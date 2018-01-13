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Йон Исагирре о возвращении после травмы

Йон Исагирре о процессе восстановления после тяжёлой травмы, полученной на 1-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  Первый сезон Йона Исагирре (Ion Izagirre) в команде Bahrain-Merida оборвался на первом этапе Тур де Франс-2017, где 28-летний испанский гонщик упал на повороте во время разделки, почти на том же месте, где упал и Алехандро Вальверде. Травма Йона Исагирре оказалась самой серьёзной за всю его карьеру – он получил нестабильный перелом (трещину) в поясничном отделе позвоночника. Ему была проведена операция, а восстановление продолжалось почти пять месяцев.

 

 О процессе возвращения после травмы Йон Исагирре рассказал в интервью Cyclingnews. Испанский гонщик с нетерпением ждём нового сезона, который начнётся для него уже в январе с Тура Даун Андер-2018.

 

Йон Исагирре о возвращении после травмы

 

  Йон Исагирре: «Чувствую себя так, будто только что подписал свой первый профессиональный контракт, настолько не терпится начать работу. После травмы всегда надеешься на быстрое возвращение. И когда слышишь диагноз, понимаешь, что не знаешь, как быстро сможешь восстановиться, и сможешь ли вообще выступать в гонках на прежнем уровне, когда начинаешь думать о том, как команда верила в тебя, в то, что сможешь хорошо выступить в гонке, когда думаешь, как много работал, чтобы выйти на пик формы к самой крупной гонке календаря, то кажется, будто весь твой мир обрушился.

 

  Но я понял, что отношение «почему это произошло со мной» ведёт в никуда. Поэтому я начал работать так упорно, как только мог, чтобы вновь стать тем гонщиком, которым был до травмы.

 

  Первые три месяца состояли из реабилитации – много плавания, массаж, силовые упражнения, электростимуляция. Всего понемногу, восстановление шло даже немного быстрее, чем я или врачи ожидали.

 

  В конце августа я смог снова выезжать на велосипеде на час,  иногда на 90 минут, а сейчас я начал тренироваться в полную силу, провожу все виды тренировок – на скорость, на выносливость, и так далее.

 

  Нет неожиданных приступов боли, постоянной боли тоже нет, что отлично. Так что всё идёт хорошо. В любом случае, мои показатели сейчас не хуже, чем в это же время в прошлом году.

 

  Я знал, что нельзя  торопиться, потому что иногда мы, профессионалы, слишком стараемся побыстрее вернуться на свой уровень. Я хотел попробовать завершить сезон на велосипеде, с гоночным номером на спине на Туре Гуанси, но врачи запретили. Это было слишком рискованно. Поэтому я продолжил работать до полного восстановления. А теперь я жажду вернуться в гонки. Всего за несколько секунд я перешёл от почти самой лучшей формы в карьере к самой худшей из возможных ситуаций. Сейчас, когда я провёл массу работы, хочу вернуться в гонки как можно скорее».

 

Первой гонкой Йона Исагирре будет Тур Даун Андер, затем он проедет Тур Абу-Даби, Париж-Ниццу, Тур Страны Басков, Арденны и Тур Романдии.

 

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Теги к статье: Йон Исагирре Bahrain-Merida

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (29)
    Yuriy 17-Фото

    Предположу следующие причины участия Фрума в Джиро 18 (кроме славы и почёта):

    - Фрум со своей командой считают маршруты предстоящих Джиро и Тур де Франс не самыми сложными

    - как сказал Фрум, будет дополнительная неделя отдыха между этими гран турами 

    - проигрыш Джиро не станет для Фрума значительной неудачей, поэтому пик формы будет всё равно планироваться к Тур де Франс

    - если что пойдет не так на Джиро, то можно досрочно уйти готовиться к ТДФ, или доезжать Джиро в тренировочном режиме

     

     

     

  • motte
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (29)
    motte-Фото

    А я вот так скажу: и джиро возьмет и тур...если не завалят(лится) ...ибо сейчас Скай готов к таким высотам, именно Скай, как команда...вот такую эпоху велоспорта мы свидетельствуем...50 лет назад Меркс и вот сейчас....50 лет...удивдяйтесь и запоминайте-:) , и ни слова о 'свекольном соке', как говорит наш уважаемый Николай-:)

  • Meridale
    46-летний Давиде Ребеллин под ... (3)
    Meridale-Фото

    И название, как под Ребеллина - Внатуре forever!

  • SilaSveta
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (29)
    SilaSveta-Фото

    ну а почему не козырь в рукаве? у Скай на ТДФ железно 2 капитана будет. 

     



    да и на Джиро тоже. будут рокировочки. 

  • rude_rider
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (29)
    rude_rider-Фото

    да не..просто Фрум хочет спутать карты многим

    в последний момент спрыгнет

     

    все таки пятикратка было бы лучше,хотя не ужели он уже боится мувистар на туре где они будут тремя капитанами))))

     

    после Джиро сто процентов Фрум не будет победителем на туре.На джиро ему кровь выпьют если поедет на победу

     

  • VeloVelo
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (29)
    VeloVelo-Фото

    Возможно, Фрума привлекает достижение "3 ГТ подряд".
    Да и "3 ГТ в карьере" - тоже Значительная цель. 
    А если что пойдет не так на Джиро - свалит (уйдёт) на ТДФ.

  • Александра
    Том Дюмулин, Винченцо Нибали, ... (6)
    Александра-Фото

    Да и Ару не веселый.)

  • Александра
    Крис Фрум примет участие в Джи ... (29)
    Александра-Фото

    Присоединюсь к тем, кто думает, что генеральщиков, желающих поехать Джиро,  резко поубавится, тем более, что отмазка "хочу сфокусироваться на Тур де Франс" прокатит всегда.)

    У Фрума не будет сильной конкуренции. А, если бы и была, то не будет у Скай.)

  • Rokka
    46-летний Давиде Ребеллин под ... (3)
    Rokka-Фото

    Ура Давиде! Авось ещё зацепит какую нибудь победу!:)

  • motte
    46-летний Давиде Ребеллин под ... (3)
    motte-Фото

    Удачи, ветеран!!!!

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
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