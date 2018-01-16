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Календарь гонок Пьера Роллана на первую часть сезона 2018 года

Пьер Роллан: "Моя цель - подойти максимально свежим ко второй части сезона 2018 года"

 

  Пьер Роллан (Pierre Rolland) на своей странице в Facebook рассказал, какие цели ставит на первую часть сезона и в каких велогонках примет участие.  31-летний французский гонщик команды EF Education First-Drapac хочет подойти свежим ко второй части сезона, к Тур де Франс-2018.

 

Календарь гонок Пьера Роллана на первую часть сезона 2018 года

Photo (c) Pierre Rolland

 

  Пьер Роллан: «Планирую начать сезон в конце февраля с Тура Абу-Даби, потом Париж-Ницца, Вуэльта Каталонии, Льеж-Бастонь-Льеж, Тур Романдии, Критериум Дофине, чемпионат Франции и Тур де Франс-2018. Конечно, между этими гонками у меня будут тренировки на высоте, разведка маршрутов.

 

  Цель такой программы – оставлять время для отдыха, чтобы подойти ко второй части сезона, которая подходит мне лучше, максимально свежим. Я надеюсь принять участие в Вуэльте Испании-2018, но до этого ещё далеко».

 

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Теги к статье: Пьер Роллан Pierre Rolland EF Education First

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Комментарии

  • Meilleur
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (51)
    Meilleur-Фото

    Споры будут всегда, т.к. всегда будут появляться все более передовые методы и лекарства. Сегодня они вне списка запрещенных, а через 3-5 лет уже там. И как тут нащупать некую справедливость в оценках? Уверен, что никак. beee

  • ktilp-12
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (51)
    ktilp-12-Фото

     Чтобы не было никаких лазеек, надо запретить все лекарства от астмы, а недовольных отправить соревноваться к параолимпийцам, так можно всех астматиков в  "большом спорте" вылечить. Тогда не будет асматиков:  норвежских лыжников, теннисистов, велогонщиков и т.д.  Споров среди болельщков по данному вопросу тоже не будет.

  • Shalam s Urala
    Чемпионат Австралии-2018, груп ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    DNF'ы нашли на дороге пивбар. но DNS'ы знали дорогу короче

  • Shalam s Urala
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (51)
    Shalam s Urala-Фото

    ещё раз. вопрос не может заключаться в разновидностях астмы или в особенностях метаболизма. также как и невозможно установить (особенно диванным методом) чья астма правее, яжефрума, яженибали или ещё какая

    актуальный вопрос только один - для всех ли писаны правила?

    или (если не для всех) можно ли их (правила) переписать во время игры?

    или - самая печаль - мы наблюдаем игру без правил

  • Shalam s Urala
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (51)
    Shalam s Urala-Фото
    ) ну вроде ж ясно, что про "сильнее-слабее" на голову - лишь ответ на конкретную реплику
    буквально - забавно короновать залетевшего бойца "сильнейшим на голову". ровно в этом контексте.
    а в целом я их всех (и любимцев и прочих) уже и простил и наперёд прощаю. к примеру - при некотором усилии - даже придурка кобру. ну вот дал бог одержимости и совсем не дал башки )
  • VeloVelo
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (51)
    VeloVelo-Фото

    Бездельник - так кажется в переводе на русский язык звучит ваше "имя"?
    Уважаемый Бездельник, Вы витиеваты и многословны.
    Не изволите ли Вы быть проще в изложении вашей мысли?
    Из всего вами написанного многотекста я понял лишь одно - Ниббали не стоило "наезжать" на Фрума.
    В чем полностью согласен.
    Есть ли у вас сказать что-то еще, кроме этой простой очевидной мысли?
    Или вы просто "Словесный шпаготырец"? acute

    Дружище, будь проще biggrin

  • VeloVelo
    Чемпионат Австралии-2018, груп ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Бедный, бедный Ричи. . .

  • VeloVelo
    Роан Деннис – трёхкратный чемп ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Деннис очень крут. Удачи на Джиро.

  • ludmilam
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (51)
    ludmilam-Фото
    Если попался - должен ответить. Иначе ничего хорошего не будет.

    И правильно Лемонд сказал:" Правила для всех должны быть одинаковы!". А то получается, кого хочу - прощу. А этот мне не нравиться, или он из России - его надо наказать!
  • RVL
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (51)
    RVL-Фото
    Может вы и не болеете, но бросаете тень на Нибали, ставя его вровень по передозу с Фрумом. вектор неболения очевиден.
    Всего наилучшего)

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
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