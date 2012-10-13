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Петер Саган не понес наказания за инцидент на Гент-Вевельгем-2017

Действующий чемпион мира Петер Саган под огнём критики после инцидента на Гент-Вевельгем-2017

 

 

  27-летний словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe Петер Саган оказался под огнём критики в Бельгии после того, как телеканал Sporza показал видео, где действующий чемпион мира отталкивал плечом бельгийского гонщика команды WB Veranclassic Максима Вантомма во время гонки Гент-Вевельгем-2017. Саган толкнул Вантомма во время прохождения Кеммельберга за 34 км до финиша в тот момент, когда увидел, как атаковал Грег Ван Авермат (BMC).

 

 

  Сам Петер Саган в Твиттере ответил на критику, написав: «Я только что увидел кадры, где у меня произошёл контакт с Максимом Вантоммом на Гент-Вевельгем. Я этого не заметил. Мне жаль, но такие вещи случаются в гонках».

 

  Максим Вантомм также написал в своём твиттере по поводу этого случая: «Такова жизнь маленького велосипедиста».

 

  На телеканале Sporza в передаче, посвящённой обсуждению гонки, этот случай прокомментировали гонщик команды AG2R La Mondiale Оливер Насен и гонщик LottoNL-Jumbo Брам Танкинк.

 

  Оливер Насен: «Думаю, он мог повредить ему ребро. Я бы толкнул в ответ».

 

  Брам Танкинк: «Саган – двукратный чемпион мира, на нём радужная майка, и он считает, что может проехать везде, а затем переехать парня из небольшой велокоманды».

 

 Видеокадры инцидента на Кеммельберге появились лишь через несколько дней после гонки, поэтому никаких действий со стороны Международного союза велосипедистов предпринято не было.

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Теги к статье: Петер Саган Гент-Вевельгем классика

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  1. DIM

    Сегодня, 20:14 | Регистрация: 13.10.2012

    "эти жигули... чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся..."biggrin

     

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Комментарии

  • ezhachok
    Тур Фландрии-2017. Превью (7)
    ezhachok-Фото

    В Бонена верю скорее на ПР. Холмики уже не заходят последние годы никак. Ну а так на манеже все те-же + новенький старенький Фил Жил.

  • Marmota Bianchi
    Тур Фландрии-2017. Превью (7)
    Marmota Bianchi-Фото
    Просто пожелаю победу Тому, проследил его карьеру от начала, будет одним из украшений на его короне :-)
  • DIM
    Петер Саган не понес наказания ... (1)
    DIM-Фото

    "эти жигули... чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся..."biggrin

     

  • motte
    Тур Фландрии-2017. Превью (7)
    motte-Фото
    Петру будет тяжело как никогда ранее....он ополчил против себя многих фаворитов, а команды нет...жутко, но это так
  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2017. Превью (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    ХОЧУ:

    №1 - победы ГВА

    №2 - на подиуме Жильбера (и Боонена)

    №3 - красивую борьбу на подъемах и брусчаточных секциях всех главных претендентов

    №4 - развязку победителя ТФ на финише (в спринте)

    №5 - отсутствие жестких падений и тяжелых травм (особенно для лидеров команд

     

    P.S.

    EuroSport показывает начиная с 13:00 СЕТ, хоят в рекламе пишут что с 13:45 СЕТ

    SPORZA показывает гонку в полном объему, начианя с 09:30 и до 10:45 ("представление и приветствие"), а потом с 12:00 и до самого финиша

  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Тур Фландрии-2017. Превью (7)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    Петру ОЧЕНЬ многое нужно доказать в этой зарубе.и прежде всего право вести себя так,как на прошлой гонке.выиграет-будет просто Иконой велоспорта на все времена.

    да,доказатьсебе,всем остальным он уже давно всё доказал.

     

    Грегу в этом отношении полегче.он уже выиграл много,достойно и красиво.

    почему бы и не выиграть снова)

    очень надеюсь,что эта дуэль и станет главным украшением гонки.

     

    кто еще? Фил Джил)

    Филип снова в звенящей форме,едет как хочет,с кем хочет и выигрывает)

     

    в горы мышц я не верю.типа Кристоффа.

    не доедут он до финиша в головке..

    с такой формой Грега и Пети им просто не совладать.

     

     

    и конечно Том)

    опыт в ТАКИХ гонках часто важнее прухи.

     

     

    так что ожидаю увлекательнейшее зрелище и заезда на одном колесе на финиш))

    ну вы поняли о ком я))))

  • Take
    Тур Фландрии-2017. Превью (7)
    Take-Фото

    Луценко будет в призерах!!!kaz

  • EL-Fenomeno
    Филипп Жильбер – победитель Тр ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Фил Жил действителько впечатляет, и это очень здорово. Хочу уВидеть его на подиуме Фландрии. Отмечу также и Алекса Кристоффа, 3 из 4 этапов норвежец был на подиуме Де Панна (1 победа)

  • velodoctor
    Тур Фландрии-2017. Превью (7)
    velodoctor-Фото

    Впервые за 20 с лишнем лет гонка пройдет без россиян. negative

  • rude_rider
    Филипп Жильбер – победитель Тр ... (3)
    rude_rider-Фото

    что то бельгийцы разошлись

     

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1498
2 Саган П. (Svk) (BOH) 1215
3 Контадор А. (Spa) (TFS) 823
4 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
6 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 670
8 Деннис Р. (Aus) (BMC) 660
9 Кинтана Н. (Col) (MOV) 620
10 Энао С. (Col) (SKY) 607

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