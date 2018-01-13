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Грег Ван Авермат: «Надеюсь выиграть Тур Фландрии и Страде Бьянке в 2018 году»

Грег Ван Авермат: "Надеюсь выиграть в гонках, где в этом году занял вторые места – Туре Фландрии и Страде Бьянке"

 

  В этом году Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) впервые в карьере выиграл классику-Монумент велоспорта Париж-Рубэ. В интервью Cyclingnews 32-летний бельгийский гонщик команды BMC признался, что главной целью следующего сезона станет победа на двух классиках, где он дважды финишировал вторым -  на Туре Фландрии и Страде Бьянке.

 

Грег Ван Авермат: «Надеюсь выиграть Тур Фландрии и Страде Бьянке в 2018 году»

Photo © ASO/P.Ballet

 

    Грег Ван Авермат: «Мои цели  - победа на Туре Фландрии, где в этом году у меня снова не получилось выиграть. Эта гонка очень много для меня значит и подходит мне лучше всего. Надеюсь выиграть в гонках, где в этом году занял вторые места – Туре Фландрии и Страде Бьянке. Остальные гонки также важны, но было бы приятно в карьере одержать победу на всех классиках, которые идут до Париж-Рубэ. Амстел Голд Рэйс мне тоже хотелось бы выиграть.

 

  Я очень счастлив, что, наконец, нашёл тот уровень, на котором хотел выступать. Это открывает передо мной множество дверей. Конечно, я настроен выступать лучше. Я не выиграл Рубэ три или четыре раза, так что мне ещё многое предстоит сделать.

 

  В этом год всё сошлось. Большие победы в Бельгии, потом Париж-Рубэ, для меня это очень значимый шаг в карьере. Наконец, я там, где хотел быть.

 

  Прошлый и позапрошлый сезоны были хороши, но до этого года я ни разу не побеждал на крупных гонках. Я классик, поэтому результаты на этих гонках мне особенно важны. Я очень счастлив, что достиг результата, потому что долгое время я был парнем, которые всегда рядом, но никогда не выигрывает.

 

  Каждый год на классиках ты учишься, и результат – это накопление деталей, а также вопрос уверенности в себе. Сейчас я в команде, где являюсь единственным лидером, конечно, я и сам стал немного сильнее, так что всё сошлось. Окей, мне ещё и повезло. Удача – важный элемент, который находится между победой и вторым или третьим местом. Когда всё вышеперечисленное сходится, то чувствуешься себя более спокойным и принимаешь более верные решения.

 

  Когда я был нео-про, финишировал на Фландрии 8-м, тогда подумал, что смогу выиграть эту классику, когда мне будет 25 или 26. Но это заняло больше времени. В каком-то смысле, возможно, это даже хорошо, потому что теперь я знаю, как трудно победить на этих гонках. Сейчас мне 32, и, наверное, я больше готов к этим гонкам, чем в 25, так что я вполне спокоен.

 

  Я их тех гонщиков, которые обычно тренируются очень много. Но в прошлом году я узнал, что бывает лучше просто не слишком усердствовать. Я вернулся на велосипед 6 декабря, так что период подготовки был довольно коротким. Сначала я немного волновался и на первых гонках чувствовал, что я не совсем в форме, но в итоге это помогло мне подойти к классикам более свежим, что и требовалось.

 

Я очень рад тому, как развивается моя карьера. Конечно, она шла не самым лёгким путём, но думаю, эта дорога правильная».

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet BMC Тур Фландрии Страде Бьянке

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Джанни Буньо: «Уменьшение коли ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    И это - правильный ответ! ))

  • protur
    Крис Фрум: «Маршрут и соперник ... (5)
    protur-Фото

    Зажжём? Под конец сезона?!

    Краткая фабула.

    ЛА в жизни был очень скромным человеком, вел обычный простой образ жизни, понятный каждому рядовому американцу. Он, как и многие другие не любил подъемы в горы, и всегда думал, что он универсал.

    Его отличало стремление учиться, учиться тактике ведения гонки и правильного ситуационного анализа. Но самой сильной его чертой было - предвиденье, так он стал стратегом.

    Предвидя всю гонку наперед и сделав правильные аналитические выкладки, он перед каждым ТДФ принимал стратегически правильные решения – вовнутрь или внутривенно! И это его качество помогло ему победить аж 7 раз.

    Так вот, остается открытым вопрос принял ли Фрум стратегически правильное решения выиграть ТДФ 8 раз.

    Конечно детали его стратегических решений мы узнаем много позже из опубликованных X-files, но пока мы просто живем ожиданием... 8-кратного чуда!

    (победы на Вуэльте и Джиро не в счет – даже если в одном сезоне с победой на ТДФ).

    Christhage must be destroyed!

  • faiter
    Неделя тренировок в межсезонье ... (8)
    faiter-Фото

    план трени раскрыт не полностью.хотелось бы узнать подробный план ОФП в зале.

  • VeloVelo
    Неделя тренировок в межсезонье ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Вылечился )

  • Pirn
    Неделя тренировок в межсезонье ... (8)
    Pirn-Фото

    Цитата: allb46
    Всем привет, если тебя не "прёт" от велосипеда, можно к нему даже и не подходить, ничего не получиться, нельзя ни кого заставлять, что либо делать через не могу, велосипед это-вирус, если он в тебя попал, значит это Forever
     не форевер, по опыту говорю. Несколько лет занимался и думал это навсегда, а потом как то в один момент надоело и всё.

  • allb46
    Эусебио Унсуэ: «Думаем над тем ... (12)
    allb46-Фото
    Первое, что мне пришло в голову, это лебедь, рак и щука, или полный бед, они все перегрызутся, каждый должен идти капитаном на свою гонку, Вальверде на Джиро, Кинтана на Большую Петлю, Ланда на Вуэльту.
  • allb46
    Патрик Лефевр об Элиа Вивиани, ... (7)
    allb46-Фото

    Всем привет, хороший и очень умный "дядька" у таких вырастают звезды, он мне напоминает Анатолия Владимировича Тарасова, тот тоже делал из простых хоккеистов великих мировых звезд...

  • netnazgul
    Неделя тренировок в межсезонье ... (8)
    netnazgul-Фото
    Именно поэтому любители - это любители, а профессионалы - это профессионалы :) Ни в одном спорте любитель не сравнится с профессионалом даже во "влажных мечтах". Велоспорт тоже не исключение
  • allb46
    Неделя тренировок в межсезонье ... (8)
    allb46-Фото

    Всем привет, если тебя не "прёт" от велосипеда, можно к нему даже и не подходить, ничего не получиться, нельзя ни кого заставлять, что либо делать через не могу, велосипед это-вирус, если он в тебя попал, значит это Forever

  • Sezar
    Крис Фрум: «Маршрут и соперник ... (5)
    Sezar-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Цитата: Адриен
    Знаете, у очень многих признанных ВЫДАЮЩИМИСЯ мастеров своего дела - спортсменов, политиков, актеров, музыкантов - профессиональные качества намного опережали ЛИЧНОСТНЫЕ.

    Верно сказано.
    Поэтому надо стремиться получать удовольствие от спортсменов, актеров и музыкантов в области их профессий, не замечая их личностных качеств, насколько это возможно. 
    Конечно, качества личности играют большую роль для политиков, сфера деятельности которых затрагивает огромное количество людей. 
    А образцы личности надо искать в святых.
     
     

    Так себе сравнение. Если человек-Личность, то искать образец для подражания он точно не будет. Тем более в святых:). Не вижу во Фруме никакой особой черноты. хорошее вью, подтвердило прктически все мои догадки. А вот насчет показателей на Вуэльте было бы интересно еще узнать.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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