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Алехандро Вальверде: "Джиро д'Италия, Вуэльта Испании и чемпионат мира - цели на 2018 год"

Алехандро Вальверде о восстановлении после травмы колена и планах на 2018 год

 

   Алехандро Вальверде горит желанием вернуться к работе после серьёзной травмы колена, которую получил 1 июля на 1-м этапе Тур де Франс-2017.  Не прошло и трёх месяцев со дня травмы, а испанский гонщик команды Movistar уже позвонил генеральному менеджеру команды Эусебио Унсуэ с просьбой взять его в состав на классику Милан-Турин. Но на следующий год  Алехандро Вальверде не хотел бы стартовать на Тур де Франс, об этом он рассказал в интервью изданию El Pais.

 

  За неделю тренировок Алехандро Вальверде проезжает по 700 км и считает дни до старта нового сезона, который начнётся для него 18 января. Во время тренировок товарищи по команде, которые знают Вальверде лучше других, говорят, что он силён так же, как раньше.

 

  После падения на разделке в Дюссельдорфе и операции, проведённой на следующий день, колено Вальверде осталось деформированным: «Я врезался в ограждения, и нога треснула как дыня. Была видна кость. Я не осознал это, пока не увидел, как люди смотрят на ногу. Тогда я подумал: «Что это?» Левая нога у меня сейчас тоньше правой, я потерял мышечную массу, но восстановление идёт».

 

Алехандро Вальверде: "Джиро д'Италия, Вуэльта Испании и чемпионат мира - цели на 2018 год"

 

 Тебе сейчас 37, у тебя была серьёзная травма. Есть люди, которые считают, что ты не сможешь снова быть велосипедистом.

 

- Как я могу не вернуться, когда я сейчас сильнее, чем когда-либо? Физическое восстановление идёт идеально. Мне было больнее от мыслей, чем от физической боли. Когда был моложе, после завершения Гран-тура я был совсем мёртвым, не мог двигаться неделю. А теперь я могу с этим справляться. Велоспорт не тот, что раньше, он совершенно другой, тело привыкло выносить больше. Сейчас нет тех скоростей, на которых раньше ехали гонку, и гонка проходит не так. Все более выверено, и тренировки тоже. В гонке все идут очень близко. А когда я начинал карьеру, было гораздо хуже, психологически я был более слабым, неуверенным в себе.

 

- Неуверенным? Ты? При том, что начал побеждать с юношеских лет?

 

- Когда ты молод, чувствуешь себя непобедимым. Да, я побеждал, но когда ты молод, то принимаешь велоспорт как хобби, не видишь в нём работу. И когда ехал гонку с такими монстрами как Беттини или Армстронг, которые побеждают всегда, то ощущал неуверенность. Иногда я побеждал их, но это было трудно, а когда чувствуешь себя младшим, это ещё труднее.

 

- Но по тебе этого не было заметно.

 

- Я очень мучился от неуверенности, но никогда это не показывал. Особенно в разделках. Сейчас в велоспорте я достиг почти всего. Я еду без страха, без давления, наслаждаясь. Когда я физически в порядке, то не боюсь падений, могу проводить рискованную атаку, то, на что не осмеливался раньше. А прежде я всегда раздумывал, что будет, если я останусь, что будет если поеду…Я был зажат. А в этом году всё шло отлично до тех пор, пока не упал

 

- С годами не стало ли тяжелее жить жизнью, где приходится жертвовать многим ради велоспорта?

 

- Да, жертвовать приходится, но если это тебе нравится…Временами бывает тяжело, хотя мне нравится такая жизнь. Мне хуже, когда не могу выезжать на тренировки, когда отдыхаю и погружаюсь в рутину, из которой не могу выбраться. Тогда это не я.

 

- После падения в Дюссельдорфе ты стал более осторожным?

 

- Теперь, когда начал тренироваться, то есть небольшой страх, особенно в дождливые дни.

 

- Будешь бояться на спусках?

 

- Не думаю. Нет мыслей о том, что едешь на скорости 90 км/ч на двухсантиметровых трубках. А о чём думаю?

Когда спускаешься по узкой дороге со множеством поворотов, то проходишь их как обычно, если ни о чём не думаешь. Когда начинаешь смотреть, с какой скоростью едешь, то, увидев на спидометре 95 км/ч, начинаешь замедляться, пугаешься. Думаешь, что можешь выпасть из группы…Иногда появляются мысли, что жена будет страдать, если увидит, как падаю. Но я должен бороться в гонке, вот и всё. Раньше я боялся больше, чем сейчас.

 

- В следующем году в пелотоне не будет Контадора…

 

- Он был моим соперником, моим наваждением. Мы оба испанцы, всегда радуешься победе, если выигрывает испанский гонщик. Альберто боролся в каждой гонке. Мы всегда были соперниками. И когда я побеждал его, то думал: «Надо же, я выиграл у Альберто».  Но мы были соперниками лишь в спортивной жизни, и нигде больше.

 

- Более 10 лет назад Контадор сказал Хосе Мигелю Эчаварри, что не собирается идти в его команду, потому что не хочет делить с тобой лидерство.

 

- Да, да. Знаю. Мы оба начинали, и смотрите, что я хотел достичь на Тур де Франс, и что он достиг. Я всегда был впереди на Гран-турах, но ни разу не смог выиграть Тур де Франс. Я был на подиуме всех трёх Гран-туров, но победил только на Вуэльте Испании.

 

- Ты пропустишь следующий Тур де Франс?

 

- Да. Не хочу что-то терять в жизни, но на следующий год в команде будут Ланда, Наиро.  Я не хочу участвовать в Тур де Франс. Думаю, в следующем году сосредоточусь на Джиро д’Италия, Вуэльте Испании и чемпионате мира. В 2018 году маршрут чемпионата, который пройдёт в Инсбруке, будет очень и очень тяжёлым.

 

- Не хочешь, чтобы команда Movistar на Тур де Франс стартовала с тремя капитанами?

 

- Мне это не важно, но если директор, Эусебио, мне скажет составить свой календарь гонок, я бы выбрал классики, Джиро, Вуэльту и чемпионат мира. Почему? У меня осталось всего несколько шансов на победу в чемпионате мира. У меня 6 медалей, но ни одного золота. В Инсбруке трасса будет запредельно трудной. Если всё пойдёт хорошо…Посмотрим, как я восстановился после травмы колена. Сейчас всё нормально, но до тех пор, пока не стартовал в гонках, не узнаешь, как восстановился.

 

- Без тебя команда выступила на Тур де Франс-2017 не так, как ожидалось.

 

- От Наиро слишком многого требовали. Раньше он стартовал на гонках с воодушевлением, он не привык сдаваться, и у него случился небольшой спад. Он морально силён, и он много выигрывал. Но требовали слишком многого. Посмотрим, сможет ли он освежиться психологически и хорошо начать сезон.

 

- Ты один из немногих велогонщиков, кто никогда не переезжал из своего дома. Ты всё время живёшь в Мурсии, в то время как другие уезжают в Монако, Андорру или Швейцарию.

 

- Мне предлагали переехать в Андорру, чтобы платить меньше налогов. Но эта идея мне не нравится, лучше останусь в велоспорте на два года дольше, но буду жить в Мурсии. Я заплатил всё, это дикость - 40%, но я принял это.

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar

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  1. tim147

    Вчера, 21:11 | Регистрация: 7.09.2014

    Желаю Алехандро полного восстановления, хотя определенные сомнения на этот счет поневоле приходят в голову.  В то же время, с той же настойчивостью, с которой я пытался "отговорить" Вальверде от участия в ТдФ-17, рекомендовал бы ему  отказаться и от Джиро-18 - холод, слякоть, может даже снег - это он не очень жалует. А так и без Джиро его календарь будет весьма насыщенным, а в качестве же главной цели следует определить ЧМ-18 - трасса явно под гонщиков его профиля!

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 21:19 | Регистрация: 7.12.2014

    Старт Джиро-2018 на Святой земле, финиш по слухам в Ватикане - и такое добровольно пропустить? Возможно ли это для истинного католика?

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Комментарии

  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (77)
    velodoctor-Фото

    Евгений Коберняк в Газпром на год, Боев тоже еще на год  download

  • Earl57
    Алехандро Вальверде: "Джиро д ... (2)
    Earl57-Фото

    Старт Джиро-2018 на Святой земле, финиш по слухам в Ватикане - и такое добровольно пропустить? Возможно ли это для истинного католика?

  • tim147
    Алехандро Вальверде: "Джиро д ... (2)
    tim147-Фото

    Желаю Алехандро полного восстановления, хотя определенные сомнения на этот счет поневоле приходят в голову.  В то же время, с той же настойчивостью, с которой я пытался "отговорить" Вальверде от участия в ТдФ-17, рекомендовал бы ему  отказаться и от Джиро-18 - холод, слякоть, может даже снег - это он не очень жалует. А так и без Джиро его календарь будет весьма насыщенным, а в качестве же главной цели следует определить ЧМ-18 - трасса явно под гонщиков его профиля!

  • Stephen
    Gazprom – RusVelo завершит сез ... (2)
    Stephen-Фото
    Гы.. они уже на Тоскане взяли оба этапа))) На очереди Турция)))
  • 0x5F375A86
    Жулиан Алафилипп и Джанни Моск ... (5)
    0x5F375A86-Фото

    Москон очень своенравный, с гонщиками FDJ у него явно не заладилось общение. Удивительно, как он уживается в такой дисциплинированной команде, как скай.

  • EL-Fenomeno
    Падения велогонщиков на "Гонк ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    2 svenfischer

    Роман, на твиттере Квиков есть инфа

    https://twitter.com/quickstepteam

    а Де Плюс хоть в инвалидном кресле, но жив-здоров идёт на поправку)

  • EL-Fenomeno
    Маттео Трентин - победитель к ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да Квики в этом году вообще НЕУДЕРЖИМЫЕ bb

    Вот список ПОДИУМных достижений сезона 2017 (только классики-однодевки), без учёта победных этапов на многодневках 

  • EL-Fenomeno
    Париж - Тур-2017 (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Денис (DenisRodikov) - большое спасибо за такой ответ drinks

  • velodoctor
    Gazprom – RusVelo завершит сез ... (2)
    velodoctor-Фото

    Надо чтоб Порсева вывезли на последнем км на позицию 3-4ую, тогда можно высоко спринтануть. А то последние спринты откуда-то очень из далека. 

  • Earl57
    Жулиан Алафилипп и Джанни Моск ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: svenfischer
    А что хулиганистого он сделал?

    Себастьян Рейшенбах подал на Москона официальную жалобу в UCI и написал заявление в итальянскую полицию. Он утверждает, что Москон намеренно толкнул его, из-за чего Рейшенбах упал и получил переломы локтя и бедра.

    Москон все отрицает, говорит, что у Рейшенбаха соскользнули руки с руля.

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5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
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