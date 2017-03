Результаты Е3 Харельбеке-2017 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 19:09 Результаты Е3 Харельбеке-2017 Harelbeke-Kortrijk, 206.1 км 1 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 4:48:17 2 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 3 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 4 Luke Durbridge (Aus) Orica-Scott 0:00:40 5 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:41 6 Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team 0:00:52 7 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 8 Tom Boonen (Bel) Quick-Step Floors 9 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 10 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 11 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 12 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 13 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 14 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 15 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 16 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac 17 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 18 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 19 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 20 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 21 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 22 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 0:00:57 23 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 0:01:53 24 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 0:02:12 25 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 26 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 27 Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin 28 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 29 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 30 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 31 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 32 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 33 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 34 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 35 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 36 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 37 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 38 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 39 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 40 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 41 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 42 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 43 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottNl-Jumbo 44 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems Crelan 45 Bram Tankink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 46 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 47 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 48 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 49 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems Crelan 50 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 51 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 52 Kevyn Ista (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 53 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 0:02:16 54 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 55 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 56 Ian Stannard (Gbr) Team Sky 57 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 58 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 59 Thomas Scully (Nzl) Cannondale-Drapac 60 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 61 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 62 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:02:20 63 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 64 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:02:29 65 Tyler Farrar (Usa) Dimension Data 0:02:43 66 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:06:15 67 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 68 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 69 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 70 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 71 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 72 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 73 Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team 74 Eliot Lietaer (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 75 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 76 Tom Van Asbroeck (Bel) Cannondale-Drapac 77 Mickael Delage (Fra) FDJ 78 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 79 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 80 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 81 Bert De Backer (Bel) Team Sunweb 0:08:36 82 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 83 Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo 84 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 85 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 86 Jorge Arcas Peña (Spa) Movistar Team 87 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 88 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 89 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 90 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 91 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 92 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 93 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 94 Nuno Bico (Por) Movistar Team 95 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 96 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 97 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 98 Kris Boeckmans (Bel) Lotto Soudal 0:08:39 99 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 0:10:45 100 Sven Erik Bystrøm (Nor) Katusha-Alpecin 101 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 102 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 103 Sander Cordeel (Bel) Veranda's Willems Crelan 104 Alexander Porsev (Rus) Gazprom – Rusvelo 105 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 106 Julien Morice (Fra) Direct Energie 107 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 108 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 109 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 110 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 111 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 112 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe DNF Christian Knees (Ger) Team Sky DNF Owain Doull (Gbr) Team Sky DNF Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale DNF Salvatore Puccio (Ita) Team Sky DNF Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale DNF Matti Breschel (Den) Astana Pro Team DNF Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team DNF Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team DNF Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe DNF Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team DNF Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal DNF Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida DNF Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal DNF David Per (Slo) Bahrain-Merida DNF Ion Insausti (Spa) Bahrain-Merida DNF Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe DNF Danny Van Poppel (Ned) Team Sky DNF Jack Bauer (Nzl) Quick-Step Floors DNF Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida DNF Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Otto Vergaerde (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Stef Van Zummeren (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Gaetan Bille (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Alex Kirsch (Lux) WB Veranclassic Aqua Protect DNF Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Christophe Masson (Fra) WB Veranclassic Aqua Protect DNF Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Andrea Guardini (Ita) UAE Team Emirates DNF Federico Zurlo (Ita) UAE Team Emirates DNF Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates DNF Marko Kump (Slo) UAE Team Emirates DNF Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data DNF Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise DNF Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom – Rusvelo DNF Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Coen Vermeltfoort (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Berden De Vries (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF Roman Maikin (Rus) Gazprom – Rusvelo DNF Ludwig De Winter (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect DNF Andrei Solomennikov (Rus) Gazprom – Rusvelo DNF Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Adrien Petit (Fra) Direct Energie DNF Ryan Anderson (Can) Direct Energie DNF Jimmy Duquennoy (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect DNF Julien Stassen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect DNF Ludovic Robeet (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect DNF Lawrence Naesen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect DNF Nikolay Trusov (Rus) Gazprom – Rusvelo DNF Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team DNF Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Mark Renshaw (Aus) Dimension Data DNF Youcef Reguigui (Alg) Dimension Data DNF Nick Dougall (Rsa) Dimension Data DNF Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott DNF Roger Kluge (Ger) Orica-Scott DNF Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin DNF Dayer Quintana (Col) Movistar Team DNF Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin DNF Héctor Carretero (Spa) Movistar Team DNF Carlos Betancur (Col) Movistar Team DNF Marc Sarreau (Fra) FDJ DNF Lorenzo Manzin (Fra) FDJ DNF Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ DNF Marc Fournier (Fra) FDJ DNF Mitch Docker (Aus) Orica-Scott DNF Albert Timmer (Ned) Team Sunweb DNF Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert DNF Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert DNF Wesley Kreder (Ned) Wanty - Groupe Gobert DNF Marco Coledan (Ita) Trek-Segafredo DNF Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo DNF Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo DNF Jay Robert Thomson (Rsa) Dimension Data DNF Zico Waeytens (Bel) Team Sunweb DNF Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac DNF Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb DNF Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb DNF Roy Curvers (Ned) Team Sunweb DNF Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo DNF Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo DNF Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo DNF Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены Теги к статье: E3 Харельбеке E3 Harelbeke классика гонка Мирового тура Грег Ван Авермат Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(14)

Просмотров

(949)

В тему: Результаты Париж-Ницца-2017. Этап 8

Результаты Омлоп Хет Ниусблад-2017

Энеко-Тур-2015. Этап 7

Энеко-Тур-2015. Этап 6

Тур Валлони-2015. Этап 5

Тур Валлони-2015. Этап 3

Memorial Frank Vandenbroucke 2014

Вуэльта Испании-2010, этап 19

Брабантсе Пейл - Флеш Брабансоннь-2010

Е3 Прейс - Харельбеке-2010

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.