 Олимпийский чемпион побеждает в "Северном Аду"

Грег Ван Авермат: "Думал, что мне невозможно выиграть Париж-Рубэ"



Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) одержал первую в карьере победу на классике, входящей в список Монументов велоспорта – Париж-Рубэ-2017. Олимпийский чемпион, 31-летний бельгийский гонщик команды BMC сумел вернуться в группу фаворитов после того, как был заперт завалом, и после проблем со сломанным переключателем. Перед Аренбергским лесом Авермат проигрывал пелотону 50 секунд, но вернулся в группу за 85 км до финиша.

Photo © ASO/P.Ballet

Благодаря тому, что его товарищ по команде Даниэль Осс уехал в отрыв, Грег Ван Авермат сумел восстановиться, находясь во второй группе. За 25 км до финиша Авермат в группе со Зденеком Штыбаром (Quick Step Floors) и Себастьяном Лангевельдом (Cannondale-Drapac), Джанни Москоном (Sky) и Юргеном Руландтсом (Lotto Soudal) добрал Даниэля Осса, который начал работать на своего капитана, помогая увеличить преимущество этой группы над группой Тома Боонена.

К трём последним секторам брусчатки в первой группе остались трое – Грег Ван Авермат, Зденек Штыбар и Себастьян Лангевельд, они и разыграли между собой подиум. Ван Авермат опередил в спринте чешского гонщика команды Quick Step Floors и голландского гонщика команды Cannondale-Drapac.

Грег Ван Авермат набрал 2398 очков в текущем индивидуальном рейтинге Мирового Тура, первым преодолев рубеж в 2000 очков по новой системе начисления.

Photo © ASO/P.Ballet

Грег Ван Авермат: «В начале своей карьеры, когда я впервые приехал на велодром в Рубэ, то подумал, что мне выиграть эту гонку невозможно, а через 10 лет я сделал это. Победа на Олимпийских играх всегда останется моим самым большим достижением. Но сейчас очень приятно, что теперь у меня есть и победа на гонке – Монументе.

В финале я немного опасался Зденека Штыбара, потому что он не работал с нами. Но во время спринта я чувствовал себя очень хорошо, после такой долгой гонки у меня сохранилась скорость. Я был уверен в себе, потому что несколько раз спринтовал из небольшой группы, а в конце гонки я всегда остаюсь одним из самых быстрых. Я не ожидал, что Яспер Стейвен и Джанни Москон нас догонят, это изменило стратегию, но всё получилось отлично.

Раньше, заезжая на трек в Рубэ, я старался показать хороший результат, но сейчас я приехал с мыслью, что выиграю. Немного изменив привычный ход мыслей, получаешь другой результат.

Я очень счастлив взять победу на первом Монументе, потому что мне пришлось очень долго ждать, когда я, наконец, поднимусь на высшую ступень подиума.

Мне не повезло перед Аренбергом. Кто-то ударил сзади по моему переключателю, и он больше не работал. Я попытался поправить его перед брусчаткой, но потом он попал в колесо.

Команда помогла мне вернуться, со мной всё время были ребята. Но потом я потерял много сил, потому что дальше пришлось добирать самому, хотя я верил, что у меня получится. До финиша было ещё далеко, и я подумал, что если смогу вернуться в первую группу, то успею чуть-чуть восстановится, и гонка снова будет открытой.

Даниэль (Осс) очень мощно проехал, помог мне на Каррефуре. Иногда на классиках бывает сложно помогать лидеру. Но команда всё сделала отлично. Думаю, все малейшие детали сошлись вместе, поэтому я выиграл. В конце были силы, я верил в себя и в свои шансы, и очень счастлив, что смог отфинишировать в спринте.

Я много лет пытался побеждать на гонках такого типа, и всегда верил, что смогу это сделать, но для поддержания духа нужны результаты. Когда побеждаешь, становишься боле уверенным в себе, в тебя больше верит команда. Мне приятно, что я выиграл в последний день карьеры Тома Боонена, его карьера впечатляет. Он четыре раза побеждал здесь, и тоже ехал гонку.

Следующая гонка моей программы – Амстел Голд Рэйс, мне нравится эта гонка, всегда было ощущение, что смогу на ней что-то показать».

Даниэль Осс: «Я чувствую себя как победитель. Перед стартом мы думали, что сможем сделать, строили план, как предвосхитить лидеров. Я знал, что Грег вернулся в группу, поэтому постарался держать просвет как можно дольше. Когда услышал, что разрыв всего 10 секунд ,то подождал Грега, потом сделал последнюю протяжку, а дальше продолжал ехать до конца. Результат не мог быть лучше».

Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «Мы планировали сохранить Даниэля Осса и Стефана Кюнга на вторую часть дистанции до финала, чтобы поработать на Грега, что Даниэль и сделал. Мы ожидали, что гонка будет развиваться таким образом. Остальные ребята команды весь день ехали рядом с Грегом, старались максимально его защищать. Возникла проблема с велосипедом Грега, его пришлось менять, из-за чего он потерял время. Поэтому хорошо, что в первой группе находились Даниэль Осс и Жампи Друкер, в то время как остальная команда позади отработала, чтобы вернуть Грега назад. Все ребята выступили потрясающе. В Арренберге Жампи сумел вернуться и помочь Грегу.

Когда Грег добрал пелотон, Даниэль атаковал. С этого момента гонка развивалась идеально, потому что Грег смог сесть на колесо Петера Сагана (Bora-Hansgrohe) и Тома Боонена (Quickstep-Floors). Мы решили пожертвовать шансами Даниэля, так что попросили его подождать Грега и поработать на него. Гонщику, едущему в одиночку на Париж-Рубэ, останавливаться всегда сложно, но Дэниэл всё сделал идеально. Они смогли сохранить просвет, а потом Грег отработал свою часть. Он был силён, так же, как и команда. Гонка получилась отличной».