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Винченцо Нибали – победитель Милан – Сан-Ремо-2018

Винченцо Нибали, Калеб Юэн и Арно Демар о Милан – Сан-Ремо-2018

 

 

  33-летний итальянский велогонщик команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) одержал победу на классике Милан – Сан-Ремо-2018, выиграв из одиночной атаки.

 

  Когда отрыв дня был пойман на подходе к Чипрессе, Винченцо Нибали подвинулся на первые позиции в голову группы. Когда на Поджио за 8 км до финиша атаковал чемпион Латвии, гонщик проконтинентальной команды Israel Cycling Academy Кристс Нейландс (Krists Neilands), Нибали отреагировал на его ускорение и поехал с ним, а затем итальянский гонщик атаковал за 6,5 км до финиша. За 5 км до финиша у Нибали было 11 секунд преимущества, которое на последнем километре начало таять, когда пелотон уже видел беглеца впереди. Но Винченцо Нибали удалось опередить группу на несколько десятков метров и первым пересечь финишную черту. Это первая в карьере победа Винченцо Нибали на Милан-Сан-Ремо и третья на классике, входящей в список Монументов велоспорта после двух побед на Ломбардии.

 

  За спиной Нибали был разыгран спринт, где 23-летний австралийский гонщик команды Mitchelton-Scott Калеб Юэн (Caleb Ewan), занявший в гонке 2-е место, опередил победителя Милан-Сан-Ремо-2016 Арно Демара (FDJ).

 

Винченцо Нибали – победитель Милан – Сан-Ремо-2018

Винченцо Нибали – победитель Милан – Сан-Ремо-2018

Винченцо Нибали – победитель Милан – Сан-Ремо-2018

Винченцо Нибали – победитель Милан – Сан-Ремо-2018

Винченцо Нибали – победитель Милан – Сан-Ремо-2018

Винченцо Нибали – победитель Милан – Сан-Ремо-2018

Винченцо Нибали – победитель Милан – Сан-Ремо-2018

 Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi - Pool Milano-Sanremo

 

 

  Винченцо Нибали: «Я ещё не осознал до конца, потому что всё получилось так неожиданно. Невероятно. Когда чемпион Латвии Нейландс атаковал, он попросил меня сотрудничать. Наша команда работала на Кольбрелли, который был в отличной форме, но Нейландс поехал мощно, и когда я увидел, что мы набрали 20 секунд преимущества, то я решил продолжить той атакой. На вершине Поджио, где градиент был побольше, я ускорился и продолжал в том же духе. Я поверил, что победа в пределах досягаемости, когда в финальной части увидел перед собой пустую дорогу. Но даже при этом последние 2 км казались бесконечными – я не стал ни разу оглядываться, а спортивный директор Альберто Вольпи сказал по радио: «10/11 секунд, дави, дави». Я думал лишь о том, чтобы выдать всё, что есть. Я оглянулся назад за 50 м до финиша и уже знал, что выиграл, поэтому смог насладиться моментом.

 

  Перед гонкой я держал в голове два ключевых момента – Чипрессу, если бы там образовался отрыв из 6, 7 или 8 гонщиков, то я бы сел в него и не стал работать. А потом, Поджио, самое опасное место, где могли атаковать Квятковский, Ван Авермат или Саган. Я находился на хорошей позиции в группе, сидел за Мохоричем, ждал, что кто-нибудь поедет, чтобы отреагировать, а потом так и случилось.

 

  Мы с Петером Саганом большие друзья. Я сказал ему: «Что ты делаешь, ждёшь спринта?» Он не знал, что сказать.

 

  Сегодня я должен был работать на Кольбрелли, выполнять роль контролёра. Мне хотелось понять, что задумал Петер. Когда я увидел, что он силён, то знал, что мне надо уезжать, потому что у меня была отличная форма. Петер всегда непредсказуем, а такому гонщику как я надо приехать на финиш одному, чтобы выиграть. В прошлом, если я финишировал в компании таких гонщиков как Алафилипп, Квятковский или Жильбер, я всегда финишировал вторым.

 

  Поэтому я очень хладнокровно принял решение. Я работал на команду, и когда атаковал, то сказал себе, что если хочу что-то сделать, то должен ехать один. Атака получилась хорошей, предпринята с ясной головой, но и со смелостью, потому что после всех этих километров и дождя нужна была большая решимость, чтобы приехать на финиш в одиночку.

 

   Когда я обозначаю цели в начале каждого сезона, то мне важно нацеливаться на гонки, где могу реально на что-то рассчитывать. Я чувствовал, что немного опаздываю с моей подготовкой к Сан-Ремо, но во время Тиррено-Адриатико моя форма выросла, мне не хватало сил лишь на последние 300 м. Я поехал домой и отдохнул, но только во время гонки осознал, что приехал на Милан  - Сан-Ремо в отличной форме. Прошлый сезон я закончил победой на Ломбардии, этот начал победой на Милан – Сан-Ремо.

 

  Однодневные гонки для меня особенные, но также осложняют для меня подготовку к Гран-турам. Наверное, Милан – Сан-Ремо была гонкой, которую я меньше всего ожидал выиграть, потому что она мне не подходит. В прошлые годы я атаковал на Поджио, попадал на подиум, но всегда на финише меня опережал кто-то, кто был быстрее. Сегодня я выиграл и очень счастлив».

 

 

Винченцо Нибали – победитель Милан – Сан-Ремо-2018

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi - Pool Milano-Sanremo

 

  Калеб Юэн: «Ребята работали очень мощно, нам не о чем сожалеть. Я приехал сюда в хорошей форме, и, конечно, разочарован вторым местом. Маттео Трентин сегодня был очень силён, он выдал для меня свой лучший рывок. Он подошёл близко, но не получилось, потому что Винченцо Нибали сегодня был сильнейшим.

 

  Если честно, я думал о том, как буду бороться в спринте, если мы поймаем Нибали, то поймаем, нет, значит нет. Я просто фокусировался на том, как спринтовать среди таких сильных соперников, понимал, что будет тяжело обойти всех этих ребят. После этого года я теперь знаю, что потенциально могу бороться на этой классике за победу, так что я вернусь сюда в следующем году,  год за годом буду пытаться выиграть».

 

Винченцо Нибали – победитель Милан – Сан-Ремо-2018

Винченцо Нибали – победитель Милан – Сан-Ремо-2018

Photo credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi - Pool Milano-Sanremo

 

  Арно Демар: «Спринт проходил при встречном ветре, я знал, что мне надо проявить терпение. Я сел за поездом Quick Step Floors, но видел, что мы не сможем догнать Нибали. Сегодня он сотворил что-то особенное, атаковав на Поджио, где был встречный ветер. Позади него атаковал Квятковский, но Саган вернул его назад, так что прошло время, пока организовали преследование. Но после такой гонки – это нечто, подняться на подиум перед морем болельщиков, которые его обожают».

 

 

Результаты Милан-Сан-Ремо-2018

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo классика гонка Мирового тура Классичиссима Милан-Сан-Ремро-2018

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: ungvar
    1995 Желабер, но свой ГТ он выиграл после Сан Ремо. В статусе победителя ГТ Сан Ремо выиграл Келли в 1992.
    А когда Келли выиграл грантур и какой?

    Вуэльта Испании в 1988 году, насколько я понимаю.
    Точно .правильно.!!!

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Earl57
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: ungvar
    1995 Желабер, но свой ГТ он выиграл после Сан Ремо. В статусе победителя ГТ Сан Ремо выиграл Келли в 1992.
    А когда Келли выиграл грантур и какой?

    Вуэльта Испании в 1988 году, насколько я понимаю.
    Точно .правильно.!!!
    Я и не помнил уже
  • Brodyazhnik
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57)
    Brodyazhnik-Фото
    А что - я обязан его любить? Вот не люблю его. Жену свою люблю, а его нет. Не конкретно за что-то. Просто он мне не нравится. Или господа болельщики Нибали не допускают такой вероятности? Обязаловка?
  • EL-Fenomeno
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну Нибали, ну молодец!! Все дифирамбы сегодня только для тебя
    Не побоялся, удержался, и даже успел "спокойно" отпраздновать победу перед финишной ленточкой, что на МСР бывает очень редко.

    Не имея возможности смотреть Е2 и глядя на прыжки по Е1 когда опосля по телетексту посмотрел результаты что Акула выиграл МСР сразу как то даже и не врубился...не поверил) потом в новостях увидел небольшую нарезку как он с_атаковал за 5 или 6 км. до финиша и как его потом догребали а он удержал эти 13 (или сколько) секунд перевеса обрадовлся ещё больше good

    Предварительно: Кэв обошелся без переломов, но насколько серьезно потерся и отбился пока неясно. А вот Грайпель, похоже, сломал ключицу. 

    UPD: врач Dimension Data подтвердил, что Кэв избежал серьезных травм. Говорит, что даже шутит.

    Кэв всегда славился умением относительнохорошо отделываться от жутких падений минимальными травма, так сказать. Помню что даже об этом говорлои когда Курдюков, что Марк знает "как нужно" падать - здоровья Марксмэну.

  • EL-Fenomeno
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57)
    EL-Fenomeno-Фото

    А теперь добавьте ещё победу Нибали на Ломбардии (2015 и 2017) и Тиррено-Адриатико (2012 и 2013) и это будет единственный итальянец который выиграл 4 главнейшие гонки на территории Италии. Винценцо феноменален!! В который раз рад за него!

  • Leka68
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57)
    Leka68-Фото
    Падение Кэва парализовало гонку... Удачный спуск решил все! Остальные труханули.... Практически разборки на финише не было! А где толстый?
  • Earl57
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57)
    Earl57-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: ungvar
    1995 Желабер, но свой ГТ он выиграл после Сан Ремо. В статусе победителя ГТ Сан Ремо выиграл Келли в 1992.
    А когда Келли выиграл грантур и какой?

    Вуэльта Испании в 1988 году, насколько я понимаю.

  • EL-Fenomeno
    Падение Марка Кэвендиша на Мил ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну как же ему не везёт с этими падениями во время гонок/этапов, а в этом году просто таки вообще жесть.
    Не хочется говорить (даже употреблять такое слово), но кажись это закат для Марка, действительного одного из лучших спринтеров в истории шоссейного велоспорта

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: ungvar
    1995 Желабер, но свой ГТ он выиграл после Сан Ремо. В статусе победителя ГТ Сан Ремо выиграл Келли в 1992.
    А когда Келли выиграл грантур и какой?

    Цитата: Walther
    Не, ну Италия, конечно, прекрасная страна, но насчет лучших дорог(!) да и гонщиков - перебор...
    Почему?
  • Zhanzhak
    Милан-Сан-Ремо-2018. Результат ... (57)
    Zhanzhak-Фото
    Да ладно вам. Один проступок за который понёс наказание, принёс извинения, раскаялся. С кем не бывает? Вон Кинтана на ТДФ тоже за мотоцикл держался, видео есть. Демар за техничку держался. Что ж всех линчевать теперь? Да и тот подвоз ничего существенного не сыграл. После завала догонял пелотон. Хотя да, насильно мил не будешь.
  • Zhanzhak
    Падение Марка Кэвендиша на Мил ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Ну, вот и слава Богу! Чем то это падение напомнило падение Т.Кангерта. Так же на дурной скорости и в разделитель. Видео страшное. Надо взять паузу, перезагрузится. О завершении карьеры мне кажется ещё рано говорить. Хочеться что бы порадовал нас ещё. Один из моих любимых спринтеров. Выздоравливай, Кэв! 

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