VeloLIVE на презентации велокоманды Astana на 2018 год

В третий раз я, как представитель велопортала VeloLIVE.com, побывал в столице Казахстана Астане на презентации велосипедной команды Astana. Могу отметить, что все из презентаций были разными, не похожими друг на друга, с насыщенными и разнообразными программами мероприятий. Лично для меня презентация началась уже в аэропорту Шереметьево, где перед выходом к самолёту я увидел известного мастера трюков на велосипеде Витторио Брумотти и пресс-секретаря команды Виталия Абрамова. Перелёт, новый терминал аэропорта Астаны, встреча с коллегами из Алматы, и впереди – встреча с велогонщиками команды, общение перед презентацией.

На этот раз организаторы постарались, чтобы каждый из журналистов смог пообщаться со спортсменами в весьма комфортной обстановке, в индивидуальном режиме, когда беседовать с гонщиками можно было в беседе лицом к лицу, а не в рамках общей пресс-конференции.

Конечно, время на общение предоставлялось совсем немного, чтобы гонщики, которые были, как всегда, нарасхват, успели ответить на вопросы всех журналистов. Об этом обстоятельстве организаторы предупреждали заранее, так что немного подготовки и импровизации – и беседы с каждым прошли на 100% продуктивно.

Не было потеряно ни минуты. Удалось побеседовать с Алексеем Луценко, а с помощью переводчиков, в роли которых в некоторых случаях выступали спортивные директора команды Astana, с Танелом Кангертом, Мигелем Лопесом, Якобом Фульсангом, Давиде Виллеллой.

Следующим мероприятием была встреча болельщиков с велогонщиками команды в торговом центре Mega Silk Way. Праздничную атмосферу создавали болельщики, особенно приятно, что болельщики были всех возрастов. Самые активные из них сформировали вместе с велогонщиками «Астаны» мини-команды, и соревновались на велосипедах. Победила дружба.

После ночного перелёта небольшое погружение в виртуальное общение.

После завершения соревнования началась автограф-сессия

Наиболее активные болельщики и победители конкурсов получили различные подарки от организаторов, включая обед с командой и приглашение на презентацию команды, которая прошла вечером.

А в торговом центре «Керуен» болельщики смогли встретиться не только с велогонщиками велокоманды «Астана», но и со спортсменами баскетбольного клуба «Астана». Были сформированы 3 команды: профессиональных велогонщиков, баскетболистов и воспитанников детских баскетбольных школ. Особенным моментом стало выступление Витторио Брумотти.

Заключительная часть мероприятий происходила в отеле Ritz-Carlton при соответствующем дресс-коде, где был представлен состав команды и новая велоформа на 2018 год. Завершилась торжественная презентация фуршетом для всех участников. Праздник закончился, впереди сезон 2018 года, подготовка к которому для велогонщиков команды "Астана" уже идёт полным ходом - после презентации спортсмены и персонал команды отправились в тренировочный лагерь.

Дмитрий ЛЕЛЕТКО

Материалы на сайте:

Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

Дмитрий Фофонов

Танел Кангерт

Мигель Лопес

Алексей Луценко

Якоб Фульсанг

Давиде Виллелла

Сергей Чернецкий

Команда «Астана» представила свой состав 2018 года