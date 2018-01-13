Йон Исагирре о возвращении после травмы

Йон Исагирре о процессе восстановления после тяжёлой травмы, полученной на 1-м этапе Тур де Франс-2017

Первый сезон Йона Исагирре (Ion Izagirre) в команде Bahrain-Merida оборвался на первом этапе Тур де Франс-2017, где 28-летний испанский гонщик упал на повороте во время разделки, почти на том же месте, где упал и Алехандро Вальверде. Травма Йона Исагирре оказалась самой серьёзной за всю его карьеру – он получил нестабильный перелом (трещину) в поясничном отделе позвоночника. Ему была проведена операция, а восстановление продолжалось почти пять месяцев.

О процессе возвращения после травмы Йон Исагирре рассказал в интервью Cyclingnews. Испанский гонщик с нетерпением ждём нового сезона, который начнётся для него уже в январе с Тура Даун Андер-2018.

Йон Исагирре: «Чувствую себя так, будто только что подписал свой первый профессиональный контракт, настолько не терпится начать работу. После травмы всегда надеешься на быстрое возвращение. И когда слышишь диагноз, понимаешь, что не знаешь, как быстро сможешь восстановиться, и сможешь ли вообще выступать в гонках на прежнем уровне, когда начинаешь думать о том, как команда верила в тебя, в то, что сможешь хорошо выступить в гонке, когда думаешь, как много работал, чтобы выйти на пик формы к самой крупной гонке календаря, то кажется, будто весь твой мир обрушился.

Но я понял, что отношение «почему это произошло со мной» ведёт в никуда. Поэтому я начал работать так упорно, как только мог, чтобы вновь стать тем гонщиком, которым был до травмы.

Первые три месяца состояли из реабилитации – много плавания, массаж, силовые упражнения, электростимуляция. Всего понемногу, восстановление шло даже немного быстрее, чем я или врачи ожидали.

В конце августа я смог снова выезжать на велосипеде на час, иногда на 90 минут, а сейчас я начал тренироваться в полную силу, провожу все виды тренировок – на скорость, на выносливость, и так далее.

Нет неожиданных приступов боли, постоянной боли тоже нет, что отлично. Так что всё идёт хорошо. В любом случае, мои показатели сейчас не хуже, чем в это же время в прошлом году.

Я знал, что нельзя торопиться, потому что иногда мы, профессионалы, слишком стараемся побыстрее вернуться на свой уровень. Я хотел попробовать завершить сезон на велосипеде, с гоночным номером на спине на Туре Гуанси, но врачи запретили. Это было слишком рискованно. Поэтому я продолжил работать до полного восстановления. А теперь я жажду вернуться в гонки. Всего за несколько секунд я перешёл от почти самой лучшей формы в карьере к самой худшей из возможных ситуаций. Сейчас, когда я провёл массу работы, хочу вернуться в гонки как можно скорее».

Первой гонкой Йона Исагирре будет Тур Даун Андер, затем он проедет Тур Абу-Даби, Париж-Ниццу, Тур Страны Басков, Арденны и Тур Романдии.