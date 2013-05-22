Record Bank E3 Harelbeke-2018. Превью

Record Bank E3 Harelbeke-2018. Маршрут и фавориты

«Мини Тур Фландрии», как обычно называют классическую однодневную гонку Е3 Харельбеке (Record Bank E3 Harelbeke), пройдёт 23 марта, открывая неделю фламандских классик – Гент-Вевельгем, Дварс дор Фландерен, кульминацией которой будет Тур Фландрии.

Record Bank E3 Harelbeke, как понятно из названия, стартует и финиширует в городе Харельбеке, расположенном в Западной Фландрии. С 2012 года классика получила статус гонки Мирового тура.

Кардинальных изменений в маршруте классики организаторы не делают, меняя лишь последовательность прохождения 15 «хеллингенов», крутых и коротких подъёмов, часть из которых вымощена брусчаткой. Однако, каждый год Record Bank E3 Harelbeke удивляет болельщиков нестандартными решениями баннеров.

Протяжённость дистанции Record Bank E3 Harelbeke-2018 составит 206,5 км, первый из 15 подъёмов-«хеллингенов» встретит участников через 30 км после старта, но настоящий частокол начнётся лишь на второй половине дистанции, а финальный подъём – за 20 км до финиша, финальные 18 км километров – плоские.

Е3 Харельбеке - генеральная репетиция Тура Фландрии, который пройдёт через 9 дней после этой классики, где основные претенденты проверят друг друга.

Претенденты.

Под номером 1 на старт выйдет победитель Е3 Харельбеке прошлого года Грег Ван Авермат (BMC), который попытается защитить свой титул. Действующий чемпион мира Петер Саган (Bora – hansgrohe) является одним из основных соперников бельгийского гонщика, он уже праздновал победу на этой классике в 2014 году, но в прошлом году не смог побороться с Грегом Ван Аверматом, так как был остановлен завалом за 40 км до финиша, долго ждал замены велосипеда и потерял время.

В прошлом году начало победному отрыву положила атака Филиппа Жильбера (Quick Step Floors), уехавшего от группы за 68 км до финиша с Грегом Ван Аверматом и Оливером Насеном (AG2R La Mondiale), которые и в этом году будут являться одними из главных претендентов.

Какую тактику выберут основные претенденты на победу, покажет гонка, на которой показать высокий результат могут также Тьеш Бенот (Lotto Soudal), Сеп Ванмарке (EF Education First), Майкл Мэттьюс (Sunweb), Александр Кристофф (UAE Team Emirates), Иэн Стэннард и Джанни Москон (Sky), Алексей Луценко и Лауренс Де Врес (Astana), Маттео Трентин (Mitchelton-Scott), Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo), Жульен Вермот (Dimension Data) и другие.

Стартовый состав: