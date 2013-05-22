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Алехандро Вальверде в третий раз в сезоне побеждает Альберто Контадора на многодневной гонке

Дубль Приможа Роглича на Туре Страны Басков-2017, 106-я в карьере победа Алехандро Вальверде

 

  36-летний испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) восполнил пробел в своём огромном списке побед, впервые став победителем Тура Страны Басков. Это 106-я в карьере победа Вальверде и 19-я в общем зачёте многодневной гонки. Третий раз в этом году в генеральной классификации на недельных испанских гонках – на Вуэльте Андалусии, Вуэльте Каталонии и теперь Туре Страны Басков -  Алехандро Вальверде обошёл своего соотечественника Альберто Контадора (Trek-Segafredo). Благодаря победе Вальверде переместился на 5 строчку с 13-ой текущего индивидуального рейтинга Мирового Тура.

 

  Перед заключительным 6-м этапом Тура Страны Басков-2017 Алехандро Вальверде и Альберто Контадора в общем зачёте отделяли всего 3 секунды. На первой половине дистанции на отсечке 12,7 км Контадор стал виртуальным лидером генеральной классификации, показав лучшее время, попутно поменяв велосипед с обычного на разделочный, но это не помогло сохранить преимущество, и на финише он проиграл Вальверде 14 секунд.

 

Алехандро Вальверде в третий раз в сезоне побеждает Альберто Контадора на многодневной гонке

 Photo © Bettini

 

 

  Четвёртый раз в этом сезоне на недельной гонке Альберто Контадор финиширует 2-м (трижды он проиграл Алехандро Вальверде на испанских гонках, а также уступил Серхио Энао (Sky) на Париж-Ницце-2017).

 

  Действующий чемпион Словении в разделке, гонщик команды LottoNL-Jumbo Примож Роглич, сделал дубль на этом выпуске Тура Страны Басков-2017, выиграв два этапа – 4-й и 6-й. Победа на заключительном этапе помогла Рогличу подняться в топ-5 общего зачёта. Словенский гонщик на 27 км дистанции опередил своего ближайшего соперника, лидера общего зачёта Алехандро Вальверде, на 9 секунд.

 

  А действующий чемпион Испании в разделке, 28-летний гонщик команды Bahrain Merida Йон Исагирре сумел благодаря третьему месту на 6-м этапе подняться на третью ступень подиума Тура Страны Басков-2017. Это первый подиум для команды Bahrain Merida на гонке Мирового тура.

 

 

  Примож Роглич (LottoNl-Jumbo): “Разделка была трудной, но прошла, как я хотел. Я дважды победил на этой неделе и финишировал 5-м в общем зачёте. Сегодня я оставил позади лидеров генеральной классификации в разделке. Я рад, что смог отплатить команде, которая всю неделю помогала мне. Теперь моё внимание перемещается на Тур Романдии».

 

 

Алехандро Вальверде в третий раз в сезоне побеждает Альберто Контадора на многодневной гонке

 Pictures ©: Photo Gomez Sport

 

  Алехандро Вальверде (Movistar): «Как же было тяжело! Я очень хотел выиграть этот Тур. Много лет я оставался в шаге от успеха, уезжал без победы. К счастью, кажется, в этом сезоне у меня счастливая полоса, и, наконец, победа на Туре Страны Басков – это совершенно особенный успех. Благодаря успешному старту сезона я ехал эту гонку без давления. И Тур Страны Басков в этом году отличается от предыдущих, маршрут в начале полегче, хотя тоже требующий сил, но не так много. И, как в каждом выпуске, всё свелось к финальной разделке. Именно здесь надо было выложиться полностью ради победы.

 

  Конечно, сегодня была сложная дистанция. Плюс стресс, потому что Йон, Альберто и я шли близко друг к другу в общем зачёте. Должен сказать, что возможность стартовать последним давала важное преимущество, я знал, как прошли все отсечки мои соперники. В первой части дистанции я поехал немного консервативно, потому что мои товарищи по команде, проехавшие раньше, напомнили мне, чтобы я сберёг силы на финальные 7 км, там, где и был создан разрыв. И с того момента я просто поехал на полной скорости, так что стратегия была верной.

 

  Я больше, чем кто-либо, удивлён тем, как идёт у меня этот сезон. В этот раз нет сомнений, что это лучший сезон. Благодаря всем одержанным победам я еду на классики без стресса. Возможно, если выиграю одну арденнскую классику, то смогу пропустить остаток сезона! (Смеётся).  А если серьёзно, то я в очень хорошей форме, и мы должны использовать это в Арденнах. Потом будет отдых и подготовка к Тур де Франс.

 

  Хочу поблагодарить болельщиков Страны Басков за поддержку в такой зрелищной и жёсткой гонке, а также моих товарищей по команде за их постоянную поддержку, мою семью и всех, кто рад моему успеху – эта победа для вас!»

 

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Я доволен, потому что в этой гонке прошёл через всё – падения, проколы, поломки, передо мной упал Саму Санчес, а сегодня в довершение всего у меня почти с самого старта не работала радиосвязь. Удача не особенно мне сопутствовала, но если подобного не случится со мной на другой гонке, то всё в порядке, я доволен.

 

  Мы решили стартовать на обычном шоссейном велосипеде, потому что три дня назад я упал, мне было больно, легче было проходить подъём без того, чтобы удерживать аэродинамическую посадку.  Для этого мы протестировали утром, и решили поставить обычный руль,  думаю, это был правильный выбор.

 

  Я доволен выступлением в этой гонке и началом сезона, которое было очень хорошим. Мне немного не хватило до победы на всех гонках, где стартовал, но это не расстроило меня, а придало дополнительную мотивацию, заставляет работать ещё больше».

 

 

Результаты 6 этапа Тура Страны Басков-2017

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Альберто Контадор Тур Страны Басков Vuelta al Pais Vasco гонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 00:50 | Регистрация: 22.05.2013

    Альберто в своем стиле, Я Я Я и куча оправданий. Мне кажется он уже так вжился в роль жертвы обстоятельств за последние годы, что волей не волей только о них и говорит.

    А вот Вальверде уже натренировался в этом сезоне рассказывать о победах, все очень интересно,  соперников отметил. popcorm

  2. rdktr

    Сегодня, 01:04 | Регистрация: 27.05.2014

    Мне пофик я все равно за Контадора....а Вальверде в углу валяться на ТДФ будет.

     

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Комментарии

  • rdktr
    Алехандро Вальверде в третий р ... (2)
    rdktr-Фото

    Мне пофик я все равно за Контадора....а Вальверде в углу валяться на ТДФ будет.

     

  • velodoctor
    Алехандро Вальверде в третий р ... (2)
    velodoctor-Фото

    Альберто в своем стиле, Я Я Я и куча оправданий. Мне кажется он уже так вжился в роль жертвы обстоятельств за последние годы, что волей не волей только о них и говорит.

    А вот Вальверде уже натренировался в этом сезоне рассказывать о победах, все очень интересно,  соперников отметил. popcorm

  • VeloVelo
    Париж-Рубэ-2017. Превью (33)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо.
  • VeloVelo
    Гонщики Gazprom - RusVelo наст ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Сезон пока ниочем. Ноль. Что ж вы творите?

  • Cyrill
    Париж-Рубэ-2017. Превью (33)
    Cyrill-Фото

    Вот тут обкатка некоторых участков брусчатки командами в эти четверг и пятницу

    http://www.steephill.tv/2017/paris-roubaix/photos/page-01/

  • DV
    Тур Страны Басков-2017. Этап 6 (15)
    DV-Фото

    Movistar!!!

  • Cyrill
    Париж-Рубэ-2017. Превью (33)
    Cyrill-Фото
    Есть маленькие хитрости на гонках подобного рода - это трубки 32 мм вместо 21/23 мм, да ещё и накаченные на меньшее давление, чем для гладких дорог...добавьте более толстую обмотку на руле...можно ещё и "сидлуху" взять с гелевыми вставками...а, если добавить ещё любовь гонщиков к объезду брусчатки...жизнь вообще покажется сказкой :)Другое дело когда в солнечный день имеем ветер, который поднимает пыль с дороги или наоборот очень дождливый день на брусчатке...вот тут да - это реально ЖЕСТЬ.
  • marketbk
    Тур Страны Басков-2017. Этап 6 (15)
    marketbk-Фото
    Это будет за гранью реальности. Я тогда сразу поверю,и все сомневающееся тоже, что велоспорт стал "чистым")))))
  • EL-Fenomeno
    Тур Страны Басков-2017. Этап 6 (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну и зверюга этот Алехандро Вальверде Бельмонте. Мало того что уже выиграл королевский этап ещё и разделку хотел цапануть))
    А так Алекс уже 3-кратный обидчик Контадора в этом сезоне (грустный смайлик), причём не на этапах, а в генерале (ещё раз грустный смайлик). а ПОДИУМная тройка all spanish (как и ожидалось).

     

    Переключаемся на РУБЭ и пожелаем Томмикэ такой же удачи там как Алехандро или как Рогличу на ТСБ, т.е. призовой подиум как минимум (весёлый смайлик)

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2017. Этап 6 (15)
    velodoctor-Фото

    Каким будет Вальверде на туре, который не такой уж горный в этом году. Его главная цель на сезон, возможно что сам Кинтаныч даже будет работать на него. 

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4 Контадор А. (Spa) (TFS) 823
5 Квятковски М. (Pol) (Sky) 820
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