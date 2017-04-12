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Зденек Штыбар – призёр Париж-Рубэ-2017

 Зденек Штыбар: «Я надеялся, что Том Боонен сможет переложиться»

 

  Зденек Штыбар (Zdenek Stybar) во второй раз в карьере стал призёром Париж-Рубэ, как и в 2015 году, поднявшись на вторую ступень подиума классики-Монумента велоспорта. 31-летний чешский гонщик команды Quick Step Floors ответил на атаку Себастьяном Лангевельдом (Cannondale-Drapac), а затем последовал за Лангевельдом и Грегом Ван Аверматом (BMC) на Каррефур де л’Арбр за 17 км до финиша. За 4 км до финиша он попробовал уехать от своих попутчиков, но Грег Ван Авермат не дал ему создать просвет. На велодроме в Рубэ Зденек Штыбар попытался обойти олимпийского чемпиона, но в итоге проиграл ему спринт на финише.

 

Зденек Штыбар – призёр Париж-Рубэ-2017

Зденек Штыбар – призёр Париж-Рубэ-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Зденек Штыбар: «Мы поддерживали Тома, хотели на 100% выложиться ради него, потому что он это заслужил. И хотя он находился в преследовавшей группе, я надеялся, что он сможет переложиться. И только когда мне сказали, что его группа в 40 секундах, я начал думать о своих шансах. Все ребята отлично отработали, брали инициативу на себя и контролировали гонку с самого начала. Я уверяю, что было нелегко, потому что мы поехали на полной скорости с километра ноль, все команды придерживались своих стратегий насчёт нас.

 

  При обычных обстоятельствах я был бы счастлив результатом, но сейчас я разочарован. Больше всего я мечтал заехать на велодром вместе с Томом, но этого не случилось. Том – особенный человек, очень добрый и дружелюбный. Хотелось сделать для него всё, что в наших силах. Мы не чувствовали себя обязанными, а искренне хотели ради него отработать на 100%. Вся команда от всего сердца желала, чтобы Том мог выиграть.  

 

  Мы должны были закрывать все просветы, не хочу говорить, что все были против нас, но каждый знал, что мы хотим выиграть, что Том хочет взять победу, что мы работаем на него. Другим командам было немного легче. Я просто старался сделать ситуацию как можно более комфортной для Тома, и поэтому закрыл просвет до Себастьяна Лангевельда и Юргена Руландтса. Потом переложился Грег, и гонка была закончена.

 

 

Зденек Штыбар – призёр Париж-Рубэ-2017

 

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Обидно финишировать призёром, но с другой стороны, я могу быть доволен тем, как проехал гонку, я выложился полностью.

 

  Перед гонкой я не собирался ехать для себя или спринтовать за победой. Потом в какой-то момент я даже думал выпасть из первой группы, чтобы его подтянуть вперёд. Когда едешь гонку в качестве помощника, а потом внезапно оказываешься в ситуации, когда можешь бороться за победу, трудно сразу изменить мышление. В спринте я сделал всё, что мог, но все знают, как силён Грег, он развивает огромную скорость, особенно после такой тяжёлой гонки как Париж-Рубэ.

 

  В какой-то момент у меня начались судороги, я подумал, что моя гонка окончена, но не потерял концентрацию и удержался до велодрома. Возможно, мне надо было подождать ещё 50 метров, прежде, чем открывать спринт, но Рубэ – это всегда немного игра. Жаль, что я не смог взять первую победу на Монументе, но это только мой пятый полный сезон на шоссе, я уверен, что шансы ещё будут.

 

  Конечно, я могу прогрессировать. До настоящего момента сезон шёл не совсем так, как мне хотелось бы, к сожалению, в гонках постоянно что-то случалось. В этом году всё было для Тома, но я вернусь в следующем году».

 

 

Результаты Париж-Рубэ-2017

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Теги к статье: Зденек Штыбар Zdenek Stybar Quick Step Floors Париж-Рубэ Paris-Roubaix гонка Мирового тура классика Монумент велоспорта

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Комментарии

  • Anton73
    Фабио Ару не стартует на Джиро ... (1)
    Anton73-Фото

    Нууууу ёлы-палы... Может, таблеточку какую, или помазать чем - и пройдёт? Время ещё есть. Фабио, без сомнения, украсил бы гонку...

  • EL-Fenomeno
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: tulasprint
    будет нехватать Тома на париж рубе!

    не только на Рубэ...просто не хватать(

    На ПР 2017: bye

  • archi
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (54)
    archi-Фото

    Ну а теперь Жильбер против Вальверде!!! Оба не пацаны уже и оба в отличной форме. 

  • Sm1T
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (6)
    Sm1T-Фото
    да ничего ни течет и не меняется.
    выросло поколение колесников, все гонки делает "старая гвардия". из молодых только Фруми и Саган атакующую тактику исповедуют.
  • Grinta
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (6)
    Grinta-Фото

    За мной всё время следил Дегенкольб, считаю, что он проехал самую трусливую гонку своей жизни.

     

    Так и есть. За последние 100 км как ни показывали Тома, тут же у него на колесе как приклеенный и Джон. Я симпатизирую обоим гонщикам, но тут согласен с Бооненом - это трусливая гонка в исполнении немца.

  • Grinta
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (54)
    Grinta-Фото

    Отлично, что наконец свой Монумент взял Грег. Я очень рад, он действительно лучший этой весной.

     

    Штыбар. Не победитель. Не психология победителя и не харизма победителя.

     

    Лангевельд умница, вспомнил своё бравое прошлое. Почётно.

     

    Тому спасибо. Нет, СПАСИБО.

     

    ОСС!!! Нет слов, это самый элитный грегари, которого я только могу представить. (А, ну, есть ещё Кири :))

     

    Я уже писал здесь не раз насчёт Москона. Новая суперзвезда потенциально растёт (очень надеюсь на это). 22 года - 15 на Фландрии, 5-й на Рубе. И это в Скай. Какой Стэннард, зачем Роу. Вот же, готовый капитан. Просто блеск.

     

    Стёйвен, Грайпель, Демар - очень достойная гонка. Особенно Горилла удивил.

     

    Что ни говорите, гонка вышла отличной.

  • EL-Fenomeno
    Олимпийский чемпион побеждает ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Король булыги)) bel такой вот kingmail1
    ГВА

  • Николай Н.
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Том лигенда Париж Рубе, его победы были красивые, но время своё берёт и ветераны уходят, а на их место приходят новые лидеры.

  • Александра
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (6)
    Александра-Фото

    Какие же молодые эти ветераны! Даже представить не могу, что испытываешь в 36 лет, заканчивая карьеру.
    Пелотон остался еще без одной звезды. Понятно, конечно, что все течет, все меняется, но как же это грустно.

  • tulasprint
    Том Боонен завершил карьеру ве ... (6)
    tulasprint-Фото

    будет нехватать Тома на париж рубе!

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