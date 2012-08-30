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Эусебио Унсуэ: «Думаем над тем, чтобы поехать Тур де Франс-2018 с тремя капитанами»

Эусебио Унсуэ и Микель Ланда о перспективах работы и новых целях в команде Movistar

 

 

  Генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ намерен вновь высоко ставить планку задач на следующий сезон. Подписание 27-летнего испанского гонщика Микеля Ланды позволяет Унсуэ выставить на Тур де Франс команду с тремя капитанами – Наиро Кинтаной, Алехандро Вальверде и Микелем Ландой. О том, что эту возможность руководство команды рассматривает, а также о подписании Микеля Ланды и его перспективах в Movistar Эусебио Унсуэ рассказал на пресс-конференции после первого официального сбора команды.

 

 

  Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar: «Лучшие годы Ланды ещё впереди. Он великолепный гонщик, но его результаты до 2017 года были скачкообразными, иногда приходил успех, иногда нет. Важно, что на протяжении этого года он проявлял постоянство, улучшил разделку. Кроме того, у него идеальный возраст, чтобы бороться на Гран-турах.

 

  Алехандро (Вальверде) кажется неутомимым, но мы не знаем, как долго это продлится. В нашей команде есть много развивающихся молодых гонщиков. Микель в будущем станет тем, кто задаёт стандарт для испанского велоспорта.

 

  Сезон очень долгий, у команды много важных целей. Нам повезло, что у нас будет три лидера, потому что, если что-то пойдёт не так, мы сможем предусмотреть все случайности, это всем добавит уверенности.

 

  Как Наиро может сомневаться в своём лидерстве, когда последние пять лет он брал, по меньшей мере, один подиум Гран-тура в сезон?

 

 В то же время логично, что Микель после трёх последних лет считает, что имеет право на капитанские полномочия. Мы все уверены в этом. Микель стал выступать более стабильно. Его выступление на Джиро д’Италия-2015 было зрелищным. В 2016 всё пошло немного не так, но в 2017 он снова был на высоком уровне и укрепил то, что проявил раньше. Только неудача на Джиро в этом году выбила его из претендентов на общий зачёт, а потом на Тур де Франс были обстоятельства, о которых всем известно.

 

  Сейчас Микель – один из семи или восьми гонщиков, способных побеждать на Гран-турах. В данный момент Нибали, Ару, Дюмулин, французские гонщики, Фрум, Наиро и Микель готовы бороться за победу на Гран-туре. Конечно, Фрум выше всех в этом списке.

Участие в гонке вместе с Наиро даст Микелю возможность укрепить себя, так же и для Наиро хорошо иметь возможность иногда разделять с кем-то ответственность.

 

  Только не начинайте говорить, что они не выносят друг друга, потому что это неправда. Учитывая всё, чего они достигли к данному моменту, естественно, что они хотят чётко разграничить своё положение. Увидите, что со временем они объединят силы и будут работать вместе, и это станет лучшим, что могло произойти с ними обоими.

 

  Мы всегда  подходим к гонкам в зависимости от целей. Например, мы отлично знаем, что для Арденнских классик команда строится вокруг Алехандро Вальверде. Когда в гонке будет Микель, мы адаптируем состав под его атакующий стиль.

 

  За последние годы мы выиграли Джиро д’Италию, Вуэльту Испании, установили часовой рекорд, выиграли несколько топовых классик. Не хватает Тур де Франс.

 

  Конечно, мы боролись с Фрумом, когда он находился на пике своей формы, и хотя в этом году он был невероятно стабилен на Тур де Франс и Вуэльте Испании, возможно, у него было меньше ярких вспышек, чем в другие сезоны.

 

  Мы думаем над тем, чтобы все наши три лидера поехали на Тур де Франс. Посмотрим. Сейчас мы скорее прощаемся с сезоном 2017 года, чем приветствуем сезон 2018 года. Через несколько недель примем окончательное решение».

 

  Микель Ланда: «Впервые в карьере я был абсолютно уверен, в какой команде хочу выступать в следующем сезоне. Мне хотелось прийти в Movistar, а думать об этом я начал ещё перед Джиро д’Италия, потом ещё больше перед Тур де Франс, ситуация продолжала меняться, поэтому я очень много размышлял.

 

  Мы ещё не обсуждали календарь, но учитывая, как я проехал Тур де Франс, мне бы хотелось вернуться на эту гонку. Но сначала хочу узнать, каким будет маршрут Джиро д’Италия.

 

  Я больше не боюсь разделок. За исключением нескольких гонщиков, которые являются специалистами в этой дисциплине, большинство претендентов на Гран-туры - хорошие горняки, как и я, и в разделке ненамного лучше меня.

 

  А с Джиро д’Италия у меня до сих пор незаконченное дело. Да, в этом году мне удалось повернуть ситуацию к лучшему, но я совсем не планировал то, с чем закончил гонку (победа на этапе и попадание в топ-3 на трёх этапах, плюс победа в горной классификации Джиро д’Италия-2017). Так что хочу вернуться и разобраться».

 

  На вопрос о взаимоотношениях с одним из капитанов команды Movistar Наиро Кинтаной Микель Ланда ответил: «На этой неделе (прим. – на первом сборе команды Movistar) мы разговаривали обо всём за исключением велоспорта, что помогло нам узнать друг друга получше. Это важно. Наиро ставит свои цели, и если мы оба поедем Тур де Франс, это усилит команду. Если же нет, то каждый из нас будет бороться на разных гонках, и мы сможем сделать это хорошо.

  В команде Sky я общался, но не всегда понимал суть английского юмора, мне было сложно понять некоторые шутки. В Movistar с этим проблем не будет».

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Теги к статье: Микель Ланда Movistar Эусебио Унсуэ

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 13:54 | Регистрация: 8.07.2017

    Эх, Movistar!

    Эх, Эусебио Унсуэ!

    Упустили шанс подписать испаноговорящего Урана, который тоже как и Ланда понимал бы все шутки!

    И проехал бы Movistar Тур де Франс 18 с 4-мя капитанами.

    А то ведь, с 3-мя капитанами Orica уже на гран-тур (Вуэльта 17) ездила.

    Три капитана это уже не так круто, пройденный этап развития мирового велоспорта!

     

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".

  2. Adriano

    Сегодня, 15:42 | Регистрация: 2.04.2015

    Дажи не знаю какую поговорку тут применить "толпой и батька легче бить" или "за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь".

    1. RVL

      Сегодня, 16:50 | Регистрация: 30.08.2012

      лебедь, рак и щука...
      у семи нянек , дитя без глаза...

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Комментарии

  • 0x5F375A86
    Крис Фрум: «Очки Мирового тура ... (13)
    0x5F375A86-Фото

    Цитата: Earl57

    Фрум пробовал Париж-Рубэ один раз в далеком 2008 г., не доехал.
    Гент-Вевельгем тоже пробовал один раз, в том же году. 121 место.
    Льеж-Бастонь-Льеж ездил 4 раза, последний раз в 2016 году, где занял 112 место.
    Если это несложно, почему результаты такие скромные?


    Арденны Фрум едет в роли грегари, поэтому достижения гонщиков Скай (победа Пулса на ЛБЛ, высокие места Квятковского) можно считать и его достижениями в том числе.

    Цитата: Earl57
    Про то, что Фрума довозили до финиша стараниями Квятковского, Ланды, Кириенко, он скромно умалчивает.

    Ничего он не умалчивает. Ван Авермат тоже не сольно стартует в гонках. В соло побеждать могут только Канчеллара, Жилбер и Саган и то не всегда.

    Цитата: Earl57
    На забугорных сайтах так и говорят, что победил Скай, а не Фрум.

    Я вам скажу больше, сам Фрум так говорит. И, если на то пошло, составы мувистара, астаны, тинькова, аг2р ничем не уступали скаю, но ни Кинтана, ни Нибали, ни Контадор, ни Барде его не смогли его победить.
    Команда помогает не потерять время, но выигрывает его всегда капитан.

  • RVL
    Эусебио Унсуэ: «Думаем над тем ... (3)
    RVL-Фото
    лебедь, рак и щука...
    у семи нянек , дитя без глаза...
  • RVL
    Крис Фрум: «Очки Мирового тура ... (13)
    RVL-Фото

    вероятность выигрыша Фрумом или любым "генералом" ГТ (их всего около 10 на весь мир) гораздо выше вероятности любого классика выиграть Рубэ. А то , что ГВА выиграл 2 классики-это "+" только ему. Раз на  пошло, Фруму надо больше классик ездить, а не ждать пересмотра баллов. Но ведь страшно ехать Рубэ-там можно упасть))) !!!

    и как это 2 классики 500+500 больше вдвое 1 гт 850? это что за математика?

  • Earl57
    Крис Фрум: «Очки Мирового тура ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: Kreo69
    Хе-хе-хе, а вы для начала попробуйте Париж-Рубэ проехать, хотя бы по сухому ))) Мне лично хватило проехать меньше 5 км. по брусчатке, чтобы понять насколько это серьезное испытание.

    Фрум пробовал Париж-Рубэ один раз в далеком 2008 г., не доехал.

    Гент-Вевельгем тоже пробовал один раз, в том же году. 121 место.

    Льеж-Бастонь-Льеж ездил 4 раза, последний раз в 2016 году, где занял 112 место.

    Если это несложно, почему результаты такие скромные?

    У Авермата в этом году 9 побед на однодневных гонках и этапах многодневок, у Фрума 2 победы на этапах Вуэльты. Про то, что Фрума довозили до финиша стараниями Квятковского, Ланды, Кириенко, он скромно умалчивает.

    На забугорных сайтах так и говорят, что победил Скай, а не Фрум.

     

  • Adriano
    Эусебио Унсуэ: «Думаем над тем ... (3)
    Adriano-Фото

    Дажи не знаю какую поговорку тут применить "толпой и батька легче бить" или "за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь".

  • Kreo69
    Крис Фрум: «Очки Мирового тура ... (13)
    Kreo69-Фото
    Хе-хе-хе, а вы для начала попробуйте Париж-Рубэ проехать, хотя бы по сухому ))) Мне лично хватило проехать меньше 5 км. по брусчатке, чтобы понять насколько это серьезное испытание.
  • Yuriy 17
    Крис Фрум: «Очки Мирового тура ... (13)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: sstasuk
    Фрум, Ван Аверма, Дюмулан вот тройка победителей сезона для меня.

    Ещё в этом ярком сезоне 2017 есть и такие герои: плачущий гигант Киттель, всемирный чемпион Саган, ветеран Вальверде.

  • Yuriy 17
    Эусебио Унсуэ: «Думаем над тем ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Эх, Movistar!

    Эх, Эусебио Унсуэ!

    Упустили шанс подписать испаноговорящего Урана, который тоже как и Ланда понимал бы все шутки!

    И проехал бы Movistar Тур де Франс 18 с 4-мя капитанами.

    А то ведь, с 3-мя капитанами Orica уже на гран-тур (Вуэльта 17) ездила.

    Три капитана это уже не так круто, пройденный этап развития мирового велоспорта!

     

  • sstasuk
    Крис Фрум: «Очки Мирового тура ... (13)
    sstasuk-Фото

    нужен отдельный рейтинг, однодневки и многодневки.

    вещи несопоставимы, выиграть рубэ и выэльту? что сложнее? Рубэ не прощает ошибок, но это один день, вуэльта это более 3ткм но половина этапов транзитные для генеральщиков? как такое можно засунуть в одно "ведро" и сказать кто сильнейший?

    Фрум, Ван Аверма, Дюмулан вот тройка победителей сезона для меня.

  • Адриен
    Крис Фрум: «Очки Мирового тура ... (13)
    Адриен-Фото

    Это вещи НЕСРАВНИМЫЕ. И оценивать их какими-то ОБЩИМИ мерками - неправильно. Все равно как в легкой атлетике всех спортсменов - бегунов, прыгунов, толкателей, метателей, стайеров, спринтеров -  включать в общий рейтинг. Переделай все, как предлагает Фрум - и недовольными будут классики, мол, на ГТ спортсмен распределяет свои силы и возможности на три недели, а на монументах выдает все накопленное и наработанное за один раз - что тоже надо уметь, не зря же сам Фрум ОПАСАЕТСЯ ехать Париж-Рубэ. Поэтому, понимая всю условность рейтинга UCI, он не становится какой-то заветной целью для гонщиков.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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