Эусебио Унсуэ: «Думаем над тем, чтобы поехать Тур де Франс-2018 с тремя капитанами»

Эусебио Унсуэ и Микель Ланда о перспективах работы и новых целях в команде Movistar

Генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ намерен вновь высоко ставить планку задач на следующий сезон. Подписание 27-летнего испанского гонщика Микеля Ланды позволяет Унсуэ выставить на Тур де Франс команду с тремя капитанами – Наиро Кинтаной, Алехандро Вальверде и Микелем Ландой. О том, что эту возможность руководство команды рассматривает, а также о подписании Микеля Ланды и его перспективах в Movistar Эусебио Унсуэ рассказал на пресс-конференции после первого официального сбора команды.

Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar: «Лучшие годы Ланды ещё впереди. Он великолепный гонщик, но его результаты до 2017 года были скачкообразными, иногда приходил успех, иногда нет. Важно, что на протяжении этого года он проявлял постоянство, улучшил разделку. Кроме того, у него идеальный возраст, чтобы бороться на Гран-турах.

Алехандро (Вальверде) кажется неутомимым, но мы не знаем, как долго это продлится. В нашей команде есть много развивающихся молодых гонщиков. Микель в будущем станет тем, кто задаёт стандарт для испанского велоспорта.

Сезон очень долгий, у команды много важных целей. Нам повезло, что у нас будет три лидера, потому что, если что-то пойдёт не так, мы сможем предусмотреть все случайности, это всем добавит уверенности.

Как Наиро может сомневаться в своём лидерстве, когда последние пять лет он брал, по меньшей мере, один подиум Гран-тура в сезон?

В то же время логично, что Микель после трёх последних лет считает, что имеет право на капитанские полномочия. Мы все уверены в этом. Микель стал выступать более стабильно. Его выступление на Джиро д’Италия-2015 было зрелищным. В 2016 всё пошло немного не так, но в 2017 он снова был на высоком уровне и укрепил то, что проявил раньше. Только неудача на Джиро в этом году выбила его из претендентов на общий зачёт, а потом на Тур де Франс были обстоятельства, о которых всем известно.

Сейчас Микель – один из семи или восьми гонщиков, способных побеждать на Гран-турах. В данный момент Нибали, Ару, Дюмулин, французские гонщики, Фрум, Наиро и Микель готовы бороться за победу на Гран-туре. Конечно, Фрум выше всех в этом списке.

Участие в гонке вместе с Наиро даст Микелю возможность укрепить себя, так же и для Наиро хорошо иметь возможность иногда разделять с кем-то ответственность.

Только не начинайте говорить, что они не выносят друг друга, потому что это неправда. Учитывая всё, чего они достигли к данному моменту, естественно, что они хотят чётко разграничить своё положение. Увидите, что со временем они объединят силы и будут работать вместе, и это станет лучшим, что могло произойти с ними обоими.

Мы всегда подходим к гонкам в зависимости от целей. Например, мы отлично знаем, что для Арденнских классик команда строится вокруг Алехандро Вальверде. Когда в гонке будет Микель, мы адаптируем состав под его атакующий стиль.

За последние годы мы выиграли Джиро д’Италию, Вуэльту Испании, установили часовой рекорд, выиграли несколько топовых классик. Не хватает Тур де Франс.

Конечно, мы боролись с Фрумом, когда он находился на пике своей формы, и хотя в этом году он был невероятно стабилен на Тур де Франс и Вуэльте Испании, возможно, у него было меньше ярких вспышек, чем в другие сезоны.

Мы думаем над тем, чтобы все наши три лидера поехали на Тур де Франс. Посмотрим. Сейчас мы скорее прощаемся с сезоном 2017 года, чем приветствуем сезон 2018 года. Через несколько недель примем окончательное решение».

Микель Ланда: «Впервые в карьере я был абсолютно уверен, в какой команде хочу выступать в следующем сезоне. Мне хотелось прийти в Movistar, а думать об этом я начал ещё перед Джиро д’Италия, потом ещё больше перед Тур де Франс, ситуация продолжала меняться, поэтому я очень много размышлял.

Мы ещё не обсуждали календарь, но учитывая, как я проехал Тур де Франс, мне бы хотелось вернуться на эту гонку. Но сначала хочу узнать, каким будет маршрут Джиро д’Италия.

Я больше не боюсь разделок. За исключением нескольких гонщиков, которые являются специалистами в этой дисциплине, большинство претендентов на Гран-туры - хорошие горняки, как и я, и в разделке ненамного лучше меня.

А с Джиро д’Италия у меня до сих пор незаконченное дело. Да, в этом году мне удалось повернуть ситуацию к лучшему, но я совсем не планировал то, с чем закончил гонку (победа на этапе и попадание в топ-3 на трёх этапах, плюс победа в горной классификации Джиро д’Италия-2017). Так что хочу вернуться и разобраться».

На вопрос о взаимоотношениях с одним из капитанов команды Movistar Наиро Кинтаной Микель Ланда ответил: «На этой неделе (прим. – на первом сборе команды Movistar) мы разговаривали обо всём за исключением велоспорта, что помогло нам узнать друг друга получше. Это важно. Наиро ставит свои цели, и если мы оба поедем Тур де Франс, это усилит команду. Если же нет, то каждый из нас будет бороться на разных гонках, и мы сможем сделать это хорошо.

В команде Sky я общался, но не всегда понимал суть английского юмора, мне было сложно понять некоторые шутки. В Movistar с этим проблем не будет».