Себастьян Лангевельд: «Подиум Париж-Рубэ для меня высокий результат»

Себастьян Лангевельд – призёр Париж-Рубэ-2017

Себастьян Лангевельд (Sebastian Langeveld) впервые в карьере поднялся на подиум классики, входящей в список Монументов велоспорта, Париж-Рубэ-2017. Последние два года 32-летний голландский гонщик команды Cannondale-Drapac финишировал на Париж-Рубэ в десятке сильнейших.

На Каррефур де л’Арбр, одной из сложнейших секций Париж-Рубэ, Лангевельд атаковал, и на его ускорение ответили лишь Грег Ван Авермат (BMC), ставший победителем гонки, и Зденек Штыбар (Quick Step Floors), финишировавший 2-м.

У велодрома в Рубэ у Ван Авермата, Штыбара и Лангевельда было около 40 секунд преимущества, но пока тройка лидеров вела тактические игры на последнем круге, их добрали Джанни Москон (Sky) и Яспер Стейвен (Trek-Segafredo). И всё же тройке лидеров удалось поделить призовые места между собой.

Себастьян Лангевельд: «Весь день гонка шла на полной скорости. Не было момента, когда бы пелотон замедлился, так что этот выпуск Париж-Рубэ, действительно, оказался самым быстрым. Многие гонщики устали уже за 50 – 60 км до финиша. Конечно, я тоже устал, но у меня хорошо шла нога.

В гонке у меня был лишь один плохой момент, когда я получил прокол. Я чуть не сошёл с гонки, но вернулся, я видел, что все устали. В тот момент я поверил, что для меня гонка продолжается. Я атаковал, чтобы переложиться в отрыв, со мной уехали гонщики. Потом я снова атаковал на Каррефур. Это была борьба один на один.

Я не трековый гонщик, пару лет назад я боролся на велодроме за второе место. Теперь тоже. Грег Ван Авермат – олимпийский чемпион, он очень быстрый. Штыбар тоже очень и очень хорош, он отсиживался пару километров. Третье место – мой результат, я очень счастлив. Не забывайте, что я никогда не выигрывал Монументов. У меня есть победа на Хет Ниусблад, но ….На Рубэ я финшировал 7-м и 8-м, и подиум для меня – очень высокий результат.

Прошлые два года я не был в 100-процентной форме ни на классиках, ни на Тур де Франс, мне пришлось сойти с гонок из-за болезни. В этом году я выступаю на высоком уровне, но до сегодняшнего дня не было результатов. Я очень счастлив и горжусь тем, как проехал гонку».

Кен Ванмарке, спортивный директор команды Cannondale-Drapac: «Мы можем гордиться третьим местом Себастьяна. Сегодня команда выступила очень сильно, и в будущем мы сможем упорно работать ради большего.

Ребята, которые получили сегодня шанс, полностью его использовали. Они всё выполнили. Можно наблюдать, как в других командах бывает, что без лидера в гонке не видно и команды. У нас такого не произошло. Все оставались сфокусированными и воспользовались шансом».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды Cannondale-Drapac: «Я, возможно, был единственным, кто знал, что Дилан (Ван Барле) и Себастьян (Лангевельд) смогут прекрасно проехать. Думаю, ключевым моментом для меня был прокол Себастьяна. Но когда увидел, как быстро он вернулся в группу, то сразу подумал, что у нас хороший день, потому что если находишься не в форме, не сможешь так быстро догнать пелотон. В тот момент у меня появилась уверенность, что один из гонщиков нашей команды будет бороться за победу.

Себастьян – один из гонщиков, которые обладают талантом и надеются на весенние классики, но ему никогда не удавалось полностью реализовать себя на этих гонках. Пару лет у него не получалось совершить прорыв. Этот подиум, наконец, стал подтверждением его таланта, который он показывал все эти годы с тех пор, как выиграл Хет Ниусблад. Наконец, он показал, на что способен».