Грег Ван Авермат: «Надеюсь выиграть Тур Фландрии и Страде Бьянке в 2018 году»

Грег Ван Авермат: "Надеюсь выиграть в гонках, где в этом году занял вторые места – Туре Фландрии и Страде Бьянке"

В этом году Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) впервые в карьере выиграл классику-Монумент велоспорта Париж-Рубэ. В интервью Cyclingnews 32-летний бельгийский гонщик команды BMC признался, что главной целью следующего сезона станет победа на двух классиках, где он дважды финишировал вторым - на Туре Фландрии и Страде Бьянке.

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Грег Ван Авермат: «Мои цели - победа на Туре Фландрии, где в этом году у меня снова не получилось выиграть. Эта гонка очень много для меня значит и подходит мне лучше всего. Надеюсь выиграть в гонках, где в этом году занял вторые места – Туре Фландрии и Страде Бьянке. Остальные гонки также важны, но было бы приятно в карьере одержать победу на всех классиках, которые идут до Париж-Рубэ. Амстел Голд Рэйс мне тоже хотелось бы выиграть.

Я очень счастлив, что, наконец, нашёл тот уровень, на котором хотел выступать. Это открывает передо мной множество дверей. Конечно, я настроен выступать лучше. Я не выиграл Рубэ три или четыре раза, так что мне ещё многое предстоит сделать.

В этом год всё сошлось. Большие победы в Бельгии, потом Париж-Рубэ, для меня это очень значимый шаг в карьере. Наконец, я там, где хотел быть.

Прошлый и позапрошлый сезоны были хороши, но до этого года я ни разу не побеждал на крупных гонках. Я классик, поэтому результаты на этих гонках мне особенно важны. Я очень счастлив, что достиг результата, потому что долгое время я был парнем, которые всегда рядом, но никогда не выигрывает.

Каждый год на классиках ты учишься, и результат – это накопление деталей, а также вопрос уверенности в себе. Сейчас я в команде, где являюсь единственным лидером, конечно, я и сам стал немного сильнее, так что всё сошлось. Окей, мне ещё и повезло. Удача – важный элемент, который находится между победой и вторым или третьим местом. Когда всё вышеперечисленное сходится, то чувствуешься себя более спокойным и принимаешь более верные решения.

Когда я был нео-про, финишировал на Фландрии 8-м, тогда подумал, что смогу выиграть эту классику, когда мне будет 25 или 26. Но это заняло больше времени. В каком-то смысле, возможно, это даже хорошо, потому что теперь я знаю, как трудно победить на этих гонках. Сейчас мне 32, и, наверное, я больше готов к этим гонкам, чем в 25, так что я вполне спокоен.

Я их тех гонщиков, которые обычно тренируются очень много. Но в прошлом году я узнал, что бывает лучше просто не слишком усердствовать. Я вернулся на велосипед 6 декабря, так что период подготовки был довольно коротким. Сначала я немного волновался и на первых гонках чувствовал, что я не совсем в форме, но в итоге это помогло мне подойти к классикам более свежим, что и требовалось.

Я очень рад тому, как развивается моя карьера. Конечно, она шла не самым лёгким путём, но думаю, эта дорога правильная».