Петер Саган не понес наказания за инцидент на Гент-Вевельгем-2017

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- Дата:
- Сегодня, 19:53
Действующий чемпион мира Петер Саган под огнём критики после инцидента на Гент-Вевельгем-2017
27-летний словацкий гонщик команды Bora-Hansgrohe Петер Саган оказался под огнём критики в Бельгии после того, как телеканал Sporza показал видео, где действующий чемпион мира отталкивал плечом бельгийского гонщика команды WB Veranclassic Максима Вантомма во время гонки Гент-Вевельгем-2017. Саган толкнул Вантомма во время прохождения Кеммельберга за 34 км до финиша в тот момент, когда увидел, как атаковал Грег Ван Авермат (BMC).
Сам Петер Саган в Твиттере ответил на критику, написав: «Я только что увидел кадры, где у меня произошёл контакт с Максимом Вантоммом на Гент-Вевельгем. Я этого не заметил. Мне жаль, но такие вещи случаются в гонках».
Максим Вантомм также написал в своём твиттере по поводу этого случая: «Такова жизнь маленького велосипедиста».
На телеканале Sporza в передаче, посвящённой обсуждению гонки, этот случай прокомментировали гонщик команды AG2R La Mondiale Оливер Насен и гонщик LottoNL-Jumbo Брам Танкинк.
Оливер Насен: «Думаю, он мог повредить ему ребро. Я бы толкнул в ответ».
Брам Танкинк: «Саган – двукратный чемпион мира, на нём радужная майка, и он считает, что может проехать везде, а затем переехать парня из небольшой велокоманды».
Видеокадры инцидента на Кеммельберге появились лишь через несколько дней после гонки, поэтому никаких действий со стороны Международного союза велосипедистов предпринято не было.
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