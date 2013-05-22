Алехандро Вальверде в третий раз в сезоне побеждает Альберто Контадора на многодневной гонке

Дубль Приможа Роглича на Туре Страны Басков-2017, 106-я в карьере победа Алехандро Вальверде

36-летний испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) восполнил пробел в своём огромном списке побед, впервые став победителем Тура Страны Басков. Это 106-я в карьере победа Вальверде и 19-я в общем зачёте многодневной гонки. Третий раз в этом году в генеральной классификации на недельных испанских гонках – на Вуэльте Андалусии, Вуэльте Каталонии и теперь Туре Страны Басков - Алехандро Вальверде обошёл своего соотечественника Альберто Контадора (Trek-Segafredo). Благодаря победе Вальверде переместился на 5 строчку с 13-ой текущего индивидуального рейтинга Мирового Тура.

Перед заключительным 6-м этапом Тура Страны Басков-2017 Алехандро Вальверде и Альберто Контадора в общем зачёте отделяли всего 3 секунды. На первой половине дистанции на отсечке 12,7 км Контадор стал виртуальным лидером генеральной классификации, показав лучшее время, попутно поменяв велосипед с обычного на разделочный, но это не помогло сохранить преимущество, и на финише он проиграл Вальверде 14 секунд.

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Четвёртый раз в этом сезоне на недельной гонке Альберто Контадор финиширует 2-м (трижды он проиграл Алехандро Вальверде на испанских гонках, а также уступил Серхио Энао (Sky) на Париж-Ницце-2017).

Действующий чемпион Словении в разделке, гонщик команды LottoNL-Jumbo Примож Роглич, сделал дубль на этом выпуске Тура Страны Басков-2017, выиграв два этапа – 4-й и 6-й. Победа на заключительном этапе помогла Рогличу подняться в топ-5 общего зачёта. Словенский гонщик на 27 км дистанции опередил своего ближайшего соперника, лидера общего зачёта Алехандро Вальверде, на 9 секунд.

А действующий чемпион Испании в разделке, 28-летний гонщик команды Bahrain Merida Йон Исагирре сумел благодаря третьему месту на 6-м этапе подняться на третью ступень подиума Тура Страны Басков-2017. Это первый подиум для команды Bahrain Merida на гонке Мирового тура.

Примож Роглич (LottoNl-Jumbo): “Разделка была трудной, но прошла, как я хотел. Я дважды победил на этой неделе и финишировал 5-м в общем зачёте. Сегодня я оставил позади лидеров генеральной классификации в разделке. Я рад, что смог отплатить команде, которая всю неделю помогала мне. Теперь моё внимание перемещается на Тур Романдии».

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Алехандро Вальверде (Movistar): «Как же было тяжело! Я очень хотел выиграть этот Тур. Много лет я оставался в шаге от успеха, уезжал без победы. К счастью, кажется, в этом сезоне у меня счастливая полоса, и, наконец, победа на Туре Страны Басков – это совершенно особенный успех. Благодаря успешному старту сезона я ехал эту гонку без давления. И Тур Страны Басков в этом году отличается от предыдущих, маршрут в начале полегче, хотя тоже требующий сил, но не так много. И, как в каждом выпуске, всё свелось к финальной разделке. Именно здесь надо было выложиться полностью ради победы.

Конечно, сегодня была сложная дистанция. Плюс стресс, потому что Йон, Альберто и я шли близко друг к другу в общем зачёте. Должен сказать, что возможность стартовать последним давала важное преимущество, я знал, как прошли все отсечки мои соперники. В первой части дистанции я поехал немного консервативно, потому что мои товарищи по команде, проехавшие раньше, напомнили мне, чтобы я сберёг силы на финальные 7 км, там, где и был создан разрыв. И с того момента я просто поехал на полной скорости, так что стратегия была верной.

Я больше, чем кто-либо, удивлён тем, как идёт у меня этот сезон. В этот раз нет сомнений, что это лучший сезон. Благодаря всем одержанным победам я еду на классики без стресса. Возможно, если выиграю одну арденнскую классику, то смогу пропустить остаток сезона! (Смеётся). А если серьёзно, то я в очень хорошей форме, и мы должны использовать это в Арденнах. Потом будет отдых и подготовка к Тур де Франс.

Хочу поблагодарить болельщиков Страны Басков за поддержку в такой зрелищной и жёсткой гонке, а также моих товарищей по команде за их постоянную поддержку, мою семью и всех, кто рад моему успеху – эта победа для вас!»

Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Я доволен, потому что в этой гонке прошёл через всё – падения, проколы, поломки, передо мной упал Саму Санчес, а сегодня в довершение всего у меня почти с самого старта не работала радиосвязь. Удача не особенно мне сопутствовала, но если подобного не случится со мной на другой гонке, то всё в порядке, я доволен.

Мы решили стартовать на обычном шоссейном велосипеде, потому что три дня назад я упал, мне было больно, легче было проходить подъём без того, чтобы удерживать аэродинамическую посадку. Для этого мы протестировали утром, и решили поставить обычный руль, думаю, это был правильный выбор.

Я доволен выступлением в этой гонке и началом сезона, которое было очень хорошим. Мне немного не хватило до победы на всех гонках, где стартовал, но это не расстроило меня, а придало дополнительную мотивацию, заставляет работать ещё больше».