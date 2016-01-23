Танел Кангерт: «Могу быть лидером на недельных гонках»

Сезон этого года для Танела Кангерта завершился после падения на Джиро д’Италия-2017, в момент, когда он шёл 7-м в общем зачёте. Серьёзная травма локтя выбила 30-летнего эстонского гонщика команды "Астана" из строя на 8 месяцев, но он не сдался, восстановился и начинает подготовку к следующему сезону. О процессе восстановления после травмы и планах на сезон велопорталу VeloLIVE.com Танел Кангерт рассказал перед презентацией команды «Астана».

- Как прошло восстановление после травмы, полученной на Джиро д’Италия-2017?

- На восстановление потребовалось 8 месяцев, после операции в руку имплантировали много шурупов, они останутся со мной навсегда, но они мне не мешают, боли не причиняют. На велосипеде их не чувствую, так что, думаю, в гонках будет всё в порядке.

- Тяжело возвращаться в гонки после долгого периода?

- Это хороший вопрос, так как профессионалу трудно провести 8 месяцев без гонок. Было бы неправильным считать, что я смогу вернуться сразу как свежий молодой гонщик. Конечно, психологически я готов выступать, голоден до гонок, но я пропустил столько гонок, мне не хватает гоночных километров. Поэтому с декабря по февраль мне надо усиленно тренироваться, вкатываться, чтобы вернуть себе форму к сезону.

- Вы провели в команде «Астана» восьмой сезон, что за эти годы изменилось в вашей карьере, в тренировках?

- Думаю, я стал более зрело подходить к процессу тренировок, подготовки к гонкам, к тому, чтобы выходить на пик формы выступать лучше от гонки к гонке. Я начал ставить свои цели, стал больше побеждать и, возможно, больше верить в себя. Чувствую, что сейчас выступаю на другом уровне.

Танел Кангерт: «Могу быть лидером на недельных гонках»

- План на следующий сезон ещё не сформирован?

- Свои мысли у меня есть, но, конечно, мы должны обсудить календарь с командой в ближайшие дни. Возможно, я не буду стартовать на первых гонках в январе-феврале, чтобы провести хороший блок тренировок. Может быть, начну сезон с Тура Абу-Даби.

- Вы много лет работали с Винченцо Нибали, с кем сейчас готовы сотрудничать, кто ближе по духу – Якоб Фульсанг или Мигель Лопес?

- Да, сейчас команда не строится вокруг одного лидера, как Нибали. Думаю, у нас есть сильные гонщики, 10-15 человек, которые могут выигрывать гонки, есть те, кто может войти в топ-3 на Гран-туре, на этих гонщиках сейчас лежит большая ответственность, и у них больше шансов. Что касается Мигеля Лопеса, он растёт как гонщик, на него нет давления. Ему надо дать время стать более зрелым, не давить на него психологически.

- Когда приезжаете на родину, узнают ли вас на улице?

- Если даже узнают, то ничего мне не говорят.

- Психологически готовы стать капитаном на одном из Гран-туров?

- Если честно, я хотел бы стать со-капитаном, разделить с кем-то ответственность. Думаю, мне надо быть реалистом. Лидером я могу быть на недельных гонках, как Тур Швейцарии, Критериум Дофине, бороться за топ-3.