туре Турции.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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