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VeloLIVE на презентации велокоманды Astana на 2018 год

 VeloLIVE на презентации велокоманды Astana на 2018 год

 

 

  В третий раз я, как представитель велопортала VeloLIVE.com, побывал в столице Казахстана Астане на презентации велосипедной команды Astana. Могу отметить, что все из презентаций были разными, не похожими друг на друга, с насыщенными и разнообразными программами мероприятий. Лично для меня презентация началась уже в аэропорту Шереметьево, где перед выходом к самолёту я увидел известного мастера трюков на велосипеде Витторио Брумотти и пресс-секретаря команды Виталия Абрамова. Перелёт, новый терминал аэропорта Астаны, встреча с коллегами из Алматы, и впереди – встреча с велогонщиками команды, общение перед презентацией.

 

  На этот раз организаторы постарались, чтобы каждый из журналистов смог пообщаться со спортсменами в весьма комфортной обстановке, в индивидуальном режиме, когда беседовать с гонщиками можно было в беседе лицом к лицу, а не в рамках общей пресс-конференции.

 

  Конечно, время на общение предоставлялось совсем немного, чтобы гонщики, которые были, как всегда, нарасхват, успели ответить на вопросы всех журналистов. Об этом обстоятельстве организаторы предупреждали заранее, так что немного подготовки и импровизации – и беседы с каждым прошли на 100% продуктивно.

 

Не было потеряно ни минуты. Удалось побеседовать с Алексеем Луценко, а с помощью переводчиков, в роли которых в некоторых случаях выступали спортивные директора команды Astana, с Танелом Кангертом, Мигелем Лопесом,  Якобом Фульсангом, Давиде Виллеллой.

 

Следующим мероприятием была встреча болельщиков с велогонщиками команды в торговом центре Mega Silk Way. Праздничную атмосферу создавали болельщики, особенно приятно, что болельщики были всех возрастов. Самые активные из них сформировали вместе с велогонщиками «Астаны» мини-команды, и соревновались на велосипедах. Победила дружба.

 

 

 После ночного перелёта небольшое погружение в виртуальное общение.

 

 

После завершения соревнования началась автограф-сессия 

 

 

  Наиболее активные болельщики и победители конкурсов получили различные подарки от организаторов, включая обед с командой и приглашение на презентацию команды, которая прошла вечером.

 

 

 

 

 

А в торговом центре «Керуен» болельщики смогли встретиться не только с велогонщиками велокоманды «Астана», но и со спортсменами баскетбольного клуба «Астана». Были сформированы 3 команды: профессиональных велогонщиков, баскетболистов и воспитанников детских баскетбольных школ. Особенным моментом стало выступление Витторио Брумотти.

 

 

  Заключительная часть мероприятий происходила в отеле Ritz-Carlton при соответствующем дресс-коде, где был представлен состав команды и новая велоформа на 2018 год. Завершилась торжественная презентация фуршетом для всех участников. Праздник закончился, впереди сезон 2018 года, подготовка к которому для велогонщиков команды "Астана" уже идёт полным ходом - после презентации спортсмены и персонал команды отправились в тренировочный лагерь. 

 

 

 

Дмитрий ЛЕЛЕТКО

 

Материалы на сайте:

 

Фотоотчет с презентации состава велокоманды Astana на 2018 год

Дмитрий Фофонов

Танел Кангерт

Мигель Лопес

Алексей Луценко

Якоб Фульсанг

Давиде Виллелла

Сергей Чернецкий 

Команда «Астана» представила свой состав 2018 года 

 

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Теги к статье: Astana Pro Team Астана велоспорт Казахстана велолайв презентация велокоманды

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  1. RVL

    Вчера, 22:36 | Регистрация: 30.08.2012

    "а с помощью переводчиков, в роли которых в некоторых случаях выступали спортивные директора команды Astana, с Танелом Кангертом, Мигелем Лопесом, Якобом Фульсангом, Давиде Виллеллой."

     

    А Кангерт в Астане по русски с переводчиком?

    1. ДимаЛел

      Вчера, 22:39 | Регистрация: 25.12.2009

      да, с переводчиком с английского

      1. RVL

        Вчера, 23:25 | Регистрация: 30.08.2012

        Я был в Эстонии в августе...все по русски понимают.

        А как он в команде общается?

        1. Имя: Adrien

          Адриен

          Сегодня, 02:29 | Регистрация: 17.05.2015

          Может быть в Таллине. На периферии - далеко не все. Даже во время СССР, а сейчас - тем более.

  2. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 22:55 | Регистрация: 14.12.2015

    Спасибо! Я видела только то, что происходило в Керуене. И мне повезло я сидела рядом с командой. И пока шёл небольшой Батл между баскетбольной командой и велогонщиками (к слову крутить педали у них лучше получается, чем мячь в сетку забрасывать =) я Пообщалась  с Никитой Стальновым, потом с Андреем Гривко. Андрей очень открытый, легло идёт на контакт. Никита очень простой я бы даже сказала скромный. Новички правда немного были зажаты, а остальные чувствовали себя вполне комфортно. Трульс Корсет совсем в жизни другой, чем на фото. Да, в этом году организаторы постарались, программа и вправду была насыщенная. Вот только погода, как и в прошлом году подкачала. Ещё раз спасибо! 

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 22:58 | Регистрация: 22.05.2013

    Отличная работа проделана, чем кормить читателя в межсезонье, как не такими репортажами. ok

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Комментарии

  • ARuslan
    Винченцо Нибали не примет учас ... (2)
    ARuslan-Фото
    В эпоху доминирования Фрума было бы глупо упустить такой шанс.
  • ARuslan
    Велотвиттер. 15-й (313) выпуск (3)
    ARuslan-Фото
    Это была моя самая любимая рубрика. Жаль что перестали публиковать...
  • sixpack
    Лицензии проконтинентальных ко ... (1)
    sixpack-Фото

    Бургос таки сыграли на повышение. Что ж, посмотрим. Состав у них не выгллядит внушительно, по крайней мере, на данный момент.

  • Адриен
    Винченцо Нибали не примет учас ... (2)
    Адриен-Фото

    Складывается впечатление, что Нибали старается избегать ПРЯМОГО единоборства с Фрумом ...

  • Адриен
    VeloLIVE на презентации велоко ... (6)
    Адриен-Фото
    Может быть в Таллине. На периферии - далеко не все. Даже во время СССР, а сейчас - тем более.
  • Student
    Герант Томас открыт для предло ... (8)
    Student-Фото
    Цитата: rude_rider
    таких много
    он себя позиционирует как генеральщик на ГТ а не недельки

    или терпежка в горах так впечатлила
    Много? А список можно)
  • RVL
    VeloLIVE на презентации велоко ... (6)
    RVL-Фото

    Я был в Эстонии в августе...все по русски понимают.

    А как он в команде общается?

  • velodoctor
    VeloLIVE на презентации велоко ... (6)
    velodoctor-Фото

    Отличная работа проделана, чем кормить читателя в межсезонье, как не такими репортажами. ok

  • Zhanzhak
    VeloLIVE на презентации велоко ... (6)
    Zhanzhak-Фото

    Спасибо! Я видела только то, что происходило в Керуене. И мне повезло я сидела рядом с командой. И пока шёл небольшой Батл между баскетбольной командой и велогонщиками (к слову крутить педали у них лучше получается, чем мячь в сетку забрасывать =) я Пообщалась  с Никитой Стальновым, потом с Андреем Гривко. Андрей очень открытый, легло идёт на контакт. Никита очень простой я бы даже сказала скромный. Новички правда немного были зажаты, а остальные чувствовали себя вполне комфортно. Трульс Корсет совсем в жизни другой, чем на фото. Да, в этом году организаторы постарались, программа и вправду была насыщенная. Вот только погода, как и в прошлом году подкачала. Ещё раз спасибо! 

  • ДимаЛел
    VeloLIVE на презентации велоко ... (6)
    ДимаЛел-Фото
    да, с переводчиком с английского

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