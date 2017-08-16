Алехандро Вальверде: «Хочу снова побеждать»

Алехандро Вальверде мечтает в пятый раз выиграть Льеж-Бастонь-Льеж

Алехандро Вальверде, получивший в июле на 1-м этапе Тур де Франс-2017 серьёзную травму ноги, уже ставит на следующий сезон цели не менее высокие, чем прежде. 37-летний испанский гонщик команды Movistar после первого сбора команды в интервью прессе рассказал, что собирается начать сезон по обычной программе, а своей главной целью на первую часть года ставит пятую победу на классике Льеж-Бастонь-Льеж. Что касается Гран-туров, то Вальверде признался, что ещё не решил, вернётся ли на Джиро д’Италия, где был призёром в 2016 году.

Алехандро Вальверде: «Все знают, что со мной случилось, но я не чувствую себя уставшим или изнурённым ни психологически, ни физически. Не ощущаю, что мне 37 лет, чувствую себя лет на 10 моложе.

Я проехал на тренировках около 6000 км. Когда начал тренироваться, хотел добиться как можно более хорошей формы. Именно этим я и занимался. По ощущениям, если бы в этом время выступал в гонках, то был бы близко к тому, чтобы бороться за победу. Сразу после перелома я использовал ортопедический ботинок, привязывал его к педали, так и продолжал понемногу. Главным было двигаться постепенно, по чуть-чуть, чтобы колено и лодыжка медленно восстанавливались.

Худшим моментом был тот, когда я, лёжа на земле, посмотрел на своё колено и подумал, что мне придётся забыть о том, чтобы снова сесть на велосипед. Те 15 минут на земле в ожидании машины скорой помощи были наихудшими. Когда же мне в больнице начали объяснять, как я смогу восстановиться, я вновь смог надеяться.

Если бы шесть недель назад меня спросили, не боюсь ли я, что эффект травмы останется надолго, я бы сказал, что не уверен, смогу ли стать таким, как раньше. Но сейчас я проезжаю 700 км в неделю, выкладываюсь очень сильно, а на следующий день чувствую себя хорошо. Это знак того, что я в порядке.

Я могу тренироваться, спринтовать, у меня та же мощность, что и раньше, всё идёт отлично. Травмированная нога слабее здоровой, однако, впереди зима, я буду работать в тренажёрном зале, чтобы вернуться в 100% форму.

А сейчас собираюсь отдыхать, взять перерыв, как если бы я закончил сезон, выступая в гонках. Поэтому возьму неделю или восемь дней выходных, чтобы потом с нуля начать новый сезон.

Моя цель проста – хочу снова побеждать. Не знаю, смогу ли выиграть гонку в январе, феврале, марте или апреле. Не хочу, чтобы это звучало как хвастовство, но не думаю, что победы придётся ждать долго.

В следующем сезоне я больше хотел бы выиграть Льеж-Бастонь-Льеж в пятый раз, чем в первый раз победить на Амстел Голд Рэйс. Пятый Льеж позволил бы сравняться по количеству побед с Эдди Мерксом. А если смогу в шестой раз стать победителем Флеш Валлонь, ещё лучше.

Я бы хотел проехать связку Джиро д’Италия – Тур де Франс, Тур-Вуэльта Испании или Джиро-Вуэльта. Хотя, должен сказать, мне понравился маршрут Тур де Франс».