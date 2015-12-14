Сергей Чернецкий: "Из года в год хочется прогрессировать"

Единственный российский велогонщик в составе команды «Астана» Сергей Чернецкий завершил в казахстанской команде свой первый сезон, в котором вошёл в топ-10 на классике – Монументе велоспорта Ломбардии. Но 27-летнему российскому гонщику пришлось сойти с последней гонки сезона, Тура Турции, из-за травмы. Об итогах сезона 2017 года, о том, как проходит процесс восстановления и о планах на сезон 2018 года Сергей Чернецкий рассказал в эксклюзивном интервью велопорталу VeloLIVE.com.

- Процесс восстановления после падения на Туре Турции завершен?

- Да. Завершён. Были проблемы с рукой долгое время, недели четыре она меня беспокоила. Сейчас катаюсь на шоссе, на велосипеде, вроде бы не беспокоит. А на байке катался недели две-три назад ещё чувствовалось, дискомфорт. На шоссейном велосипеде всё хорошо.

- Новая команда, в которой вы провели сезон, новая форма, велосипеды. Быстро адаптировались?

- На велосипед мне всегда было трудно пересаживаться, по посадке когда привыкаешь. Не люблю я часто менять велосипеды. До этого долгое время ездил на велосипеде Canyon. Сейчас в «Астане» - на «Аргон 18». Но другой момент – в «Катюше» были туфли Sidi, и в «Астане» тоже Sidi и было хорошо, не надо было крутить шипы. Смена прошла безболезненно. Механики хорошо выставили велосипеды, всё нормально. К любому инвентарю надо привыкнуть, но в целом, проблем не было.

Сергей Чернецкий: Из года в год хочется прогрессировать

- Как относитесь к современным технологиям. В велокомбинезоны вшиваются какие-то ткани. Или по старинке - веломайка, велотрусы.

- Да, все в принципе, по стандартной схеме. Я не помню, чтобы в командах у нас были какие-то моменты насчёт формы. Какую форму дали по контракту, такую и надо использовать. Я только один раз менял, когда были проблемы с прокладкой в велотрусах, когда был в команде “Катюша”. Обычно бывает, натираешь. Но в этом году проблем не было.

- Каким был сезон 2017 года для Вас, что удалось, что не удалось?

- Начало сезона для всей команды было трудным. Но в целом для меня цель была быстрее себя зарекомендовать. У меня большая “дырка” получилась после Олимпиады, после падения. Я начал рано тренироваться, начал сезон рано, и на первых гонках, пока лидеры были не в топовой кондиции, я хотел показать результат. Но сезон пошёл не так, как хотелось бы. Получилось реализовать себя во второй половине сезона. Самое обидно, что не получилось - настраивался на последнюю гонку, Тур Турции, меня поставили лидером, и я не реализовал себя.

- Какая из гонок показалась самой тяжелой в сезоне?

- Вуэльта Испании, думаю. Первая неделя прошла хорошо, вторая неделя мне очень тяжело давалась, день хорошо - день плохо.

- А какой из Гран-туров лично для вас предпочтительней?

- Я ездил только Джиро д’Италию и Вуэльту Испании. Мне больше нравится Вуэльта Испании, и погода, и гонка спокойней. Она кажется не такой стрессовой. Я сам на Тур де Франс не стартовал, но ребята рассказывали, что там самая топовая гонка, все на максимуме, стресс. Конечно, хотелось бы стартовать на Тур де Франс. А так, мне больше нравится Вуэльта. Может, потому что я больше времени нахожусь в Испании, и с андеровского возраста больше начинал гоняться на испанских гонках. Испания мне больше знакома.

- А что больше любите - жару или холод?

- Жару. Конечно, если у всех спрашивать, все любят нечто среднее. Я также, чтобы было тепло. На Вуэльте Испании бывают жаркие дни, когда всё горит. Но если сравнивать жару и холод, я люблю жару. Когда очень очень холодно и очень очень жарко, лучше, когда жарко.

Сергей Чернецкий: Из года в год хочется прогрессировать

- Планы на сезон 2018 года?

- Как всегда, помогать лидерам. Но когда есть возможность, как в этом году было на Ломбардии, использовать свой шанс. Из года в год хочется прогрессировать, хочется попробовать себя в классиках, если получится. Хочется попробовать, показать результат для команды. А так, основные цели - помогать нашим лидерам. Когда с ними стартуешь, командные интересы в первую очередь. Если есть лидер, всегда помогаешь лидеру, но если есть возможность, все только за, если победишь.

- На чемпионате мира-2017 в Бергене на групповой гонке вы заехали в первой группе со всеми лидерами, были 10-м на Ломбардии, 14-м на Сан Себастьяне - вторая часть сезона оказалась более удачной. Так сложилось или у вас пик формы в это время?

- Если так анализировать, я много хороших результатов показал во второй половине сезона. Так было с первого года в профессионалах. У меня и первая победа в профессионалах, когда выиграл в Норвегии, тоже была в августе. Все гонки второй половины сезона идут хорошо. У меня проблема в том, что с апреля по май, когда цветение начинается, у меня аллергия. Очень тяжело, получается, если подошёл к первым гонкам в хорошей форме, чтобы что-то показать, то потом промежуток, когда трудно что-то сделать. И потом просто тренируешься и ждёшь вторую половину сезона.

- В эфире единственной спортивной радиостанции России глава Федерации велосипедного России Вячеслав Екимов, отвечая на вопрос о Вас, заявил, что предпочел бы видеть Сергея Чернецкого однодневщиком. Согласно с ним, Вы определились со своей специализацией? Или хотите остаться универсалом?

- Конечно, я с ним согласен. Когда гоняешься, делаешь выводы. У меня на однодневную гонку лучше организм приспособлен. Но и на недельных гонках, особенно, где разделка есть, также хочется себя пробовать. Если сравнивать с Гран-турами, то, конечно, у меня лучше получаются однодневки.

- Планируете участие в чемпионате мира-2018 в Австрии?

- Да.

- А на чемпионат России в Курске приедете?

- Скорей всего нет, будет зависеть от программы гонок. Сейчас трудно сказать да или нет, не знаю, как команда построит календарь гонок, как пойдёт сезон, какая будет форма. Потому что на чемпионат России надо ехать сильным, чтобы показать результат в индивидуальной гонке. В групповой гонке добиться результата будет трудно, потому что раньше была “Катюша”, которая контролировала всю гонку. А сейчас также работает “Gazprom-Rusvelo”, поэтому, если не очень тяжёлая трасса, то довольно трудно что-то сделать. Так что, либо ехать только раздельную гонку, бороться за медали. а на групповой это трудно.

- Действующий контракт с Астаной рассчитан на 2018 год или далее?

- Нет, только на 2018. У меня контракт на 2017/18 годы.

- Изменился ли тренировочный процесс в новой команде. Если да, то конкретно, на какие аспекты подготовки делается упор.

- У нас три тренера было в этом году, команда поделена на три группы. Естественно, придерживаешься плана, который тебе предписан. У каждого тренера свой подход. У нас по контракту командный тренер идёт. Следит за гонщиком. Я пользуюсь Garmin-Connect. И тренер быстро отслеживает, как там и что. Как электронный дневник.

Сергей Чернецкий: Из года в год хочется прогрессировать

- Сейчас межсезонье какие кулинарные излишества можете себе позволить? Или у вас строгая диета.

- Диеты в межсезонье не было, что мама приготовит, то и кушаешь.

- И что же мама готовила?

- Супы - борщ, солянка, пельмени, котлеты, плов. Всё довольно жирное, не диетическое. В межсезонье не контролируешь, не следишь.

- А во время сезона как питаетесь, какие блюда любимые?

- Всё варёное, салаты, в меньших количествах всё. Контролируешь, смотришь, что лучше. Не скажу, что макароны часто ем. Иногда, на высоте тренируемся. Потому что надо, чтобы когда едешь на трёхнедельной гонке, а там всегда макароны, чтобы они были тебе в кайф. А так, если всё время будешь их есть, то не сможешь их на таких гонках есть с аппетитом. Поэтому не скажу, что люблю дома есть макароны. Стараюсь что-то другое - гриль, гречка. Стараюсь что-то такое наше, им заменять. Нахожу гречку в русских магазинах.

- Быстро набираете/сбрасываете вес?

- Набираю быстро. В межсезонье могу килограмм 5 набрать. А вот скидываешь. Быстро не получится, но потихоньку уходит. Если сбрасывать вес быстро, мощность пропадает. Зимой трудно сбрасывать вес, потому что тренируешься в холод, и первые гонки проходят в холоде. Поэтому пять килограмм набираешь после жары, и последние гонки в тепле, а начинаешь весенние гонки, когда едва выше нуля. В дождь, в снег. Это Франция, Испания, февраль-март всегда холодные. Какой-то лишний вес уходит, но пять процентов плюс минус жира у меня есть. Не скажу, что такой толстый. Многие в межсезонье ходят в тренажёрный зал, в бассейн.

- Как вы предпочитаете межсезонье проводить?

- В этом году три недели ничего не делал, занимался вопросами, которыми не успевал заниматься во время сезона - зубы, здоровье поправить, голову отключить от всего. Маунтинбайк, бассейн, тренажёрный зал, статические упражнения для укрепления внутренних мышц, которыми в сезон заниматься не успеваешь. Очень это сейчас развито - на шарах, держать баланс. Работаю сейчас на этом, потому что когда в сезон пойдут гонки, на такие упражнения времени не будет. А сейчас межсезонье позволяет. Потом занимаешься всякими документами, решаешь вопросы с визами.

- Лучший вид отдыха для вас в перерывах между велогонками, сборами, тренировками?



- Летом - пляж, море. А в межсезонье - лес, природа. Последние два года не катаюсь, а так нравилось на горных лыжах. Недалеко Андорра. Экстремальные виды спорта не очень приветствуются для действующих гонщиков, так что пришлось от горных лыж отказаться. Хотя, и тянет.