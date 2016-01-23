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Танел Кангерт: «Могу быть лидером на недельных гонках»

Танел Кангерт: «Могу быть лидером на недельных гонках»

 

  Сезон этого года для Танела Кангерта завершился после падения на Джиро д’Италия-2017, в момент, когда он шёл 7-м в общем зачёте. Серьёзная травма локтя выбила 30-летнего эстонского гонщика команды "Астана" из строя на 8 месяцев, но он не сдался, восстановился и начинает подготовку к следующему сезону. О процессе восстановления после травмы и планах на сезон велопорталу VeloLIVE.com Танел Кангерт рассказал перед презентацией команды «Астана».

 

Танел Кангерт: «Могу быть лидером на недельных гонках»

 

- Как прошло восстановление после травмы, полученной на Джиро д’Италия-2017?

- На восстановление потребовалось 8 месяцев, после операции в руку имплантировали много шурупов, они останутся со мной навсегда, но они мне не мешают, боли не причиняют. На велосипеде их не чувствую, так что, думаю, в гонках будет всё в порядке.

 

- Тяжело возвращаться в гонки после долгого периода?

-  Это хороший вопрос, так как профессионалу трудно провести 8 месяцев без гонок. Было бы неправильным считать, что я смогу вернуться сразу как свежий молодой гонщик. Конечно, психологически я готов выступать, голоден до гонок, но я пропустил столько гонок, мне не хватает гоночных километров. Поэтому с декабря по февраль мне надо усиленно тренироваться, вкатываться, чтобы вернуть себе форму к сезону.

 

- Вы провели в команде «Астана» восьмой сезон, что за эти годы изменилось в вашей карьере, в тренировках?

- Думаю, я стал более зрело подходить к процессу тренировок, подготовки к гонкам, к тому, чтобы выходить на пик формы выступать лучше от гонки к гонке. Я начал ставить свои цели, стал больше побеждать и, возможно, больше верить в себя. Чувствую, что сейчас выступаю на другом уровне.

 

Танел Кангерт: &laquo;Могу быть лидером на недельных гонках&raquo;Танел Кангерт: &laquo;Могу быть лидером на недельных гонках&raquo;

 

- План на следующий сезон ещё не сформирован?

- Свои мысли у меня есть, но, конечно, мы должны обсудить календарь с командой в ближайшие дни. Возможно, я не буду стартовать на первых гонках в январе-феврале, чтобы провести хороший блок тренировок. Может быть, начну сезон с Тура Абу-Даби.

 

- Вы много лет работали с Винченцо Нибали, с кем сейчас готовы сотрудничать, кто ближе по духу – Якоб Фульсанг или Мигель Лопес?

- Да, сейчас команда не строится вокруг одного лидера, как Нибали. Думаю, у нас есть сильные гонщики, 10-15 человек, которые могут выигрывать гонки, есть те, кто может войти в топ-3 на Гран-туре, на этих гонщиках сейчас лежит большая ответственность, и у них больше шансов. Что касается Мигеля Лопеса, он растёт как гонщик, на него нет давления. Ему надо дать время стать более зрелым, не давить на него психологически.

 

- Когда приезжаете на родину, узнают ли вас на улице?

- Если даже узнают, то ничего мне не говорят.

 

- Психологически готовы стать капитаном на одном из Гран-туров?

- Если честно, я хотел бы стать со-капитаном, разделить с кем-то ответственность. Думаю, мне надо быть реалистом. Лидером я могу быть на недельных гонках, как Тур Швейцарии, Критериум Дофине, бороться за топ-3.   

  

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Теги к статье: Танел Кангерт Astana Pro Team велоспорт Tanel Kangert

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  1. Rokka

    Сегодня, 09:24 | Регистрация: 23.01.2016

    Удачи Танелю. Очень простой и спокойный человек в жизни. Как сказал он на презентации: Если я еду позади группы лидеров - значит я выжидаю подходящий момент. Или просто я устал))

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Комментарии

  • veloliveuser
    Ответ команды Dimension Data н ... (19)
    veloliveuser-Фото
    Кэв - не новичок, уже на подсознании знает, где есть, а где нет шансов проехать. а при таком раскладе теряются силы и время. выход: только внаглую напролом. "нашла коса на камень"
  • veloliveuser
    Ответ команды Dimension Data н ... (19)
    veloliveuser-Фото
    а по другой стороне он уже не конкурент - изначально неправильно выбрал позицию, а потом понадеялся на свою наглость...
  • Rokka
    Танел Кангерт: «Могу быть лиде ... (1)
    Rokka-Фото

    Удачи Танелю. Очень простой и спокойный человек в жизни. Как сказал он на презентации: Если я еду позади группы лидеров - значит я выжидаю подходящий момент. Или просто я устал))

  • Shega
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (7)
    Shega-Фото

    Цитата: Student
    А по поводу совковости, уместный ли вопрос был поставлен, знают ли ваши близкие и родственники про Казахстан. Вот это и есть совковость

    Вопрос звучал несколько иначе: спрашивают ли ваши родные о Казахстане....
    Было бы странно, если бы не спрашивали - всё-таки их родственник  работает в казахстанской команде и само название "Казахстан" для них некая экзотика.)
    Никакой совковости... обыкновенное человеческое любопытство)

  • sixpack
    Сергей Чернецкий: "Из года в ... (2)
    sixpack-Фото

    удачи, пусть все получится!

  • sixpack
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (7)
    sixpack-Фото

    Цитата: Student
    как он можеттсудит о стране, если бывает в ней несколько дней в году

     

    что видит, о том и рассказывает.

     

    Цитата: Student
    Такой совковостью повеяло.

     

    глупостью повеяло

     

     

     

  • Адриен
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (7)
    Адриен-Фото
    А вы в СССР сколько времени прожили ? Судя по тому, что называетесь Student*ом - ни дня.Так что вы тогда знаете о "совковости"? Лопес то, в отличии от вас, в Казахстане бывал - пусть и всего несколько раз ... Так тогда от вас чем веет ?
  • Zhanzhak
    Сергей Чернецкий: "Из года в ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Удачи, Сергей! Очень приятный в общении, доброжелательный ни капли заносчивости. Ну и все ребята с кем удалось сегодня пообщаться открытые, легко идут на контакт, вежливые и общительные. Спасибо, за сегодняшнее общение! Желаю, что бы предстоящий сезон стал победным! Удачи! 

  • Student
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (7)
    Student-Фото
    Цитата: marketbk
    Вот до..сь, до всего!))) Даже если гонец нравится. И в чем так называемая "совковость" здесь проявилась?
    Реверанс в сторону работодателя? Ага все гонцы из "западных" команд такого не делают)))
    Извиняюст, если это слово задело патриотические чувства. А по поводу совковости, уместный ли вопрос был поставлен, знают ли ваши близкие и родственники про Казахстан. Вот это и есть совковость, задают вопрос, на который они же и написали ответ. Это касается всего пост СНГ.
  • marketbk
    Мигель Лопес: «Я готов к роли ... (7)
    marketbk-Фото
    Вот до..сь, до всего!))) Даже если гонец нравится. И в чем так называемая "совковость" здесь проявилась?
    Реверанс в сторону работодателя? Ага все гонцы из "западных" команд такого не делают)))

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