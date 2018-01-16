Календарь гонок Пьера Роллана на первую часть сезона 2018 года

ещё раз. вопрос не может заключаться в разновидностях астмы или в особенностях метаболизма. также как и невозможно установить (особенно диванным методом) чья астма правее, яжефрума, яженибали или ещё какая

актуальный вопрос только один - для всех ли писаны правила?

или (если не для всех) можно ли их (правила) переписать во время игры?

или - самая печаль - мы наблюдаем игру без правил