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Алехандро Вальверде: «Хочу снова побеждать»

Алехандро Вальверде мечтает в пятый раз выиграть Льеж-Бастонь-Льеж

 

 

  Алехандро Вальверде, получивший в июле на 1-м этапе Тур де Франс-2017 серьёзную травму ноги, уже ставит на следующий сезон цели не менее высокие, чем прежде. 37-летний испанский гонщик команды Movistar после первого сбора команды в интервью прессе рассказал, что собирается начать сезон по обычной программе, а своей главной целью на первую часть года ставит пятую победу на классике Льеж-Бастонь-Льеж. Что касается Гран-туров, то Вальверде признался, что ещё не решил, вернётся ли на Джиро д’Италия, где был призёром в 2016 году.

 

Алехандро Вальверде: «Хочу снова побеждать»

 

  Алехандро Вальверде: «Все знают, что со мной случилось, но я не чувствую себя уставшим или изнурённым ни психологически, ни физически. Не ощущаю, что мне 37 лет, чувствую себя лет на 10 моложе.

 

  Я проехал на тренировках около 6000 км. Когда начал тренироваться, хотел добиться как можно более хорошей формы. Именно этим я и занимался. По ощущениям, если бы в этом время выступал в гонках, то был бы близко к тому, чтобы бороться за победу. Сразу после перелома я использовал ортопедический ботинок, привязывал его к педали, так и продолжал понемногу. Главным было двигаться постепенно, по чуть-чуть, чтобы колено и лодыжка медленно восстанавливались.

 

  Худшим моментом был тот, когда я, лёжа на земле, посмотрел на своё колено и подумал, что мне придётся забыть о том, чтобы снова сесть на велосипед. Те 15 минут на земле в ожидании машины скорой помощи были наихудшими. Когда же мне в больнице начали объяснять, как я смогу восстановиться, я вновь смог надеяться.

 

  Если бы шесть недель назад меня спросили, не боюсь ли я, что эффект травмы останется надолго, я бы сказал, что не уверен, смогу ли стать таким, как раньше. Но сейчас я проезжаю 700 км в неделю, выкладываюсь очень сильно, а на следующий день чувствую себя хорошо. Это знак того, что я в порядке.

 

 Я могу тренироваться, спринтовать, у меня та же мощность, что и раньше, всё идёт отлично. Травмированная нога слабее здоровой, однако, впереди зима, я буду работать в тренажёрном зале, чтобы вернуться в 100% форму.

 

  А сейчас собираюсь отдыхать, взять перерыв, как если бы я закончил сезон, выступая в гонках. Поэтому возьму неделю или восемь дней выходных, чтобы потом с нуля начать новый сезон.

 

  Моя цель проста – хочу снова побеждать. Не знаю, смогу ли выиграть гонку в январе, феврале, марте или апреле. Не хочу, чтобы это звучало как хвастовство, но не думаю, что победы придётся ждать долго.

 

  В следующем сезоне я больше хотел бы выиграть Льеж-Бастонь-Льеж в пятый раз, чем в первый раз победить на Амстел Голд Рэйс. Пятый Льеж позволил бы сравняться по количеству побед с Эдди Мерксом. А если смогу в шестой раз стать победителем Флеш Валлонь, ещё лучше.

 

  Я бы хотел проехать связку Джиро д’Италия – Тур де Франс, Тур-Вуэльта Испании или Джиро-Вуэльта. Хотя, должен сказать, мне понравился маршрут Тур де Франс».

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar

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  1. f16

    Сегодня, 08:12 | Регистрация: 16.08.2017

    талантливый, но нестабильный - потому никак не может взять гт

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Комментарии

  • f16
    Алехандро Вальверде: «Хочу сно ... (1)
    f16-Фото

    талантливый, но нестабильный - потому никак не может взять гт

  • VeloVelo
    Велоформа команды Dimension Da ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Возможно, вы правы. Но, согласитесь, лучше всего всегда продаются (майки и прочая атрибутика) старые традиционные бренды. Феррари, МЮ, Ливерпуль и т.д.
    Да, у этих брендов форма тоже меняется, но, очень незначительно.
    Всего лишь слегка "осовременивается" как раз для того чтобы (как вы и сказали) 
    "фанаты" чаще всё это покупали. Круговорот бабла в природе )

  • Gonza Golanov
    Велоформа команды Dimension Da ... (5)
    Gonza Golanov-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Хорошо и со вкусом. Не потеряются )



    А вообще, эти смены формы каждый сезон задолбали.
    Надеюсь, болельщики Феррари меня поймут )
    Я так понимаю, что смены форм делают для увеличения продаж одежды. Я заметил, что фанаты каждый год покупают новую форму.
  • EL-Fenomeno
    Марк Кэвендиш завершил сезон 2 ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: VeloVelo
    По именам понятно, что японцы нехило платят. Бабло лучший магнит.

    Даже Фрумми не удержался от япоского шоу.

    Азия манит)) причём совсем скоро (а можеит и уже) мы увидим денежный батл между Китаем и Японией против Ближнего Востока. И хотя "денежные категории" не равны, свой выбор будут делать велогонщики и начальство куда ехать и где выступать...имеется в виду в самом начале сезона, и в самом его конце

  • RVL
    Контадор и Бассо представили м ... (3)
    RVL-Фото
    Спасибо!
  • f16
    Марк Кэвендиш завершил сезон 2 ... (3)
    f16-Фото

    Маркуша обогнал двух японцев и рад

  • VeloVelo
    Давид Лаппартьен об ограничени ... (19)
    VeloVelo-Фото

    "Между собой" (между гонщиками) связи нет.
    Есть связь "гонщик-техничка", "техничка-техничка", "техничка-орги".
    И есть еще "радиотур", где прослушиваются все переговоры вообще,
    и сообщается всему пелотону важная информация по ходу гонки.

    Гонщики всё это слышат в одни уши. Т.е., в ушах один сплошной поток.
    По-другому технически пока на велогонках нереально.
    В целом, это всё один радиопоток.

  • VeloVelo
    Марк Кэвендиш завершил сезон 2 ... (3)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    Fumiyuki Beppu (Jpn) Tour de France Japan Team

    Беппу перешел в чемпионскую команду? )
    Yukiya Arashiro то же самое.



    Баргий хррачит критериум в конце сезона, заезжает аж 4-м! Что это?! ) 



    По именам понятно, что японцы нехило платят. Бабло лучший магнит.



    Даже Фрумми не удержался от япоского шоу.

  • VeloliveTeam
    Контадор и Бассо представили м ... (3)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: RVL
    А какова роль Бассо в этом проекте? ну кроме придания веса церемонии...
    + он отбирал гонщиков

     

    Иван Бассо - спортивный директор команды

  • RVL
    Контадор и Бассо представили м ... (3)
    RVL-Фото

    А какова роль Бассо в этом проекте? ну кроме придания веса церемонии...

    + он отбирал гонщиков

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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