Календарь гонок Пьера Роллана на первую часть сезона 2018 года

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- Дата:
- Вчера, 23:08
Пьер Роллан: "Моя цель - подойти максимально свежим ко второй части сезона 2018 года"
Пьер Роллан (Pierre Rolland) на своей странице в Facebook рассказал, какие цели ставит на первую часть сезона и в каких велогонках примет участие. 31-летний французский гонщик команды EF Education First-Drapac хочет подойти свежим ко второй части сезона, к Тур де Франс-2018.
Photo (c) Pierre Rolland
Пьер Роллан: «Планирую начать сезон в конце февраля с Тура Абу-Даби, потом Париж-Ницца, Вуэльта Каталонии, Льеж-Бастонь-Льеж, Тур Романдии, Критериум Дофине, чемпионат Франции и Тур де Франс-2018. Конечно, между этими гонками у меня будут тренировки на высоте, разведка маршрутов.
Цель такой программы – оставлять время для отдыха, чтобы подойти ко второй части сезона, которая подходит мне лучше, максимально свежим. Я надеюсь принять участие в Вуэльте Испании-2018, но до этого ещё далеко».
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