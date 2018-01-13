Роман Барде в 2018 году впервые проедет классику Страде Бьянке

protur

Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (10) А вот, что думают британские болельщики… (Никнеймы не стал копировать, обозначил как 1,2,3,4) и таких мнений полно! 1…the whole Sky jiffy bag scheme still is unresolved and stinks; many unanswered questions, from sir brad, the team , the team doctor, dave B, on and on. no one knows or remembers anything, no records, it looks very suspicious, but since there is no hard proof , they get away with whatever they were doing, but it makes them all look sneaky and devious. no one should believe anything any of them says. sir brad will never bring legal action because then he and all the others will have to testify under oath, tell the truth or lie, either way much more info about this whole mess would come to light, and he most likely doesn't want that. 2.What I take away from this is that because of terrible record keeping, (and why would you keep accurate records if you were doping is my thinking and give people a smoking gun) you can possibly get away with some very serious doping yet they can never clear their name either. And on it goes... 3.What a crock of shite, pretty obvious it was triamcinolone not fluimicil. Wiggo and Brailsford are dirty. 4.Just like RUSADA... let me guess, in brext time i would be too ‘expensive’ to reveal everything. Подробности на http://www.cyclingnews.com Christhage must be destroyed!

Yuriy 17

Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (10) Цитата: Адриен Дурацкая охота на ведьм - какие-то пакеты, передачи, явки, пароли... Должны быть ЯВНЫЕ доказательства употребления допинга Брэдли Уиггинсу было разрешено использовать допинг (триамцинолона ацетонид) в виде инъекций 26 июня 2012 года.

А 30 июня 2012 Уиггинс стартовал на Тур де Франс, в котором он победил в общем зачете. Это ЯВНЫЕ доказательства употребления допинга.

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Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (10) Цитата: Camel Цитата: Gonza Golanov Заявление настоящего джентльмена?



А у меня один вопрос к "настоящему джентльмену": если бы не Фрум в 2012-м и не категорический запрет ему бросать "джентльмена", смог ли бы он стать первым английским гонщиком-победителем Тура?

А у меня один вопрос к "настоящему джентльмену": если бы не Фрум в 2012-м и не категорический запрет ему бросать "джентльмена", смог ли бы он стать первым английским гонщиком-победителем Тура? А если бы вовсе без команды? А если ноги отрезать? А то с ногами каждый дурак может, а ты пойти без них попробуй.

Camel

Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (10) Цитата: Gonza Golanov Заявление настоящего джентльмена? А у меня один вопрос к "настоящему джентльмену": если бы не Фрум в 2012-м и не категорический запрет ему бросать "джентльмена", смог ли бы он стать первым английским гонщиком-победителем Тура?

Gonza Golanov

Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (10) Заявление настоящего джентльмена?

Shalam s Urala

Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (10) молодец, справедливые вопросы. но только ни о чём не говорят. ибо он и должен был задать ровно эти вопросы, независимо от того, "в пуху рыло" или чист аки ангел. - матрица же.. и если недавно шоссейного быка завалила вредная бумажная вошь, то теперь этого мало. потребуется целая антисистема антискай. но такая завалит уже и "аки ангела" )

protur

Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (10) Ну ЛА тоже не с первой попытки взяли. Тоже грозил всем судами и не разу не подал. Источник - он внутри команды, обделенный теневой лидер, который подписал бумагу о неразглашении "комерческих и иных тайн" Скай могущих нанести репутационный ущерб команде, с бешенными штрафами. Источник знает наверняка - 100%. Скай учтя ошибки ЛА здорово прикрылось бумажками. БУ молчал потому как не был уверен на все 100, что эти бумажки его прикроют. А теперь, конечно, голос прорезался.

Адриен

Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (10) Дурацкая охота на ведьм - какие-то пакеты, передачи, явки, пароли... Должны быть ЯВНЫЕ доказательства употребления допинга, основанные не на показаниях и доносах, а на обеъктивных медицинских данных. Мало ли что там врачу команды передали ? Может быть для ЛИЧНОГО "потребления"? Спортсмен то при чем ?.. Другое дело,если после проверки сданного спортсменом биоматериала результат положительный - тогда необходимо широкое расследование,и не антидопинговыми службами, а следственными органами - кто посоветовал, где достал, кто вколол. И жесточайшее наказание , вплоть до уголовного... И, естественно, никаких "медицинских" исключений, болен - бери отпуск и лечись, неизлечим - доброго пути в ОТДЕЛЬНУЮ лигу.

VeloVelo

Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (10) ЦИТАТА:

Не существует доказательств, чтобы возбудить против меня дело, при других обстоятельствах этого было бы явным основанием для признания невиновности.



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Что за фраза ) Русский язык вам в помощь )



ЦИТАТА: После заявления UKAD у меня остались некоторые вопросы: - Откуда получена информация, на основании которой было начато расследование? - Кто является источником? - Что конкретно этот источник сказал и кому? - Почему в UKAD отнеслись к этой информации как к заслуживающей доверия? - Разве не в интересах общественности раскрыть сейчас этот источник? - Почему потребовалось так много времени, чтобы прийти к этим заключениям? - Сколько денег налогоплательщиков было потрачено на это расследование?

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Ох, Брэдли, золотые слова!



Отличное вью, Спасибо Уигго.

кнд

Заявление Брэдли Уиггинса по п ... (10) Дело все в результате сводится не к тому употреблял ли ты допинг,а к правильному оформлению бумаг врачом на применение препарата.А так да- он употреблял стероиды и это допинг.Честно говоря все эти астматики-страдальцы в спорте уже утомили.