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Record Bank E3 Harelbeke-2018. Превью

Record Bank E3 Harelbeke-2018. Маршрут и фавориты

 

  «Мини Тур Фландрии», как обычно называют классическую однодневную гонку Е3 Харельбеке (Record Bank E3 Harelbeke), пройдёт 23 марта, открывая неделю фламандских классик – Гент-Вевельгем, Дварс дор Фландерен, кульминацией которой будет Тур Фландрии.

 

  Record Bank E3 Harelbeke, как понятно из названия, стартует и финиширует в городе Харельбеке, расположенном в Западной Фландрии. С 2012 года классика получила статус гонки Мирового тура.

 

 Кардинальных изменений в маршруте классики организаторы не делают, меняя лишь последовательность прохождения 15 «хеллингенов», крутых и коротких подъёмов, часть из которых вымощена брусчаткой. Однако, каждый год Record Bank E3 Harelbeke удивляет болельщиков нестандартными решениями баннеров.

 

Record Bank E3 Harelbeke-2018. Превью

 

  Протяжённость дистанции Record Bank E3 Harelbeke-2018 составит 206,5 км, первый из 15 подъёмов-«хеллингенов» встретит участников через 30 км после старта, но настоящий частокол начнётся лишь на второй половине дистанции, а финальный подъём – за 20 км до финиша, финальные 18 км километров – плоские.

 

Record Bank E3 Harelbeke-2018. Превью

 

 

Record Bank E3 Harelbeke-2018. Превью

 

Record Bank E3 Harelbeke-2018. Превью

 

  Е3 Харельбеке  - генеральная репетиция Тура Фландрии, который пройдёт через 9 дней после этой классики, где основные претенденты проверят друг друга.

 

Претенденты.

 

 

  Под номером 1 на старт выйдет победитель Е3 Харельбеке прошлого года Грег Ван Авермат (BMC), который попытается защитить свой титул. Действующий чемпион мира Петер Саган (Bora – hansgrohe) является одним из основных соперников бельгийского гонщика, он уже праздновал победу на этой классике в 2014 году, но в прошлом году не смог побороться с Грегом Ван Аверматом, так как был остановлен завалом за 40 км до финиша, долго ждал замены велосипеда и потерял время.

 

  В прошлом году начало победному отрыву положила атака Филиппа Жильбера (Quick Step Floors), уехавшего от группы за 68 км до финиша с Грегом Ван Аверматом и Оливером Насеном (AG2R La Mondiale), которые и в этом году будут являться одними из главных претендентов.

 

  Какую тактику выберут основные претенденты на победу, покажет гонка, на которой показать высокий результат могут также Тьеш Бенот (Lotto Soudal), Сеп Ванмарке (EF Education First), Майкл Мэттьюс (Sunweb), Александр Кристофф (UAE Team Emirates), Иэн Стэннард и Джанни Москон (Sky), Алексей Луценко и Лауренс Де Врес (Astana), Маттео Трентин (Mitchelton-Scott), Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo), Жульен Вермот (Dimension Data) и другие.

 

Стартовый состав:

 

 

Record Bank E3 Harelbeke-2018. Превью

 

Record Bank E3 Harelbeke-2018. Превью

 

 

 

 

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Теги к статье: Record Bank E3 Harelbeke классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Harley

    ironharley

    Сегодня, 17:39 | Регистрация: 17.08.2017

    кристов не шампунь уже такто

    1. Имя: Михаил

      velodoctor

      Сегодня, 18:08 | Регистрация: 22.05.2013

      И жаль.

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 18:54 | Регистрация: 24.12.2017

    Каждый год жду новую ,неординарную афишу с е3 харелбеке.

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8 апреля 2018

Paris-Roubaix


ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2018?

Комментарии

  • Zhanzhak
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    Zhanzhak-Фото
    Во первых спасибо, что поправили. Во вторых каждый имеет право на своё мнение. Вам показалось что я оправдываю Фрума? Нет. Я просто высказалась на тему, что дело скорее всего замнут, как многие тут предполагали. К сожалению, мнения болельщиков ни кто не учитывает. Надеюсь здесь Вы со мной согласны? Антидопинговый комитет, трибунал... это сила, да. На тему допинга можно размышлять долго. Попадались, попадаются и будут попадаться. К сожалению. Но, бороться с этим надо, согласна. Да и спортсмены в первую очередь люди, которые тоже склонны к тщеславию. Просто будущее спортсмена, на сегодняшний день ( и опять к сожалению) зависит от принадлежности к стране. Вспомним зимнюю Олимпиаду. Росийских спортсменов вон как порешили, многих за мифический допинг, а тут нарушение на лицо, но ищут оправдание. И найдут. Политика. Хотя и в пелотоне есть недовольные , один из них Тони Мартин. Который очень резко высказался на этот счёт. Мне интересно, а Контадор высказывался на счёт Фрума? Интересно было бы его мнение узнать. А насчёт Ваших детей, вырастут сами во всем разберутся, главное правильные вещи им говорить и личный пример показывать. У самой дети растут, но сына в проф спорт не отдам. Он шинкиокушинкай занимается пока и этого хватит. Это мое мнение.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Да, да. Сущая формальность. Ну принял 16 доз сальбутамола вместо разрешенных 8-ми, что такого то? Плохо ведь себя чувствовал, задыхался, был обезвожен, почки плохо и неправильно функционировали - а он в таком состоянии еще привез лучшим гонщикам в мировом пелотоне от 20 сек и больше. Герой! Его награждать за подвиг надо, а не наказывать.
    А эти бюрократы из UCI еще собираются ударить рентгеном по высоким технологиям. Ретрограды! Собьют ведь тонкие настройки на высокочувствительных велосипедах. Позор!!!
    А вы даете оказывается!!!!?))))))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Лангкави-2018. Этап 4 (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да я думаю теперь он выиграет 20 этапов на тур де франс
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Gazprom – RusVelo рассчитывает ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Удачи
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Каждый год жду новую ,неординарную афишу с е3 харелбеке.
  • kimi
    Тур Лангкави-2018. Этап 4 (4)
    kimi-Фото

    на лангкави спринтеры астаны часто побеждают, гвардеец, а теперь минали

  • kimi
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    kimi-Фото
    может мнения и разные, а последствия одних и тех же ситуаций объясните, что случай контадора, канело альвареса, американцев на олимпиаде в пекине с этим кленом.
  • kimi
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    kimi-Фото
    грамотно сказано. поддерживаю
  • sashaney
    Президент UCI не уверен, что в ... (56)
    sashaney-Фото
    Жанна, во первых "Талмуд". Во вторых: каждый несёт ответсвенность за свои поступки. Я не хочу рассуждать о том, что знал и не знал Фруми. И как это получилось. Получилось - факт. Нарушение правил - факт. Наказание --- ??? Прод доктора: если в суде адвокат не сможет Вас отстоять в тюрьму ЕГО не посадят. У меня дети на вело катаются. Я хочу, чтобы они не касались грязи (насколько возможно). Как мне им подносить про "доктора не доглядели"?
  • velodoctor
    Record Bank E3 Harelbeke-2018. ... (3)
    velodoctor-Фото
    И жаль.

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1 Импи Д. (RSA) (MTS) 833
2 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
4 Нибали В. (Ita) (TBM) 570
5 Юэн К. (Aus) (MTS) 549
6 Солер М. (Esp) (MOV) 545
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
8 Исагирре Г. (Esp) (TBM) 500
9 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
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