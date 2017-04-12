Зденек Штыбар – призёр Париж-Рубэ-2017

Зденек Штыбар: «Я надеялся, что Том Боонен сможет переложиться»

Зденек Штыбар (Zdenek Stybar) во второй раз в карьере стал призёром Париж-Рубэ, как и в 2015 году, поднявшись на вторую ступень подиума классики-Монумента велоспорта. 31-летний чешский гонщик команды Quick Step Floors ответил на атаку Себастьяном Лангевельдом (Cannondale-Drapac), а затем последовал за Лангевельдом и Грегом Ван Аверматом (BMC) на Каррефур де л’Арбр за 17 км до финиша. За 4 км до финиша он попробовал уехать от своих попутчиков, но Грег Ван Авермат не дал ему создать просвет. На велодроме в Рубэ Зденек Штыбар попытался обойти олимпийского чемпиона, но в итоге проиграл ему спринт на финише.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Зденек Штыбар: «Мы поддерживали Тома, хотели на 100% выложиться ради него, потому что он это заслужил. И хотя он находился в преследовавшей группе, я надеялся, что он сможет переложиться. И только когда мне сказали, что его группа в 40 секундах, я начал думать о своих шансах. Все ребята отлично отработали, брали инициативу на себя и контролировали гонку с самого начала. Я уверяю, что было нелегко, потому что мы поехали на полной скорости с километра ноль, все команды придерживались своих стратегий насчёт нас.

При обычных обстоятельствах я был бы счастлив результатом, но сейчас я разочарован. Больше всего я мечтал заехать на велодром вместе с Томом, но этого не случилось. Том – особенный человек, очень добрый и дружелюбный. Хотелось сделать для него всё, что в наших силах. Мы не чувствовали себя обязанными, а искренне хотели ради него отработать на 100%. Вся команда от всего сердца желала, чтобы Том мог выиграть.

Мы должны были закрывать все просветы, не хочу говорить, что все были против нас, но каждый знал, что мы хотим выиграть, что Том хочет взять победу, что мы работаем на него. Другим командам было немного легче. Я просто старался сделать ситуацию как можно более комфортной для Тома, и поэтому закрыл просвет до Себастьяна Лангевельда и Юргена Руландтса. Потом переложился Грег, и гонка была закончена.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Обидно финишировать призёром, но с другой стороны, я могу быть доволен тем, как проехал гонку, я выложился полностью.

Перед гонкой я не собирался ехать для себя или спринтовать за победой. Потом в какой-то момент я даже думал выпасть из первой группы, чтобы его подтянуть вперёд. Когда едешь гонку в качестве помощника, а потом внезапно оказываешься в ситуации, когда можешь бороться за победу, трудно сразу изменить мышление. В спринте я сделал всё, что мог, но все знают, как силён Грег, он развивает огромную скорость, особенно после такой тяжёлой гонки как Париж-Рубэ.

В какой-то момент у меня начались судороги, я подумал, что моя гонка окончена, но не потерял концентрацию и удержался до велодрома. Возможно, мне надо было подождать ещё 50 метров, прежде, чем открывать спринт, но Рубэ – это всегда немного игра. Жаль, что я не смог взять первую победу на Монументе, но это только мой пятый полный сезон на шоссе, я уверен, что шансы ещё будут.

Конечно, я могу прогрессировать. До настоящего момента сезон шёл не совсем так, как мне хотелось бы, к сожалению, в гонках постоянно что-то случалось. В этом году всё было для Тома, но я вернусь в следующем году».