Петер Саган не понес наказания за инцидент на Гент-Вевельгем-2017

Действующий чемпион мира Петер Саган под огнём критики после инцидента на Гент-Вевельгем-2017

27-летний словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe Петер Саган оказался под огнём критики в Бельгии после того, как телеканал Sporza показал видео, где действующий чемпион мира отталкивал плечом бельгийского гонщика команды WB Veranclassic Максима Вантомма во время гонки Гент-Вевельгем-2017. Саган толкнул Вантомма во время прохождения Кеммельберга за 34 км до финиша в тот момент, когда увидел, как атаковал Грег Ван Авермат (BMC).

Сам Петер Саган в Твиттере ответил на критику, написав: «Я только что увидел кадры, где у меня произошёл контакт с Максимом Вантоммом на Гент-Вевельгем. Я этого не заметил. Мне жаль, но такие вещи случаются в гонках».

Максим Вантомм также написал в своём твиттере по поводу этого случая: «Такова жизнь маленького велосипедиста».

На телеканале Sporza в передаче, посвящённой обсуждению гонки, этот случай прокомментировали гонщик команды AG2R La Mondiale Оливер Насен и гонщик LottoNL-Jumbo Брам Танкинк.

Оливер Насен: «Думаю, он мог повредить ему ребро. Я бы толкнул в ответ».

Брам Танкинк: «Саган – двукратный чемпион мира, на нём радужная майка, и он считает, что может проехать везде, а затем переехать парня из небольшой велокоманды».

Видеокадры инцидента на Кеммельберге появились лишь через несколько дней после гонки, поэтому никаких действий со стороны Международного союза велосипедистов предпринято не было.