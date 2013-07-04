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Себастьян Лангевельд: «Подиум Париж-Рубэ для меня высокий результат»

Себастьян Лангевельд – призёр Париж-Рубэ-2017

 

  Себастьян Лангевельд (Sebastian Langeveld) впервые в карьере поднялся на подиум классики, входящей в список Монументов велоспорта, Париж-Рубэ-2017. Последние два года 32-летний голландский гонщик команды Cannondale-Drapac финишировал на Париж-Рубэ в десятке сильнейших.

 

На Каррефур де л’Арбр, одной из сложнейших секций Париж-Рубэ, Лангевельд атаковал, и на его ускорение ответили лишь Грег Ван Авермат (BMC), ставший победителем гонки, и Зденек Штыбар (Quick Step Floors), финишировавший 2-м.

 

  У велодрома в Рубэ у Ван Авермата, Штыбара и Лангевельда было около 40 секунд преимущества, но пока тройка лидеров вела тактические игры на последнем круге, их добрали Джанни Москон (Sky) и Яспер Стейвен (Trek-Segafredo). И всё же тройке лидеров удалось поделить призовые места между собой.

 

 

Себастьян Лангевельд: «Подиум Париж-Рубэ для меня высокий результат»

 

  Себастьян Лангевельд: «Весь день гонка шла на полной скорости. Не было момента, когда бы пелотон замедлился, так что этот выпуск Париж-Рубэ, действительно, оказался самым быстрым. Многие гонщики устали уже за 50 – 60 км до финиша. Конечно, я тоже устал, но у меня хорошо шла нога.

В гонке у меня был лишь один плохой момент, когда я получил прокол. Я чуть не сошёл с гонки, но вернулся, я видел, что все устали. В тот момент я поверил, что для меня гонка продолжается. Я атаковал, чтобы переложиться в отрыв, со мной уехали гонщики. Потом я снова атаковал на Каррефур. Это была борьба один на один.

 

   Я не трековый гонщик, пару лет назад я боролся на велодроме за второе место. Теперь  тоже. Грег Ван Авермат – олимпийский чемпион, он очень быстрый. Штыбар тоже очень и очень хорош, он отсиживался пару километров. Третье место – мой результат, я очень счастлив. Не забывайте, что я никогда не выигрывал Монументов. У меня есть победа на Хет Ниусблад, но ….На Рубэ я финшировал 7-м и 8-м, и подиум для меня – очень высокий результат.

 

Прошлые два года я не был в 100-процентной форме ни на классиках, ни на Тур де Франс, мне пришлось сойти с гонок из-за болезни. В этом году я выступаю на высоком уровне, но до сегодняшнего дня не было результатов. Я очень счастлив и горжусь тем, как проехал гонку».

 

  Кен Ванмарке, спортивный директор команды Cannondale-Drapac: «Мы можем гордиться третьим местом Себастьяна. Сегодня команда выступила очень сильно, и в будущем мы сможем упорно работать ради большего.

  Ребята, которые получили сегодня шанс, полностью его использовали. Они всё выполнили. Можно наблюдать, как в других командах бывает, что без лидера в гонке не видно и команды. У нас такого не произошло. Все оставались сфокусированными и воспользовались шансом».

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды Cannondale-Drapac: «Я, возможно, был единственным, кто знал, что Дилан (Ван Барле) и Себастьян (Лангевельд) смогут прекрасно проехать. Думаю, ключевым моментом для меня был прокол Себастьяна. Но когда увидел, как быстро он вернулся в группу, то сразу подумал, что у нас хороший день, потому что если находишься не в форме, не сможешь так быстро догнать пелотон. В тот момент у меня появилась уверенность, что один из гонщиков нашей команды будет бороться за победу.

 

 Себастьян – один из гонщиков, которые обладают талантом и надеются на весенние классики, но ему никогда не удавалось полностью реализовать себя на этих гонках. Пару лет у него не получалось совершить прорыв. Этот подиум, наконец, стал подтверждением его таланта, который он показывал все эти годы с тех пор, как выиграл Хет Ниусблад. Наконец, он показал, на что способен».

 

Результаты Париж-Рубэ-2017

 

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Теги к статье: Себастьян Лангевельд Париж-Рубэ Paris-Roubaix гонка Мирового тура классика Монумент велоспорта

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:52 | Регистрация: 4.07.2013

    Лангевельд сегодня один из Героев этой гонки среди тех, кого не ставили в фавориты. 



    А еще Вэйлерс, Осс, Стюйвен, Наесен, Том Мартин, Грайпель, Москон, Дэмар. 



    Эрвити снова был хорош, жаль что не доехал.

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Комментарии

  • ThaGoose
    Петер Саган завершил кампанию ... (2)
    ThaGoose-Фото

    Красавчик. Хорошо отдохнуть! Спасибо за яркие классики!

  • VeloVelo
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (46)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: error
    Что за камни в Штыбара?... он пытался победить когда Томика уже не было. Опыта не хватило. На 200 м он бы ГВА сделал.

    Интересно, какого именно опыта не хватило Штыбару в его годы с его послужным списком?
    И что это за 200 м, где он бы сделал ГВА?



    Хэйман заехал 11-м в 12 секундах. Лучший из Орики.



    Джанни Москон (22 года) - 5-е место!!!

  • VeloVelo
    Себастьян Лангевельд: «Подиум ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Лангевельд сегодня один из Героев этой гонки среди тех, кого не ставили в фавориты. 



    А еще Вэйлерс, Осс, Стюйвен, Наесен, Том Мартин, Грайпель, Москон, Дэмар. 



    Эрвити снова был хорош, жаль что не доехал.

  • VeloVelo
    Петер Саган завершил кампанию ... (2)
    VeloVelo-Фото

    "уезжать мне было нелегко, потому что все следили за моими ускорениями"
    "День сложился не совсем удачно, потом у меня не было сил"
    Петя, сколько можно плакаться и списывать всё на других и на обстоятельства. 



    Может, стоит хоть раз сказать "я не смог, не потянул".

  • Khan
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (46)
    Khan-Фото

    Какого эпика не хватило на Рубэ я не знаю. Отъезда Бонена соло за 55 км? Так это раз в жизни такое бывает. Очередного шлагбаума или массового завала на каком-то Карфуре? Или чтобы Бонен закончил карьеру проколом на Певеле, ожидая техничку в пыли? 

     

    Мне всего хватило. Гонка на выживаемость, на зубах выигранная самым достойным, который даже успел упасть, подняться и догнать.

     

    БМС идеально разыграли гонку. Осс красавец - отпахал на 150%.

     

    Квики тоже удачно разыграли командную карту и выдвинули в атаку Штыбара понимая, что Тома никто не пустит. И этто уже проблемы чеха, что "не шмогла". Кстати, у нас тут кажется новый Лайф Хосте появился, тот правда вторые места брал дуплетами, но у Зденека еще всё впереди

  • старт-шоссе 82
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (46)
    старт-шоссе 82-Фото

    Поздравляю Тома Бонена с прекрасным завершением карьеры и желаю ему всего наилучшего. И ну и что что пришол 13м, пусть для него цифра 13 будет счастливой в дальнейшей жизни.

  • Meilleur
    Алехандро Вальверде в третий р ... (19)
    Meilleur-Фото

    Цитата: tim147
    rude_rider
     Конта..раньше он был универсалом
     
     Без  умения остро финишировать гонщик универсалом считаться никак не может. К примеру, тот же Вальверде в ранние годы объезжал многих штатных спринтеров, включая самого Фрейре. Из действующих ныне гонщиков победный финишный кусок могут выдать Саган (безусловно №1), ФилЖил, Авермат, Квятковски, Алафилипп, Кошта, Д.Мартин, Улисси, Висконти, Альбазини - вот навскидку перечень настоящих универсалов, которые к тому же  короткие горки покоряют весьма успешно. Ну а Контадор был  и остается великим горняком, отличным раздельщиком, но к сожалению весьма посредственным финишером.

    Какие же они универсалы, если плохо ездят длинные горы?:D

  • Александра
    Алехандро Вальверде в третий р ... (19)
    Александра-Фото

    Конечно, Вальверде на сегодняшний день в лучшей форме, и первые места об этом говорят лучше любых критиков. Я просто не очень понимаю этого противопоставления. Из того, что Вальверде невеоятно хорош, совсем не следует, что Контадор плох.)

  • EL-Fenomeno
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (46)
    EL-Fenomeno-Фото

    Соглашусь с некторыми товарищами, что в этом году Рубэ была чесно говоря так себе и Фландрия мне понравилась больше. Может потому что Саган иссяк (раньше времени), а Боонен...эх, жаль Томмикэ, он очень старался и даже пожертвовал собой ради победы Штыбара (ничего против чеха не имею), но чёрт, как же хотелось видеть Тома хотя бы на подиуме.

    Ну а ГВА овации и аплодисменты. Фаворит №1 и оказался первым в протоколе, хотя вот была бы хохма елси бы накатившие Москон или Стойвен уделали бы Ван Авермата и Штыбара на финише.

    Дегенкольбу, Грайпелю и Хэйману - всем большой респект! А вот Кристоффа в очередной раз неуд. хотя за старания норвежца (и Мартина в паре) тоже плюс.

    Цитата: ungvar
    Короли Канчелара и Боонен ушли, да зтрасвует новый король!

    Мне кажется что всё-таки рановато, потому что принцов уже много (как возможно и королей), да вот настоящего царя ещё не видать (т.е. слишком много пртендентов). Хотя в одном соглашусь на все 100%: в это сезоне король на год действительно один...,но продолжится ли коронация в будущем (вот в чём вопрос)

  • aksbor
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (46)
    aksbor-Фото

    Самый неинтересный Рубэ за последние годы. Никакого драматизма (разве что кроме прокола у Сагана),банальный сюжет... В общем не "Северный ад", а какой-то "Южный рай".

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2398
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
3 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1170
4 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
5 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1065
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 820
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
9 Энао Сер. (Col) (SKY) 707
10 Дегенкольб Д. (Ger) (TFS) 685

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